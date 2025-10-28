Ucraina atacă Moscova cu dronă a doua noapte la rând, iar Putin îi transmite lui Kim că „totul merge conform planului”

Ministerul Apărării rus a declarat într-un comunicat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 17 drone ucrainene, dintre care una zbura spre Moscova și 13 peste regiunea Kaluga, care se învecinează cu regiunea Moscovei la nord-est.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram că serviciile de urgență au fost trimise la locul unde a căzut drona care se îndrepta spre Moscova.

Nu au fost raportate pagube, dar Rusia dezvăluie rareori impactul complet al atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor în care sunt implicați civili sau obiecte civile.

Unitățile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus celelalte trei drone deasupra regiunii Briansk, care se învecinează cu Ucraina la vest și cu regiunea Kaluga la nord-est.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a declarat pe Telegram că un civil a fost spitalizat în urma atacului.

Ambele părți neagă că ar ținti civili, dar mii de oameni au murit în conflict, marea majoritate dintre ei fiind ucraineni.

Luni, Rusia a declarat că a doborât 34 de drone ucrainene care ținteau Moscova.

Putin: „Totul merge conform planului”

Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut luni ministrei de externe nord-coreene Choe Son Hui, în cadrul discuțiilor purtate la Kremlin, să-i transmită liderului țării sale, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în ceea ce privește relațiile bilaterale.

Putin și Kim au semnat anul trecut un tratat de parteneriat strategic, care include un pact de apărare reciprocă, iar Coreea de Nord a trimis soldați, muniție de artilerie și rachete în Rusia pentru a sprijini campania militară a Moscovei în Ucraina.

„Am discutat în detaliu la Beijing despre relațiile noastre și perspectivele de dezvoltare”, i-a spus Putin lui Choe, referindu-se la discuțiile pe care liderul rus le-a purtat cu Kim în marginea ceremoniilor din capitala chineză de luna trecută, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Asia.

„Totul merge conform planului. Vă rog să-i transmiteți cele mai bune urări (lui Kim)”, a spus Putin.

Ucraina și Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați în războiul din Ucraina în schimbul asistenței economice și militare din partea Rusiei. Agenția de informații a Coreei de Sud a estimat în septembrie că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în luptă.

Choe a purtat luni discuții la Moscova cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre „relațiile bilaterale și dinamica regională din Asia”.

Potrivit Ministerului rus de Externe, ambii miniștri au convenit că tensiunile crescânde din peninsula coreeană și din Asia de Nord-Est își au cauzele în „acțiunile agresive ale Statelor Unite și ale aliaților lor”.

Scris cu informații de la agenția Reuters.



