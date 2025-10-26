Donald Trump co-semnează încă un acord de armistițiu, între Thailanda și Cambogia

Acordul de încetare a focului, încheiat în urma unui conflict sângeros la frontieră, a fost semnat de premierul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet, precum și de Trump și premierul malaysian Anwar Ibrahim.

Înțelegerea prevede eliberarea a 18 prizonieri de război cambodgieni, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Cambodgia.

În luna iulie, între Thailanda și Cambodgia au izbucnit conflicte soldate cu moartea a peste 40 de persoane. Ciocnirile armate au forțat aproximativ 300.000 de oameni să-și părăsească locuințele.

Deși vecinii au convenit asupra unui armistițiu inițial la sfârșitul lunii iulie, de atunci s-au acuzat reciproc de încălcări.

În declarația comună semnată în prezența lui Trump, duminică, Anutin și Hun Manet și-au reiterat „angajamentul ferm de a se abține de la amenințarea sau utilizarea forței”.

„Reafirmăm angajamentul ferm față de pacea și securitatea dintre cele două țări”, se arată în acordul semnat de ambii lideri, care și-au strâns mâna, ferm.

Trump i-a felicitat pe premieri.

„Este o zi importantă pentru toate țările din Asia de Sud-Est, căci semnăm un acord istoric pentru a pune capăt conflictului militar dintre Cambodgia și Thailanda”, a declarat el.

Trump se află în Malezia la summitul ASEAN, la începutul unui turneu asiatic care va culmina cu întâlnirea sa cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Dansuri și pământuri rare

La sosirea în Malaezia, Trump a fost întâmpinat de prim-ministrul Anwar Ibrahim și de un grup de dansatori la Aeroportul Internațional Kuala Lumpur. El s-a oprit pe covorul roșu pentru a dansa cu artiștii, apoi a luat un steag al Statelor Unite într-o mână și un steag al Malaeziei în cealaltă și a urcat în limuzina sa pentru a se merge în oraș împreună cu Anwar.

În timp ce Trump se întâlnea cu alți lideri, negociatorii americani și chinezi s-au reunit în culise pentru a preveni o escaladare a războiului comercial dintre cele două mari economii ale lumii.

Întrebat de un reporter dacă s-a discutat despre pământurile rare în cadrul negocierilor, care au început sâmbătă, Jamieson Greer, negociatorul comercial principal al SUA, a răspuns că s-au discutat o serie largă de subiecte, inclusiv prelungirea „armistițiului” privind măsurile comerciale.

„Cred că ajungem într-un punct în care liderii vor avea o întâlnire foarte productivă”, a spus Greer.

Dominația Chinei asupra aprovizionării globale cu metale rare se află în centrul negocierilor, iar Washingtonul a încercat să diversifice lanțurile de aprovizionare.

Trump a declarat la ceremonia de încetare a focului că SUA vor semna în curând acorduri privind mineralele critice cu Thailanda și Malaezia, în timp ce un acord comercial mai amplu cu Cambodgia era, de asemenea, în curs de negociere.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

