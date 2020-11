Viorel Badea: „Ajutorul României a fost pentru toți cetățenii Republicii Moldova”

Exponenţii partidelor de la Bucureşti încearcă să convingă cetăţenii români din Republica Moldova că le merită votul pentru Parlamentul României. Candidatul PNL, Viorel Badea îşi doreşte o cooperare bilaterală mai fructuoasă între Bucureşti şi Chişinău.

Europa Liberă: Viorel Badea în studioul Europei Libere de la Chișinău, d-lui poate fi considerat veteranul circumscripției diaspora. Trei mandate de senator tocmai le încheiați și mai doriți unul, de ce și al patrulea?

Viorel Badea: „Pentru că trebuie să închid într-un mod optim tot acest efort al meu. Nu sunt numai veteranul acestei circumscripții, practic sunt veteranul eforturilor statului român de a aduce diaspora în atenția opiniei publice. Am început în 1999, când la inițiativa mea s-a înființat Departamentul Românilor de Pretutindeni, atunci când nimeni, la nivelul executivului, nu vorbea de comunitățile românești de pretutindeni. Noi am început la vremea aceea, vă aduceți aminte, cu Basarabia, Bucovina, Valea Timocului, comunitățile autohtone din jurul României, această centură de siguranță a României și, practic, am deschis apetitul multora pentru acest tip de subiect. Îmi aduc aminte că aveam discuții cu unii dintre diplomații români care lucrau la Belgrad în acea perioadă și care nu știau foarte bine ce se întâmplă în Valea Timocului, și a trebuit să venim noi de la București, i-am luat de mânuță și am mers cu ei, și i-am dus, și le-am arătat Valea Timocului. Deci, practic am început în 1999, pe un teren virgin, asta după ce în 1991 am luat botezul focului la Chișinău împreună cu o echipă a Ligii Studenților de la București.”

Europa Liberă: În 12 ani de senator, de câte ori ați ajuns la Chișinău?

Viorel Badea: „De peste 100 de ori. Eu acum cunosc Chișinăul și Republica Moldova rutier fără navigație, mă duc oriunde fără navigație. Deci, nu mai am niciun fel de secrete aici în Basarabia, de fiecare dată când vin - mă întâlnesc cu oameni pe care îi știu de acum 20 de ani, poate acum 25 de ani și cărora le știu tot parcursul politic pe care l-au avut până la data aceasta.”

Europa Liberă: Cât de bine se cunoaște dosarul Republica Moldova în Parlamentul de la București?

Viorel Badea: „Nu destul de bine, din punctul meu de vedere.”

Europa Liberă: De ce?

Viorel Badea: „A fost tot timpul, în rândurile unora dintre politicienii români a plutit această senzație că ceea ce este dincolo de actualele frontiere este mai puțin important. Și asta nu e valabil numai pentru Basarabia, e valabil și pentru Serbia, e valabil și pentru Ungaria. Mulți dintre politicienii români nu au avut conștiința faptului că națiunea română nu are granițe în interiorul ei. Națiunea română practic este un tot, la fel de important este și românul care stă în peninsula Irkutsk și știu că stă, și românul care stă în Los Angeles, asta-i toată națiunea română, România este pretutindeni, iar neavând această conștiință nu i-a pasionat foarte mult ce se întâmplă peste Prut, adică nu au fost organizate vizite mai tot timpul, nu a fost acordat suport. Și aici mă refer, în special, din partea unora dintre autoritățile locale, altele au fost active, uitați-vă la Suceava, uitați-vă la Iași, uitați-vă la Vaslui, Galați, chiar și județe din interiorul țării, cum este Prahova, cum este Aradul, au fost județe și reprezentanți ai administrațiilor locale care s-au mișcat în relația lor cu autoritățile locale din Republica Moldova, dar neexistând până în acest moment o încercare de a crea un efort instituțional, de a crea o procedură instituțională de interconectare între autoritățile locale, de asta nu a existat nici foarte mare interes. A început să existe un oarecare interes și eu de asta vreau să punctez pe necesitatea participativă a cetățenilor români din Republica Moldova, a existat și a început să existe un oarecare interes din momentul în care politicienii din România au văzut că de la Chișinău și din toată Basarabia se livrează voturi. Și atunci, omul politic cum este un animal care amușină, care miroase sângele - și-a dat seama: stai puțin că de acolo putem să extragem niște voturi, hai să fim din ce în ce mai prezenți.”

