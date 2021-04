Creștere masivă a dezinformării pro-ruse pe rețelele de socializare cehe

Rusia a declarat 10 angajați ai ambasadei americane la Moscova ca personae non gratae în ceea ce a numit un răspuns "oglindă" la expulzarea de la Washington a celor 10 diplomați ruși la începutul acestei luni și impunerea de sancțiuni de amploare impotriva Rusiei pentru acțiunile împotriva Statele Unite și interesele sale.

Ministerul de Externe de la Moscova a declarat astazi că șeful adjunct al misiunii diplomatice a SUA în Federația Rusă, Bart Gorman a primit o notă prin care anunță măsura, care le permite celor 10 angajați ai ambasadei până la sfârșitul zilei, pe 21 mai, să plece din Rusia.

„Această măsură este un răspuns în oglindă la acțiunile ostile ale părții americane împotriva unui număr de angajați ai Ambasadei Rusiei la Washington și ai Consulatului General al Rusiei la New York, care au fost declarați în mod nerezonabil personae non gratae ”, se arată în declarația externelor de la Moscova.

Relatiile dintre Occident și Rusia sunt foarte tensionate. În ultimele săptămâni, Rusia a desfășurat efective mari de militari la granițele sale cu Ucraina și in Crimeea anexata ilegal in 2014, ca si in Marea Neagra. Praga a anunțat că agenții militari ruși s-au aflat în spatele unei explozii in 2014 la un depozit de arme ceh care a omorât doi cehi. Rusia l-a condamnat și închis pe oponentul Kremlinului Alexei Navalnîi, după ce a fost otrăvit cu un agent nervos de tip Noviciok anul trecut.

Pe 15 aprilie, președintele american Joe Biden, a semnat un ordin executiv care descrie expulzările și și sancțiunile împotriva altor zeci de persoane și entități rusești pentru acțiunile Kremlinului împotriva Statelor Unite și a intereselor sale. În plus, Trezoreria americană a impus limite suplimentare pe piața datoriilor suverane rusești.

Biden a spus că Statele Unite „ar fi putut merge mai departe" în represaliile , dar a ales să nu facă acest lucru, deoarece nu urmărește să "declanșeze un ciclu de escaladare și conflict" prin sancțiunile de amploare. Moscova a amenințat cu represalii. Astăzi Rusia a anunțat că „vor urma pași suplimentari împotriva a ceea ce Moscova numește „noul val de sancțiuni ilegale antirusești ale Statelor Unite”.