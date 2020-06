Ce anticorpi are societatea să se apere de pandemia de știri false? (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Cum credeți, există ceva mai periculos decât COVID-19? Eu spun că da: știrile false, pentru că ele umblă la codul genetic al omului și, în sumă, umblă la codul genetic al statului, care se zbate ca să-și consolideze independența și suveranitatea. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine, aflați imediat.

Niciodată nu s-au simțit așa de bine cei care știu a manipula, cei care știu a intoxica consumatorii de informație, zic, niciodată ca pe vremea pandemiei. Și faptul că brașoavele, miturile se repetă în diferite regiuni, de exemplu, dacă ați fost atenți, povestea asta cu medicii care ar plăti bani unor rude ale pacienților decedați nu este de producție moldovenească.

În Armenia am auzit nu demult că bântuie acest zvon și e o confirmare în plus că e o lucrătură de laborator. De un laborator care, de altfel, a fost detectat de către un organism specializat european. Noi astăzi încercăm să vorbim despre acest fenomen al manipulării pe terenul fertil al epidemiei cu COVID-19. Invitații noștri sunt doi jurnaliști foarte atenți la ceea ce se întâmplă în câmpul de consum al informației - Vitalie Călugăreanu și Dumitru Ciorici.

Europa Liberă: Vitalie, dumneata ai luat exact brașoava asta, nici nu știu dacă merită cuvântul acesta compromis în halul acesta, brașoava e o chestie ca și snoava, dar mitul acesta despre presupuse cazuri de mituire a rudelor celor răposați ca să-și asume eticheta de COVID. Dumneata ai încercat să detectezi de unde vine și, mai ales, qui profit, la ce servește chestiunea asta.

Vitalie Călugăreanu: „Mie mi s-a părut straniu când am văzut că mitul acesta, ca să-i zic așa, este răspândit de oameni care cu puțin timp în urmă răspândeau altfel de minciuni legate de 5G, de cipuri, de infectarea testelor de COVID și a măștilor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Anti-vacciniștii?

Vitalie Călugăreanu: „Da, eu încercasem cumva să urmăresc anumite profiluri de Facebook care distribuiau aceste porcării mediatice. Și la un moment dat am văzut că inclusiv acele profiluri distribuiau și această informație: că mi-a spus sora vecinei, că ei i-a spus o cumătră despre faptul că cineva ar fi... Adică e întortocheat în așa fel, încât să nu-i mai dai de capăt. Noi am încercat: dați-ne omul concret, care poate să ne vorbească despre lucrurile acestea. Și atunci când vedeau că ne apropiem cumva să-i strângem la perete, pur și simplu scoteau postarea sau nu mai răspundeau, nu mai reacționau.”

Europa Liberă: Dar gogoașa asta care se rostogolește foarte lesne ca un bulgăre de zăpadă în internet este mușcată și de oameni destul de serioși?

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: La mine, de exemplu, pe perete am văzut postări ale unor oameni care mi se părea că sunt întregi la minte.

Vitalie Călugăreanu: „Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că aceste postări, când e vorba de postări, nu de comentarii, sunt distribuite incredibil, eu vă zic că am găsit postări de genul acesta distribuite de 80.000 de profiluri. Eu am tot ignorat subiectul acesta, pentru că mi s-a părut... Cum să cobori într-atât?...”

Europa Liberă: Deci, ați căutat profilurile ca să vedeți, de fapt, cui îi aparțin?

Vitalie Călugăreanu: „Nu, am vrut să văd dacă treaba asta îi organizată sau nu, dacă are un coordonator undeva care încearcă ba cu 5G, ba cu medicii care intră în negoț de genul acesta ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și ai detectat trolli?

Vitalie Călugăreanu: „Da! Treaba asta este promovată și întinsă la greu de trolli.”

Europa Liberă: De ce? Cui îi convine asta?

Cineva încearcă să destabilizeze sau să testeze niște mașinării în întreaga regiune

Vitalie Călugăreanu: „Eu nu știu. Senzația pe care am avut-o analizând și discutând inclusiv cu jurnaliștii dintr-o rețea, inclusiv jurnaliști din Armenia, concluzia la care noi am ajuns e că pe fundalul COVID-ului și al acestei nebunii în care trăim legată de pandemie, cineva încearcă să creeze haos. Cu ce scop, eu nu știu. Și nu este o intenție de a crea haos la nivel local, la noi, în Republica Moldova. Senzația pe care am avut-o este că cineva încearcă să destabilizeze sau să testeze niște mașinării în întreaga regiune. Și asta mi se pare ceva care merită atenție din partea jurnaliștilor, pentru că lucrurile dacă sunt lăsate așa - ceea ce am făcut noi la început și mi se pare că am greșit -, dacă sunt lăsate așa, atunci ei vor înainta și, vedem, prind în capcană minți care cumva cad în plasă pur și simplu.”

