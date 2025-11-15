Sus, pe cer: Sunt baloanele din Belarus o operațiune de contrabandă? Un atac hibrid? Sau ambele?

Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, a declarat că este vorba despre „un atac hibrid”. Dar incidentele ar indica și existența unei rețele de contrabandă, care operează de mult timp și la scară mare, cu legături la nivel înalt în Minsk.

Baloanele, care zboară la o altitudine de aproximativ 13 kilometri, au ajuns la sfârșitul lunii octombrie să fie atât de numeroase încât au provocat închiderea mai multor aeroporturi. Măsura a afectat aproximativ 140 de zboruri și 20.000 de pasageri.

Pe 29 octombrie, Lituania, membră a NATO și a Uniunii Europene, și-a închis pentru o lună granița cu Belarus. Șefa guvernului a mai spus că măsura ar putea fi prelungită „atât timp cât va fi necesar”.

Citește și: Lituania avertizează că va doborî baloanele contrabandiștilor cu țigări din Belarus și închide din nou granița

Contrabanda cu țigări

Baloanele însă nu sunt o noutate. Ele și-au făcut apariția pe cerul de deasupra celor două țări cam din perioada în care autoritățile lituaniene au introdus măsuri severe împotriva camioanelor ce transportau peste graniță țigări de contrabandă.

În 2023, vameșii lituanieni au confiscat 11,9 milioane de pachete de țigări. În acel an, un nou sistem de control cu raze X a început să funcționeze la punctele de trecere a frontierei. A fost și anul în care serviciul de frontieră lituanian a raportat primele trei baloane ce transportau țigări de contrabandă.

Pentru anul trecut, statistica relevă o cu totul altă situație. Vameșii au confiscat numai 2,3 milioane de pachete de țigări la punctele de trecere, în timp ce traficanții au început să folosească alte mijloace de transport: drone, plute și baloane - numărul acestora din urmă, raportat de autorități, ajungând la 226.

În 2025, numărul baloanelor a continuat să crească. Numai pentru perioada ianuarie-octombrie s-au raportat 546 de baloane. Vameșii cred că, prin acest mijloc de transport, peste graniță ajung cam 80% din țigările traficate.

Siarhei Besarab, chimist și popularizator științific din Belarus, a spus pentru Serviciul Belarus al RFE/RL că un balon care poate ridica o greutate de până la 50 de kilograme costă aproximativ 500 de euro. Acesta ar putea transporta cam 1.500 de pachete de țigări, cu o valoare de piață de 3.450 de euro. Totodată, șansele ca baloanele să devieze de la cursul lor sunt relativ mici.

„Vântul care bate la suprafață și cel de la altitudine sunt două lucruri foarte diferite. Sus, vântul este constant, motiv pentru care baloanele sunt ridicate la o astfel de înălțime”, explică Besarab.

Este vorba despre baloane cu heliu de dimensiuni considerabile, lansate în număr mare. De exemplu, în noaptea de 3-4 octombrie, Lituania a raportat sosirea a 25 de baloane din partea belarusă.

„Este imposibil să lansezi astfel de baloane în masă pe teritoriul Belarusului fără să fii observat de serviciile de securitate – este o fantezie”, adaugă Besarab.

Comentariile lui seamănă cu cele ale președintelui lituanian Gitanas Nauseda, care spunea luna trecută că „este destul de evident faptul că structuri speciale, KGB-ul (belarus), sunt implicate în vânzarea de țigări de către companii care produc atât mărfuri oficiale, cât și produse destinate pieței ilegale”.

Belarusul este de mult timp identificat ca sursă a contrabandei internaționale cu țigări.

Cine fumează țigări belaruse?

În 2016, cercetătorii de la Universitatea din Milano au publicat un studiu numit „Centrul comerțului ilicit cu tutun din Belarus” (The Belarusian Tobacco Illicit Trade Hub).

Pe lângă țigările contrafăcute, arăta studiul, exista și un comerț înfloritor cu „țigări albe ilicite” – „țigări fabricate legal într-o țară, dar destinate în mod normal contrabandei în țări unde nu sunt disponibile pe piața legală”.

Studiul a prezentat și principalele piețe pe care se vindeau mărci belaruse de contrabandă, inclusiv Germania (30%), Polonia (22,6%), Marea Britanie (17,8%) și Italia (9,7%).

Aproape zece ani mai târziu, afacerea continuă. Surse cu care au discutat jurnaliștii Serviciului belarus al RFE/RL spun că au văzut mărci belaruse de țigări vândute ilegal în Lituania, Germania și Franța.

Pentru vânzare și cumpărare sunt folosite grupuri de pe Telegram. Într-un grup, o persoană dorea să cumpere la Helsinki, în Finlanda, în vrac, țigări NZ belaruse. Alte grupuri se concentrau pe Spania, Portugalia, Germania și alte țări din UE.

Folosirea baloanelor și perturbările pe care le provoacă acestea au făcut din contrabandă o problemă politică mai vizibilă la Vilnius. Aceasta a devenit și mai stringentă după ce două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian lituanian pe 23 octombrie, și după ce drone necunoscute au fost observate recent în apropierea aeroporturilor din această țară baltică.

Belarusul neagă implicarea în trimiterea baloanelor și a condamnat decizia de închidere a frontierei.

Darius Antanaitis, ofițer în rezervă din armata lituaniană și comentator media, a declarat pentru RFE/RL că măsura guvernului de la Vilnius ar fi cea mai bună modalitate de a-l forța pe liderul autoritar belarus Aleksandr Lukașenko să-și schimbe tactica.

„Mulți belaruși lucrează în Lituania și transferă banii câștigați în Belarus, alimentând bugetul regimului Lukașenko, afirmă el. Când Lituania închide punctele de trecere a frontierei, regimul Lukașenko simte presiunea socială, politică și economică.”

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te