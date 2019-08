Mi-a luat ceva vreme ca să-mi dau seama că două din albumele colecției mele muzicale pe care le-am ascultat de foarte multe ori sînt opera aceluiași om: „Apropa’t”, cu Savath y Savalas și „The Only She Chapters”, cu Prefuse 73.

E vorba de Guillermo Scott Herren, care are o grămadă de pseudonime artistice (Prefuse 73, Delarosa & Asora, Ahmad Szabo, Piano Overlord) și care face parte din grupurile Savath y Savalas, Sons of the Morning, Fudge, Risil și Diamond Watch Wrists.

S-a născut la Miami, Florida, și a crescut la Atlanta, Georgia, unde și-a început cariera, mai întîi ca DJ într-un club de noapte minuscul, apoi ca producător pentru interpreți rap și hip-hop.

S-a mutat apoi pentru studii la New York, și aici a început să compună muzică electronică, în acele sunete, cumva vag abstracte și reci, cunoscute sub numele de glitch, în terminologia techno-ului minimal.

„Apropa’t”, lansat de Guillermo Scott Herren în 2004 împreună cu cântăreața catalană Eva Puyuelo Muns sub numele de Savath & Savalas, are însă o căldură anume, dată probabil de versurile cântate în spaniolă și catalană, și de faptul că albumul a fost compus și înregistrat la Barcelona, unde Heron a trăit mai mulți ani.

Un fel de folk electronic melancolic și meditativ.

Noi ascultăm piesa „Colores sin nombres” (culori fără nume), cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol e va fi urmată de „The Only Hand to Hold” de pe „The Only She Chapters”, lansat de Guillermo Scott Herren în 2011. sub numele de Prefuse 73.