Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice” înaintea discuțiilor cu Trump, la Washington

Oficialii din Ucraina au declarat că un atac cu drone asupra unui cartier de blocuri din orașul Harkov, din nordul țării, a ucis cel puțin șapte persoane, printre care o fetiță de un an. Atacurile au lovit și orașul Zaporijia, din sud-estul țării, ucigând trei persoane, au mai spus ei.



„Acesta a fost un atac demonstrativ și cinic al Rusiei”, a scris Zelenski pe X.



„Mașina de război rusă continuă să distrugă vieți, sfidând pe toată lumea”, a adăugat el. „Putin va comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Ucrainei și Europei, precum și pentru a descuraja eforturile diplomatice.”

După ce i-a întins covorul roșu președintelui rus Vladimir Putin la summitul de vineri din Alaska, președintele SUA Donald Trump face presiuni asupra Ucrainei să accepte un acord de pace pentru a pune capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.



Trump se va întâlni diseară (ora Moldovei) mai întâi cu Zelenski, apoi cu liderii Marii Britanii, Germaniei, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, a anunțat Casa Albă.

Liderii europeni se îndreaptă spre Washington pentru a-și arăta solidaritatea cu Ucraina în ceea ce Associated Press numește „o demonstrație diplomatică fără precendent” și pentru a solicita garanții solide de securitate în orice acord postbelic. Comisia European a anunțat că înainte să meargă la Trump, Zelenski, ajuns la Washignton de duminică, va avea o întâlnire pregătitoare cu europenii.

Casa Albă a anunțat că la discuția Trump-Zelenski va asista și vicepreședintele JD Vance, care a fost deosebit de agresiv cu oaspetele ucrainean la celebra discuție din Biroul Oval din februarie 2025, când i-a reproșat că nu este destul de respectuos cu conducerea SUA.

Echipa lui Trump a subliniat duminică că trebuie să existe „compromisuri” de ambele părți.

Trump a părut duminică să-i „paseze” lui Zelenski responsabilitatea de a pune capăt războiului început de Rusia cu invazia pe scară largă din februarie 2022.



În ajunul întâlnirii, el a declarat într-o postare pe rețelele sociale că Ucraina ar trebui să renunțe la speranțele de a recupera Crimeea, anexată de Rusia în 2014 în timpul președinției lui Barack Obama, sau de a adera la alianța militară NATO.



Șansele unui progres mare la Washington sunt apreciate de comentatorii de presă ca destul de reduse.



Ca o condiție pentru pace, liderul rus ar vrea ca Kievul să renunțe la Donbas, regiunea industrială din estul Ucrainei, care a fost scena unora dintre cele mai intense lupte, dar pe care forțele ruse nu au reușit să o cucerească complet.



În schimb, Putin a declarat că Statele Unite și aliații săi europeni pot oferi Ucrainei o garanție de securitate similară angajamentului de apărare colectivă al NATO, potrivit unui înalt oficial american.



Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a calificat acest lucru ca pe ceva nou și extrem de important, deși a oferit puține detalii despre modul în care ar funcționa.

Zelenski a respins cererea lui Putin ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas, formată din regiunile Donețk și Luhansk, întrucât Constituția ucraineană interzice cedarea teritoriului sau schimbul de teritorii. Asta înseamnă că nici Crimeea nu poate fi cedată, cum pare să vrea acum Trump.



Potrivit unei analize Associated Press, înghețarea liniei frontului — care se întinde pe aproximativ 1.000 de kilometri de la nord-estul la sud-estul Ucrainei — pare a fi maximul pe care ucrainenii l-ar putea accepta.

În prezent, Rusia deține aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.



Securitatea Europei este, de asemenea, în joc în cadrul negocierilor, scrie AP.



Liderii europeni consideră rezistența Ucrainei ca un fel bastion împotriva oricăror ambiții viitoare ale Kremlinului de a amenința alte țări din Europa de Est și dincolo de aceasta.



Președintele francez Emmanuel Macron a descris Ucraina ca fiind „un avanpost al apărării noastre colective în cazul în care Rusia ar dori să avanseze din nou”.



„Dacă astăzi suntem slabi față de Rusia, pregătim conflictele de mâine, care vor avea un impact asupra ucrainenilor și, fără îndoială, pot avea un impact și asupra noastră”, a declarat Macron duminică.

