Roman Mihăieș: Dacă cade alianța tehnică PD și PSRM se deschide o criză de proporții

Președintele Igor Dodon a anunțat recent că este nemulțumit de activitatea unor ministere și nu exclude că după expirarea termenului de 100 de zile va iniția personal remanieri guvernamentale. Ceva mai devreme și premierul Ion Chicu a anunțat că va evalua activitatea tuturor ministerelor, iar unii miniștri ar putea rămâne fără funcții. Comentatorul politic Roman Mihăeș spune cine din membrii guvernului ar putea să-și piardă fotoliile și face totalurile unui an de activitate a actualului legislativ.

Roman Mihăeș: „La aproximativ un an de zile de la alegerile parlamentare, putem să considerăm că a fost un an al marilor schimbări și chiar răsturnări de situație în politica moldovenească, a căzut de pe soclu Vladimir Plahotniuc, unde s-a aflat el circa 10, unii spun că chiar 14 ani, când era încă cu Voronin împreună, o etapă importantă în istoria Republicii Moldova. Plahotniuc a plecat și aici s-a pornit o nouă filă, pe care putem s-o caracterizăm drept o coabitare între PSRM și Blocul ACUM de cinci luni de zile și apoi am văzut căderea Guvernului Maia Sandu, care a venit în urma unei asumări de răspundere pe legea procuraturii.”

Plahotniuc a plecat și aici s-a pornit o nouă filă...

Europa Liberă: Și, iată, a început anul electoral 2020, urmează să aibă loc alegeri prezidențiale și e tot mai agitată viața politică, se fac declarații în stânga și în dreapta. Ce se întâmplă?

Roman Mihăeș: „OK, stânga are un candidat cu un potențial de circa 30%; acesta este Igor Dodon. Partidul Socialiștilor domină nu doar stânga politică moldovenească, dar și guvernarea în Republica Moldova și trebuie să menționăm că Plahotniuc niciodată nu a avut atâta putere câtă are astăzi Partidul Socialiștilor. De exemplu, democrații nu au avut niciodată Primăria Chișinău și Președinția Republicii Moldova, întotdeauna acolo au fost alte persoane cu care trebuiau să se înțeleagă.”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi ajutat democrații ca Igor Dodon să ajungă președinte, nu se știe dacă era Igor Dodon...

Roman Mihăeș: „Da, dar ei au fost într-o coabitare foarte ciudată, stranie, cu multe probleme. Nu era președintele democraților, eu au fost nevoiți să-l susțină pe Igor Dodon. În acest context, pe dreapta politică este o problemă, pentru că nu s-a identificat un candidat cu un profil electoral clar. Bine, unii ar spune că este Maia Sandu, dar Maia Sandu nu poate câștiga împotriva lui Dodon dacă nu are și acordul celorlalte partide de pe acest segment, de exemplu, partidul dlui Năstase, partidul dlui Filip, dreapta unionistă. Deci, sunt minimum trei componente cu care Maia Sandu trebuie să ajungă la un compromis, pentru că ceea ce nu i-a ajuns Maiei Sandu în turul doi în 2016 a fost tocmai o înțelegere cu Partidul Democrat. Deci, ea atunci n-a procedat ca un politician, dar a procedat ca o persoană care avea puțină experiență în politică și experții spun că de asta a și pierdut alegerile.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că PD-ul, care a susținut guvernul, nu va susține și candidatura dlui Dodon la prezidențiale?

Roman Mihăeș: „Zilele trecute au fost niște fisuri între PSRM și PDM. Este și acea declarație interesantă a dlui Dodon după ce a venit de la Strasbourg, prin care a îndemnat Partidul Socialiștilor să nu formeze o alianță politică cu PD-ul.”

Europa Liberă: Ce ar însemna mesajul acesta pe care l-a transmis Igor Dodon, ca să nu se grăbească socialiștii să confirme public un parteneriat PSRM-PD?

