Vladimir Socor: „Este o naivitate din partea unora să-și imagineze că vor obține garanții de securitate pentru neutralitate”

Președintele moldovean Igor Dodon care s-a aflat la München unde a avut loc Conferința internațională anuală pentru securitate a folosit platforma evenimentului pentru consultări informale și promovarea unui „Pachet comprehensiv pentru Moldova” care ar garanta neutralitatea acesteia așa încât să nu adere vreodată la NATO. El a remarcat că pentru Moldova „este foarte importantă preluarea experienţei unor state europene neutre în sfera asigurării securităţii europene şi regionale”. Analist politic occidental Vladimir Socor, de la Fundaţia Jamestown şi Eurasia crede că idea obţinerii unor garanţii internaţionale pentru neutralitatea Republicii Moldova din partea marilor actori internaţionali este una utopică.



Europa Liberă: Ce urmează să se întâmple în dosarul transnistrean după aceste alegeri parlamentare din 24 februarie?

Vladimir Socor: „Foarte mult depinde de componența viitorului Parlament și a Guvernului, dar noi vedem cum se conturează o atitudine de consens între dl Dodon și conducerea Partidului Democrat. Dl Andrian Candu, președintele Parlamentului, a acordat acum vreo două săptămâni un interviu ziarului ucrainean „Evropeiskaia pravda”. Acesta este unul dintre cele mai influente ziare din Ucraina și este un ziar militant, pro-european, și ceea ce spune acolo dl Candu este în consens cu ceea ce spune dl Dodon. Dl Candu nu folosește întotdeauna aceleași cuvinte.

De exemplu, dânsul evită cuvântul „federalizare”, dar așa cum corect a observat comentatorul Nicolae Negru în „Ziarul Național” acum câteva zile, unitatea de idei și de concepte între Candu și Dodon apare în mod clar. Ce spune acolo Candu? „Republica Moldova este dispusă să acorde Transnistriei un statut de largă autonomie, drepturi speciale populației vorbitoare de limba rusă, garanții că Republica Moldova nu va intra în NATO și alte tipuri de garanții și abia după aceea va începe Republica Moldova să discute cu Rusia despre retragerea trupelor.”

Europa Liberă: El, de fapt, spunea că exprimă doleanțele Moscovei, ce ar vrea Federația Rusă de la Republica Moldova, ca să se ajungă la o soluție durabilă pentru criza transnistreană.

​Vladimir Socor: „ Ceea ce pare să nu se înțeleagă în Guvernul de la Chișinău și cu atât mai puțin de către dl Dodon este faptul că o reglementare de orice fel, indiferent ce scrie pe hârtie, o reglementare în actualele condiții când Moldova nu este un stat de drept, o reglementare în actualele condiții nu are cum să reușească. Ea se va transforma într-un instrument de presiune, de constant amestec al Rusiei în afacerile Republicii Moldova, în politica internă și în politica guvernamentală. Indiferent ce va scrie pe hârtie, vor avea loc în realitate înțelegeri între diferite grupări de interese, înțelegeri ascunse, care vor interpreta în felul lor documentele scrise.

Criza nu e transnistreană! Este un conflict între Rusia și Republica Moldova...

De aceea este necesar să suspendăm orice încercare de a ajunge la o reglementare în privința Transnistriei în condițiile în care Republica Moldova nu este un stat de drept și, indiferent cum e formulată pe hârtie reglementarea, sistemul de garanții va acorda Rusiei posibilitatea permanentă de a se amesteca în politica internă și în guvernarea Republicii Moldova sub pretextul de a aplica înțelegerea semnată, sub pretextul de a o garanta.”

Europa Liberă: Igor Dodon a anunțat despre un concept al politicii externe echilibrate. El spune că documentul a fost destul de serios și pe parcursul ultimului timp ar fi discutat acest proiect de document și la Moscova, și la Paris, și la Berlin, și la Viena, și la Washington. Ce a discutat, cu cine a discutat, despre ce a discutat Igor Dodon cu interlocutorii săi?

