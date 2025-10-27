Ucraina a atacat Moscova cu zeci de drone. Lupte grele se poartă la Pokrovsk

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că 34 de drone ucrainene au fost doborâte în drumul lor spre Moscova, un oraș care, împreună cu regiunea din jur, are o populație de peste 22 de milioane de oameni.

Nu au fost raportate pagube majore în Moscova, dar Rusia dezvăluie rareori impactul complet al atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor în care sunt implicați civili sau obiecte civile.

Autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviatsiia, a declarat că două dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei, aeroportul Domodedovo și aeroportul mai mic Jukovski, au fost închise temporar din motive de siguranță.

În total, 193 de drone au fost doborâte de Rusia, a declarat Ministerul Apărării, inclusiv 47 deasupra regiunii Briansk, o regiune din sud-vestul Rusiei, la granița cu Ucraina.

Acolo, o dronă ucraineană a lovit un microbuz, ucigând șoferul și rănind cinci pasageri, a declarat guvernatorul regional, Alexander Bogomaz, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat. Kievul a declarat anterior că atacurile sale vizează distrugerea infrastructurii esențiale pentru desfășurarea războiului Rusiei în Ucraina.

Ambele părți neagă că ar viza civili, dar mii de oameni au murit în conflict, marea majoritate dintre ei fiind ucraineni.

Lupte intense la Pokrovsk

Luptele sunt intense în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, unde trupele ruse au pătruns în anumite părți ale orașului după luni de atacuri, au declarat duminică oficialii ucraineni.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că forțele ruse au concentrat un număr mare de trupe în apropierea orașului Pokrovsk și a orașului Mirnohrad din apropiere, ceea ce a dus la ceea ce el a descris ca fiind una dintre cele mai dificile bătălii în curs de desfășurare de-a lungul lungii linii de front din estul Ucrainei.

„Chiar acolo, lângă Pokrovsk, rușii și-au concentrat forța principală de atac – și este vorba de un număr semnificativ de trupe de ocupație”, a declarat Zelenski în discursul său video nocturn. „Desigur, acest lucru creează o situație dificilă în Pokrovsk și în zonele înconjurătoare”, a continuat el. „În oraș și pe drumurile de acces au loc lupte intense.”

Zelenski a mai spus: „Trebuie să continuăm să provocăm rușilor cât mai multe pierderi posibil.”

Statul Major al Ucrainei a declarat că mai multe grupuri mici de infanterie rusă s-au strecurat în Pokrovsk, ocolind liniile defensive și stabilindu-și poziții în interiorul orașului. Aproximativ 200 de soldați ruși ar fi fost implicați în luptele descrise ca fiind „extrem de dinamice și intense”.

Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene folosesc drone de luptă, iar trupele ruse încearcă să străpungă liniile inamice cu tancuri și vehicule blindate, a declarat Statul Major General.

Kievul a negat afirmațiile Rusiei potrivit cărora trupele sale din Pokrovsk ar fi complet încercuite, afirmând că forțele ucrainene au recucerit unele zone din jurul orașului și au stabilizat situația pe rutele de acces din apropiere. Pokrovsk și Mirnohrad, ambele situate în regiunea Donețk, sunt supuse unor atacuri intense de luni de zile și rămân expuse riscului de încercuire.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te