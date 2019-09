Ren Gee (27 de ani), Gorran Kendall (23 de ani) și Romain Axisa (25 de ani) sînt trei băieți care s-au apucat într-o vară să cânte pe străzile orașului Brighton din Marea Britanie, iar singura lor intenție a fost la început ca să se distreze.

Distracția s-a transformat însă curând în ceva serios, după ce reprezentațiile lor improvizate au avut un asemenea succes încît s-au văzut nevoiți să devină o trupă. Asta s-a întîmplat când au fost întrebați de mai multe ori de către spectatorii de pe stradă care e numele grupului lor, și așa au ajuns la titulatura The Big Push.

Au devenit apoi una din senzațiile scenei muzicale din Brighton, cu sute de trecători oprindu-se să le asculte concertele stradale, în care de cele mai multe ori cântau cover-uri ale unor piese celebre.

Faima a fost apoi una internațională, după ce înregistrările video ale acelor cover-uri au devenit virale, cu sute de mii de vizualizări pe diverse reele de socializare.

Un sunet analog direct, fără pedale la ghitări sau alte adaosuri și efecte sonore, face din trupa asta ceva cu totul special într-o lume muzicală parcă prea electronică deja.

Noi ascultăm acum „It's Alright”, single-ul de debut The Big Push, lansat în martie 2019, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi cîteva secvențe video înregistrate de The Big Push pe străzile din Brighton, între care una e o senzațională reinterpretare a piesei „My Generation” a grupului Who, o reinterpretare care multora, mă număr și eu printre ei, li se pare că depășește cu mult originalul.

