Noi restricții privind moda feminină în Cecenia. Este vorba despre control, nu despre tradiție, spun criticii

Cecenia a impus o nouă restricție pentru moda feminină, interzicând îmbrăcămintea tradițională cu „elemente masculine”. Deși nu este prima dată când autoritățile republicii din Caucazul de Nord al Rusiei aplică reguli privind înfățișarea și portul femeilor, observatorii spun că motivul din spatele noilor reguli este controlul, și nu tradiția, așa cum se pretinde.

Ministerul Culturii din Cecenia a anunțat că se interzice acum creatorilor de modă să folosească anumite stiluri care „contrazic obiceiurile tradiționale și valorile culturale”. În mod specific, autoritățile au menționat „gazirele” - cele două rânduri de buzunare care cândva serveau drept cartușiere, cusute la pieptul hainei tradiționale cerkeska, un caftan din lână, fără guler, cu decolteu larg.

De ce anume „gazirele”?

„Luptătorii le foloseau pentru a păstra cartușele”, a explicat ministerul. „De-a lungul timpului, ele au devenit un simbol al curajului, onoarei și spiritului protector.”

„Utilizarea unor astfel de elemente în îmbrăcămintea femeilor este percepută ca un atentat asupra simbolurilor masculine și o încălcare a tradițiilor seculare”, a concluzionat ministerul.

Aceasta este a doua restricție impusă femeilor de către autoritățile cecene în mai puțin de o lună. La sfârșitul lui octombrie, femeilor li s-a interzis să iasă din casă fără eșarfă pe cap.

O femeie surprinsă fără eșarfă pe cap va fi supusă unor „discuții explicative”, a avertizat Amir Sugaipov, consilierul liderului republicii, Ramzan Kadîrov.

Niqab-ul - voalul musulman care acoperă capul, lăsând doar ochii vizibili, sunt de asemenea interzise.

Un test de loialitate pentru populație

Observatorii politici, istoricii și apărătorii drepturilor femeilor au criticat poziția oficială potrivit căreia aceste restricții reflectă cultura cecenă.

Grupul Marem Crisis, care militează pentru drepturile femeilor în Caucazul de Nord, a declarat că nu este „deloc surprins” de faptul că „bărbații din Ministerul Culturii au decis să găsească motive de reproș pentru moda feminină. Ce ne-am dori să vedem este ca funcționarii publici să lupte pentru alte simboluri ale curajului și demnității – cum ar fi stoparea femicidului și respingerea violenței” împotriva femeilor.

Politologul Ruslan Aisin a comparat situația cu cea din Coreea de Nord, care reglementează, de asemenea, ce haine și chiar coafuri pot purta oamenii. Un regim totalitar cere loialitate ideologică absolută, „astfel încât să nu existe abateri”, a spus el.

Același lucru se întâmplă și în Cecenia, mai afirmă Aisin, și acest lucru nu are nicio legătură cu tradițiile, ci mai degrabă cu testarea loialității populației.

„Tot ceea ce face statul în privința culturii este mereu pentru spectacol și are întotdeauna ca scop controlul. În primul rând, există cultura oficială, iar apoi există cultura populară. Adesea, acestea intră în conflict. Dacă luăm tradițiile cecene, acolo nu există dictatori.”

Codurile vestimentare și politica succesiunii

membri ai familiei sale în funcții importante din guvern. De asemenea, el este preocupat de un eventual succesor.

Isa Ibragimov, o rudă a lui Kadîrov, conduce Ministerul Culturii, cel care a anunțat ultima interdicție.

Fiica lui Kadîrov, Aișat Kadîrova, a ocupat această funcție între 2021 și 2023, înainte de a deveni viceprim-ministru pentru afaceri sociale. Kadîrova, în vârstă de 26 de ani, a demisionat în februarie, afirmând că postul era mai potrivit pentru un „bărbat puternic” și că intenționa să facă o carieră în afaceri.

Fiica lui Kadîrov deține și casă de modă - Firdaws. Potrivit descrierii de pe site-ul său web, designerii Firdaws „lucrează în segmentul modei autentice și modeste” și produc îmbrăcăminte „fidelă stilului tradițional cecen, motivelor Vainah și naturii, pentru „bărbați și femei care preferă un stil elegant și rămân fideli culturii lor”.

Kadîrova și Firdaws sunt sancționate atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite. Acum, când sunt interzise în țările occidentale, colecțiile Firdaws au devenit și mai conservatoare.

Politologul Aisin spune că Aișat Kadîrova ar putea fi un beneficiar al restricțiilor vestimentare impuse femeilor cecene.

„În Cecenia, are loc o tranziție a puterii de la Kadîrov, de la un model monocentric, la unul policentric, către familie. Acest lucru necesită unele acțiuni, niște pași ideologici și politici. Practic, trebuie să distribui puterea între fiica, fiul, nepoți, ginere, cumnați și așa mai departe”, a spus Aisin.

„Aișat, de exemplu, va supraveghea acest proces. Ea va deține un fel de element extern, simbolic, al puterii. Nu cred că Ramzan Kadîrov formulează personal acest lucru, dar este o consecință logică a tot ceea ce întâmplă acolo.”

„Menținerea ordinii” pentru Kremlin

Svetlana Anohina, fondatoarea Marem, a declarat că invocarea „tradițiilor” ca motiv pentru interdicții este o practică veche în Caucazul de Nord.

„Bărbații au perceput întotdeauna diverse „încălcări ale limitelor” de către femei ca o încălcare a privilegiilor și „masculinității” lor”, a spus ea.

Însuși faptul că Ramzan Kadîrov a impus o astfel de interdicție contravine tradițiilor cecene, a explicat ea.

„Conform tradiției, un străin nu poate da ordine unei femei – el trebuie să i se adreseze prin intermediul bărbaților din familia acesteia. Dar, aparent, Kadîrov se consideră „tatăl poporului” și acționează în consecință: el permite ca femeile să fie pedepsite, mustrate public, le interzice să poarte anumite articole vestimentare și anumite ținute”, a spus Anohina.

Fatima Gazieva, de la PeaceWomen Across the Globe din Belgia, a spus că autoritățile cecene folosesc astfel de restricții nu numai pentru a consolida controlul în interiorul republicii, ci și pentru a-și demonstra loialitatea și capacitatea de a „menține ordinea” față de Kremlin.

Dacă autoritățile vor să respecte tradițiile, ar trebui să protejeze femeile, nu să le controleze.

„Vorbim despre respectarea demnității femeilor, care a făcut întotdeauna parte din valorile autentice, nu exploatate politic, ale Ceceniei”, a spus ea. „Cu alte cuvinte, dacă autoritățile vor cu adevărat să respecte tradiția, ar trebui să protejeze femeile, nu să le controleze.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te