Europa Liberă: Dumitru, versiunea dumitale: cui îi convine treaba asta?

Dumitru Ciorici: „Am urmărit și eu aceste tipuri de informație care au fost aruncate în spațiul public în ultimele două-trei luni, ba chiar am încercat să văd și ce spun anumite rapoarte de Cyber Intelligence. Cyber Intelligence sunt instituții de cercetare care urmăresc cum se comportă aceste conturi pe online, de unde vine informația, pentru că toată informația este digitalizată, are niște amprente și, dacă ești profesionist, poți s-o identifici și poți să-i faci tracking la sursă. Și dacă punem aceste piese într-un puzzle, reiese că intenția vine de undeva din Federația Rusă. O să încerc să enumer acum câteva piese din acest puzzle. Pe 24 martie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut câțiva tineri care aveau conturi false sau adevărate și erau plătiți prin portofelul electronic de cineva să distribuie anumite tipuri de informații. Aceste tipuri de informații erau exact de genul de care ați menționat Dvs., care să introducă haos, să creeze un fel de panică și, dacă ar fi să vorbim despre scopul lor, scopul este de a diminua autoritatea statului. Și vorbim aici de Republica Moldova, vorbim de Ucraina, de Armenia sau chiar și de România. Deci, asta s-a întâmplat în luna martie în Ucraina. În luna mai, în România, un raport Cyber Intelligence spune că Rusia își coordonează și investește mai mult în diminuarea autorității statului, încearcă să creeze haos, plasează anumite știri pe site-uri afiliate posturilor media, dacă pot să le spun, sau surselor media propagandistice din Rusia, apoi aceste mesaje sunt preluate de zeci de conturi false, sunt distribuite pe Facebook și în anumite grupuri foarte mari.

Se încearcă subminarea autorităților statului, introducerea haosului

Există și la noi în Moldova câteva astfel de grupuri, unul chiar, nu știu dacă pot să spun, Moldova 360. Deci, e un mușuroi, e un cuibușor de nebunii, unde se plasează toate aceste conspirații mondiale. Și iată acest raport din România din luna mai spune exact același lucru: se încearcă subminarea autorităților statului, introducerea haosului, vor să-i facă pe cetățeni să nu mai creadă în acțiunile pe care le întreprinde statul sau guvernarea. Și acum dacă stăm și ne întrebăm cui îi este favorabil acest lucru, eu cred că nu trebuie să căutăm foarte mult, pentru că există un stat mare în estul Europei și în o parte a Asiei care-și dorește să-și extindă influența în Europa de Est. De asta vedem aceste crâmpeie, aceste forme de manipulare și propagandă în mai multe state.”

Europa Liberă: O versiune politologico-literară. Eu am recurs la o comparație și mie îmi plac comparațiile. Episod din literatură, exploatat de mai mulți scriitori: boierul care are la curte o fată frumoasă în șerbie și ca ea să nu se pretindă o mireasă bună, el o violează, o terfelește în glod și, după aceea, ea depinde de el și nu mai are nicio pretenție să-și caute un mire. Sigur că e exagerată această comparație, dar are dreptul la viață, pentru că, uitați-vă, istoria asta și cu armenii, și cu Moldova, și cu Ucraina... De fapt, întotdeauna finalul în capul unui om care aude așa ceva care este? Păi da, ai noștri sunt neputincioși, ia să ne uităm primprejur cine este cel care reușește - batika Lukașenka? Și aici s-a pus imediat tot serialul acesta cu batika Lukașenka-hocheistul, care îi întreba pe jurnaliști: Voi vedeți pe aici virusuri, a? Sau monsieur Putin, care în pofida oricăror...

