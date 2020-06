Televiziunea de stat a Iranului, acuzată că a devenit „un instrument de suprimare în masă”

Un raport alcătuit de două organizații pentru drepturile omului acuză televiziunea de stat a Iranului că a transmis mărturisirile forțate a cel puțin 355 de persoane între anii 2009 și 2019, ca să creeze o atmosferă de frică și să intimideze disidența.

Raportul publicat la 25 iunie de organizațiile Justice for Iran (din Londra) și International Federation For Human Rights (Paris) pune în evidență practica îndelungată a republicii islamice de a forța deținuții să recunoască acuzații dictate de interogatori, ca și implicarea televiziunii de stat în producerea și publicarea declarațiilor făcute sub constrângere.

Raportul susține că televiziunea de stat iraniană, IRIB, a devenit „un instrument de suprimare în masă”, și în colaborare cu Ministerul Informațiilor și cu Gărzile Revoluționare Islamice este implicată activ în încălcarea drepturilor omului.