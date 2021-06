Gheorghe Cavcaliuc: Este important ca toți cetățenii să participe la vot

Partidul Acasă Construim Europa va fi nr.1 în buletinele de vot în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Formațiunea este condusă de fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc. Colonelul a plecat din Ministerul de Interne după ce democrații au pierdut puterea, în vara lui 2019, iar acum un an decis să-și creeze propriul partid.

Europa Liberă: Care e miza alegerilor?

Gheorghe Cavcaliuc: „Miza alegerilor este să ajungem în cât mai multe localități din Republica Moldova, să comunicăm cu cât mai mulți compatrioți de-ai noștri din țară și din diasporă, să le aducem la cunoștință programul politic al Partidului Politic PACE, acasă să construim Europa împreună, să facem ordine în țară și să prezentăm echipa noastră de profesioniști, de oameni care niciodată nu au mai fost în parlament sau în guvern.”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri, ce trebuie să decidă ele?

Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, profesionistă

Gheorghe Cavcaliuc: „Alegerile trebuie să decidă soarta țării. Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, profesionistă, oameni care își pot asuma responsabilități pentru ei, pentru cetățeni și pentru țară, politicieni care nu vor mai face diferite jonglări și pasări de responsabilități în parlament sau în guvern, acolo unde îi deleagă oamenii cu voturile lor, dar vor veni să rezolve real problemele oamenilor.”

Europa Liberă: Ideea că partidele care au apărut pe ultima sută de metri fac jocul unor actori politici mai importanți e justificată?

Gheorghe Cavcaliuc: „Un partid bine intenționat, bine organizat, care are structuri și oameni reali cu care vine să facă politică și schimbare în țară se înregistrează printre primele, are consilii, vine cu un program politic. Cei care vin pe la coadă, de obicei, sunt impuși de marii jucători pentru a încurca altor partide. Regretabil că acestea sunt realitățile din Republica Moldova, dar cetățenii noștri trebuie să conștientizeze că votul trebuie să fie dat celor care merită să ne conducă.”

Europa Liberă: De ce s-a încetățenit și această definiție de „partid-spoiler”?

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu știu. Probabil este o denumire vitregă, sunt rusisme folosite în această expresie, dar noi toți înțelegem prin limbajul respectiv, trăind în Republica Moldova, înțelegem ce se are în vedere prin astfel de partide.”

Europa Liberă: Ce se are în vedere?

Gheorghe Cavcaliuc: „Apropo, două săptămâni în urmă eu am fost invitat într-un studio la o emisiuni și am fost invitat eu mai întâi, după care după masă mi-au spus că o să fie încă un concurent electoral. Și mare mi-a fost mirarea când a venit o persoană acolo care are mari probleme cu justiția, are mari probleme cu integritatea, nu mai vorbim de imagine sau de faptul că el ar putea fi numit lider politic, dar l-au pus cu mine într-un platou și toată emisiunea a avut un singur scop – denigrarea imaginii lui Gheorghe Cavcaliuc. Înțeleg că el este ghidat de un alt jucător politic, al cărui concurent sunt eu sau sunt incomod.”

Europa Liberă: Am citit o știre că procuratura s-a adresat CEC-ului să vă prezentați pe dosarul verdele de briliant și Dvs. ați spus că, până nu se termină campania electorală, nu veți da curs acestei invitații!?

Gheorghe Cavcaliuc: „Dna Valentina, dosarul verde de briliant și, în special, inițierea acestor proceduri în privința mea, ca președinte al Partidului Politic PACE, care nici nu am fost în momentul acestui incident iscat între acele două rude de la Sângerei, una din care a furat vaccinul din fața medicilor, a bătrânilor și a profesorilor, este un dosar politic. Eu când m-am lansat în politică un an în urmă aveam deja un an de când am plecat din instituția pe care am condus-o, am lucrat la privat, mi-am scos cazierul juridic cu o zi înainte de a lansa grupul de inițiativă, l-am prezentat instituțiilor media și am spus: „Sunt curat ca lacrimă, în afară de vorbe, de bârfe, niciodată n-am fost sancționat, niciodată n-am fost cercetat penal, dar de zeci de ori am primit distincții de la cele instituționale, până la cele de stat”. Nu exclud faptul că odată, când voi conta în politică cu adevărat ca lider politic și ca echipă, vor fi încercări de a ne închide gura, de a ne reduce la tăcere, de a ne intimida, lucru care consider că este făcut prin prisma acestui dosar.