Europa Liberă: În plan economic și al infrastructurii, cât de apropiate sunt cele două state?

Viorel Badea: „Practic, în acest moment suntem foarte aproape de a încheia un proiect de interconectare pe infrastructura energetică, iar Guvernul PNL are deja trecut în programul de guvernare necesitatea încheierii acestor proiecte și necesitatea autonomizării energetice a Republicii Moldova - unu la mână. Doi la mână - au început să existe parteneriate, și poate o să auziți de chestiunea aceasta, parteneriate la nivelul autorităților locale, care au creat infrastructuri, infrastructuri mai mici la nivel local. Și asta contează foarte mult””

Europa Liberă: Cunoaștem despre înfrățirea localităților din Republica Moldova și din România.

Viorel Badea: „E vorba de înfrățirea localităților, exact. În plus, în noul context, mai cu seamă după ce președintele Klaus Iohannis a reușit să negocieze la Bruxelles un împrumut impresionant pentru România, și anume 80 de miliarde de euro, în România va începe construirea unor infrastructuri de care vor beneficia și cetățenii din Republica Moldova. Și mă refer, în special, la începerea lucrărilor pe Autostrada Unirii de la Târgu Mureș la Iași care se va înțepa în Ungheni, construirea...”

Europa Liberă: Și ar putea să ajungă și până la Chișinău?

Viorel Badea: „De la Ungheni încoace ține foarte mult de autoritățile din Republica Moldova care vor putea însă, dacă vor dori, să intre pe parteneriat, pe colaborare cu autoritățile din România pentru a beneficia de niște finanțări, finanțări care pot fi făcute în baza programelor de finanțare transfrontalieră, dar asta va depinde foarte mult de modul în care se vor mișca și autoritățile de aici, iar pe de altă parte, tot în acest nou plan de dezvoltare a României și de dezvoltare infrastructurală a României, la nivel sanitar, unul din cele trei spitale regionale care se vor construi și de care vor putea beneficia nemijlocit și cetățeni ai Republicii Moldova este Spitalul regional de la Iași. Vor fi construite trei spitale regionale pentru care deja proiectele sunt definitivate sau finisate, cum se zice aici. E vorba de Spitalul regional de la Iași, la Cluj și la Craiova. În afară de cetățenii din Republica Moldova care vor putea beneficia de serviciile sanitare din aceste unități medicale, vor putea beneficia și basarabenii care trăiesc în Craiova sau în Cluj și care sunt, din cunoștințele mele, foarte mulți. Deci, noi deja pe această formulă de parteneriat vom putea avea avantaje cu toții, de împrumutul care a fost negociat cu președintele Klaus Iohannis vor putea beneficia românii, indiferent unde se vor afla ei, sub diverse forme.”

Europa Liberă: Dar până a se ajunge la o infrastructură pentru energetică, mai trebuie să curgă multă apă pe Prut?

Viorel Badea: „În mod normal – nu, pentru că din câte știu...”

Europa Liberă: Infrastructură comună energetică.