Vladimir Socor: „Eu cred că discuțiile serioase au fost purtate de către consilierii dlui Dodon, care au călătorit în capitalele pe care le-ați menționat Dvs., dna Valentina, și au purtat acolo discuții la nivel tehnic și profesionist. Discuțiile dlui Dodon au fost mai mult la nivel politic, nu atât la nivel tehnic sau profesionist.”

Europa Liberă: El a spus că ar fi discutat personal și cu Putin, și cu Merkel, și cu Trump, și cu Macron; cu toți acești lideri ar fi discutat acest document, care prevede o concepție a politicii externe echilibrate pe care vrea s-o promoveze Republica Moldova.

Vladimir Socor: „Cu dl Putin cu siguranță că a discutat, dar cu ceilalți lideri pe care i-ați numit cred că dl Dodon pur și simplu nu a avut întrevederi suficient de lungi cu aceștia, cred că a avut întrevederi foarte scurte, întrevederi mai mult de formă, un fel de contacte, un fel de tatonări din partea liderilor occidentali, nu atât din partea dlui Dodon, dar din partea liderilor occidentali, care se pregătesc pentru eventualitatea ca socialiștii să obțină un rezultat foarte bun în alegeri. Dar vreau să explic că invitația care i-a fost adresată dlui Dodon de către Conferința NATO din München; invitațiile la această Conferință le face în fiecare an președintele Conferinței, dl Wolfgang Ischinger.

Dl Ischinger este unul dintre cei mai distinși diplomați germani, este unul dintre ultimii supraviețuitori ai vechii generații de diplomați germani de orientare atlantică pro-americană, dar dl Ischinger în ultimii câțiva ani, de la revoluția din Ucraina încoace, dl Ischinger a dezvoltat un concept, un concept coerent, în care acum vrea să includă și Republica Moldova, și anume: construirea unui fel de centuri de state neutre între Uniunea Europeană și NATO, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte. Aceste state ar fi: Ucraina, Belarus și Republica Moldova.

Dl Ischinger aduce, chiar a plimbat, pot spune, prin Occident câțiva emisari ucraineni din 2014 încoace, care doresc cu tot dinadinsul ca Ucraina să revină la politica de nealiniere, neutralitate, non-bloc. Iar acum câteva luni, dl Ischinger pentru prima dată în cariera sa a descoperit și Belarusul și ar dori să includă și Belarusul sub conducerea dlui Lukașenko în această centură de state neutre, iar acum, în același context, primește și dl Dodon din partea dlui Ischinger o invitație ca să expună aceeași ideologie la Conferința din München. Ar fi cu totul greșit să presupun, așa cum se presupune la Chișinău de către unii comentatori, că prietenii lui Putin din Occident complotează ca să aducă Moldova într-o poziție de neutralitate, nealiniere sau echidistanță între Rusia și Occident. Nu! Această schemă pe care am descris-o adineauri este promovată de diplomați cu orientare atlantică, pro-atlantică, diplomați susținători ai Alianței Atlantice, care însă văd în centura de state neutre din estul Europei o garanție de siguranță în plus pentru Europa Occidentală. Iată contextul în care dl Dodon a fost invitat la München.”

​Europa Liberă: Și Igor Dodon ar putea obține recunoașterea neutralității Republicii Moldova, garantarea acestei neutralități, așa cum și-o dorește încă de când a ajuns în fotoliul prezidențial?

Vladimir Socor: „Desigur că nu, este o naivitate pe care nu numai dl Dodon o împărtășește, dar o împărtășesc și alte oficialități din Republica Moldova. Nimeni nu va garanta neutralitatea Republicii Moldova, numai NATO poate să garanteze nu neutralitate, dar securitatea țărilor membre ale NATO. Nici o țară occidentală, nici un Guvern occidental nu este dispus să garanteze neutralitatea nimănui, nu există un asemenea caz în Europa.

