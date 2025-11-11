Apel ONU înaintea iernii: Cu 95 de dolari, cumpărați hăinuțe unui copil refugiat în Moldova!

În vreme ce temperaturile încep să scadă în multe regiuni, milioane de refugiați și persoane strămutate în propriile țări au în față o iarnă grea, cu mult mai puțină asistență, pe fondul scăderii drastice a ajutoarelor umanitare, iar mulți vor rămâne cu puține mijloace de a se proteja de frigul cumplit, a avertizat marți UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați.

„Bugetele umanitare sunt epuizate, iar ajutorul pe care îl oferim în perioada de iarnă va fi mult mai redus în acest an”, a declarat Dominique Hyde, directoarea pentru relații externe al UNHCR, într-o trimitere la limitarea ajutorului din partea Statelor Unite sau Germaniei.

„Familiile vor trebui să suporte temperaturi extrem de scăzute, fără lucruri pe care mulți dintre noi le considerăm de la sine înțelese: un acoperiș adecvat, izolație, încălzire, pături, haine groase sau medicamente”, a mai spus Hyde.

UNHCR spune că dorește să strângă fonduri de la donatori privați pentru a compensa o parte din reducerile sprijinului guvernamental. A lansat, de aceea, un apel pentru donații cu o țintă de cel puțin 35 de milioane de dolari.

Banii vor fi folosiți pentru repararea caselor bombardate și izolarea altora, în prag de iarnă, a declarat agenția ONU. Familiile vor primi pături și bani pentru medicamente și mese calde.

Hainele de iarnă pentru un copil refugiat în Moldova costă 95 de dolari, a declarat agenția. Cu echivalentul a 30 de dolari, o familie din Afganistan ar putea primi un aragaz tradițional. Cu 120 de dolari, o familie din Liban și-ar putea izola adăpostul pentru iarnă.

Agenția a mai declarat că încearcă să ajute locuitorii din Ucraina, care se confruntă cu a patra iarnă de război, cu temperaturi care scad adesea la minus 20 de grade Celsius, precum și peste 2 milioane de afgani care au fost forțați să se întoarcă în patria lor, unii dintre ei „cu mâinile goale și cu puține perspective”, din Pakistan și Iran.

UNHCR a subliniat, de asemenea, situația dificilă a sirienilor care s-au întors în țara lor natală după căderea guvernului al-Assad în decembrie 2024, găsindu-și casele parțial distruse.

Potrivit UNHCR, peste 12 milioane de persoane din Ucraina au nevoie de asistență în momentul de față. Agenția de ajutor umanitar sprijină în prezent aproape 400.000 de persoane cu plăți în numerar, încălzitoare, generatoare și dispozitive de stocare a energiei.

„Atacurile rusești vizează din ce în ce mai mult infrastructura energetică, ceea ce împiedică aprovizionarea cu energie electrică, gaz și apă”, a avertizat UNHCR. Persoanele din zonele apropiate de linia frontului sunt expuse unui risc deosebit.

Scris cu informații de la AFP.