Nu este unicul caz când noi suntem intimidați

Închipuiți-vă: dacă, Doamne ferește, eu aș fi fost la acel incident, nu porneau două dosare penale, dar 22. Mai mult decât atât, uitați-vă cu ce ardoare ei, în campanie electorală, vor să facă acest lucru. De ce n-ați făcut aceasta până la, de ce nu așteptați după campania electorală, dacă asta este la fel de important? Înțeleg, miza este mare, eu sunt un conducător care prezintă un pericol real pentru cei care fac parte din lumea interlopă și se vor în parlament, pentru cei care au delapidat țara și continuă s-o delapideze prin diferite achiziții și diferite licitații trucate, pentru cei care consumă droguri sau alte tipuri de substanțe interzise și ocupă funcții importante în stat, eu prezint un pericol real, dar și echipa mea de profesioniști care, așa cum spune zicala unui filosof: la început nu te vor observa, după care vor râde de tine și nu te vor lua în serios, după care vor lupta cu tine, pe urmă tu învingi. Această cale politică, de obicei, se trece în câțiva ani, uitați-vă că Partidul Politic PACE nu are niciun an de la fondare, dar noi suntem la a treia etapă, deja cu noi luptă, înseamnă că noi contăm. Nu este unicul caz când noi suntem intimidați, când suntem reduși la tăcere și când se încearcă să fim hărțuiți, pe lângă faptul că eu sunt citat, au citat cinci colege de-ale mele, toate candidate la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care treabă nu au cu acest dosar. Scopul lor este să le destabilizeze, să le demoralizeze, sunt mame a trei copii unele din ele, femei care în viața lor nu au avut treabă cu instituțiile statului ș.a.m.d. Scopul lor este ca fiecare din concurenți electorali mai puțin să vină în fața oamenilor, să transmită programul politic, să prezinte echipa și platforma, dar să fie intimidați și hărțuiți pe diferite drumuri. Și ultima, banca la care noi ne deservim, atenție, din prima zi de când am format partidul toate tranzacțiile care au fost făcute sunt perfect legale, niciodată din momentul inițierii acestui cont bancar și până în ziua de astăzi n-am avut observații de la bancă, am depus printre primii documentele la CEC, am primit documentele, le-am depus la această bancă și partide politice, și concurenți electorali care sunt implicați în furturi de miliarde, care sunt implicați în spălătoria rusească de miliarde a altor state sunt înregistrați timp de două zile la bancă, noi, un partid nou, care niciodată n-am avut nicio observație la bancă, nici până astăzi nu ne-au deschis contul electoral.

De ce credeți că? Ca să ne creeze artificial impedimente, ca să ne pună în altă situație și cel mai important în acest lucru nu este doar asta, una din colegele noastre din cadrul Partidului Politic PACE, care este la fel candidată la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și este șef adjunct al departamentului finanțe, lucrează la această bancă, a avut o carieră excelentă până când a devenit membru PACE, din momentul când a devenit membru PACE în ultima perioadă de timp a chemat-o șefa și i-a spus: „Pleacă din partid”. Colega noastră i-a spus: „Nu vreau să plec, asta e opțiunea mea, mă identific cu această echipă”. I-au pornit câteva anchete de serviciu, artificial, și îi tot dădeau de știre, pleacă din partid. Ea spune: „Nu voi pleca!”. Mergem mai departe, anchetele de serviciu s-au finalizat, colega noastră a arătat că este corectă. Colega noastră a făcut o donație pentru partid, cum am făcut noi toți, că noi ne întreținem din donațiile fiecăruia dintre noi, a chemat-o șefa și-i spune: „Tu ce, nu ai ce face cu banii, de ce donezi bani la partid?” – „Este opțiunea mea, noi toți donăm, noi suntem o echipă, fiecare cu cât poate contribuie”. Știți ce a urmat? Peste câteva zile i-a fost arătat ordinul și ea a fost transferată la o altă bancă, unde i-au micșorat salariul și unde astăzi este discriminată pe criterii politice. Deci, noi avem o mașinărie întreagă care a pornit cu tot ce poate împotriva Partidului Politic PACE și a mea personal.”

