Leton arestat în Franța, după infestarea unui feribot cu malware de teleghidaj

Malware-ul a fost descoperit pe feribotul Fantastic, cu o capacitate de peste 2.000 de pasageri, aparținând companiei italiene de transport maritim GNV, în timp ce acesta era ancorat în portul mediteranean francez Sete, au declarat procurorii din Paris, citați de AFP.

Autoritățile italiene au avertizat Franța că sistemul de operare al navei ar fi putut fi infectat cu un malware cunoscut sub numele de Remote Access Trojan (RAT), care permite unui hacker să preia controlul de la distanță asupra unui sistem.

Doi membri ai echipajului, un leton și un bulgar, ale căror identități fuseseră semnalate Franței de către autoritățile italiene, au fost reținuți săptămâna trecută. Bulgarul a fost eliberat, dar letonul a fost acuzat și arestat în cadrul anchetei.

Biroul procurorului din Paris a declarat marți seara că a deschis o anchetă privind o presupusă încercare „a unui grup organizat de a ataca un sistem automatizat de prelucrare a datelor, cu scopul de a servi interesele unei puteri străine”.

Avertismente privind Rusia

Franța și alte țări europene avertizează mereu că Rusia își intensifică „campania de interferență” după mai bine de trei ani și jumătate de război împotriva Ucrainei.

„Este o chestiune foarte gravă... niște indivizi au încercat să pirateze sistemul de procesare a datelor al unei nave”, a declarat miercuri dimineață ministrul de interne francez Laurent Nunez la radio France Info.

„Anchetatorii investighează, evident, interferența. Da, interferența străină”, a mai spus el.

Nunez a refuzat să spună dacă atacul a avut ca scop devierea navei de la ruta sa și nu a menționat Rusia.

Dar el a spus: „În zilele noastre, o țară se află foarte des în spatele interferențelor străine”.

Într-o ilustrare a gravității cazului, ancheta este condusă de serviciul de informații intern al Franței, Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI).

După ce a fost izolată în port, nava Fantastic a fost supusă unei inspecții de urgență de către DGSI, care a dus la confiscarea mai multor obiecte, notează AFP.

Nava a fost ulterior autorizată să navigheze din nou după ce a primit aprobarea autorităților maritime, care au efectuat verificările tehnice și au exclus orice pericol pentru cei aflați la bord.

Percheziții de urgență au fost efectuate și în Letonia, cu sprijinul Eurojust, structura de cooperare judiciară a Uniunii Europene, și al autorităților letone.

Avocatul cetățeanului leton, Thibault Bailly, a declarat că, în opinia sa, „teoria interferenței rusești evocată în presă pare superfluă”.

„Ancheta va clarifica mai multe aspecte ale acestui caz care sunt încă neclare. În special, va demonstra că acest caz nu este atât de îngrijorător pe cât părea inițial”, a adăugat el.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te