Dumitru Ciorici: „Asta spun și rapoartele, că aceste subiecte sunt, de fapt, un paravan pentru a pune în spațiul public alte subiecte favorabile Kremlinului. În România ce s-a întâmplat? Au apărut la un moment dat niște știri regizate de aceste conturi false de câteva platforme media, susținute din Federația Rusă, care-i invitau pe oameni să iasă la protest fără măști, la fel cum s-a întâmplat în Bulgaria. Asta s-a și întâmplat. Deci au ieșit în Piața Victoriei în luna mai, nu mai știu câte persoane, nu a fost un protest foarte mare, dar oamenii aceia au ieșit la protest fără măști, nesocotind starea de urgență și restricțiile care erau impuse. Astfel, ei au încercat să provoace oamenii să nu asculte autoritățile. Or, cui îi convine asta? Știm foarte bine!”

Europa Liberă: Vitalie, în treacăt ai spus că, noi jurnaliștii, am reacționat cu întârziere și ar fi trebuit să fim mai prompți. Eu aș zice că nu e atât treaba jurnaliștilor, cât totuși a autorităților. Dacă au o minimă perspicacitate ca să-și dea seama încotro țintește campania asta, ei ar fi trebuit să reacționeze. Or, haideți să ne uităm, abia deunăzi viceministrul Tarlev a găsit un prilej ca să dezmintă treaba cu 5G, acolo a fost, dar Lucian Mândruță spunea că este un război absolut inegal: anti-globaliștii și tot felul de generatori de bârfe de genul acesta sunt foarte dotați, sunt foarte naturali. Și el a adus câteva nume din România care fac o foarte mare audiență, iar autoritățile, scuză-mă, te rog, sunt foarte palide. Eu mă întrebam: oare un comunicat oficial, scris într-un limbaj de lemn, poate combate virusul acesta informațional care circulă atât de eficient?

Vitalie Călugăreanu: „A existat un comunicat al Serviciului de Informație și Securitate din Republica Moldova în care cetățenii, internauții erau invitați să denunțe la SIS printr-o simplă adresă de e-mail aceste profiluri, inclusiv știri false care apar. Problema e alta. Da, a apărut acest comunicat, s-a dat această adresă...”

Europa Liberă: Telefon de încredere...

Vitalie Călugăreanu: „Da, această adresă de e-mail, unde pot fi denunțate aceste lucruri. Și mai departe ce a făcut SIS-ul? Noi, da, noi am reacționat târziu și, într-un fel, da, e și treaba noastră să demontăm aceste mituri. Eu am încercat să urmăresc...”

Europa Liberă: Da, dar sunteți de acord că de la bun început sau într-un început autoritățile, dar și unii jurnaliști spuneau că asta-i mai jos de demnitatea noastră să ne coborâm, că îs mai primitivi...

Vitalie Călugăreanu: „Și asta a fost greșeala noastră, pentru că ei pe asta au mizat, că nouă o să ni se pară halucinante ipotezele pe care ei au să le rostogolească în online și n-o să reacționăm. Nouă chiar ni s-au părut halucinante și noi nu am reacționat de la început, ei le-au rostogolit și ne-am pomenit că indivizii ăștia au acaparat o postată bună din online, au distribuiri de 80.000. E o problemă!”

Europa Liberă: Ditamai arhiepiscop spune în public: Nu vă lăsați vaccinați, dacă au să vă „cipuiască”...

Vitalie Călugăreanu: „La fel vă repet, în condițiile în care în Republica Moldova peste 85 la sută din cetățeni spun că au încredere în Biserică și atunci când îl văd pe un popă cu cruce la gât care vine și spune nu...”

Europa Liberă: Care - atenție! - până la asta a fost mare apărător al cauzei ortodoxe.

Vitalie Călugăreanu: „Așa. Și care să ne amintim ce rol a avut în 2016, atunci când a ieșit public și a spus: Nu votați rodul sterp Maia Sandu, votați-l pe Igor Dodon, pentru că este familist. Și iată că același individ apare și ne spune: Să nu vă vaccinați, pentru că prin asta veți fi controlați din cosmos...

Europa Liberă: Când îi spuneți „individ”, riscați să vă...

Vitalie Călugăreanu: „Să nu mă pomenească?...”

Europa Liberă: Da, n-o să vă pomenească.

Vitalie Călugăreanu: „Eu n-o să mă supăr dacă...”

Europa Liberă: O să pună lumânare la morți, nu la vii.

Vitalie Călugăreanu: (Râde.)

