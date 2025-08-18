Zelenski a ajuns la Washington cu speranțe într-o „forța comună”, care ar constrânge Rusia la pace

Zelenski se va întâlni luni cu Trump, fiind însoțit de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii principalelor puteri europene, în urma convorbirilor din 15 august ale președintelui american cu liderul rus, Vladimir Putin în Alaska.

Trump a declarat deja că recuperarea Crimeii sau aderarea la NATO nu se află pe masa negocierilor pentru Ucraina. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris că Zelenski „poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”.

În trecut, Trump i-a atribuit parțial și uneori chiar în întregime lui Zelenski responsabilitatea pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, în ciuda evidențelor.

Zelenski care a respins în mod repetat orice concesii teritoriale, a scris pe Telegram la sosirea la Washington că este „recunoscător” lui Trump pentru invitație, adăugând: „împărtășim cu toții dorința de a pune capăt acestui război în mod rapid și sigur”.

Coreografia întâlnirilor de la Washington

Este prima vizită a lui Zelenski la Washington de la incidentul din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur în timpul unor convorbiri în Biroul Oval, reproșându-i că nu ar fi îndeajuns de recunoscător Statelor Unite pentru sprijin.

Acum, liderul ucrainean va mai fi însoțit de cancelarul german Friedrich Merz și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele finlandez Alexander Stubb au spus că vor participa și ei.

Conform programului Casei Albe, Trump și Zelenski ar urma să aibă o întâlnire tête-à-tête, după care li se vor alătura și liderii europeni.

Trump urmează să-i informeze în legătură cu discuțiile cu Putin. Acestea nu au adus știri în privința unui armistițiu, iar Trump s-a aliniat ulterior poziției tradiționale a Rusiei potrivit căreia un armistițiu nu este necesar înainte de un acord de pace final.

Garanții de securitate

În ultimele luni, Trump își înăsprise poziția față de Rusia, exprimându-și nemulțumirea din cauza tergiversării negocierilor de pace.

Cu toate acestea, nu a impus sancțiuni suplimentare Moscovei, iar primirea fastuoasă oferită lui Putin în Alaska, la prima sa vizită în Occident de la invazia din 2022, este văzută de mulți o victorie diplomatică pentru Rusia.

Vorbind la Bruxelles, înainte să plece către SUA, Zelenski a spus că vrea să afle mai multe despre ce au discutat Putin și Trump în Alaska. El a salutat, de asemenea, declarația lui Trump despre nevoia unor garanții de securitate pentru Ucraina, numind-o „istorică”.

Președintele american a vorbit după discuțiile cu Putin despre posibilitatea unei garanții colective de apărare pentru Ucraina. Dar detaliile a ceea ce are în vedere Trump nu sunt cunoscute încă.

Președintele Franței a spus că liderii europeni îi vor cere lui Trump să precizeze „în ce măsură” Washingtonul este dispus să contribuie la aceste garanții de securitate pentru Ucraina.

Chestiunea schimbului de teritorii

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a afirmat că Moscova a făcut „unele concesii” în ceea ce privește cinci regiuni ucrainene pe care le controlează total sau parțial și că există „o discuție importantă” cu privire la Donetsk. „Această discuție va fi detaliată luni”, a spus el, fără a oferi amănunte.

Rusia a ocupat și apoi anexat Crimeea în 2014, după un referendum falsificat, iar în 2022 a votat o lege prin care anexează alte patru regiuni ucrainene - Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie - deși nu le-a cucerit integral.

AFP citează „o sursă informată”, spunând că, în timpul unei discuții telefonice cu lideri europeni purtată sâmbătă, Trump era „înclinat să sprijine” o cerere rusă de a primi teritorii pe care încă nu le-a cucerit în Donbas, zonă ce cuprinde regiunile Donețk și Lugansk și unde au avut loc cele mai sângeroase bătălii ale războiului.

În schimb, potrivit sursei, Trump ar fi spus că Moscova ar accepta „înghețarea” frontului în Herson și Zaporojie, unde forțele ruse ocupă teritorii vaste, dar nu și capitalele regionale.

Până acum, Rusia a insistat ca Ucraina să-și retragă trupele din toate cele patru regiuni ca precondiție pentru orice acord.

Poziția europenilor

În capitalele europene, există în continuare temeri că Washingtonul ar putea presa Ucraina să accepte cererile Rusiei.

Emmanuel Macron a spus că pacea propusă de Rusia seamănă a cerere de „capitulare”, iar ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că „presiunea trebuie exercitată asupra agresorului, nu asupra victimei agresiunii, pentru ca pacea să prevaleze”.

În ciuda eforturilor diplomatice, trupele ruse au continuat să atace, în special în regiunea Donețk. Au continuat și atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene.

Luni dimineață, autoritățile locale din Harkov au spus că în ultimele atacuri rusești au fost ucise trei persoane. Altele trei au fost rănite într-un alt atac nocturn, în regiunea Sumî, aproape de graniță.

După AFP, Reuters și DPA

