Zelenski, primit cu onoruri la Windsor de Regele Charles al III-lea

După ce a ajuns în curtea castelului vineri dimineață, Zelenski a dat mâna cu Charles și a primit salutul regal – aceasta fiind prima primire ceremonială de care liderul ucrainean are parte în Marea Britanie.

A fost intonat imnul național ucrainean, iar Zelenski a fost invitat să inspecteze primul batalion al Gărzii Grenadierilor. Îmbrăcat în negru, Zelenski i-a mulțumit maiorului Ben Tracey, care a condus inspecția în calitate de căpitan al gărzii de onoare.

Zelenski a fost apoi condus în interiorul castelului pentru o audiență cu regele, în timp ce curioșii priveau de la porțile curții interioare.

Liderul ucrainean a sosit la Londra pentru a discuta cu aliații cei mai apropiați, inclusiv cu Marea Britanie, despre noi livrări de armament pentru țara sa invadată de ruși.

Nu este prima oară când Zelenski este primit călduros de regele britanic.

În luna martie, la scurt timp după ce ucraineanul a fost dat practic afară de la Casa Albă de președintele SUA Donald Trump și de vicepreședintele JD Vance, după o întâlnire eșuată, Zelenski a fost primit de Regele Charles la reședința regală de la Sandringham.

„Sunt foarte recunoscător pentru această întâlnire și pentru modul în care Majestatea Sa ajută Ucraina și ne susține”, a declarat atunci Zelenski reporterilor. „El s-a întâlnit cu soldații noștri, care sunt instruiți în Marea Britanie, și suntem foarte recunoscători familiei regale pentru sprijinul acordat.”

Regele și-a exprimat anterior sprijinul pentru Zelenski și Ucraina, afirmând că țara a suferit „o agresiune de nedescris” în urma „atacului neprovocat al Rusiei asupra teritoriului său”.

Poporul ucrainean a dat dovadă de „un curaj și o reziliență cu adevărat remarcabile în fața unei astfel de tragedii umane”, a declarat regele anul trecut.

În mai 2022, Regele Charles, care vizitează des România, a mers la un centru pentru refugiați ucraineni la București, acesta fiind doar unul din numeroasele sale gesturi de sprijin pentru Ucraina invadată.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la Palatul Buckingham, în timpul vizitei surpriză a lui Zelenski în Marea Britanie, în 2023, iar în aceeași zi regele a vizitat trupele ucrainene care se antrenau în țara sa.

Presa britanică a notat mereu că familia regală a exprimat solidaritate cu ucrainenii imediat după începutul invaziei, într-o măsură surprinzătoare pentru unii, dată fiind tradiția de neimplicare politică a monarhiei britanice.

