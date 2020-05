Filipine iau apărarea Chinei, în disputa cu SUA pe tema COVID-19

Filipine au fost colonie americana timp de jumatate de secol si tara este aliatul militar cel mai vechi al Americii in Asia. Dar de cind presedinte este Rodrigo Duterte, Manilla s-a refocalizat catre o alianta cu China.

In timp ce Washingtonul acuza Beijingul pentru ca a ascuns informatii cu privire la pandemia cu noul coronavirus, Duterte ia apararea Chinei si ii multumeste presedintelui Xi Jinping pentru ajutorul primit, echipamente medicale si personal. Statele Unite au trimis si ele ajutor dar presedintele Filipinelor nu il mentioneaza.

De la instalarea la putere, Duterte – un populist, considerat in multe privinte radical si excentric si care submineaza domnia legii prin campania sa, in afara justitiei, impotriva traficantilor si consumatorilor de droguri – s-a pronuntat pentru o mai mare autonomie in politica externa si cresterea investitiilor chineze. In 2016, la Beijing el a anuntat ruptura economica si militara cu Statele Unite, spunindu-le gazdelor: „Voi fi dependent de voi pentru o perioada indelungata”. In februarie, el si-a concretizat intentiile, cind a anuntat renuntarea la un tratat militar major cu America.

Acest gest diminueaza influenta Statelor Unite in regiunea Marii Chinei de Sud, cu teritorii contestate de China, Filipine si alte patru tari. Acest anunt a survenit dupa ce Washingtonul a anulat viza de intrare pentru aliatul lui Duterte, Ronald dela Rosa, arhitectul campaniei impotriva drogurilor. Presedintele Trump nu s-a aratat ingrijorat de anularea tratatului militar, spunind ca Statele Unite vor economisi bani.

Pina acum, Duterte a vizitat Beijingul de patru ori, dar nu a dat curs invitatiei lui Trump. Baza militara Clark, care adapostise 60 de mii de americani este acum un oras construit cu bani din China.

Influenta americana este inca vizibila in Filipine, de la muzica pop, la pregatirea militara si pina la Constitutie, care a fost scrisa dupa model american. Sondaje de opinie arata ca filipinezii au incredere in America mai mult decit in China, Statele Unite inregistrind acolo una dintre cele mai ridicate cote de popularitate, prin comparatie cu alte tari ale lumii. Dar politica lui Duterte se indreapta intr-o alta directie si ramine de vazut pina unde il va urma populatia.