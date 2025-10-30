Ucraina reduce livrările de curent după noi atacuri rusești. Zelenski salută „coaliția internațională a energiei”

Forțele ruse au lovit sectorul energetic înaintea sezonului de încălzire, întrerupând temporar alimentarea cu energie electrică a sute de mii de ucraineni, informează Reuters.

Prim-ministra ucraineană Iulia Sviridenko a declarat joi că Rusia încearcă să provoace o „catastrofă umanitară în Ucraina, care să coincidă cu venirea iernii”, după un alt atac aerian masiv săptămâna trecută.

„Atacul a provocat noi daune infrastructurii energetice”, a confirmat joi ministra Energiei, Svitlana Hrînciuk, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Șase copii s-au aflat printre cei 13 răniți în atacurile asupra orașului Zaporijia, care au avariat și cinci blocuri de apartamente și infrastructură, a declarat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

„Oamenii au reacții acute la stres, răni, contuzii, vânătăi și fracturi”, a adăugat el.

Compania feroviară de stat Ukrzalizniția a raportat întreruperi de curent în regiunea sudică Mikolaiv, care au cauzat întârzieri în serviciile feroviare, făcând necesară folosirea locomotivelor de rezervă.

Zelenski anunță „coaliția internațională pentru energie”

Pe fondul efortului sistematic al Rusiei de a distruge cât mai mult infrastructura energetică ucraineană înaintea iernii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți formarea unei „coaliții internaționale pentru energie”, menită să sprijine sectorul energetic al Ucrainei și să asigure securitatea energetică în contextul atacurilor rusești.

În cadrul unei întâlniri cu ministrul olandez de externe David van Wiel, la Kiev, Zelenski a declarat că prima reuniune va avea loc online, în zilele următoare.

„Recent, după numeroase atacuri masive asupra Ucrainei – asupra sectorului energetic, logisticii, aprovizionării cu apă și gaze – s-a luat decizia de a organiza o coaliție pentru a sprijini sectorul energetic și securitatea energetică a ucrainenilor”, a declarat Zelenski, potrivit agenției de știri de stat Ukrinform.

El a spus că misiunea coaliției va fi de a consolida infrastructura energetică a Ucrainei și de a mobiliza resurse financiare pentru importul de energie electrică, dacă va fi necesar.

„Slavă Domnului, suntem conectați la rețeaua energetică europeană, ceea ce înseamnă că avem capacitățile necesare, dar s-ar putea să avem nevoie de finanțare pentru importuri”, a adăugat el.

Zelenski a mulțumit Olandei pentru anunțarea unui pachet de ajutor energetic în valoare de 25 de milioane de euro.

El a mai spus, tot marți, că se află în discuții cu cancelarul german Friedrich Merz și cu prim-ministra italiană Giorgia Meloni pentru achiziționarea de echipamente suplimentare de producere a energiei electrice.

După vizita sa recentă în Norvegia, liderul ucrainean a declarat că țara sa va primi aproximativ 150 de milioane de dolari pentru achiziționarea de gaze naturale în perioada de iarnă, acesta fiind al treilea pachet de sprijin energetic acordat de Oslo în acest an.

Ministrul german al Economiei și Energiei, Katharina Reiche, a anunțat, de asemenea, că suma totală livrată de Germania în Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina va ajunge la 450 de milioane de euro.

Cum n-a mai primit Putin „cadoul nuclear”

Pe fondul distrugerilor rusești constante în sectorul energetic ucrainean, au apărut în ultima vreme și știri mai bune pentru Kiev.

Guardian a scris recent că o încercare a Rusiei de a conecta centrala nucleară ocupată din Zaporijia la rețeaua electrică rusă, la timp pentru ziua de naștere a președintelui rus Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost zădărnicită de forțele ucrainene operând în spatele liniilor inamice.

În urma eșecului planului rusesc, centrala cu șase reactoare a trebuit să fie reconectată de inginerii ruși la sursa externă de energie electrică din Ucraina pe 23 octombrie, punând capăt unei situații de urgență care a durat o lună, în timpul căreia centrala a trebuit să se bazeze pe generatoare diesel pentru alimentarea sistemelor de răcire.

Surse ucrainene au declarat că, în opinia lor, Rusia a dorit să conecteze cea mai mare centrală nucleară din Europa pe 7 octombrie, ca un cadou de ziua lui Putin – un pas pentru a relua, cel puțin parțial, producția de energie electrică la centrală.

Însă efortul a fost zădărnicit de partizanii ucraineni, care au atacat substațiile din spatele liniilor din regiunea ocupată Zaporijia, avariind o conexiune de înaltă tensiune recent finalizată, care lega centrala de Mariupol și de rețeaua electrică rusă.

Ca urmare, potrivit surselor, Rusia nu a avut altă opțiune decât să repare o linie de 750 de kilovolți care pornește de la centrală – controlată de Rusia din martie 2022 – traversează râul Nipru și liniile frontului și ajunge în teritoriul controlat de Ucraina, pentru a restabili alimentarea cu energie electrică externă.