Nu putem să vorbim de o viitoare reunificare, dacă nu decupăm Moldova de la sclavia energetică în care trăiește

Viorel Badea: „Da, e vorba de infrastructură comună energetică. Ați văzut peste tot, în anumite locuri, mai ales în perioada campaniilor electorale, se vorbește foarte mult de Unire, se vorbește și atât. Noi trebuie să trecem în momentul acesta de la „a zice” - la „a face”, iar toate aceste proiecte care vor fi finanțate de România ne duc pe noi în zona lui „a face”. Noi nu putem să vorbim de o viitoare reunificare, dacă nu facem în așa fel încât să decupăm Moldova de la sclavia energetică în care trăiește în momentul acesta. Ce faci? Te apuci, să zicem, prin absurd și reușești să pui la punct printr-un efort comun parlamentar, deși e imposibil în momentul acesta, o unificare, dar rămâi agățat de o zonă care îți aduce numai prejudicii și vulnerabilități.”

Europa Liberă: Dar vedeți că a fost finalizat și gazoductul Iași-Chișinău, iar gazul deocamdată nu curge prin țevile acestui gazoduct ca să ajungă la Chișinău.

Viorel Badea: „Sigur. Până în momentul acesta încă nu curge, pentru că nu s-au definitivat toate procedurile, dar a fost un efort destul de mare ca să-l duci la definitivare, știți că au fost foarte multe piedici și de aici, în România iarăși au fost unii dintre oficiali care nu au înțeles necesitatea de a grăbi definitivarea acestei construcții. Acum, el este în regulă, vor trebui definitivate ultimele proceduri și va putea curge gaz nu la prețul la care Republica Moldova îl importă acum din Rusia și care este cam de vreo două sau trei ori mai mari decât prețul la care importă Germania. Este o chestiune care mie mi se pare destul de dubioasă, dar, mă rog, sper că lucrurile se vor regla în cel mai scurt timp, de asta este nevoie de o interconectare rapidă și de asta este bine că în actualul program al Partidului Național Liberal este trecută la priorități, interconectarea este trecută la priorități.”

Europa Liberă: Banii care vin din exterior, din Occident, dar și cei care vin din România oricum sunt condiționați.

Viorel Badea: „Obligatoriu! Condiționați de respectarea...”

Europa Liberă: De ce trebuie să existe aceste condiționalități, pentru că pentru unele guvernări știți că era o sperietoare, că de ce ne strângeți la perete că trebuie neapărat să livrăm reforme, reforme și după asta ne dați bani?

Viorel Badea: „Păi, dacă nu faci reforme și dacă nu respecți drepturile cetățenilor tăi, pentru ce să-ți vină banii? Banii nu vin pentru o guvernare politică, nu vin pentru niște aleși, nu vin pentru niște lideri politici, vin pentru cetățeni, asta este finalitatea.”

Europa Liberă: Dar care reforme vi se par importante că trebuie făcute în Republica Moldova?

Viorel Badea: „Din punctul meu de vedere, eu cred că, în primul rând, trebuie soluționată o reformă la nivel parlamentar, trebuie să se găsească modalitatea echilibrată de a putea să intre în Parlamentul Republicii Moldova toate forțele politice care au într-adevăr impact asupra cetățenilor în momentul acesta. Eu cred că pentru Republica Moldova...”

Europa Liberă: Deci, credeți că un deznodământ ar fi alegerile parlamentare anticipate?

Sunt necesare alegerile parlamentare

Viorel Badea: „Sunt necesare alegerile parlamentare. Din punctul meu de vedere, alegerile parlamentare sunt necesare, dar cu condiția ca în prealabil să se poată coborî pragul, pentru că, din păcate, în momentul acesta sunt unele dintre partide în care s-a investit foarte mult, material vorbind.”

Europa Liberă: Asta trebuie să o decidă deputații din legislatura actuală.

Viorel Badea: „Bineînțeles, deputații din actuala legislatură.”

Europa Liberă: Care alte reforme vi se par importante și necesare să fie făcute în Republica Moldova?

Viorel Badea: „Eu cred că, în primul rând, trebuie reformat urgent sistemul sanitar. Din câte am văzut eu și din câte mi-am dat seama, în momentul acesta, sistemul sanitar nu mai reprezintă o protecție pentru cetățean, ci reprezintă o vulnerabilitate aici, la Chișinău. Trebuie de găsit modalitățile de a opri odată și pentru totdeauna exodul medicilor în străinătate. Eu văd că sunt din ce în ce mai mulți medici din Republica Moldova care iau calea străinătății, pentru că aici nu au condiții de lucru.”