Europa Liberă: Dumitru, cum ar trebui să acționeze mass-media și autoritățile totuși ca să avem un antidot la vreme, nu după ce înregistrăm recorduri?

Dumitru Ciorici: „Dacă e să vorbim de autorități, eu nu cred că în perioada asta pandemică, în această criză care a venit brusc și ne-a prins pe toți pe nepregătite, inclusiv autoritățile, sistemul medical, eu nu știu dacă autoritățile s-au mau gândit și la aspectul de combatere a știrilor false. Cred că ar dura ceva timp până când statul și-ar putea crea un mecanism să combată manipularea și propaganda.

Cât privește mass-media, noi am avut o experiență foarte interesantă la Agora anul trecut, am avut un proiect, este adevărat un grant finanțat, în care ne-am propus să producem materiale în care să combatem știrile false, să demontăm aceste structuri informaționale apărute pe diverse site-uri. Și vreau să vă spun că este o muncă foarte complicată. Atunci când l-ați întrebat pe dl Călugăreanu că, uite, n-am reacționat la timp și cumva greu ne-am mișcat, da, este adevărat, dar, pentru ca să reacționezi și să ai priză la public la un astfel de subiect, e necesar un efort foarte mare. Eu îmi amintesc, la materialele la care am lucrat anul trecut, deci, noi am făcut vreo șapte-opt materiale în română și vreo șapte în rusă, pentru fiecare material ne trebuia cam o săptămână, o săptămână și ceva să lucreze două persoane. Asta însemna, vorbesc de materiale video, nu text...

Mă tem că majoritatea presei din Moldova nu are astfel de resurse financiare pentru a lupta cu acest gen de știri

E adevărat, am atins audiențe foarte mari, noi am avut sute de mii de vizualizări la aceste materiale video, nu știu dacă ați reușit să le vedeți. Pe contul nostru de Facebook ele există și acum, avem un material care are aproape jumătate de milion de vizualizări. Este exact un material care combate știri propagandistice, au fost unele materiale realizate de colegii de la STOP Fals! și noi le-am adaptat într-o versiune video. Și în concluzie, ceea ce pot spune e că este nevoie de un efort destul de solicitant și mă tem că majoritatea presei din Moldova în momentul de față nu are astfel de resurse financiare pentru a lupta cu acest gen de știri. Pe lângă ele mai există și actualitatea zilnică.”

Europa Liberă: Dumitru, dumneata ai trecut, așa, peste obligația autorităților cumva fiind avocatul lor că, vezi Doamne, a venit pandemia pe nepusă masă, dar noi vorbim despre terenul acesta fertil al pandemiei, care nu se deosebește prea mult de cotidianul anterior. Haideți să ne amintim de băiatul răstignit din Donbas, să ne amintim de Crimeea, mai înainte, cu mijloace poate mai primitive cum s-a lucrat pe războiul transnistrean, eu mă întorc totuși la obligația autorităților, dacă nu cumva autoritățile care făcuseră cândva niște pași să se protejeze, de exemplu, de propaganda televiziunii rusești cu Soloviov, Kiseliov a considerat necesar, dar uite acum lasă la discreția unor site-uri dubioase sau la discreția unor agenții nu prea dotate.

Dumitru Ciorici: „Dle Botnaru, vreau să mă fac exact înțeles. Deci, eu nu sunt avocatul autorităților, trebuiau să acționeze, la sigur trebuiau să facă asta și cred că cele mai în măsură autorități, dacă pot să le zic așa, era Serviciul de Securitate și Informație…”

Vitalie Călugăreanu: „SIS-ul.”

Europa Liberă: Numai că el lucrează.

Dumitru Ciorici: „Da, SIS-ul trebuia să acționeze, dar noi am văzut cum a acționat SIS-ul: a luat o listă de pe un site, de pe site-ul unui ONG și pur și simplu a blocat site-urile. La asta s-a rezumat toată acțiunea SIS-ului, ceea ce e de râs, dacă stai și te gândești. Deci, nu sunt avocatul statului în niciun caz, doar vreau să spun că noi avem nevoie de o strategie, de modul cum combatem aceste lucruri. Din păcate, nu se face niciun pas, uite, de ani de zile nu există nicio strategie și pe lângă asta, autoritatea aceasta, SIS-ul, care are puterea și are independența și, pot să zic așa, libertatea să acționeze de sine stătător, fără strategii – nu prea își face treaba.”

