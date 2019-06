Petru Macovei: „Sper foarte mult ca această discuție să fie un prim pas în consolidarea independenței instituțiilor media”

Jurnaliști și membri ai societății civile au răspuns, marți, invitației prim-ministrei Maia Sandu la o discuție despre problemele presei în Republica Moldova. Ce schimbări sunt necesare în legislația privind activitatea mass-media? Cum se va proteja piața mediatică de influența politicului? Într-un interviu cu președintele Asociației Presei Independente (API), Petru Macovei.

Petru Macovei: „Dna prim-ministră și-a dorit să afle care sunt problemele care împiedică dezvoltarea instituțiilor mass-media din țara noastră. Sigur că ea este la curent și a punctat câteva lucruri care i se par dânsei cele mai importante și mai grave, iar colegii de la diferite instituții și asociații de media au venit cu viziunea lor asupra situației din domeniul mediatic din țara noastră și potențiale soluții. Sigur că ședința a fost cumva în cheia... toată lumea s-a plâns că lucrurile stau prost și dna prim-ministră și-a notat, a reiterat că sunt lucruri care pot fi și trebuie făcute imediat, altele însă ar putea fi obiectul unor dezbateri pe o perioadă mai lungă sau al unor amendamente la legislație.”

Europa Liberă: În Indexul libertății presei pentru 2019, realizat de Freedom House, mass-media din Republica Moldova are calificativul „parțial liberă”. Experții internaționali afirmă că anume corupția în sectorul guvernamental și deficiențele la capitolul asigurării statului de drept continuă să împiedice dezvoltarea democrației. Reformarea căror instituții e necesară pentru a asigura funcționarea unei prese libere și independente?

Dna Maia Sandu a spus că, din perspectiva dânsei, cel mai important lucru la acest moment este să fie reformat Consiliul Audiovizualului...

Petru Macovei: „Dna Maia Sandu a spus că, din perspectiva dânsei, cel mai important lucru la acest moment este să fie reformat Consiliul Audiovizualului, astfel încât se discută, din câte înțeleg, sau amendarea legislației pentru ca desemnarea membrilor Consiliul Audiovizualului să fie făcută într-un mod cât mai transparent posibil, printr-o comisie de concurs care să fie scoasă de sub influența politicului sau o altă propunere care a apărut în timpul acestei întâlniri – să fie scos, în general, Consiliul Audiovizualului de sub influența parlamentului în procesul de desemnare a membrilor acestuia, astfel încât politicul să nu poată influența activitatea acestei instituții importante de reglementare pe segmentul audiovizualului. S-a mai vorbit și despre problema monopolurilor existente pe piața media, ineficiența Consiliului Concurenței ș.a. S-a discutat destul de mult și despre Poșta Moldovei ca instituție care este foarte importantă pentru dezvoltarea presei scrise din țara noastră. De asemenea, la Agenția de Servicii Publice trebuie să fie reformată abordarea furnizării informațiilor de interes public către mass-media.”

Europa Liberă: La întâlnire au fost prezenți zeci de jurnaliști din presa on-line, scrisă și TV. Care au fost prioritățile, poate doleanțele comune, ale celor prezenți?

Petru Macovei: „Unul din lucrurile care din punctul meu de vedere a fost prezent în destul de multe luări de cuvânt a fost securitatea jurnaliștilor din Republica Moldova care este în scădere, iar noi avem situații când persoane cu funcții publice, dar și persoane private, care au împiedicat activitatea mass-media, să nu fie pedepsite pentru intimidarea mass-mediei și împiedicarea activității lor profesionale și a doua problemă care a trecut ca un fir roșu – accesul la informație, piedicile artificiale care sunt puse în fața jurnaliștilor atunci când aceștia solicită informație de interes public. Bineînțeles că colegii din audiovizual au fost mai mult preocupați – este și firesc – de situația din audiovizual și monopolurile existente pe această piață. În general, dna prim-ministră și-a manifestat deschiderea pentru ca să existe continuitatea acestor discuții. S-a vorbit chiar despre crearea unui grup care ar oferi anumite sugestii guvernului, dar și despre reluarea grupului de lucru în cadrul parlamentului pentru îmbunătățirea legislației media.”

Europa Liberă: Ați menționat impedimentele artificiale. Despre ce anume e vorba?

Petru Macovei: „Dacă este să vorbim despre accesul la informație, atunci unul din cele mai des întâlnite impedimente artificiale este solicitarea instituțiilor publice ca pe cererea de acces la informație să fie absolut obligatoriu ștampila umedă și semnătura conducătorului, ceea ce este o chestie anacronică în sec. XXI și nici măcar nu este o prevedere legislativă care să te oblige să faci acest lucru. Instituțiile publice de bună-credință oferă informație și prin poșta electronică, și la telefon, instituțiile care își doresc să împiedice acest lucru nu fac altceva decât să ceară repetat să transmiți o cerere cu ștampilă umedă și semnătură și așa mai departe. De asemenea, s-a vorbit și despre taxele care sunt prea mari pentru accesul la informațiile de interes public, inclusiv pentru informațiile care în alte țări sunt absolut gratuite și accesibile pentru toți cetățenii, fie ei jurnaliști sau nu.”

Europa Liberă: Și atunci când vorbim despre anumite facilități pentru media, nu creăm un pretext pentru a spune că se mizează prea mult pe autorități? N-ar trebui asta să fie grija mass-mediei?