Europa Liberă: Mulți trec Prutul...

Viorel Badea: „Da, mulți trec Prutul. Chiar discutam astăzi, să știți, la întâlnirea pe care am avut-o la Nisporeni despre cele două vulnerabilități majore, și anume sistemul sanitar și sistemul educațional. E drept că pe parte educațională România a oferit și oferă foarte mult pentru tinerii basarabeni, foarte multe burse, dar poate n-ar fi rău să ne gândim să oferim în continuare aceste burse tinerilor basarabeni, să le oferim în continuare recunoașterea diplomelor, dar să-i ajutăm să facă studiile în Basarabia, recreând extensiile universitare, aducând profesori de la universități din România, oferindu-le educația pe care le-am oferi-o la Iași – să le-o oferim la Chișinău, să le dăm o recunoaștere a muncii lor, numai examenelor pe care le dau, recunoaștere nu numai în România, dar și în Europa, să le dăm bursele pe care le-ar putea cheltui în România să le cheltuiască aici și automat chestia această să se vadă și în economie, dar eu zic, eu cred că cu o bursă de 50 sau 100 de euro la Chișinău trăiești mai bine decât ai trăi la București, între noi fie vorba. Și, evident, să încercăm pe cât este posibil să ținem această intelighenție, cum se zicea odată, să o ținem pe loc pentru a putea reașeza și economic, și cultural, și civic Republica Moldova, fiindcă este necesar.”

Europa Liberă: Poate ar fi mai necesară aducerea investițiilor românești în Republica Moldova?

Viorel Badea: „Asta este o altă etapă despre care voiam să vorbesc. Nu știu dacă mai țineți minte, eu chiar de la începutul primului meu mandat, în 2009, lansam un mesaj către oamenii de afaceri români, spunându-le: oameni de afaceri români, treceți Prutul!”

Europa Liberă: Dar nu s-au grăbit sau prea puțini s-au grăbit.

Viorel Badea: „Nu s-au grăbit, pentru că foarte multe dintre presiunile pe care le-au primit aici, în Republica Moldova, i-au făcut să se gândească de două ori. Ultimul dintre episoadele la care mă refer eu este presiunea care s-a exercitat asupra Băncii Transilvania, presiuni care mie mi se par absolut stupide. În momentul în care, pe de o parte, zici că este nevoie să faci tot ceea ce este posibil să crești economia, îți vin niște companii, încearcă să lucreze în teritoriu și tu începi cu presiunile asupra lor. Este un lucru totalmente nefiresc și contraproductiv.

Sunt foarte mulți, am văzut în zilele astea discutând cu oameni de afaceri basarabeni, sunt foarte mulți oameni de afaceri basarabeni care vin și investesc în România. Acolo sunt primiți cu brațele deschise, primăriile sunt alături de ei, le acordă consultanță, le acordă sprijin, oamenii încep să-și crească businessuri acolo la care eu nu mă gândeam inițial. E drept, mulți dintre ei, că și acum e firesc, își repatriază profiturile, dar nu e asta soluția, soluția este să existe o mișcare pe dublu sens și vreau să vă zic că sunt mulți oameni de afaceri în România și companii din România care ar dori să lucreze aici și în agricultură, și în infrastructură, dar există această incertitudine, există această impredictibilitate a legislației, a evoluțiilor politice, a conexiunilor geopolitice, ceea ce îi face pe oamenii de afaceri români să se gândească de două ori înainte de a veni să investească în Basarabia.”

Europa Liberă: Pe calea eurointegrării, România și-a asumat acest rol de avocat, de a sprijini Republica Moldova.

Viorel Badea: „Absolut, cum e și firesc!”

