„La Moscova îți poți lua master din Ocolirea Sancțiunilor”, spune emisarul UE David O’Sullivan

Sancțiunile Uniunii Europene sufocă „încet, dar sigur” exporturile de petrol ale Rusiei și, simultan, își intensifică ritmul și amploarea, a declarat David O’Sullivan, emisarul special al UE pentru sancțiuni, într-un interviu acordat Europei Libere (RFE/RL).

În interviul acordat prin videoconferință, pe 16 decembrie, David O'Sullivan a mai declarat că, deși aplicarea sancțiunilor este „un joc de-a șoarecele și pisica”, măsurile dau rezultate, iar veniturile Rusiei „au de suferit”.

El a vorbit cu RFE/RL înaintea summitului UE de joi, care urmează să ia în considerare noi măsuri punitive ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, care durează de aproape patru ani.

Utilizarea a 140 de miliarde de euro (165 de miliarde de dolari) din activele rusești înghețate pentru a oferi sprijin financiar Ucrainei este prioritatea reuniunii.

În plus, săptămâna aceasta, UE va adăuga și aproximativ 40 de nave pe lista celor sancționate, folosite de Rusia pentru a „ocoli” sancțiunile impuse exporturilor de petrol rusesc.

Astfel, lista se va extinde la aproximativ 600 de vase sancționate, sau aproximativ 75% din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, potrivit estimărilor lui O'Sullivan.

Sancțiuni „mai rapide”

Adăugarea celor 40 de nave marchează o schimbare în practica actuală a UE, care a depins de negocieri îndelungate între statele membre.

„Am convenit acum că putem proceda mai regulat și cu puțin mai puțină vâlvă la includerea navelor individuale pe listă. Așadar, procesul va fi mai rapid. Nu va mai trebui să așteptăm câteva luni pentru un pachet mai mare”, a declarat O’Sullivan.

„Vom putea face acest lucru lunar sau săptămânal, de îndată ce identificăm o masă critică de nave”, a mai spus oficialul european.

David O'Sullivan a declarat că UE dorește, de asemenea, să continue negocierile cu țările în care navele sunt înregistrate oficial, pentru a accelera și ușura abordarea navelor care arborează pavilionul acestora, cu scopul de a perturba și mai mult operațiunile flotei paralele.

El a afirmat că obținerea permisiunii de abordare din partea statului de pavilion „de la caz la caz” este problematică.

„În acest caz, nava trece pe lângă coastele voastre și trebuie să trimiteți un e-mail către un registru oarecare și să spuneți: «Această navă arborează pavilionul vostru și avem motive să credem că se comportă necorespunzător. Putem să urcăm la bord?» Și, până primiți răspunsul, nava a plecat deja mai departe”, explică reprezentantul special al UE.

În schimb, a spus O’Sullivan, UE caută fie „un mecanism mai rapid”, fie „o permisiune nelimitată”.

Scăderea veniturilor Rusiei din petrol

Proiectul documentului de lucru cu concluzii pentru summitul UE din 18-19 decembrie, consultat de RFE/RL, solicită „acțiuni coordonate suplimentare din partea statelor membre și cooperarea cu partenerii G7, inclusiv în ceea ce privește statele portuare și costiere, precum și statele de pavilion ale țărilor terțe și întregul ecosistem al flotei paralele, pentru a reduce și mai mult veniturile Rusiei din energie”.

Rusia este al treilea producător mondial de petrol, dar UE și-a redus drastic consumul de țiței rusesc furnizat prin conducte și a interzis importurile pe mare. Navele sancționate nu pot intra în porturile UE.

Sancțiuni suplimentare au impus un plafon pentru prețul pe care statele terțe îl pot plăti pentru țițeiul rusesc, care în prezent este de 47,60 dolari pe baril, cu mult sub prețurile pieței.

Veniturile din exporturile rusești au atins în noiembrie cel mai scăzut nivel de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, a transmis pe 11 septembrie Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

AIE a pus acest lucru atât pe seama sancțiunilor, cât și a atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii industriei petroliere rusești. Un rol important l-a jucat și scăderea prețurilor petrolului pe piețele globale.

O'Sullivan a declarat că noile măsuri ale UE, care vor intra în vigoare în ianuarie, au deja un impact. Noile sancțiuni vor interzice importul în UE al produselor derivate din petrolul rusesc.

„Era o parte importantă a modelului de afaceri, în special al rafinăriilor indiene, dar și al altora, din Turcia, chiar și din China, care importau țiței rusesc pentru a-l rafina și apoi a-l vinde în Europa ca produs indian, turcesc sau chinezesc. Acest lucru nu mai este posibil”, a spus el.

„Dacă există chiar și o picătură de țiței rusesc în produsul rafinat, acesta nu poate fi exportat în Uniunea Europeană. Așadar, acest lucru provoacă o mare perturbare”, a adăugat el.

Impactul asupra Indiei și Chinei

Ca un prim semnal, compania indiană Reliance Industries a anunțat în noiembrie că va înceta importul de țiței rusesc la Jamnagar, cel mai mare complex de rafinare a petrolului din lume, pentru a se conforma noilor reguli.

Măsura a fost salutată de Washington, care a anunțat tarife secundare pentru India din cauza importurilor sale de petrol rusesc.

În octombrie, Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, exercitând o presiune suplimentară asupra industriei.

UE a urmat acest exemplu cu „o interdicție mai strictă a tranzacțiilor” împotriva Rosneft și Gazpromneft, o filială a gigantului rus Gazprom, controlat de stat.

Însă măsurile de restricționare a exporturilor de petrol din Rusia par să fi avut până acum un impact mai redus asupra Chinei.

„Nimeni nu a fost cu adevărat dispus să se ia de China. Știu că UE a sancționat câteva terminale petroliere”, dar, în realitate, a fost ca un efort venit cu întârziere, în loc să fie rezolvată cauza principală, a declarat pentru RFE/RL Michelle Bockmann, analist la Windward, o companie de informații maritime.

David O’Sullivan a recunoscut problema, comparând aplicarea sancțiunilor cu „un joc de-a șoarecele și pisica” care nu poate avea niciodată succesul deplin.

„La Moscova se poate obține chiar și o diplomă de master în eludarea sancțiunilor. Apropo, tocmai am sancționat persoana responsabilă de program, astfel încât să poată vorbi din experiența personală. Așadar, eludarea sancțiunilor este un sistem foarte sofisticat”, a afirmat el.

„Afirm cu încredere că noi îngreunăm și complicăm constant acest proces... încet, dar sigur, facem din ce în ce mai dificil pentru Rusia să vândă petrol la un preț rezonabil”, a mai spus David O'Sullivan.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