Europa Liberă: Dar cum se întâmpla pe timpul regimului Plahotniuc, Dvs. ați activat în cadrul Ministerului de Interne, poliția făcea politică, era poliție politică?

Cât timp am muncit în poliție, am respectat legea

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu exclud faptul că au fost făcute anumite acțiuni care pot fi interpretate sau cărora li se poate da o apreciere juridică sau calificarea lor. Un lucru vreau să vă spun – cât timp am muncit în poliție, am respectat legea, m-am străduit ca cetățenii să simtă suportul instituției în sprijinul lor, alte acțiuni nu am făcut. Și îi îndemn și pe cei care astăzi controlează justiția să facă la fel. Cu părere de rău, într-o clădire din Chișinău a avut loc o ședință unde au participat procurori de rang înalt care monitorizează dosarul de la Sângerei, au participat politicieni care controlează și influențează justiția și niște membri ai lumii criminale, unde tema de bază a discuției a fost – cum îi închidem gura lui Cavcaliuc?”

Europa Liberă: Pe timpul când Gheorghe Cavcaliuc activa în cadrul Ministerului de Interne exista poliție politică?

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu exclud faptul că au fost făcute anumite încălcări de colegii mei cu știință sau cu neștiință pe anumite subiecte. Eu nu mi-am permis niciodată să încalc legea și totdeauna tot ce am făcut, am făcut în cadrul legal ca cetățenii să simtă suportul instituției, dar nu invers.”

Europa Liberă: Câți bani se cheltuie într-o campanie electorală și de unde vin banii?

Gheorghe Cavcaliuc: „Toți banii noștri vin din donații, apropo, fac parte medici, profesori, sportivi de performanță, câțiva zeci de oameni de afaceri și, apropo, noi am ieșit cu ei într-o conferință de presă, avem oameni care au diferite tipuri de activitate, fiecare din noi facem donație către partid, de aceea și am vorbit de contul nostru.”

Europa Liberă: Și cât preconizați să cheltuiți în această campanie electorală?

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu avem un buget exact, deoarece nici nu ne-au deschis contul electoral, dar din donațiile noastre modeste vom utiliza rațional ca să putem ajunge în fiecare sat sau în majoritatea satelor să vorbim cu oamenii, să aducem informația despre cine suntem și ce vrem să facem împreună.”

Eu sunt adeptul politicii pe convingere pe argumente, pe programe

Europa Liberă: Dar până a veni în politică, v-a interesat totuși cam cât costă un vot în Republica Moldova, cât cheltuie un partid pentru a convinge un alegător să-și dea votul?

Gheorghe Cavcaliuc: „Cei care s-au deprins să facă politică cu bani – asta nu este o politică și asta nu sunt partide veritabile în Republica Moldova. Eu sunt adeptul politicii pe convingere pe argumente, pe programe, pe ce vom face pentru oameni și pentru țară. Cu părere de rău, am avut astfel de situații în teritoriu când am fost întrebați: „Dar ce ne oferiți”? Și am spus: „Vă oferim un viitor mai bun, vă oferim Europa aici, la noi acasă, vă oferim siguranță, vă oferim justiție pe termen lung, fiindcă de asta are nevoie țara noastră, vom face ordine în țară”. Am fost auziți, ascultați, apreciați pentru astfel de chestii, alții mai puțin, dar, cu părere de rău, asta este greșeala politicienilor iresponsabili, care n-au avut responsabilitatea față de țară, obiectivul lor a fost altul, decât cel care ar trebui să fie unul politic.”

Europa Liberă: Cum s-a ajuns să fie atât de mult blamate instituțiile statului și îndeosebi justiția?

Gheorghe Cavcaliuc: „Clasele politice care au condus Republica Moldova până la această etapă sau majoritatea, au fost și oameni cumsecade, trebuie să recunoaștem, n-au avut responsabilitate, ei n-au venit în politică pentru oameni, ei n-au venit ca să facă ceva pentru Republica Moldova, interesul lor a fost cu totul altul.”

Europa Liberă: Asta o să spună și despre Dvs. concurenții electorali!

Gheorghe Cavcaliuc: „Să știți una, dna Valentina, că nu-mi este rușine nici pentru o secundă pentru activitatea mea profesională de până acum și o să mă strădui ca în ochii mamei mele, ai prietenilor mei, ai cetățenilor Republicii Moldova să fac lucruri frumoase și serioase, care vor contribui la dezvoltarea țării, să facem ordine în țară și să nu ne fie în continuare rușine.”