Europa Liberă: Credeți că vor crește șansele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană odată cu venirea Maiei Sandu în fruntea Republicii Moldova?

Viorel Badea: „Da! Da, este o etapă, este o etapă extrem de importantă. Ceea ce nu numai pe mine, dar și pe mulți dintre oficiali i-a impresionat la maximum și i-a făcut să privească din nou cu încredere către Republica Moldova a fost apetitul cetățenilor Republicii Moldova de a veni la vot și de a se implica pentru alegerea unei opțiuni democratice. Și asta contează foarte mult, nu este sfârșitul, aici nu s-a încheiat totul, abia începe o nouă etapă în istoria Republicii Moldova pe care ar fi bine să o înțeleagă toți oamenii politici de aici și pe care ar fi bine să o accepte și să încerce să o deruleze în continuare.”

Europa Liberă: PNL îl are pe dl Orban în fruntea executivului, Maia Sandu încă în calitate de lideră PAS, pentru că a spus că va renunța la șefia partidului, pentru că a devenit președinte și ar vrea să fie președintele tuturor, a spus că PAS susține PNL în alegerile din România, fiind împreună parte a aceleiași familii politice europene. Executivul de la București ce sprijin mai poate oferi Republicii Moldova, ținând cont că această pandemie de COVID-19 continuă și că sistemul sanitar în Republica Moldova a ajuns într-o situație foarte complicată? România a oferit ajutor cât a putut.

Viorel Badea: „Sigur, și va mai oferi în continuare...”

Europa Liberă: Și acolo situația nu e ușoară.

Este o datorie a noastră să fim alături de cetățenii Republicii Moldova în această încercare extrem de complicată

Viorel Badea: „Nu este deloc ușoară, dar nu vreau să fiu melodramatic. Știți ceva? Dacă tot spunem că suntem frați, unde mergi prima oară să dai un ajutor când comunitatea este în suferință? Mergi la frații tăi, mergi la rudele tale, nu? E normal să fie așa! De aceea am venit în luna mai cu un convoi de ajutoare pentru cetățenii Republicii Moldova. Și aici vreau să fac o paranteză: ajutoarele nu au fost pentru cetățenii români din Republica Moldova, noi nu am dorit să ne enclavizăm în demersurile noastre, nu, ajutorul a fost pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Iar acum, urmând ceea ce am început în mai, în ianuarie, când România va primi un număr negociat de vaccinuri, o parte dintre aceste vaccinuri ca o donație cu ajutor umanitar vor ajunge în Republica Moldova și vor fi destinate, în primul rând, celor care luptă în linia întâi, în avangarda acestui război pe care îi zicem cu un inamic nevăzut. Deci, noi considerăm, nu vreau acum să creadă cineva că noi avem un merit extraordinar, este o datorie a noastră să fim alături de cetățenii Republicii Moldova în această încercare extrem de complicată. Acesta va fi cu siguranță următorul pas pe care îl vom face și, probabil, este o chestiune de o lună și jumătate, maximum două, când vom putea să livrăm parte din vaccinurile pe care le vom primi din Uniunea Europeană. Deci, acest lucru se va întâmpla în mod sigur, decizia este luată. Înainte de a veni la Chișinău, am avut o discuție cu dl ministru Nelu Tătaru, care mi-a confirmat că acest lucru se va întâmpla.”

Europa Liberă: Dar Republica Moldova pe calea eurointegrării cu sau fără Transnistria?

Viorel Badea: „Acum dacă mă întrebați pe mine sincer, eu zic că-i destul de complicat să primești în Europa, să iei în Europa un cancer. Adică este ca și cum aș aștepta să-mi pună în bucătărie o bombă amorsată care să explodeze în orice moment. Transnistria, așa cum este ea acum, nu mă refer la pământul în sine, care este un pământ sacru - pământul Transnistriei este un pământ sacru -, mă refer, în primul rând, la modalitatea în care este administrată această așa-zisă republică autonomă, care nu-i deloc autonomă, este un depozitar de arme al Rusiei și vă dați seama că Europa nu ar fi foarte încântată să-și importe pe propriul teritoriu un conflict care stă să izbucnească în orice moment. Vedeți Dvs., Europa este o casă frumoasă, cu o grădină îngrijită, cu fiecare cetățean care...”

