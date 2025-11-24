Cântăreața Naoko și colegul ei de trupă anti-Kremlin au fugit din Rusia

Solista Diana Loghinova, de 18 ani, cu numele de scenă Naoko, și chitaristul Aleksandr Orlov, de 22 de ani, au fost reținuți pe 15 octombrie în centrul orașului Sankt Petersburg după ce un concert improvizat al trupei lor, Stoptime, s-a răspândit în mod viral pe rețelele sociale rusești. Toboșarul formației, Vladislav Leontiev, a fost și el arestat.

Reuters citează cotidianul Fontanka din Sankt Petersburg, relatând „pe surse” luni, 24 noiembrie, că Loghinova a părăsit Rusia după ce a fost eliberată din detenție, duminică. O altă sursă a declarat pentru ziarul Kommersant că atât Loghinova, cât și Orlov se află acum în afara țării. Niciuna dintre publicații nu a precizat unde se află muzicienii.

Avocata celor doi, Maria Zîrianova, nu a răspuns imediat solicitărilor de informații, iar Loghinova nu a putut fi contactată, mai scrie Reuters.

Actele publice de disidență anti-Kremlin sunt rarisime în Rusia, iar cazul muzicienilor stradali de la Sankt Petersburg s-a bucurat de mare atenție, inclusiv din partea presei ruse de propagandă.

De la invadarea Ucrainei pe scară largă, în februarie 2022, autoritățile ruse au înăsprit și mai mult persecuțiile, înăbușind orice formă de opoziție față de Kremlin. Mulți muzicieni care au o poziție critică față de Kremlin și invadarea Ucrainei au fugit din țară, iar susținătorii Kremlinului îi numesc trădători. Mulți au fost desemnați de către autorități drept „agenți străini”.

La concertul lor stradal, care le-a atras arestul, Stoptime a interpretat între altele piesa anti-Putin Cooperativa „Lacul Lebedelor” (Кооператив „Лебединое озеро”) a rapperul rus aflat în exil Noize MC.

„Arestări carusel”

De la concertul și arestarea lor din octombrie, cei trei membri ai trupei Stoptime au fost condamnați de mai multe ori la perioade scurte de detenție pe baza unor acuzații ca huliganismul sau blocarea accesului la metrou.

Loghinova, care învață la o școală muzicală, a fost găsită vinovată și de „discreditarea” armatei ruse, fiind amendată cu 30.000 de ruble (aproximativ 380 de dolari) pentru interpretarea unei alte melodii anti-Kremlin.

Organizațiile pentru drepturile omului folosesc pentru asemenea cazuri termenul „arestări carusel” - mai multe rețineri pentru infracțiuni minore, în care suspecții sunt arestați din nou imediat după eliberare.

În timpul „caruselului” lor, Loghinova și Orlov a-u și logodit, după cum au spus jurnaliștilor în timpul unei înfățișări în instanță. Toboșarul Leontiev a executat și el mai multe pedepse scurte, fiind eliberat la începutul lui noiembrie.

Amnesty International, care a cerut eliberarea muzicienilor, a spus că „singura lor ‘infracțiune’ este că au cântat melodii care contestă sufocantele narative oficiale”.

Mama Dianei Loginova, Irina, declarase anterior presei că este convinsă că fiica ei și colegii de trupă nu au făcut nimic rău și că nu înțelege de ce concertele lor au atras atât de multă atenție din partea autorităților și a mass-media.