Vitalie Călugăreanu: „Uitați-vă cum a reacționat, de exemplu, președintele Igor Dodon atunci când în cadrul unui live al acestui blog pe care îl întreține el, Președintele răspunde, cineva l-a întrebat cum comentează el situația asta cu antenele 5G, aceste falsuri care tot bântuie prin online-ul moldovenesc și Igor Dodon nu a venit să spună foarte tranșant: „Oameni buni, e o prostie, nu credeți în astfel de prostii”, dl Igor Dodon a spus: „Eu o să convoc o ședință și o să discut acest subiect pentru a vedea care este situația”. Igor Dodon nu avea cum să nu știe, după ce s-a rostogolit acest bolovan atâtea săptămâni, nu avea cum să nu știe că în Republica Moldova nu există antene 5G. Deci nu există, ANRCETI a spus foarte clar, eu am discutat cu cei de la ANRCETI și mi-au spus: nu există antene 5G în Republica Moldova. Dacă Igor Dodon și-ar dorit ca acest fals să dispară din spațiul public din Republica Moldova, avea această ocazie să o facă atunci.”

Europa Liberă: A făcut-o din neputință sau deliberat?

Vitalie Călugăreanu: „Eu nu cred. Senzația mea este că oamenii aceștia care cred în povești din astea cu cipuri, cu 5G sunt cumva percepuți ca fiind alegătorii lui Igor Dodon și atunci el nu a vrut…”

Europa Liberă: Adică porcul e îngrășat ca să fie tăiat la Crăciun?

Vitalie Călugăreanu: „Eu când am văzut atunci reacția dlui Dodon, mi-am zis că ceva nu e OK, președintele putea să demonteze acest mit, nu a făcut-o în momentul acela. Nu cumva s-a temut Igor Dodon atunci să întoarcă spatele unor alegători care au început sau unor internauți care au început să creadă în niște mituri false?”

Europa Liberă: Eu același lucru mă întrebam atunci când l-am văzut în fața cotețului cu păsări. Vă imaginați un președinte francez, german să facă reportaj din fața cotețului cu păsări?

Vitalie Călugăreanu: „Asta e ideea: pe ce segment de electorat mizează Igor Dodon. Dacă mizează pe cei care cred în știri false, în cipuri și în cosmos, chestii din astea, atunci trebuie să înțelegem și să taxăm lucrurile astea astfel, din punct de vedere politic am în vedere.”

Europa Liberă: Și o să aibă țară ca atare. Amintiți-vă cu câți ani în urmă noi am pornit campania de e-Guvernare. Și unde am ajuns? Sau ne ducem un pic mai înapoi, când Vladimir Voronin a anunțat campania SALT de dotare cu computere? Unde sunt acele computere? Unde e programul acesta, că acum cerșim laptopuri pentru copii? Câți ani a trebuit să treacă ca oamenii să înțeleagă ce-i cu cardul acesta bancar, la ce servește? Politicienii, în afară de Dodon, ei sunt mai breji sau nu?

Vitalie Călugăreanu: „Unii am văzut că reacționează, dar foarte modest, eu am impresia că ei sunt atât de prinși cu avalanșa asta de încercare de a capitaliza momentele acestea politice, am văzut săptămâna aceasta în parlament cum au încercat să valorifice din punct de vedere electoral niște momente care trebuiau să treacă pur și simplu, pentru că problemele, de fapt, sunt astea: principala problemă este COVID-ul și știrile false sunt parte a acestei probleme, pentru că prin astfel de informații care sunt diseminate, oamenii sunt adormiți pur și simplu, li se spune că COVID nu există și iată că ne pomenim cu oameni la scăldat, cu oameni care merg fără măști în piață...”

Europa Liberă: Sau se urcă buluc în maxi-taxi.

Vitalie Călugăreanu: „Da, asta nici nu mai zic, nu am cuvinte. Eu am văzut azi-dimineață venea microbuzul de la Cricova spre Chișinău plin. Extraordinar! Inclusiv oameni fără măști. Așa ceva, eu nu știu cum au făcut italienii, cum au reușit să introducă italienii acele restricții care chiar să funcționeze și vedem că statul este deja…”

Europa Liberă: Exact aici ajungem. Vedeți cum, și Chicu, și nu doar el, spun așa: Păi, dar oamenii sunt inconștienți, noi nu avem ce să le facem, nici nu putem să-i mai ținem acasă, că geme economia, dar oamenii sunt inconștienți. Ca și cum, până la urmă, oamenii sunt de vină.