Europa Liberă: Și atunci, Moldova nu are șanse să se apropie de UE cu această situație de la Nistru?

Viorel Badea: „Eu sper ca această situație de la Nistru să se reglementeze cât mai rapid prin negocieri politice la un înalt nivel. Gândiți-vă că lumea politică este o tablă de șah, Rusia poate este interesată de alte zone și poate este determinată în urma unor negocieri să renunțe la călcâiul pe care și l-a pus în stânga Nistrului. Se fac negocieri permanente, există un format care este extrem de activ, un format care poate, într-adevăr, să ducă la un moment dat la o eliberare a acestei zone. Iertați-mă, dar aici suntem în Europa și e normal să rămânem cu toții în Europa, și e normal să rămânem într-o Europă calmă, într-o Europă relaxată, nu într-o Europă care poate să genereze vulnerabilități la adresa cetățenilor săi.”

Europa Liberă: Dar ce statut ar merita să aibă această regiune?

Viorel Badea: „Până la urmă, această regiune trebuie să fie parte și este parte a Republicii Moldova și a Europei, dar fără cizma rusească. Este foarte simplu.”

Europa Liberă: Dosarul cetățeniei. Cât timp mai trebuie astăzi un cetățean care vrea să redobândească cetățenia română să aștepte?

Viorel Badea: „Aici sunt și au fost foarte multe probleme, știți că a fost și un dosar la DNA vizavi de modul în care unii dintre oficialii de acolo au înțeles să-și facă datoria vizavi de redobândirea cetățeniei pentru românii basarabeni. În mod normal, conform legii, cetățenia trebuie să fie redobândită de un cetățean român din Republica Moldova în 9 luni de zile maximum. Chiar discutam zilele acestea cu mulți basarabeni, bine, și înainte de această situație, sunt unii care nici măcar după doi ani și jumătate, trei ani n-au primit un răspuns, nu că nu au primit cetățenia.”

Europa Liberă: Absolut!

Viorel Badea: „Noi am discutat chestiunea aceasta la PNL, am vorbit și cu premierul Orban, va trebui, în primul rând, să echilibrăm procedurile, adică unele lucruri care nu sunt necesare să încercăm să le îndepărtăm, eu sincer îmi pun întrebarea și nu văd care este sensul cazierului juridic. Pentru că ce? Adică, dacă a făcut o infracțiune, nu merită să fie cetățean, că așa câți cetățeni români nu au făcut infracțiuni în ziua de astăzi? Foarte mulți, ar trebui să le ia cetățenia și lor nu? Deci, sunt niște chestiuni la care ar trebui să renunțăm treptat, pe de o parte, iar pe de altă parte, ar trebui să mărim numărul angajaților pentru ca aceste dosare să fie rezolvate cu celeritate și, nu în ultimul rând - și aceasta o spun cu cea mai mare seriozitate și mă adresez și autorităților din România, și din Republica Moldova -, trebuie identificate acele canale care se introduc pe acest traseu al obținerii cetățeniei și în mod ilegal le cer bani oamenilor ca să le faciliteze mai ușor redobândirea cetățeniei. Este o chestiune extrem de gravă! Cu siguranță sunt rețele care trebuie destructurate în cel mai scurt timp pentru ca acele rețele nu fac altceva decât să nu îngreuneze efortul statului român de a acorda cetățenia română.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați această mare avalanșă de dosare depuse pentru redobândirea cetățeniei din partea cetățenilor Republicii Moldova?

Viorel Badea: „E firesc, oamenii vor să facă parte dintr-un club al țărilor civilizate, vor bunăstare, e firesc să aibă chestiunea aceasta, în plus că este o reparație pe care statul român trebuie să le-o acorde lor. Eu mă bucur că ei vor cetățenie...”

