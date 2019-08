Skinny Pelembe e un cântăreț și multi-instrumentist britanic născut în Africa de sud, care compune muzică și scrie versuri într-un mod ieșit din comun: în vis.

Titlul albumului său de debut, „Dreaming Is Dead Now” (visarea e moartă acum), e o referință la modului lui de a scrie cântece: „Mă trezesc și scriu tot, (...) pun pe hîrtie cele visate, și văd ce fac cu ele mai tîrziu. E un fel leneș de a scrie, pentru că fac asta când dorm”, spune Skinny Pelembe, citat de Amaya Garcia de la Bandcam.com.

Deși neobișnuită, această metodă l-a ajutat pe Pelembe (pe numele lui adevărat Doya Beardmore) să pună cap la cap versuri și cântece alcătuind un fel de jurnal al evoluției sale de la muzicianul adolescent aspirant, la producătorul de muzică electronică și MC-ul (master of ceremony, în terminologia muzicii rap) care i-a atras atenția lui Gilles Peterson de la Brownswood Recordings, unde a fost lansat albumul „Dreaming Is Dead”.

Discul se deschide cu două piese care denunță xenofobia și rasismul din Marea Britanie, pornind de la experiențele personale ale lui Pelembe, și continuă cu piese ce sînt un fel de jurnal al momentelor care i-au marcat viața în ultima decadă.

Un jurnal de vise sonore reggae, dub, drum & bass-meets-jazz-and-funk, și afro-psychedelic-soul.

Noi ascultăm acum piesa care dă titlul albumului „Dreaming Is Dead Now”, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de „No Blacks, No Dogs, No Irish”, un cântec ce pornește de la o formulare rasistă populară în Marea Britanie a anilor 1960. Tot acolo veți găsi varianta video a piesei „I'll Be On Your Mind”, de pe același album.