Roman Mihăeș: „Da, și el a mai adăugat o frază atunci, i-a îndemnat pe cei de la ACUM să analizeze posibilitatea de a colabora mai departe.”

Europa Liberă: Ce ați înțeles Dvs. din această declarație?

Roman Mihăeș: „Eu am înțeles că fracțiunea PD-ului a prins la curaj, a început să le pună socialiștilor anumite condiții pe care nu le punea la început atât de ordin politic, cât și de ordin economic, ceea ce nu prea le place celor de la PSRM. Eu când încerc să analizez ce se întâmplă în această alianță neformală dintre PD și PSRM, îmi dau seama că între dânșii nu există o alianță formală, deciziile se iau pe mica înțelegere, de la caz la caz. De obicei, premierul este cel care negociază toate pachetele de documente, toate înțelegerile au loc și în formatul cu președintele Igor Dodon și unor reprezentanți ai PD-ului.

L-am auzit pe secretarul general al partidului la o televiziune privată, pe dl Jizdan, care a spus foarte clar că „pe pachetul național”, cum i se mai spune lui, ceea ce înseamnă limbă, intensitate, istorie, PD-ul nu susține inițiativele PSRM-ului și aici intră în discuție legea privind Găgăuzia, legea privind oferirea limbii ruse statutul de limbă interetnică sau ceva de genul acesta și multe, multe altele, inclusiv legate cu istoria Moldovei, cu limba moldovenească și pachetul acesta PD-ul – din gura dlui Jizdan am auzit – nu-l va accepta. Și chiar s-a ajuns acolo că dl Jizdan a spus că s-ar putea întâmpla ca ei să vină și cu o moțiune de cenzură, dacă PSRM-ul va insista. Deci, anume sintagma „moțiune de cenzură” pentru prima dată răsună din gura unui reprezentant de vază al PD-ului.”

Europa Liberă: Dar nu se cunoaște dacă toți deputații se identifică cu dl Jizdan, când face aceste declarații.

Roman Mihăeș: „Corect. Cu toate că dl Jizdan a spus că fracțiunea PD-ului s-a consolidat, dar noi știm că acolo există niște grupuri. Cel puțin, se discută de două, dar în cadrul unuia dintre ele mai există încă un grup, cam așa ar reieși.”

Europa Liberă: Se vorbește despre grupul Filip, grupul Plahotniuc și grupul...

Roman Mihăeș: „Al treilea grup nu este format, el este pro-prezidențial și astăzi interesele acestui grup coincid cu grupul Filip. Deci, dl Filip și dl Diacov sunt cei care merg săptămânal la președinție, au o relație bună atât cu premierul, cât și cu președintele Dodon. Se presupune că acest grup, care mai include încă un microgrup acolo, este mai mare decât grupul celor care îl susțin pe dl Plahotniuc. Adică, grupul Plahotniuc ar fi condus, așa, conform surselor, de Andrian Candu și Vladimir Cebotari. Se presupune că grupul Candu-Cebotari ar fi de opt-zece persoane. Deci, situația în PD nu este simplă, pentru că, așa cum a spus dl Diacov la mai multe televiziuni, acolo s-a adunat lume din mai multe segmente politice și electorale, sunt și unioniști, cu România...”

Situația în PD nu este simplă...



Europa Liberă: Dvs. ce ziceți, va fi consfințită această majoritate parlamentară?

Roman Mihăeș: „Între PD și PSRM?”

Europa Liberă: Între PD și PSRM sau vor ezita cei din PD?

Roman Mihăeș: „Eu cred că cei din PSRM vor ezita foarte mult să facă această majoritate.”

Europa Liberă: Cei din PSRM sau cei din PD?

