Blind Boys of Alabama, Way Down in the Hole

Blind Boys of Alabama este un grup american de muzică gospel înființat în 1939.

În cei 80 de ani de carieră au lansat peste 50 de albume, au dat de sute de concerte în toată lumea, și au primit de cinci ori premiul Grammy.

În 2016 grupul avea opt membri: patru cântăreți orbi - Jimmy Carter, Ben Moore, Erick „Ricky” McKinnie și Paul Beasley, plus ghitaristul și și directorul muzical Joey Williams, un pianist, un basist și un baterist.

Blind Boys of Alabama cântă de obicei piese religioase tradiționale optimiste, care oferă încurajare persoanelor cu dizabilități.

„Dizabilitatea noastră nu trebuie să fie un handidcap. Nu e vorba despre ce nu poți face. E vorba despre ce faci. Și ce facem noi e să cântăm muzică gospel”, a declarație a lui Ricky McKinnie

Între sutele de piese gospel cântate de Blind Boys of Alabama este și „Way Down In the Hole”, compusă și lansată de Tom Waits pe albumul său „Frank’s Wild Years” din 1987.

„Way Down In the Hole” a fost și principala temă sonoră a serialului „Wire” difuzat între 2002-2008 de canalul de televiziunie HBO.

Patru din sezoanele serialului au în generic acest cântec în diverse interpetări.

Noi ascultăm acum varianta cântată de Blind Boys of Alabama, cu precizarea că în versiunea pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de variantele interpretate pentru serialul „Wire” de The Neville Brothers și DoMaJe, plus cântecul original a lui Tom Waits.