Dumitru Ciorici: „Nu sunt oamenii de vină, cel puțin nu în totalitate. Din punctul meu de vedere, iarăși nu sunt specialist în politici publice sau în medicină, însă era evident că în momentul în care s-a introdus starea de urgență în luna martie trebuia să avem o serie de restricții foarte dure timp de o lună de zile, restricțiile dure au apărut abia, dacă nu greșesc, prin aprilie și au fost ridicate la 1 mai. Cum ne dorim noi să avem, să pășim peste această pantă care urcă acum la cazuri de îmbolnăviri dacă noi nu am respectat, nici statul, din punctul meu de vedere, nu și-a calibrat corect aceste măsuri restrictive…”

Vitalie Călugăreanu: „Și mesajele...”

Dumitru Ciorici: „Și mesajele, da, de foarte multe ori mesajele au fost greșite și o să găsim numeroase…”

Vitalie Călugăreanu: „Și contradictorii.”

Dumitru Ciorici: „Exact. O să găsim numeroase știri, exemple, în care presa trage un semnal că ceva nu e OK cu comunicarea grupului de comunicare strategică, sau cum i se spune. Pe de altă parte, există și iresponsabilitatea cetățenilor. Și aici trebuie să recunoaștem, nu poți pe toți să-i izolezi, nu poți să le bagi la toți în cap că asta este periculos, dar peștele de la cap se strică. Deci, guvernul era, în primul rând, responsabil să gestioneze altfel această pandemie, altfel să-și calibreze aceste măsuri restrictive din perioada stării de urgență.”

Vitalie Călugăreanu: „Și mesajele pe care le transmit oficialii, primele persoane în stat prin exemplul propriu. Despre Igor Dodon cred că toată presa a scris, despre faptul că merge la aceste întâlniri cu veteranii, se îmbrățișează, dă mâna, scoate mănușa și dă mâna cu…”

Dumitru Ciorici: „Și masca...”

Dacă în guvern lucrurile astea nu sunt respectate, atunci ce le cerem noi cetățenilor

Vitalie Călugăreanu: „Și masca. Și dă mâna cu veteranii, cu copiii. Marți am intrat în guvern, am avut o întâlnire cu cineva din Guvernul Republicii Moldova. În afară de polițiștii de la intrare - doi polițiști, o polițistă și un polițist erau, și eu -, n-am văzut pe nimeni în Guvernul Republicii Moldova cu mască. Am urcat în ascensor, șapte oameni eram în ascensor, numai eu aveam mască. Deci, dacă în guvern lucrurile astea nu sunt respectate, atunci ce le cerem noi cetățenilor, de ce îi acuzăm pe cetățeni, dacă oamenii din primul eșalon al puterii iată cum procedează? Și atunci ce, cetățenii sunt vinovați? Evident că avem o problemă sus, exact la cap.”

Europa Liberă: Mă întorc înapoi la aceste fake news-uri, după ce că atât de bine s-au afânat mințile și creierele oamenilor, acum și informația veritabilă nu mai poate să funcționeze.

Vitalie Călugăreanu: „Noi am publicat săptămâna aceasta un reportaj din boxa cu COVID de acolo, de la Spitalul Clinic Republican. Reporterii noștri, fotograful și reporterii au intrat acolo, au făcut acest reportaj și am văzut reacțiile, evident, au fost reacții, unii au reacționat pozitiv, dar eu am rămas șocat de modul cum au perceput o bună parte din cititorii acestui reportaj ceea ce se întâmplă acolo, au zis: „De ce oamenii care stau pe paturi cu furtunurile celea băgate în gură nu tușesc”? Păi, dar cum să tușească, dacă îi în comă indusă omul?... Deci, ei nu cred.”

Dumitru Ciorici: „El abia de se poate mișca.”

Europa Liberă: Adică credeau că e regizat?

Vitalie Călugăreanu: „Da, au zis: „Voi ați regizat acest reportaj”.”

