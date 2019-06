Germania, Franța și Spania vor să producă un nou avion militar european

Miniștrii apărării din Germania, Franța și Spania au semnat un acord-cadru pentru producerea unui nou avion militar european. La ceremonia semnării ținută în marginea show-ului aviatic parizian de la Le Bourget a asistat președintele francez, Emmanuel Macron. Noul avion ar urma să devină operațional în 2040, cunoscut deocamdată sub acronimul englez Future Combat Air System (FCAS), ar urma să înlocuiască treptat avioanele franceze Rafale și cele germane Eurofighter. Agenția Associated Press scrie că proiectul răspunde ambițiilor președintelui francez de a spori cooperarea militară europeană într-o perioadă când Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, au rețineri să ajute Europa pe plan militar.