Roman Mihăeș: „Cei din PSRM, pentru că cei din PSRM au în față un an electoral cu alegeri prezidențiale. Probabil că ei gândesc că, dacă ar face o alianță formalizată cu PD-ul, asta ar putea să-i împiedice candidatului lor, pentru că PD-ul se asociază încă cu Plahotniuc, ajung unul câte unul în instanțele judecătorești cu dosare penale cu figuranți din zona PD-ului, chiar fostul șef al SIS-ului a ajuns în instanță cu recunoașterea vinii, apropo, pe cazul cetățenilor turci. Și vă dați seama că dosarul acesta, celelalte dosare pe dl Plahotniuc, inclusiv dosarele legate de frauda bancară, unele dintre ele, dosarele legate posibil chiar și de tentativa de lovitură de stat, care urmează să fie...”

Europa Liberă: Deputatul democrat Sergiu Sârbu se pare că figurează în dosare...

Roman Mihăeș: „Da, și Sergiu Sârbu... Noi nu știm câte dosare sunt instrumentate împotriva deputaților din PD. Procurorul general încă nu s-a pronunțat pe acest subiect, informațiile vin fragmentar, dar chiar și așa, din punctul de vedere al unui PR politic, aceste dosare pot cântări greu într-o campanie electorală.”

Europa Liberă: Dar acești deputați PD, dacă au dosare, pot fi salvați de președintele Dodon, de PSRM, de cine?

Roman Mihăeș: „Nu, n-are cum să-i salveze. Tocmai asta și-i problema că aceste dosare se duc în instanță pe un termen lung, de la un an până la trei ani de zile, minimum, și vă dați seama că dacă ai alegeri prezidențiale în luna octombrie, au rămas câteva luni de zile, nu-i atât de mult și, în acest context, eu înțeleg de ce socialiștii ezită când nu vor să facă o coaliție politică cu PD-ul.

Aceste dosare se duc în instanță pe un termen lung...



Le convine o coaliție tehnică, care este acum. Repet: coaliția tehnică presupune înțelegeri de la caz la caz, unde guvernul are o agendă pe care trebuie s-o negocieze de fiecare dată cu PSRM-ul și cu PD-ul.”

Europa Liberă: Dar declarația lui Igor Dodon că s-ar putea eventual să se revină și să se discute și cu cei care sunt din Blocul ACUM, nici nu mai știu dacă Blocul ACUM mai este...

Roman Mihăeș: „Da, el a făcut așa o declarație, eu am încercat să înțeleg ce înseamnă asta...”

Europa Liberă: Dar asta nu ar însemna că vrea să-i compromită pe cei din Blocul ACUM?

Roman Mihăeș: „Cei din Blocul ACUM, dacă ar primi o ofertă mâine de a negocia un guvern cu dl Dodon, probabil că mai degrabă ar răspunde „nu”, decât „da”. Și vă spun din ce cauză. În primul rând, nu mai există Blocul ACUM și Maia Sandu cu Andrei Năstase sunt angajați în dispute, care au pornit de la acea celebră preluare de răspundere a guvernului pe legea procuraturii și care a continuat foarte dur la alegerile locale, când ei s-au luptat între ei pentru circumscripții.”

Europa Liberă: Și la recenta dispută pe circumscripția 38 Hâncești?

Roman Mihăeș: „Da, și aici pe circumscripția Hâncești s-a văzut foarte clar că sunt divergențe mari. Deci, acum nu mai există Blocul ACUM. Eu înțeleg că miza dlui Dodon e pe altceva. El mizează pe PAS, pe Maia Sandu, cu care el s-a înțeles mai bine decât cu dl Năstase care, apropo, a depus vreo 10 sau 20 de plângeri pe Dodon și pe unii lideri ai Partidului Socialiștilor la procuratură doar în ultima lună.”

Europa Liberă: Dar Maia Sandu repetă cu insistență că, după Plahotniuc, ar trebui să plece și Dodon?