Europa Liberă: Cunoașteți numărul celor care au cetățenie până astăzi?

Viorel Badea: „În momentul acesta se vorbește de un număr de aproximativ un milion de cetățenii redobândite, în acest moment.”

Europa Liberă: Și dacă, eventual, se ajunge la două milioane, ce se întâmplă?

Viorel Badea: „Ce se întâmplă și acum, numai că dublu decât se întâmplă acum. Să știți că nu toți care își iau cetățenia pleacă din Republica Moldova. Eu am întâlnit foarte mulți care și-o iau din dragoste de țară, din patriotism, este impresionant, dar există acești oameni. Mare parte dintre ei și-o iau ca să meargă să lucreze în afară. Foarte bine, dacă trimit bani celor de acasă! Și acesta este un model de dezvoltare. Remitențele în lumea de astăzi reprezintă un model de dezvoltare. Ce să vă spun? Că românii care au plecat în diaspora și - atenție! - reprezintă, să nu vă speriați, un sfert din populația României; un sfert din români sunt plecați în afară.”

Europa Liberă: Deci, fiecare al patrulea cetățean e plecat în străinătate?

Viorel Badea: „Fiecare al patrulea... Iar ei livrează anual prin bănci sau direct remitențe în valoare de cel puțin 5 miliarde de euro. Este cel mai mare investitor din istoria României, sunt înșiși românii. Aceeași chestiune poate să fie și aici. Pe mine nu mă deranjează că pleacă atâta timp cât beneficiază și cei de acasă de efortul lor, dar ceea ce pe mine m-ar încânta mai mult este să găsim modalitățile pentru a-i face să revină acasă. Și aici vorbim deja de necesitatea dezvoltării Republicii Moldova, de necesitatea creșterii economice, de necesitatea investițiilor. Și noi în programul nostru de guvernare la loc de cinste avem repatrierea, reinserția românilor plecați în diaspora, deci, noi vrem să facem în așa fel încât să-i convingem să revină acasă.”

Europa Liberă: Dacă obțineți al patrulea mandat de senator, ce inițiative legislative veți avea care ar cuprinde și interesele cetățenilor din Republica Moldova?

Dorința mea sunt ca cei care vor veni în Parlamentul României să-i reprezinte pe românii din diaspora să fie basarabeni de aici cu cetățenie română

Viorel Badea: „În primul rând, vreau să-mi definitivez inițiativa legislativă pe care am depus-o anul trecut și care a reușit să fie aprobată de Senat prin adoptarea tacită, transmisă la Cameră, unde stă de anul trecut din decembrie, și anume: intrarea în legalitate a unei reprezentări corecte în Parlamentul României a cetățenilor români din diaspora. Știți bine că, în momentul acesta, sunt doi senatori și patru deputați pentru o populație care depășește patru milioane și jumătate de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Noi am venit cu inițiativa pe care am cerut conform legii pentru a putea să îi reprezentăm corect pe românii din diaspora o dublare a numărului acestor cetățeni români din diaspora în Parlamentul României - atenție! -, reașezând numărul de parlamentari, nu crescând numărul general de parlamentari, numărul general rămâne la fel, dar, de exemplu, în loc să mai am la Sălaj trei parlamentari, voi avea doi, unul va fi alocat pentru diaspora ș.a.m.d. - unu la mână. Iar a doua parte a acestei inițiative a mele se referă la necesitatea creării unei circumscripții separate pentru cetățenii români din Republica Moldova, pentru că este un alt tip de abordare, este un alt tip de evoluție politică. Interesul meu și dorința mea sunt ca cei care vor veni în Parlamentul României să-i reprezinte pe românii din diaspora să fie basarabeni de aici cu cetățenie română și care au arătat prin meritele lor că pot să reprezinte un partid politic din România în Parlamentul României. Asta este chestiunea la care țin foarte mult și care probabil va fi prima inițiativă pe care o voi avea.”