Dumitru Ciorici: „Păi, iată, asta este o consecință a acelor știri manipulatorii care au rolul să submineze autoritățile statului. Dacă timp de două sau trei luni de zile oamenii au fost intoxicați cu autoritățile nu procedează cum trebuie, mai exista o teorie că Ministerul Sănătății nu implementează strategia corectă de tratare a bolnavilor. Deci, acum toate chestiile astea se întorc, uite, în comentariile care le vezi dumneata, că oamenii au fost intoxicați deja cu alte știri.”

Vitalie Călugăreanu: „Și li s-a spus că COVID nu există, la dânșii atât de tare a intrat chestia asta în cap, și noi vedem lucrul acesta pe străzi inclusiv, când vedem oameni care nu au mască, nu au...”

Europa Liberă: La noi, Iulian Ciocan în fiecare zi sau peste o zi scrie despre aceste monstruozități, adevărate monstruozități. După statistica lui Iulian, scepticii, Toma necredincioșii sunt mai mulți totuși.

Vitalie Călugăreanu: „Sunt, sunt foarte mulți și e o problemă, pentru că, vă zic, noi am discutat cu medici, ultimele două săptămâni am discutat cu foarte mulți medici, ei chiar sunt extrem de epuizați. Uitați-vă ce se întâmplă la Cahul, unde spitalul a rămas practic fără medici. Din câte înțeleg, m-a sunat acum cineva și mi-a spus că la Hâncești spitalul poate să se închidă, pentru că nu mai are medici.”

Dumitru Ciorici: „La Taraclia, la fel este o problemă.”

Vitalie Călugăreanu: „La Taraclia, iarăși e o situație complicată.”

Europa Liberă: Eu am rugat-o pe o colegă de a noastră, Diana Răileanu, astăzi să vorbească cu primari din zonele în care a fost carantină și să vedem măcar dacă acolo oamenii s-au învățat, dacă au devenit mai perspicace, mai prudenți. O să vedem ce va spune Diana.

Vitalie Călugăreanu: „Vorbiți inclusiv de Bălceana, pentru că Bălceana a fost primul sat care a intrat în carantină. Eu săptămâna trecută am fost la părinți la Cărpineni, am trecut pe lângă Bălceana, dar n-am văzut nici în Cărpineni, n-am văzut nici pe drum, inclusiv am oprit la benzinărie, nici un om cu mască. Deci, eu nu știu cum se duce mesajul acesta al autorităților încolo, în mase, pentru că el nu ajunge…”

Dumitru Ciorici: „Cum să se ducă mesajul corect când ieri, la buletinele principale de știri, socialistul Bogdan Țîrdea declară, când este întrebat: „De ce nu aveți mască?” la intrarea în sala de ședințe a parlamentului, la care el zâmbește cu ochelarii pe nas și spune că: „Eu am trăit 45 de ani, am trăit foarte bine, dacă…” și lasă să se înțeleagă că dacă o fi să..., atât a fost. Deci, omul pe față promovează nepurtarea măștii.”

Vitalie Călugăreanu: „Sau ne uităm la postările de ieri ale lui Igor Dodon de la Ocnița, unde iarăși s-a îmbrățișat, s-a pupat, fără mască.”

Europa Liberă: Apropo, de chestia asta voiam să vă întreb: de ce nu este boicotat, de ce autoritățile alea care totuși au un grăunte de minte, de ce îi aduc pe copii în față? Cred că numai Dandiș de la Cahul a pus piciorul în prag și a zis: „Dle, eu închid cimitirele!” și după aia și Ivan Ceban, și a mai îndrăznit cineva. Dar oamenii aceștia care îl întâmpină în halul acesta și îl scot pe veteranul acela care, Doamne ferește, șanse minime are dacă se îmbolnăvește, îl scot în față, oamenii aceștia de ce nu înțeleg că nu-i vreme de făcut paradă de asta brejnevistă?

Vitalie Călugăreanu: „Probabil că se mizează pe, mă rog, oamenii de la țară, știți cum e, sunt foarte săraci și încearcă să...”

Europa Liberă: Un fel de bun-simț?

Vitalie Călugăreanu: „A! Vine președintele la noi, trebuie să ne purtăm..., să-l întâmpinăm cu pâine și sare. Ați văzut scenele. Problema e alta: de ce Igor Dodon face chestia asta? Dacă Igor Dodon face lucrurile astea fără mască și mai iese…”

Europa Liberă: Cu Mercedesul prin arătură.