Europa Liberă: Sunteți un om bogat?

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu aș spune.”

Europa Liberă: Am citit undeva veniturile Dvs., declarația de avere, și nu o duceți rău.

Gheorghe Cavcaliuc: „Când am plecat din instituția pe care am condus-o am fost întrebat: „Ce faceți? Cu ce vă ocupați”? Vă spun și Dvs., un om profesionist, care are o carieră și o experiență bogată și poate oferi această experiență altor persoane, în cazul meu unor companii private, el este apreciat la cel mai înalt nivel. Eu sunt angajat într-o companie petrolieră internațională. A treia zi după ce am plecat din instituția pe care am condus-o, eu am avut trei oferte de serviciu serioase de la trei companii, două autohtone și una internațională, unde mi-au spus: „Dl Gheorghe, vă cunoaștem, vă respectăm, vă recunoaștem profesionalismul, vă propunem să veniți la noi la serviciu”. Din ele eu am ales să activez într-o companie petrolieră internațională. Salariul meu de acolo este de câteva zeci de ori mai mare decât cel care a fost în poliție. Da, impune mare responsabilitate, da, sunt multe deplasări peste hotare în diferite țări ale lumii, unele cu risc sporit, dar eu îmi fac jobul cu responsabilitate față de angajator și produc securitate.”

Europa Liberă: Pe cine îmbunătățește traficul de droguri, de armament...

Gheorghe Cavcaliuc: „Pe criminali, lumea criminală și cei care se ocupă cu astfel de situații.”

Europa Liberă: Cât sunt de mulți?

Gheorghe Cavcaliuc: „Unde? În lume?”

Europa Liberă: În Republica Moldova.

Cât am condus anumite instituții am avut capturi serioase, am avut documentate grupări criminale destul de serioase

Gheorghe Cavcaliuc: „Eu nu pot să vă spun asta, trebuie să întrebați astăzi structurile de drept care se ocupă cu acest lucru, dar pot să vă spun că pe perioada cât am condus anumite instituții noi am avut capturi foarte serioase, am avut documentate grupări criminale destul de serioase care practicau astfel de activități, și nu doar la nivel național, operațiunile care erau desfășurate, mai ales în ultimii ani de zile, erau transnaționale și internaționale, noi participam împreună cu Europolul, cu Interpolul, cu Eurojust-ul la mai multe activități, fiindcă crima organizată a căpătat proporții deja la nivel regional și mondial, structurile de drept, ca niciodată, trebuie să fie cooperante și să fie cu un pas înaintea lumii criminale.”

Europa Liberă: Votul din diasporă și votul din stânga Nistrului ce importanță are și cât de mult mizați pe aceste voturi?

Gheorghe Cavcaliuc: „Cetățenii Republicii Moldova au fost nevoiți să plece la muncă peste hotare. Avem mai mult de un milion de oameni care au plecat în lumea mare pentru a căuta un trai mai bun, pentru a asigura un viitor luminos copiilor, studii ș.a.m.d. Așa au plecat și părinții mei cu aproape 20 de ani în urmă unde au muncit foarte mulți ani în Federația Rusă, pe urmă în Italia. Sunt foarte importante părerile și viziunile oamenilor noștri din diaspora, pentru că ei văd lucrurile altfel din afară, pentru că ei sunt într-o lume civilizată, pentru că ei sunt oamenii conștienți, care vor bine acestei țări și ei nu vor ca cineva să le repete soarta lor, anume...”

Europa Liberă: Greșesc politicienii care vorbesc despre un electorat paralel?

Gheorghe Cavcaliuc: „Foarte mult și eu condamn astfel de politicieni care vorbesc așa. Mama mea, tatăl meu, sora mea, fratele meu este plecat acum peste hotare. Luni am întâlniri în Germania cu un grup mare din diasporă din echipa noastră, în două locații, după care am în două sau trei locații în Italia întâlniri cu diaspora, care mă așteaptă și care m-au invitat să comunic cu ei, după care plec în Franța. Noi avem echipe puternice în diasporă, care susțin Partidul Politic PACE, care se implică trup și suflet, fac și ei donații pentru noi, care vor ca noi să facem ordine în țară și să construim Europa acasă. Îi respect foarte mult pe compatrioții noștri pentru tăria de caracter, pentru responsabilitate și pentru faptul cum tratează lucrurile cu responsabilitate pentru țara lor și îi voi susține întotdeauna.”