Aderarea la NATO este complet nerealistă pentru Republica Moldova...

Statele Unite au tratate bilaterale prin care garantează securitatea, nu neutralitatea, dar securitatea câtorva aliați-cheie din regiunea Oceanului Pacific: Japonia, Coreea de Sud, Taiwanul, Filipinele; nu garantează neutralitatea nimănui, garantează securitatea pe plan bilateral acestor patru aliați-cheie. În Europa nici o țară nu are neutralitatea garantată de nimeni. Este o naivitate din partea unora din Chișinău să-și imagineze că vor obține garanții de securitate pentru neutralitate. În același timp trebuie spus că aderarea la NATO este complet nerealistă pentru Republica Moldova, deoarece, în primul rând, NATO nu dorește acest lucru. Din păcate, nu avem o soluție de securitate credibilă pentru Republica Moldova, dar asta, faptul că ne lipsește o asemenea soluție de securitate nu înseamnă că trebuie să căutăm cai verzi pe pereți.”

Europa Liberă: Dacă se îmbunătățește relația Germaniei cu Federația Rusă, se schimbă situația în regiune?

Vladimir Socor: „Germania nu intenționează să meargă mai departe în relația specială cu Rusia decât a mers până acum. Relația Germaniei cu Rusia are un caracter special, dar este limitat la anumite probleme și sectoare: aprovizionarea cu energie, dar, în același timp, Germania este stâlpul menținerii sancțiunilor economice împotriva Rusiei în dezbaterile din cadrul Uniunii Europene. Germania nu este un actor creativ în politica de securitate din Europa. Germania în nici un caz nu s-ar aventura în soluții de securitate bilaterale cu Rusia. Dna Merkel și tot Guvernul Germaniei sunt politicieni deosebit de prudenți, neînclinați spre aventuri, înclinați poate să tatoneze terenul din când în când, dar în nici un caz să ajungă la o înțelegere bilaterală cu Rusia.

Alta este problema Republicii Moldova, nu este o eventuală înțelegere strategică dintre Germania și Rusia, este altceva, este faptul că Republica Moldova din când în când este folosită ca obiect de tranzacții în relațiile dintre anumite puteri occidentale și Rusia. Am avut asemenea exemple în perioada 2001-2005, când cu federalizarea și cu Conferința de la Porto, apoi în 2009-2010, Memorandumul de la Meseberg și, mi se pare mie, în anul 2016, ultimul an al administrației Obama, când această administrație a căutat să creeze un precedent de statut special în Transnistria pentru a-l folosi apoi în Ucraina. Deci, aceste inițiative apar în mod ciclic, ele nu au continuitate, nu au forță și de fiecare dată Republica Moldova a găsit resurse interne, mai ales la nivelul societății civile, pentru a contracara asemenea inițiative și nu trebuie să ne așteptăm la propuneri de federalizare.

Miza principală a acestor alegeri este salvgardarea...

Propunerile se vor numi „statut special”, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru a le contracara. Dl Candu vorbea în interviul său, am menționat adineaori, despre continuarea „pașilor mici”, „pașii mici” aduc anume înspre direcția statutului special și aici, văd eu, în interviul dlui Candu din presa ucraineană, aici văd eu un posibil teren de consens între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor într-o eventuală formulă de coaliție după alegeri, coaliție în care blocul ACUM nu trebuie să intre în nici un caz. Miza principală a acestor alegeri este salvgardarea, păstrarea unei forțe politice credibile pentru viitorul Republicii Moldova, și anume: intrarea blocului ACUM în Parlament cu o prezență suficient de puternică și de convingătoare pentru a construi pe această bază următoarea campanie electorală, peste patru ani sau poate chiar mai devreme decât patru ani și abia atunci se va putea schimba direcția Republicii Moldova.”