Europa Liberă: Actualmente sunt doi parlamentari de aici, din Republica Moldova, ajunși în Parlamentul de la București?

Viorel Badea: „Pe rând... Deci, a fost la un moment dat, din câte știu eu, Eugen Tomac, nu au fost chiar trei...”

Europa Liberă: A fost și Ilie Ilașcu.

Viorel Badea: „A fost Ilie Ilașcu, a fost și...”

Europa Liberă: Eu zic actualmente, în actualul Parlament.

Viorel Badea: „Actualmente, da, este dl Hadârcă și dl Codreanu. Dl Hadârcă însă nu reprezintă diaspora, el reprezintă la Vaslui. Și dl Codreanu, care, într-adevăr, este parlamentar ales aici în diaspora...”

Europa Liberă: Ar trebui să fie mai multe voci de aici, din Republica Moldova, în Parlamentul de la București?

Viorel Badea: „Eu zic că ar trebui să fie mai multe voci și mai implicate voci...”

Europa Liberă: Mai implicate, ce aveți în vedere?

Viorel Badea: „Mai implicate, să fie mai prezenți aici, mai vocali, să aibă proiecte de impact pentru cetățenii de aici. Deci, eu zic că este nevoie de o implicare mai mare și este nevoie și de o conectivitate mai mare cu mediul de afaceri de aici, cu oamenii politici de aici. Nu știu, mie până acum nu mi s-a părut...”

Europa Liberă: Aveți întâlniri cu alegătorii?

Viorel Badea: „Da, permanent.”

Europa Liberă: Ce impresie vi se creează, va fi o prezență mai mare comparativ cu alte scrutine?

Viorel Badea: „Din păcate, campania pentru alegerile parlamentare din România a început să se resimtă după al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Înainte era practic cam imposibil, pentru că nu puteai să suprapui cele două discursuri electorale și nici nu era corect să faci acest lucru. Campania a început mai târziu în Republica Moldova, dar din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, da, ei vor să vină la alegeri, vor să-și facă simțită prezența în decizia administrativă și politică de la București.”

Europa Liberă: Deci, pot vota două zile - sâmbătă și duminică?

Viorel Badea: „Da, pot vota sâmbătă și duminică. Cei care au domiciliul în Republica Moldova, au pașaport de cetățean român cu domiciliul în Republica Moldova trebuie să prezinte un singur document, și anume acest pașaport. Cei care au domiciliul în România, au buletin sau pașaport cu domiciliul în România trebuie să aibă și un document de rezidență, prin care își atestă rezidența aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 30 de secții de votare...

Viorel Badea: „Exact, vor fi deschise 30 de secții de votare, s-au acoperit cam toate zonele...”

Europa Liberă: De la 7 dimineața până la 9 seara?

Dacă omul politic de la București vede că aici sunt voturi, îi crește apetitul pentru Republica Moldova

Viorel Badea: „Da, 7.00 - 21.00, în cele două zile se pot prezenta la vot. Eu nu cred că vor mai fi cozi, pentru că sunt două zile deja, ceea ce este foarte important, dar este necesară prezența, pentru că astăzi discutam cu cetățenii cu care m-am întâlnit și le ziceam: „Fraților, dar aici nu suntem „noi” și „voi”, aici toți suntem cetățeni români, România e și țara voastră, nu-i numai a mea. Din moment ce ai pașaport românesc, ai cetățenie românească, ești dator, ai și o datorie odată cu această cetățenie, fii prezent, votează acolo, vrei să arăți că tu contezi, mergi și votează”. Acesta este sensul și acesta este îndemnul pe care l-am dat tuturor: să fie prezenți la vot, pentru că este extrem de important! Mă întorc la ce spuneam la început: dacă omul politic de la București vede că aici sunt voturi, îi crește apetitul pentru Republica Moldova și va veni cu investiții, va veni cu interes declarat ș.a.m.d.”