Europa Liberă: Nu sunt costisitoare aceste deplasări?

Gheorghe Cavcaliuc: „Un bilet de avion costă 20-40 de euro, în funcție dacă îl iei cu low-cost și îl iei din timp. Mulți din cei din diasporă s-au oferit să ne primească la ei acasă ca să dormim și eu mă bucur de această atitudine prietenoasă, căci oamenii ne așteaptă, oamenii au încredere în noi și au o viziune.”

Europa Liberă: Votul cetățenilor din stânga Nistrului și prezența lor la urne?

Gheorghe Cavcaliuc: „Este important ca toți cetățenii Republicii Moldova să participe la scrutinul electoral, dar în egală măsură ei trebuie să aibă parte de o campanie electorală egală, așa cum este în țară și în diasporă, ei să aibă acces la mai multe instituții media pentru a diversifica mesajul și pentru a înțelege cine sunt toți concurenții electorali. Eu mi-aș dori să mă duc să fac campanie în stânga Nistrului.”

Europa Liberă: Și o să mergeți?

Gheorghe Cavcaliuc: „Mi-aș dori să vorbesc cu cetățenii noștri care urmează să meargă la vot. Uitați-vă că asta este o întrebare la care nu știu dacă găsim răspuns astăzi. În primul rând, eu am început serviciul într-o zonă limitrofă cu regiunea transnistreană. În ultimii trei ani de zile, înainte de a pleca în demisie, eu am fost membru al Comisiei Unificate de Control și am ajutat mult cetățenii Republicii Moldova care trăiesc acolo și se confruntă cu anumite probleme, fiind în Comisia de reglementare a conflictului transnistrean pe cale pașnică. Sunt unicul lider politic din țară care nu va citi de pe foaie planul de acțiuni referitor la cum se va face reintegrarea țării.”

Europa Liberă: Și cum se va face?

Gheorghe Cavcaliuc: „Printr-un plan concret, bine gândit, pe pași...”

Europa Liberă: Ce prevede planul?

Gheorghe Cavcaliuc: „Nu pot să vi-l aduc la cunoștință acum, dar este întocmit cap-coadă de mine și colegii mei și este bazat doar pe experiență. Eu am ce oferi împreună cu echipa mea celor din stânga Nistrului, am cum să le arăt pașii reali, planul de acțiuni se numește «Reintegrare prin comunicare».”

Europa Liberă: Și finalitatea care ar fi?

Gheorghe Cavcaliuc: „Reintegrarea țării.”

Europa Liberă: În baza unui statut special, în baza unei autonomii, în baza a ce principii?

Gheorghe Cavcaliuc: „Noi vom prezenta cetățenilor acest plan, care se numește „Reintegrare prin comunicare”, atunci când va veni timpul. Despre inițiativa și crearea acestui plan pe etape am avut o discuție cu directorul OSCE-ului la Chișinău.”

Europa Liberă: Șeful Misiunii OSCE la Chișinău este Claus Neukirch.

Gheorghe Cavcaliuc: „Eu m-am văzut cu șeful Misiunii OSCE la Chișinău acum șase luni. Atunci eram la prima etapă de inițiere a acestui plan.”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale vedeți?

Gheorghe Cavcaliuc: „Partidul Politic PACE va fi anume acel partid care va aduce pace în Republica Moldova. Noi vom fi partidul care va ajuta țara să se ridice din genunchi, adică noi vom fi acel echilibru care va crea următoarea alianță de guvernare.”

Europa Liberă: Sondajele, deocamdată, nu vă acreditează cu șanse de a accede în parlament.

Gheorghe Cavcaliuc: „Majoritatea sondajelor care au fost făcute până acum și au fost prezentate opiniei publice sunt trucate. Eu pot să vă arăt patru sau cinci oferte comerciale de a face sondaje, dar n-am acceptat niciuna din ele. Totodată, am acces la sondajele reale pe care le are Maia Sandu, Igor Dodon, Igor Grosu, unde arată că Partidul Politic PACE este acel partid care va accede în parlament și se înțelege că noi vom fi echilibru între aceste două forțe.”

Europa Liberă: Și ce șanse aveți, pe cât mizați, pe câte procente?