Vitalie Călugăreanu: „…în live și spune că: „Eu mă întâlnesc săptămânal cu sute de oameni”... Și se laudă cu lucrurile astea. Dar, uite, Maia Sandu își pune mască și când vorbește la microfon. Deci, într-un fel, Igor Dodon dă de înțeles că el mizează anume pe electoratul care neagă această pandemie.”

Europa Liberă: Adică el face miza pe zero, dacă ar fi o…

Vitalie Călugăreanu: „Și asta înseamnă că această campanie cu care noi luptăm, de fake news-uri, într-un fel, vine cumva să-l ajute sau el se regăsește în această campanie de fake news.”

Europa Liberă: La nivel legislativ, totuși să ne ducem iar la parlamentari. S-a încercat, spuneam, barajul acela pentru știrile rusești, acum o fracțiune anume vrea să scoată acel filtru. Totuși ce trebuie întreprins ca să fie ajutați entuziaștii care-i fac „stop fals” sau care se gândesc totuși la viitorul acestui stat, dacă rămâne Republica Moldova, din cauza pandemiei, paria Europei, nu vezi Uniune Europeană cum nu ți-ai văzut ceafa?

Dumitru Ciorici: „Nu există încă o soluție care poate fi pusă pe tavă, pe masă, care o iei și o folosești și, uite, ai scăpat de propagandă sau de fake news. Se discută despre această problemă și în cadrul Uniunii Europene deja foarte mult, pentru că propaganda rusească funcționează și activează foarte bine și acolo.”

Europa Liberă: Fabrica lui Prigojin.

Dumitru Ciorici: „Și nu doar acea fabrică, pentru că sunt mai multe, sunt mai multe rețele susținute de aceste concerne media finanțate cu sute de milioane și miliarde de dolari în fiecare an. Ceea ce voiam să spun, nu există o soluție. În România există o discuție referitoare…”

Europa Liberă: Dar preocupare există?

Dumitru Ciorici: „Preocupare există, doar că nu s-a ajuns la soluție și implementare. În România există deja o discuție despre importanța securității informaționale a statului. În Republica Moldova au fost câteva dezbateri, așa, aleatoriu la acest subiect, nu s-a ajuns să se acționeze, nici din punct de vedere legislativ, nici din punct de vedere de a crea o instituție specializată în acest domeniu și nici mass-media nu este dotată, fiind săracă deja, nu este dotată cu suficiente resurse pentru ca să poată investi în cercetarea acestor subiecte, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, ele sunt foarte complicate, durează mult analiza acestor materiale, și când te gândești că trebuie să redai publicului o informație calitativă – trebuie să o structurezi în așa fel încât lui să-i fie clar că ceea ce a văzut el este un fals și să respecte asta, pentru că de foarte multe ori am văzut că publicăm știri sau materiale video în care demontăm anumite falsuri și oamenii nu cred: „Nu, voi faceți falsul, voi sunteți cei…”. Deci, oamenii și-au inoculat atât de tare aceste știri, aceste informații că ei atunci când le văd, nici nu le cred. Asta e o luptă care va dura ani de zile, nu e o chestie de luni de zile.”

Vitalie Călugăreanu: „Nu există o soluție rapidă a luptei contra fake-urilor în condițiile în care avem o clasă politică care nu conștientizează pericolul acestui fenomen. Dacă ar exista o înțelegere a lucrurilor și o asumare a unui angajament de a pune capăt acestui fenomen, lucrurile ar putea fi soluționate inclusiv la nivel legislativ, inclusiv prin măsuri restrictive, de aceea soluția pe care o văd eu în situația aceasta este de a investi pe termen lung. Și când zic asta, nu mă refer la a investi în cei care astăzi cred în fake-uri. Deci, e ca la fumat, nu poți să investești speranțe în unul care a fumat 40 de ani că respectivul va lăsa fumatul.”

Europa Liberă: Lipind eticheta pe carton.

Vitalie Călugăreanu: „Exact. Și atunci eu m-aș orienta spre școli, spre educația mediatică în școli. Eu chiar cred și acum foarte sincer vă spun, luptând cu fenomenul acesta ani de zile a fake news-ului, cred că avem o șansă acum încă să introducem acest curs de educație mediatică în toate școlile din Republica Moldova pentru ca să creștem o generație care pur și simplu va ignora fake-urile, care pur și simplu va depista și nu va întrebuința știri false.”

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Dumitru Ciorici. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, ne puteți asculta emisiunile de dimineață și seară pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!