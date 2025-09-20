Secretul „Rubiconului”. Unitatea de elită de drone a Rusiei care face ravagii în rândul trupelor ucrainene

La câteva luni după pătrunderea surprinzătoare în regiunea Kursk, din august 2024, forțele ucrainene reușeau cu greu să-și mențină pozițiile în zona de frontieră cu Rusia, sub asaltul tot mai puternic al armatei ruse și trupelor nord-coreene.

Apoi, o unitate de elită rusă, nou înființată și puțin cunoscută, specializată în drone, a crescut presiunea într-un mod semnificativ.

Parte a unei formațiuni secrete mai mari numită Rubicon, unitatea a acționat metodic, lovind liniile care aprovizionau pozițiile ucrainene din satul Sudja și făcând rezistența acestora imposibilă.

În cele din urmă, în martie, Ucraina s-a retras din regiunea Kursk.

În cele aproape 44 de luni de la începutul războiului, Ucraina s-a bazat pe inventivitate și rapiditate pentru a dezvolta arme noi și tactici de luptă cu care să contracareze forțele militare rusești, mai numeroase. Moscova a răspuns în același mod, schimbându-și din mers tacticile și îmbunătățindu-și propriile mijloace tehnologice.

Rubicon creează probleme majore pe întreaga linie a frontului, de 1 100 de kilometri, iar Ucraina încearcă să găsească modalități de a-i zădărnici operațiunile.

Ultimele investigații ale Serviciului rus al RFE/RL aduc acum mai multă lumină asupra acestei unități și a modului în care ar putea fi structurată.

„Rusia avea mai multe unități puternice de atac [drone] în regiunea Kursk, dar Rubicon era cea mai importantă dintre ele. Din această cauză, Ucraina nu a putut să-și aprovizioneze trupele în mod obișnuit”, a declarat Rob Lee, fost ofițer al Marinei SUA, analist militar la Foreign Policy Research Institute.

„A fost un factor cheie care a permis Rusiei să recucerească, practic, întreaga regiune Kursk în lunile februarie și martie”, a declarat Lee pentru Serviciul rus al RFE/RL.

Rubicon a devenit „cea mai bună unitate tehnologică a Rusiei”, a declarat Maria Berlinska, șefa Centrului ucrainean de sprijin pentru recunoaștere aeriană, o organizație neguvernamentală care asistă armata.

„Rubicon are un management strălucit, lucrează sistematic, selectează cei mai buni specialiști, oferă instruire și alocă toate resursele necesare. Se investesc bani în această unitate”, a declarat Berlinska într-o postare pe Facebook din 21 august. „Toți cei familiarizați cu Rubicon sunt de acord asupra unui lucru: este foarte eficient. Este ca un sistem, în timp ce majoritatea liniilor de front [ale Ucrainei] se află încă în stare de haos.”

Cine conduce Rubicon?

Înființată în vara anului 2024, probabil la ordinul noului ministru al Apărării, Andrei Belousov, unitatea secretă este cunoscută oficial sub numele de Centrul Rubicon pentru Sisteme Avansate Fără Pilot, deși nu apare în bazele de date juridice rusești, iar afilierea sa la Ministerul Apărării este neclară.

Potrivit concluziilor Serviciului rus al RFE/RL, comandantul unității pare să fie colonelul Serghei Budnikov, un fost ofițer de artilerie și infanterie marină în vârstă de 37 de ani.

Budnikov apare într-un videoclip publicat la începutul lunii februarie de Vladimir Soloviov, un prezentator al televiziunii de stat rusești, cunoscut pentru modul în care amplifică propaganda și conspirațiile Kremlinului.

Numele lui Budnikov apare și în două scrisori de mulțumire publicate în iulie 2025 pe site-ul Brotherly Heart, o organizație caritabilă care ajută veteranii ruși din războiul cu Ucraina și al cărei consiliu de administrație este format din foști ofițeri ai serviciilor secrete ruse.

Alte fotografii ale lui Budnikov apar pe contul rețelei de socializare VK al soției sale, care a fost șters între timp.

Un agent de recrutare care a lucrat pentru Rubicon a declarat pentru RFE/RL că bonusurile de angajare erau similare cu cele plătite de alte unități militare din regiunea Moscovei: până la 3 milioane de ruble (36.000 de dolari).

Rubicon pare a fi o organizație hibridă care nu numai că achiziționează și dezvoltă noi tehnologii pentru drone, ci și testează noi tactici de luptă și instruiește operatorii de drone. În primăvara anului 2025, existau șapte unități Rubicon cunoscute, fiecare cu aproximativ 130-150 de angajați, a declarat Lee, care călătorește frecvent pe frontul din Ucraina.