Gheorghe Cavcaliuc: „Pe câte procente? Este incorect ca să ne catalogăm acum. Un lucru este cert, că noi trecem cu o fracțiune destul de consistentă în parlament. Campania electorală abia începe, noi urmează să mergem către oameni și sunt încrezător că oamenii văzând echipa de profesioniști, oameni care n-au mai fost niciodată în politică, experiența, programul politic pe care îl punem o să ne voteze, o să ne susțină atât în țară, cât și în diaspora.”

Europa Liberă: Și cine ar fi aliații Dvs. postelectorali în cazul în care accedeți în legislativ?

Gheorghe Cavcaliuc: „Bineînțeles că noi mizăm pe un aliat proeuropean, fiindcă noi suntem un partid proeuropean de centru-dreapta.”

Noi vom fi un echilibru în parlament și în țară

Europa Liberă: Și au și nume cei care nu vă sunt aliați, vă sunt dușmani politici?

Gheorghe Cavcaliuc: „Cum se cheamă partidul politic pe care eu îl conduc? – PACE. Noi vom fi un echilibru în parlament și în țară. Și să știți că acest rol eu ca și conducător al acestui partid, dar și echipa noastră ni-l asumăm cu mare responsabilitate față de poporul nostru și față de tot ce înseamnă guvernare.”

Europa Liberă: Și cine credeți că va guverna Republica Moldova după 11 iulie?

Gheorghe Cavcaliuc: „Partidul Politic PACE va fi parte a alianței de guvernare.”

Europa Liberă: Cu cine?

Gheorghe Cavcaliuc: „Cu un partid proeuropean.”

Europa Liberă: Care are o denumire, nu?

Gheorghe Cavcaliuc: „Să vedem, o să ajungem la asta, dar cred că pentru toată lumea este clar.”

Europa Liberă: Ați spus ceva mai devreme că cei care au furat miliardul nu se despart de politică. De ce?

Gheorghe Cavcaliuc: „Ori că mai au planuri de acestea ca să sărăcească acest popor...”

Europa Liberă: Adică, cum ar putea să mai repete ceea ce s-a întâmplat atât de rușinos pentru imaginea Republicii Moldova?

Gheorghe Cavcaliuc: „Uitați-vă, vorbeam mai înainte despre colega mea care lucrează la bancă, care a avut o carieră de succes. Să știți că ea a făcut o prezentare, care este pe pagina noastră, PACE, o prezentare cu studiu de caz pe furtul miliardului din Republica Moldova și carențele care sunt în sistemul bancar, dar și recomandările, ce va face ea cu echipa din departamentul finanțe de la noi, ca să schimbăm sistemul bancar din Republica Moldova. Acesta tot poate fi un motiv foarte serios, că ea a fost asuprită, a fost intimidată pe criterii politice și a fost fugărită de la aparatul central la o altă filială. Ajung la gândul că cum ar putea să fure încă un miliard? Atâta timp cât nu se primește cadrul legal, atâta timp cât nu se fac mecanismele și procedurile operaționale standard de protejare a finanțelor publice, de protejare a instituțiilor financiare, de gestionare corectă a fondurilor și rezervelor de stat, dar altele și dacă, Doamne ferește, nimeresc politicieni iresponsabili la conducerea statului, eu m-aș teme să le încredințez acestor oameni să conducă țara.”

Europa Liberă: Și cât de purificat are șanse să fie următorul parlament?

Totul depinde de cetățenii noștri, dar oamenii noștri sunt înțelepți

Gheorghe Cavcaliuc: „Totul depinde de cetățenii noștri, dar oamenii noștri sunt înțelepți. Cred că cei care au mari probleme cu legea, inclusiv din alte state, care au spălat miliarde, care o zi n-au fost la serviciu, dar au umblat numai și au trâmbițat, și au arătat show-uri și diferite lucruri care nu ne reprezintă pe noi ca popor și ca politicieni, ei nu au șanse și nu trebuie să se regăsească în Parlamentul Republicii Moldova. Încă în antichitate, în Roma se spune că se ofereau, uneori, în Colosseum show-uri. Cu părere de rău, marea majoritatea a politicienilor care au fost până acum în Republica Moldova au arătat numai show-uri. Este timpul să dăm pâine acestei țări, este timpul să livrăm rezultate, să ridicăm țara din genunchi și să construim Europa acasă.”