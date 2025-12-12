Ucraina spune că a lovit nave rusești cu armament în Marea Caspică

Forțele speciale ucrainene au declarat vineri că au desfășurat o operațiune alături de ceea ce au descris ca fiind o „mișcare de rezistență locală” pentru a lovi cele două nave rusești care transportau arme și echipament militar în Marea Caspică, informează Reuters.

Ucrainenii nu au specificat când a avut loc atacul. În ajun, un oficial a confirmat că dronele trimise de Kiev au lovit pentru prima dată o platformă petrolieră rusă în Marea Caspică, împiedicând extracția de petrol și gaze din aproximativ 20 de sonde.

Declarația forțelor speciale pe Telegram nu a precizat cum au lovit navele sau care a fost amploarea pagubelor. Ele au declarat că navele au fost lovite în largul coastei Republicii Kalmîkia, o regiune a Rusiei.

Navele țintite ar fi Kompozitor Rahmaninov și Askar-Sarydzha, despre care Kievul spune că sunt sancționate de SUA pentru transportul de mărfuri militare între Iran și Rusia. Declarația mai precizează că mișcarea de rezistență „Scânteia Neagră” a furnizat informații detaliate despre deplasarea și încărcătura navelor.

Tot vineri, Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 9 drone trimise înspre Moscova au fost doborâte vineri.

Specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile celei mai recente dintre drone, a declarat Sobianin pe canalul său Telegram.

Într-o altă evoluție, de pe linia frontului, forțele ucrainene au spus că au recucerit părți din orașul Kupiansk, situat în nord-estul țării, și mai multe sate din împrejurimi, în cadrul unei operațiuni care a încercuit trupele ruse, potrivit relatării Reuters, care precizează că nu a putut verifica în mod independent informația.

Armata rusă a anunțat în noiembrie că a preluat controlul total asupra orașului Kupiansk. Ucraina a negat știrea, iar luptele au continuat acolo.

