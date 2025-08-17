Ucraina anunță câștiguri pe câmpul de luptă în est, în timp ce Zelenski se pregătește pentru o vizită crucială la Casa Albă

Armata ucraineană a anunțat avansuri în regiunea nord-estică Sumî, în timp ce forțele sale luptă pentru a respinge cea mai recentă ofensivă a trupelor ruse.

Atât Ucraina, cât și Rusia caută să obțină avantaje militare pe fondul unei intense activități diplomatice globale, menite să pună capăt războiului declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu președintele Donald Trump la Casa Albă pe 18 august, după summitul lui Trump din Alaska cu Vladimir Putin.





Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat câștiguri pe frontul de est împotriva forțelor ruse, în timp ce ambele părți încearcă să obțină avantaje militare înaintea întâlnirii planificate pe 18 august a lui Zelenski cu președintele Donald Trump, la Casa Albă.

Acest lucru survine după ce Trump, pe 16 august, a renunțat la cererea sa pentru o încetare imediată a focului și a declarat că părțile ar trebui să negocieze în schimb un acord de pace complet – o schimbare majoră față de politica sa de până acum și contrară dorințelor Kievului și ale aliaților europeni pentru un armistițiu rapid.

Armata ucraineană a anunțat pe 16 august că a împins trupele ruse înapoi cu aproximativ 2 kilometri pe anumite sectoare ale liniei frontului, în apropierea orașului nord-estic Sumî, unde trupele Kremlinului lansaseră o ofensivă recentă pentru a cuceri mai mult teritoriu de la ucrainenii slab înarmați și depășiți numeric.

„Soldații ucraineni continuă acțiunile de luptă active pentru a distruge inamicul și a elibera localitățile noastre”, a raportat Statul Major General al Ucrainei pe Telegram. „Avansul unităților ucrainene variază între 1 și 2,5 kilometri.”

„În special, acțiuni active au loc în zonele Oleksiivka și Iunakivka din regiunea Sumî”, se mai spune în postare.

Afirmațiile de pe câmpul de luptă nu au putut fi confirmate imediat.

Zelenski a spus însă că nu se așteaptă la o reducere a ofensivei ruse, întrucât Kremlinul caută, de asemenea, avantaje în contextul activității diplomatice globale menite să pună capăt războiului total declanșat prin invazia rusă din februarie 2022.

„Pe baza situației politice și diplomatice din jurul Ucrainei și cunoscând intențiile malefice ale Rusiei, prezicem că armata rusă ar putea încerca să intensifice presiunea și loviturile asupra pozițiilor ucrainene în zilele următoare, pentru a crea circumstanțe politice mai favorabile negocierilor cu actorii globali”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Desigur, vom contracara – dacă este necesar, chiar și asimetric. Am cerut comandantului suprem al Ucrainei să comunice cu comandanții de luptă că Ucraina are nevoie de poziții solide și de o opoziție cu adevărat tangibilă în fața inamicului”, a adăugat el.

Atacuri cu drone în Ucraina în timp ce Putin și Trump discutau în Alaska

Chiar și în timp ce președintele rus Vladimir Putin a călătorit în Alaska, pe 15 august, pentru a se întâlni cu Trump la un summit desfășurat sub sloganurile „În căutarea păcii”, Kremlinul și-a continuat campania aeriană împotriva orașelor ucrainene.

Oficialii ucraineni au declarat că Moscova a lansat 85 de drone de atac de tip Shahed și o rachetă balistică Iskander-M în orele ce au urmat summitului. În regiunea Dnipropetrovsk, o lovitură asupra unei zone rezidențiale a ucis o persoană și a rănit alta.

Separat, Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a 29 de drone ucrainene deasupra a șase regiuni, inclusiv Marea Azov.

Aceste manevre pe câmpul de luptă au loc în timp ce Zelenski se pregătește să călătorească la Washington pentru întâlnirea cu Trump, din 18 august, cu scopul de a discuta modalități de a pune capăt războiului.

Scriind pe Telegram pe 16 august, Zelenski a spus că a avut o „conversație telefonică lungă și substanțială” cu Trump, precum și cu aliați europeni, despre summitul Trump–Putin din 15 august.

„Intenționez să discut toate detaliile privind oprirea crimelor și oprirea războiului cu președintele Trump la Washington, luni. Sunt recunoscător pentru invitație”, a spus Zelenski.

Summitul față în față dintre Trump și Putin – care a contribuit la reducerea izolării internaționale a liderului de la Kremlin – a calmat puțin temerile de la Kiev și din capitalele UE, privind un potențial acord între cei doi care ar putea periclita securitatea sau suveranitatea Ucrainei ori ar putea încuraja agresiunea rusă.

Summitul s-a încheiat fără un acord privind încetarea focului, iar niciunul dintre lideri nu a acceptat întrebări din partea jurnaliștilor în cadrul unei scurte conferințe de presă.

A doua zi, Trump a spus că Kievul ar trebui să ajungă la o înțelegere cu Moscova pentru a pune capăt războiului, pentru că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei - nu.”

Mai multe organizații media au citat surse anonime, afirmând că Trump i-a spus lui Zelenski că Putin a oferit să înghețe majoritatea liniilor frontului dacă Kievul ar ceda Rusiei întreaga regiune Donețk.

Zelenski a respins constant cedarea vreunui teritoriu suveran – o poziție împărtășită de majoritatea aliaților europeni ai Kievului.

„Dreptul internațional este clar: toate teritoriile temporar ocupate aparțin Ucrainei”, a declarat pe 10 august șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Rusia a preluat controlul Peninsulei Crimeea și al unor părți din estul Ucrainei în 2014 și ocupă acum aproximativ o cincime din țară, inclusiv aproape întreaga regiune Luhansk și porțiuni substanțiale din regiunile Donețk, Zaporojie și Herson – regiuni pe care Moscova pretinde în mod nefondat că îi aparțin.

Trump – în aparent acord cu Putin – a renunțat la cerința unei încetări imediate a focului și a spus că ar trebui căutat un acord de pace fără necesitatea unui armistițiu prealabil. Până acum, Trump – împreună cu Kievul și aliații săi europeni – a cerut o încetare a focului, Trump amenințând chiar Rusia cu noi sancțiuni și tarife dacă nu accepta imediat una.

„S-a stabilit de către toți că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar încheia războiul, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care adesea nu rezistă”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

„Președintele Zelenski va veni la Washington, în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul va merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”, a adăugat Trump.

Ucraina insistă pe un armistițiu imediat

Ucraina și liderii europeni au declarat că strategia lui Putin de a prefera negocieri mai îndelungate pentru un acord de pace deplin, refuzând o încetare imediată a focului, îi permite liderului rus să câștige timp și să-și consolideze avantajul pe câmpul de luptă.

Într-o postare pe X, Zelenski a criticat refuzul Kremlinului de a accepta un armistițiu, fără a menționa comentariile lui Trump pe acest subiect.

„Vedem că Rusia respinge numeroase apeluri pentru o încetare a focului și nu a stabilit încă momentul în care va opri omorurile”, a scris el.

„Aceasta complică situația. Dacă nu au voința să îndeplinească un simplu ordin de a opri atacurile, va fi nevoie de mult efort pentru ca Rusia să aibă voința de a realiza un obiectiv mult mai amplu – conviețuirea pașnică cu vecinii săi timp de decenii.”

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei urmează să găzduiască pe 17 august o videoconferință a așa-numitei „coaliții a celor dispuși”, pentru a discuta pași în direcția încheierii războiului din Ucraina.

(După Reuters)

