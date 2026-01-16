Lidera opoziției din Venezuela i-a dat premiul său Nobel președintelui american

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump intenționează să păstreze medalia primită de la Machado, joi, pe 15 ianuarie.

Într-o postare pe rețelele sociale, joi seara, Trump a scris: „Maria mi-a oferit Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am făcut-o. Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”.

Machado, care a descris întâlnirea drept „excelentă”, a spus că darul reprezintă o recunoaștere a ceea ce ea a numit „angajamentul unic” al lui Trump față de libertatea poporului venezuelean.

Ulterior, Casa Albă a publicat o fotografie cu Trump și Machado, ținând un cadru mare, auriu, în care este expusă medalia. „Președintelui Donald J. Trump, în semn de recunoștință pentru leadershipul dumneavoastră extraordinar în promovarea păcii prin forță”, se spune în textul care însoțea fotografia și care mai descria înmânarea medaliei drept un „simbol personal de recunoștință în numele poporului venezuelean”.

Demersul lui Machado are loc după ce Trump a respins ideea de a o instala pe ea în fruntea Venezuelei, în locul lui Nicolas Maduro, înlăturat de la putere printr-o intervenție americană la începutul lunii ianuarie.

Înainte ca Machado să primească, în decembrie, Premiul Nobel pentru Pace, președintele american a făcut deschis campanie pentru a-l obține el și, în anumite momente, l-a legat de realizări diplomatice ale sale, criticând apoi Institutul Nobel din Norvegia pentru că nu i l-a oferit lui.

Machado a spus imediat după primirea premiului că i-l dedică lui Trump, încă înainte de intervenția americană în Venezuela. Deși i-a înmânat acum medalia de aur care însoțește premiul, distincția rămâne a ei, iar Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

Întâlnirea de puțin peste o oră la Casa Albă a fost prima între Trump și Machado, deși cei doi au mai vorbit la telefon. Ulterior, lidera opoziției din Venezuela s-a întâlnit cu mai mulți senatori republicani și democrați.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump a așteptat cu interes întâlnirea cu Machado, dar a menținut evaluarea sa „realistă” potrivit căreia aceasta nu dispune, în prezent, de sprijinul necesar pentru a conduce Venezuela.

Machado, care a fugit din țară într-o evadare îndrăzneață pe mare, în decembrie, încearcă să concureze cu liderii regimului rămas la putere în Venezuela și vrea să se asigure că va avea un rol în guvernarea țării în perioada următoare, scrie Reuters.

După ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro într-o operațiune fulgerătoare la început de ianuarie, figuri ale opoziției, membri ai diasporei venezuelene și politicieni din SUA și America Latină și-au exprimat speranța că Venezuela va începe un proces de democratizare.

Speranțe pentru o tranziție democratică în Venezuela

Senatorul democrat Chris Murphy, unul dintre cei care s-au întâlnit cu Machado, la Washington, a spus citat de Reuters că lidera opoziției le-a transmis senatorilor americani că atmosfera represivă din Venezuela nu este cu nimic diferită acum față de perioada lui Maduro.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, este „o negociatoare abilă” care își consolidează poziția de la o zi la alta, grație sprijinului lui Trump, a mai spus Murphy, adăugând: „Sper să aibă loc alegeri, dar sunt sceptic”.

Președintele american a spus că se concentrează pe asigurarea accesului SUA la petrolul Venezuelei și pe reconstrucția economică a țării din America Latină.

El a lăudat-o în mai multe rânduri pe Rodriguez, fostă vicepreședinte pe timpul lui Maduro, iar într-un interviu acordat Reuters miercuri, Trump a spus că „este foarte ușor de lucrat cu ea”.

La alegerile prezidențiale din 2024, lidera opoziției, Machado, nu a fost lăsată să candideze. L-a sprijinit în schimb pe Edmundo Gonzalez, care a câștigat scrutinul cu un avans semnificativ, însă Maduro și-a declarat victoria și a rămas la putere.

Regimul a eliberat în ultimele zile zeci de deținuți politici, dar organizații independente și activiști spun că autoritățile exagerează amploarea eliberărilor.

Într-un discurs anual în parlament, președinta interimară, Rodriguez s-a pronunțat pentru dialog diplomatic cu Statele Unite și a spus că, dacă va fi nevoie să meargă la Washington, va face acest lucru „mergând pe picioarele ei, nu târâtă”.

Ea a mai spus că va propune reforme ale industriei petroliere din țară, menite să crească accesul investitorilor străini.

