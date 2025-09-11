„Este timpul ca NATO să impună interdicție de zbor peste vestul Ucrainei”/ Interviu la Europa Liberă

Dronele rusești care intră în spațiul aerian polonez reprezintă mai mult decât o încălcare a frontierei, spune Peter Doran, cercetător principal la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, o organizație non-profit din SUA.

Într-un interviu pentru Europa Liberă (RFE/RL), după ce Polonia a devenit primul stat NATO care a doborât drone rusești, el a declarat că Vladimir Putin testează apărarea occidentală și provoacă alianța și pe președintele american Donald Trump să reacționeze.



RFE/RL: Este pentru prima dată când o țară membră NATO doboară drone rusești. Cât de grav este acest incident?

Peter Doran: Incursiunea în Polonia reprezintă o escaladare semnificativă a eforturilor Rusiei de a șoca NATO, de a provoca o reacție a NATO. Este o încercare de a testa reacțiile NATO și, mai important, este o provocare directă la adresa eforturilor președintelui Trump de a instaura pacea în Ucraina.



RFE/RL: De ce ar proceda Rusia în această manieră acum?

Acest eveniment subliniază necesitatea de a acorda prioritate lacunelor din domeniul apărării aeriene, nu doar de-a lungul liniei frontului, ci pentru toate statele membre NATO.

Peter Doran: Cred că Vladimir Putin a calculat greșit. Greșeala lui este că și-a imaginat că Trump nu îl va presa să pună capăt invaziei sale în Ucraina.

Indiferent dacă dronele s-au abătut sau nu de la cursul lor sau au ocolit sistemele de apărare electronică ale ucrainenilor – acest lucru este irelevant - încălcarea spațiului aerian al NATO este gravă.

Putin testează reacția Occidentului. Și dacă Occidentul nu reușește să se mobilizeze și să arate un front unit împotriva acestei acțiuni, situația nu va face decât să se înrăutățească.



RFE/RL: Cum ar trebui să arate un răspuns unitar? Ce măsuri ar trebui să ia NATO?



Peter Doran: Din fericire, NATO are la dispoziție o mulțime de opțiuni, iar Statele Unite ar trebui să fie în mod categoric în frunte. Cea mai importantă opțiune este invocarea Articolului 4 din tratatul alianței. Acesta se referă la consultările dintre aliați (...).

Articolul 4 a fost invocat doar de șapte ori până acum și doar de două ori în legătură cu situația din Ucraina, prima dată în 2014 și apoi din nou în 2022, după ce Rusia și-a extins invazia.

Aceasta reprezintă o escaladare semnificativă din partea lui Putin – care încalcă acum spațiul aerian al NATO – și necesită o reacție la fel de semnificativă din partea alianței.

RFE/RL: În urma consultărilor, ce fel de măsuri credeți că ar putea lua NATO?



Peter Doran: E nevoie de un mesaj unitar din partea întregii alianțe NATO, care să transmită Rusiei că viitoarele incursiuni vor primi același răspuns ferm, iar împreună cu Europa, Statele Unite trebuie să pună acum în aplicare amenințarea președintelui Trump de a intensifica sancțiunile economice și penalitățile împotriva Rusiei.

Cel mai important, acest lucru ar trebui să întrerupă fluxul de petrodolari de care Putin are nevoie pentru a plăti acest război. Acolo este punctul lui slab. Acolo ar trebui să exercităm cea mai mare presiune.

RFE/RL: Ar fi posibilă desfășurarea unor mijloace suplimentare de apărare aeriană pentru a preveni incursiuni viitoare?

Peter Doran: NATO trebuie să-și dubleze, să-și tripleze apărarea aeriană de-a lungul frontului (sic!) cu Rusia.

Dar, mai important, această incursiune vine într-un moment în care aliații europeni încearcă să-și mărească rapid cheltuielile pentru apărare.

Și acest eveniment subliniază necesitatea de a acorda prioritate lacunelor în apărarea aeriană, nu doar de-a lungul frontului, ci pentru toate statele membre NATO, inclusiv Germania, Belgia și Olanda.

Țările care se află la mare distanță de Rusia trebuie să ia în serios acest tip de amenințări, deoarece Rusia are capacitatea de a provoca întreaga NATO.

RFE/RL: Ar putea această apărare aeriană suplimentară a NATO să acopere și anumite părți ale Ucrainei?

Peter Doran: Cred că a sosit momentul ca NATO să-și extindă umbrela de apărare aeriană mai adânc - în vestul Ucrainei. Amintiți-vă că la începutul anului 2022 s-a luat în considerare așa-numita „zonă de interdicție aeriană”.

Unii membri ai alianței erau incomodați de această opțiune, deoarece se temeau că Putin ar putea-o considera o escaladare.

Cu toate acestea, Putin a escaladat acum împotriva NATO, iar momentul este potrivit pentru a impune o zonă de interdicție aeriană defensivă peste vestul Ucrainei.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