Petru Macovei: „Nu cred că acest lucru trebuie abordat din perspectiva asta, pentru că mass-media are o funcție socială foarte importantă și acționează în mod normal în interesul și în beneficiul publicului. Corespunzător, în toate țările normale – din păcate, nu este și cazul Republicii Moldova, deocamdată,– există facilități pentru jurnaliști și instituțiile media în accesarea informațiilor de interes public. Sigur că această activitate poate să fie obiectul unor limitări, dar în situația în care jurnaliștii, colectivele redacționale sunt nevoite să plătească sute și mii de lei pentru informație, iar deseori această informație nici măcar nu este exhaustivă, pentru că răspunsurile sunt trunchiate sau întârziate, lucrul acesta este un abuz din partea statului împotriva instituțiilor mass-media. Pe de altă parte, da, pot fi de acord cu Dvs., jurnaliștii sunt cei care lucrează cu informația și trebuie să o obțină inclusiv în cazurile în care instituțiile publice nu vor s-o ofere, dar asta nu înseamnă că situația de la noi, când sunt impuse bariere, este una normală.”

Europa Liberă: Cât de aproape de realitate este impresia noului guvern în frunte cu Maia Sandu despre situația mass-mediei din Republica Moldova? Vorbiți în aceiași termeni?

Petru Macovei: „În general, da, această discuție a lăsat o impresie bună. Dna prim-ministră a fost atentă la ceea ce au spus colegii, și-a făcut notițe și a pus întrebări de concretizare. Sper foarte mult ca această discuție să fie un prim pas în consolidarea independenței instituțiilor media, pentru asta este nevoie și de eforturi pe segmentul legislativ și normativ, ceea ce ar trebui și ar putea face guvernul și parlamentul.”

Europa Liberă: Vă amintiși cum erau aceste discuții cu guvernul precedent care, cel puțin pe față, dar oricum a întreprins eforturi să discute cu presa?

Petru Macovei: „Nu-mi aduc aminte să fi avut vreo întâlnire de felul acesta cu fostul prim-ministru Pavel Filip. Într-adevăr, în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura precedentă a fost creat un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației mediatice și noi am amintit acest lucru la discuția de azi cu dna Maia Sandu. În acest grup de lucru s-au făcut și multe lucruri foarte bune și am rugat să fie repuse pe agenda parlamentară unele proiecte de lege elaborate în cadrul acestui grup de lucru. Totuși trebuie să remarc că acel grup de lucru a fost utilizat de către fostul partid de guvernământ și în special de către fostul speaker al parlamentului mai mult în scop de PR politic, pentru că din cele opt, nouă legi care au fost elaborate doar trei sau patru au ajuns să fie votate, chiar dacă s-au dat toate asigurările că ele vor fi adoptate. Am avut senzația că acest grup de lucru a fost creat de către fostul partid de guvernământ, în special, în scop electoral și în scopul de a bifa în fața partenerilor de dezvoltare și a Uniunii Europene, în special, o anumită activitate pe acest segment.”

Europa Liberă: Influența politică asupra mass-mediei în Republica Moldova e un motiv frecvent citat când e vorba de situația precară a presei din țară. La această întâlnire, unii jurnaliști au pledat pentru discuții mai frecvente la un nivel atât de înalt cu autoritățile. Nu s-ar putea crea impresia că dintr-o extremă se riscă să se ajungă în alta – ba demnitarii se fac că nu aud jurnaliștii deloc, ba au loc întâlniri cu ditamai prim-ministra?

Petru Macovei: „Există, într-adevăr, acest risc. În același timp, m-am bucurat să aud colegii din instituții media influente din țara noastră care au spus că „noi deja ne poziționăm în opoziție cu guvernul Dvs.”. Și asta arată faptul că există jurnaliști și colective redacționale în țara noastră care înțeleg foarte bine misiunea presei, și anume de a servi interesul public, în pofida guvernelor, nu neapărat în pofida, dar indiferent de guvernele care sunt. Eu cred că, dacă acest proces va fi unul onest și va fi exista o abordare serioasă și constructivă și de o parte, și de alta, lucrurile au șansa să se miște din punctul mort în care ne aflăm, iar practic toată lumea care a luat cuvântul la această discuție a remarcat faptul că noi ne aflăm într-o situație foarte critică, într-o situație când piața mediatică din Republica Moldova nu se poate dezvolta, pentru că există monopoluri, fie monopoluri pe proprietate, monopoluri pe publicitate; există Consiliul Audiovizualului nefuncțional sau care funcționează în funcție de preferințele politice ș.a.m.d. Deci, lucrurile stau prost, iar în situația asta este important să existe mișcare din ambele părți – și din partea guvernului, dar și din partea comunității media. Apropo, dna prim-ministră a rugat să fie transmise guvernului propuneri pe segmentele sensibile și am și promis că vom transmite consilierilor dnei prim-ministră proiectele pe care le-am elaborat anterior și pe care le considerăm bune și care ar trebuie să fie, în opinia noastră, repuse pe agenda parlamentului și a guvernului.”

Europa Liberă: Cum probează noua guvernare că este diferită de cea precedentă?

Petru Macovei: „Deocamdată, prin această deschidere. Trebuie să recunoaștem că precedenta guvernare, cel puțin guvernul nu a fost foarte deschis la inițiative de acest fel. Trebuie să credităm până la proba contrarie că aceste intenții sunt bune ale actualei guvernări, dar noi din societatea civilă, la fel și colegii din mass-media vom veghea critic asupra acestor inițiative. I-am și spus dnei prim-ministră că este important să nu se facă exces de zel. Din dorința de a reforma anumite instituții care reglementează domeniul media, să nu se facă lucruri care, de fapt, ar dăuna libertății de exprimare și libertății mass-media din Republica Moldova. Și unii colegi care au luat cuvântul, de asemenea, au spus că lucrul cel mai important pe care poate să-l facă un guvern pentru media este să creeze condiții pentru funcționare și să nu se implice în politicile editoriale.”