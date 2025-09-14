Acest adolescent afgan este singurul supraviețuitor din familia sa după cutremur

După dezastru, el și vecinii săi din districtul Chawkai au scos din dărâmături cadavrele părinților, ale celor cinci surori și ale celor doi frați ai săi.

Hamidullah a declarat pentru Radio Azadi, parte a RFE/RL: „Erau în pat [când a avut loc cutremurul]. Toți au murit în pat.” Își mai aduce aminte că l-a uimit cum s-au înnegrit trupurile sub moloz.

Hamidullah a pierdut, de asemenea, 26 de rude mai îndepărtate, inclusiv unchi, mătuși și veri, în cutremurul cu magnitudinea de 6,0.

Ele se numără printre cele peste 2.200 de persoane care au murit în cel mai grav cutremur care a lovit Afganistanul în ultimii ani. Peste 3.600 de persoane au fost rănite în urma seismului care a distrus sate întregi din regiune.

Unul dintre unchii lui Hamidullah, care locuiește în districtul Chawkai, a supraviețuit cutremurului.

„Puteți vedea că această zonă este complet distrusă”, a spus el, fără să-și dezvăluie numele. „Erau atât de multe bunuri – vite, oi, totul a fost distrus. Răniții și morții zăceau și ei acolo.”

Hamidullah, care lucrează în provincia vecină Nangarhar, nu se afla la casa familiei sale când a avut loc cutremurul.

Puternicul cutremur a agravat criza umanitară și economică devastatoare care afectează Afganistanul de când talibanii au preluat puterea în 2021. Preluarea puterii de către gruparea militantă a dus la reduceri majore ale asistenței internaționale.

Talibanii au încetat oficial căutarea supraviețuitorilor pe 8 septembrie, însă localnicii au declarat că vor continua să caute persoanele dispărute.

Serviciile de urgență au întâmpinat dificultăți în a ajunge în satele izolate. Mii de oameni trăiesc în aer liber și se luptă să obțină hrană, apă potabilă și adăpost.

Inundațiile recente din regiune și terenul accidentat au complicat eforturile de salvare. În unele zone, sătenii au îndepărtat molozul cu mâinile goale, într-o cursă contra cronometru pentru a găsi supraviețuitori.

