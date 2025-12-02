Zelenski spune că planul de pace pentru Ucraina a fost „cizelat” în discuțiile cu SUA

Kievul se află sub presiune sporită în eforturile de pace susținute de SUA, pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina. Zelenski încearcă să „ajusteze” planul american prezentat săptămâna trecută, care susținea multe dintre principalele cereri ale Rusiei.

Oficialii ucraineni și americani au discutat propunerile SUA în urmă cu mai bine de o săptămână la Geneva și s-au întâlnit din nou duminică în Florida pentru noi discuții.

„Lucrările s-au bazat pe documentul de la Geneva, iar acest document a fost cizelat”, a scris Zelenski pe X.

„Diplomații noștri colaborează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți participanți la Coaliția celor Dispuși sunt implicați în mod semnificativ în elaborarea deciziilor”, a adăugat el, referindu-se la un grup de țări care s-au oferit să ajute apărarea Ucrainei după război.

Rusia urmărește slăbirea sancțiunilor, nu pacea (Zelenski)

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff au sosit marți la Moscova pentru discuții importante privind încheierea războiului din Ucraina cu președintele rus Vladimir Putin.

Întâlnirea, precedată de zile de diplomație frenetică din Florida la Geneva și Abu Dhabi, are loc în contextul în care Washingtonul s-a declarat „foarte optimist” cu privire la încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Însă Kievul și aliații săi europeni se tem că Witkoff, care a fost criticat pentru relațiile sale cu Kremlinul, va ceda teren în fața Moscovei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat marți în Irlanda, pentru a obține sprijinul european, întâlnirea dintre SUA și Rusia având loc într-un moment critic pentru Kiev.

Forțele ruse au avansat rapid în noiembrie în estul Ucrainei, iar Kievul a fost zguduit de scandaluri de corupție care s-au încheiat cu demisia principalului său negociator, Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski.

Moscova a intensificat, de asemenea, atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei în ultimele săptămâni, Zelenski acuzând Kremlinul că încearcă să „distrugă” Ucraina.

În Irlanda, Zelenski a primit raportul de la negociatorul ucrainean Rustem Umerov, întors din Florida, care a declarat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în cadrul discuțiilor cu SUA, dar că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește problemele „dificile”.

Zelenski a declarat că încă se așteaptă să discute cu președintele SUA aspecte cheie, printre care teritoriul, garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei.

Tot marți, el a declarat că motivația reală a Moscovei pentru discuțiile cu SUA ar fi de a ușura sancțiunile occidentale, mai degrabă decât de a urmări pacea.

Eforturile diplomatice vin în contextul în care Kievul a declarat că luptele continuă la Pokrovsk, orașul din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să-l cucerească de luni de zile, în ciuda faptului că Moscova a afirmat în ajun că a cucerit orașul și a arborat steagul în centrul său.

Căderea Pokrovskului ar fi o victorie simbolică pentru Moscova, care numește orașul după denumirea sa sovietică, Krasnoarmeisk. În ajunul întâlnirii cu Witkoff, Putin a îmbrăcat uniforma militară, după ce comandanții săi i-au comunicat că orașul a fost cucerit.

„Cu toții înțelegem cât de importantă” este cucerirea, a declarat Putin luni.

Săptămâna trecută, el a repetat că Moscova intenționează să cucerească cu forța restul regiunii Donețk dacă Kievul nu cedează teritoriile pe care le controlează.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te