Una din bazele principale de instruire ale Rubicon pare să fie situată la Centrul de expoziții și congrese Patriot Park, potrivit videoclipului publicat de Soloviov și altor videoclipuri difuzate de Ministerul Apărării, inclusiv unul în care Belousov vizitează centrul.

Acest complex imens din suburbia vestică a Moscovei, care a găzduit în trecut importante expoziții militare, a fost lovit de o dronă ucraineană de atac pe 22 mai - amploarea pagubelor însă nu a fost clară. Trei zile mai târziu, muncitorii păreau să înceapă construcția unui turn pentru un sistem de apărare aeriană Pantsir.

Budnikov nu a răspuns la întrebările trimise prin e-mail de Serviciul rus al RFE/RL.

Măsuri, contramăsuri și contra-contramăsuri

Analiștii militari au urmărit cu atenție evoluția războiului din Ucraina, pe măsură ce ambele părți se grăbesc să adopte noi tehnologii și sisteme. Apariția dronelor a schimbat substanțial tacticile de luptă, în unele cazuri eliminând complet artileria tradițională.

Ambele părți s-au grăbit să dezvolte contramăsuri.

De exemplu, un număr tot mai mare de drumuri de pe teritoriul controlat de Ucraina sunt acum acoperite cu tuneluri de plasă, concepute pentru a împiedica dronele să urmărească vehiculele în mișcare. Operatorii ucraineni au testat UAV-uri care aruncă plase de sus, pentru a prinde dronele rusești.

Ucraina și Rusia au acționat rapid pentru a construi flote de drone cu fibră optică. Acestea debobinează kilometri întregi de fire, în timp ce zboară, permițând operatorilor de drone să atace și să supravegheze locațiile inamice fără a fi bruiați electronic.

„Ucraina a avut și are în continuare un avantaj în dezvoltarea și folosirea tehnologiilor fără pilot de înaltă calitate, dar, în mare parte datorită Rubicon, această diferență s-a redus”, a spus Lee.

„Ceea ce m-a surprins cu adevărat a fost modul în care rușii și-au îmbunătățit modul în care folosesc dronele”, a declarat Konrad Muzyka, un analist militar din Polonia, pentru RFE/RL, după ce a vizitat în iulie pozițiile de luptă ucrainene. „Rubicon provoacă ravagii în a doua și a treia linie [de apărare] ucraineană și o face într-un mod foarte sistematic și metodic.”

În cadrul Rubicon, fiecare unitate este specializată într-un anumit aspect al războiului cu drone al Ucrainei: unele au ca țintă dronele FPV (cu vedere la persoana întâi), altele vânează dronele de recunoaștere, iar alte unități se concentrează pe dronele de mare capacitate care pot transporta mai multe explozive sau drone mici.

Rubicon este specializat și în războiul electronic și recunoașterea semnalelor radio, ceea ce ajută la localizarea eficientă a dronelor ucrainene și a operatorilor acestora.

Din februarie, unitățile Rubicon vizează în mod sistematic operatorii de drone ucraineni, care acționează din spatele frontului. Potrivit lui Lee, o brigadă ucraineană a raportat că a pierdut până la 70% din operatorii de drone, într-o singură săptămână, din cauza atacurilor Rubicon.

Conform statisticilor compilate de LostArmour, un site de monitorizare open-source pro-Kremlin, până în luna septembrie, peste 25% din toate atacurile Rubicon au vizat drone, iar alte 15% au avut ca țintă diverse sisteme radar, de comunicații și de război electronic.

Locotenent-colonelul Kiril Veres, care conduce un regiment ucrainean de drone, a calificat operațiunile Rubicon drept „de primă clasă”.

„Locurile în care acesta acționează, unde lucrează - nu invidiez unitățile [ucrainene]”, a declarat Veres pentru Ukrainska Pravda în iulie. „Sunt cei mai buni. Cei mai buni. Să sperăm că nu se vor extinde.”

Denis Mișcenko, soldat în Brigada 12 Forțe Speciale Azov, a declarat că unitățile Rubicon „trebuie studiate, analizate, și trebuie găsite contramăsuri”.

„Este un inamic foarte puternic, căruia trebuie să i se acorde mai multă atenție”, a declarat el într-o postare pe X. „Dacă i-ați întâlnit, veți înțelege despre ce vorbesc”.