Roman Mihăeș: „Da, acesta este un laitmotiv constant, ca să-și mențină electoratul și poziția politică pe eșichier, dar totuși Năstase este mai dur, el chiar depune plângeri la procuratură, le motivează, le înregistrează, ceea ce este mai consistent, ca să zic așa, din punct de vedere juridic. Nu-i vorbă, declarații trebuie să facă toți politicienii, dar fapta este ceea ce-i înregistrat în anticamera procuraturii. Și, iată, Năstase a depus minimum vreo cinci în ultimele două luni.”

Europa Liberă: Și care e soarta acelor plângeri?

Noi nu știm cum vor evolua lucrurile pe scena politică...

Roman Mihăeș: „Vedeți că noi nu știm cum vor evolua lucrurile pe scena politică, pentru că dacă cade alianța tehnică dintre PD și PSRM se deschide o criză politică de proporții în Republica Moldova, care poate să se termine atât cu alegeri anticipate parlamentare împreună cu cele prezidențiale, cât și cu reformatarea guvernării.”

Europa Liberă: Ceea ce e puțin probabil, chiar și Igor Dodon a spus că despre alegeri anticipate aproape că nu mai poate fi vorba, pentru că toată atenția se va focusa pe alegerile prezidențiale și el chiar a spus că nu ar exista motive de ce să pice Guvernul Chicu. Poate remanieri guvernamentale, da, dar mai mult – nu.

Roman Mihăeș: „Sunt de acord că cea mai echilibrată soluție ar fi păstrarea Guvernului Chicu, remanierea acestui guvern în termen de o lună de zile. Și dl Chicu îi de acord cu chestia asta...”

Europa Liberă: Dar cine dintre miniștri ar putea fi demis?

Roman Mihăeș: „Cred că sunt câteva poziții slabe în acest guvern.”

Europa Liberă: Care sunt pozițiile vulnerabile?

Roman Mihăeș: „Eu la Ministerul Economiei aș avea niște semne de întrebare, sunt acolo niște bâlbâieli în zona respectivă cu privatizări, cu explicații, cu rapoarte...”

Europa Liberă: Dar e tocmai ministerul care trebuie să implementeze ceea ce a propus Igor Dodon – drumuri de calitate...

Roman Mihăeș: „De acord. Sunt anumite întrebări la acest minister. Probabil că și la Ministerul Agriculturii s-ar putea de pus niște întrebări, poate chiar și la Ministerul de Externe, pentru că am văzut că dl ministru face niște încercări, dar rezultatele pe zona România și Ucraina sunt slabe.”

Europa Liberă: Și asta depinde de ministru?

Foarte mult depinde de ministru și de diplomație...

Roman Mihăeș: „Foarte mult depinde de ministru și de diplomație. Ei trebuie să insiste la președinte, la primul ministru, să le corecteze mesajele, să le explice care sunt prioritățile, pentru că în contextul încălzirii relațiilor între Moscova, între Kremlin și Bruxelles și răcirea relațiilor între Bruxelles și Washington, Rusia nu mai pune miza pe o confruntare cu Uniunea Europeană, dimpotrivă, Putin a schimbat radical cursul intern, a schimbat „oamenii războiului” pe figuri tehnice. El avea unul, Surkov, acolo care era „omul războiului”...”

Europa Liberă: Dar vedeți că și Igor Dodon caută alte cărări?

Roman Mihăeș: „Am observat...”

Europa Liberă: De exemplu, relația cu Ungaria, pe care vrea s-o edifice.

Roman Mihăeș: „Relația cu Ungaria a venit în urma răcirii relațiilor cu România și declarațiilor nu tocmai fericite ale premierului Ludovic Orban, care a reușit cumva să-i pună în gardă pe oficialii din Moldova și i-a impus cumva să caute alte soluții. Dar nu este o soluție de durată. Ne aducem aminte când Voronin a încercat același lucru cu Ungaria, când vizele se dădeau de către Consulatul Ungariei, nu poți evita România, unde tu exporți 70 la sută din volumul exporturilor. Nu poți! Dacă înrăiești România și - Doamne ferește! - România îți pune niște sancțiuni economice, ai omorât economia moldovenească.”