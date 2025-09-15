Pelerinii evrei ar putea trece spre Uman tot prin Moldova, dar pe șosele, nu prin Aeroportul Chișinău

Aeroportul Internațional din Iași, folosit adesea și de călătorii din R. Moldova, a anunțat pe 12 septembrie că va avea un regim mai special între 25-29 septembrie, când va gestiona mai multe curse charter de la Tel Aviv.

„Dacă ora zborului dumneavoastră de pe Aeroportul Iași se suprapune cu programul acestor zboruri, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu 3 ore înainte de decolare, pentru a evita eventuale întârzieri cauzate de aglomerație, în special la punctele de control securitate”, se spune într-o postare pe pagina de Facebook a aeroportului românesc, care a trecut în ultimii ani printr-un proces de extindere și modernizare, inclusiv cu construcția unui nou terminal.

„Va fi creat un culoar special pentru pelerini, iar pentru gestionarea eficientă a fluxurilor, vor fi mobilizate echipe de polițiști și jandarmi în incinta aeroportului”, se mai arată în comunicat.

Este de așteptat ca avioane charter din Israel să ajungă și la alte aeroporturi din estul României, așa cum a spus recent Europei Libere un oficial de la Ministerul Transporturilor de la București, dar la ora publicării acestui articol numai aerogara din Iași confirmase asemenea zboruri.

Din Moldova românească, pelerinii vor putea merge spre Uman (200 km sud de Kiev) predominant traversând R. Moldova, pe șosele.

Compania moldoveană de transport Tip Trans, de care am dat căutând pe internet „Iași-Uman”, a spus Europei Libere că este pregătită să ducă spre Ucraina sute de persoane, cu autocarele. Dl. Eugen, de la Tip Trans, ne-a mai spus că drumul până la Uman poate dura până la 10 ore, în funcție mai ales de cât de aglomerată este vama ucraineană, la ieșirea din R. Moldova.

Ca și noi, dl. Eugen știa doar de deschiderea pentru zboruri charter a Aeroportului Iași, dar ne-a spus că odată ce se va afla și de altele, de pildă de Bacău, compania lui ar merge după pelerini și acolo.

Un pelerinaj mai complicat

Pelerinajul la Uman, anual, de Rosh Hashannah, s-a complicat de când cu invazia rusească la scară largă din Ucraina, care a făcut imposibile zborurile civile deasupra țării vecine cu R. Moldova. În 2023, mii de pelerini au trecut prin Aeroportul Chișinău, la dus și la întors.

Dar un an mai târziu, Moldova nu a mai acceptat acest aranjament, invocând o datorie neplătită de Israel, pentru cheltuieli de securitate, dar și faptul că aeroportul are un trafic tot mai intens, și cu greu ar putea face față unui vârf de sarcină așa de mare.

În 2025, israelienii au încercat o reeditare a podului aerian din 2023, dar discuțiile pe această temă au eșuat. Presa israeliană a scris că Chișinăul aștepta până la 3 milioane de dolari pentru măsuri de securitate și de infrastructură extinsă la aeroport. Mai ales, ar fi fost vorba de construcția unui terminal temporar, un hangar dotat cu aparatură de securitate adusă de israelieni. Potrivit presei din Israel, Chișinăul voia ca această structură să rămână pe loc, urmând să fie folosită din nou la pelerinajul de la anul - iar între timp, de aeroportul moldovean, care este vizibil suprasolicitat.

Tot potrivit presei, Israelul ar fi cerut cam 120 de zboruri, iar Chișinăul ar fi acceptat cam 70.

Transporturi și politică

Guvernele celor două țări au evitat să dea presei prea multe detalii despre cele discutate, ca și despre motivul eșecului negocierii. Recent, un oficial moldovean nenumit a fost însă citat de ziarul Times of Israel cu declarația că de vină a fost partea israeliană, care ar fi tergiversat demersurile.

Față de drumul pe ruta Aeroportul Chișinău-Uman, cel de la Iași, de exemplu, este mai lung, iar la întoarcere un pic mai complicat, fiindcă pelerinii vor trebui să reintre în Spațiul Schengen.

Vor fi și pelerini care vor trece totuși prin principala poartă aeriană a Moldovei, dar cu curse regulate, nu cu zboruri charter.

Între timp, cheltuielile pentru pelerinaj au devenit subiect de dispută politică internă în Israel.

Guvernul de acolo n-a încurajat niciodată pelerinii să meargă la Uman, de când în Ucraina este război, dar odată ce știe că tot vor merge, încearcă să le ușureze drumul. Aceste eforturi sunt sprijinite mai ales de elementele religioase de dreapta din guvernul lui Benjamin Netanyahu.

Opoziția seculară și presa liberală critică sprijinirea pelerinilor, acuzând guvernul că le finanțează „excursia”, inclusiv celor care refuză înrolarea. Autoritățile israeliene spun însă că vor verifica mulțimea la plecarea de pe Aeroportul Ben Gurion, tocmai ca să detecteze asemenea cazuri.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te