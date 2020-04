Oleg Zmeu: Clasa politică, corupția, sărăcia - toate mă fac să rămân în Italia, pentru că nu văd un viitor pentru copilul meu în țară

El spune că s-a integrat ușor în comunitatea italiană. Este recunoscător acestui stat care i-a oferit casă, masă, un salariu bun, drepturi, o școală mai bună pentru copilul lui, un sistem medical de calitate. Mai trăiește cu gândul să revină în Moldova, dar l-a dezamăgit clasa politică de acasă.

Europa Liberă: Italia, țara din Uniunea Europeană, țara care a fost grav afectată de această criză de coronavirus, de pandemie, e țara care a găzduit și găzduiește un număr foarte mare de moldoveni care și-au găsit rostul acolo, își câștigă bucata de pâine, vorbim despre cea mai numeroasă diasporă. Ce faci tu acum?

Oleg Zmeu: „La acest moment, stăm toți acasă, în carantină, respectăm regulile impuse de guvernul italian și ne conform regulilor impuse.”

Europa Liberă: Ce slujbă ai?

Oleg Zmeu: „Eu lucrez în sectorul mașinilor sportive, pieselor auto pentru mașini sportive și la momentul actual sunt angajat oficial, dar din cauza virusului au fost stopate producerile și suntem în șomaj tehnic, însă statul italian ne achită 80 la sută din salariu și vom sta acasă până când vor fi scoase toate restricțiile.”

Europa Liberă: Ai obținut și cetățenia Italiei?

Oleg Zmeu: „Încă nu, dar deja am depus actele și aștept răspunsul.”

Europa Liberă: Asta ar însemna că gândul e ca să rămâi acolo sau totuși să revii în Republica Moldova?

Oleg Zmeu: „Dna Valentina, oricum voi reveni acasă; mai târziu oricum voi reveni, dar pe moment, haideți să spun așa, în următorii 10 ani nu am în plan să revin.”

Europa Liberă: De ce acest pronostic și de ce atât de grea e revenirea acasă?

Oleg Zmeu: „Modul de guvernare, clasa politică, corupția, sărăcia – toate aceste lucruri mă fac să rămân aici, pentru că nu văd un viitor pentru copilul meu acolo, nu văd un viitor pentru familia mea și pentru copiii mei la acest moment în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cei din diasporă mereu au fost îndemnați să revină acasă. Iată chiar și acum, pe timp de criză, autoritățile sugerează că cetățenii din străinătate care vor dori să-și lanseze o afacere în Republica Moldova ar putea să beneficieze de un suport din partea statului și că guvernul elaborează mai multe politici în acest sens, și că proiectele promovate de autorități au drept scop să creeze mai multe locuri de muncă.

Oleg Zmeu: „Ei mult vorbesc, dar puțin fac. Eu deja am încercat să vin acasă, am fost 3 ani de zile și am avut și eu o afacere, am încercat să construiesc ceva, să deschid locuri de muncă, dar mereu am dat peste birocrație, corupție, trebuia în fiecare lună să le plătești, că, dacă nu le plătești, îți bagă tot felul de bețe în roate, și am fost nevoit să închid totul și să revin înapoi în Italia.”

Europa Liberă: Dar în ce domeniu a fost afacerea?

Oleg Zmeu: „Afacerea mea a fost în domeniul mobilei.”

Europa Liberă: Și nu erau cumpărători sau care a fost motivul că a falimentat?

Am hotărât că decât să le dau lor mită, mai bine închid totul și plec din țară

Oleg Zmeu: „Erau cumpărători, aveam clienți și totul era bine, dar până la un moment, când au văzut că cresc, s-au început diferite controale din partea instituțiilor sanitare, comisiei de sector, comisariatelor, diferite chestii birocratice care veneau peste mine, îmi puneau fel de fel de amenzi aiurea. Deci, tot felul de bețe în roate și tu nu puteai să supraviețuiești. Și am hotărât că decât să le dau lor mită, mai bine închid totul și plec din țară. Și asta am făcut. Dar iarăși vă spun: cu actuala clasă politică pe care o avem la conducerea de vârf a Republicii Moldova, dar toată clasă politică, începând de la stânga la dreapta, eu nu văd cum noi ca cetățeni am putea să revenim acasă și să trăim decent.”

Europa Liberă: De unde vine această dezamăgire, că nu aveți încredere nici în cei care reprezintă eșichierul politic de dreapta, nici în cei de stânga?

Oleg Zmeu: „Eu am 37 de ani, îl țin minte pe Voronin, conducerea lui cu comuniștii. La ce am ajuns noi cu comuniștii lui? Ce a făcut el pentru țară? După aceasta, au venit ăștia de pe dreapta cu Filat, cu Plahotniuc și cu ce ne-am ales noi? Am trăit mai bine, am ridicat salarii mai mari sau cu ce s-a îmbunătățit viața noastră, a cetățenilor, chiar și a celor care lucrează în Moldova sau care trăiesc în Moldova? Sau uitați-vă la pensionarii noștri, eu mă uit la bunica mea, are o pensie de 800 de lei. Cum trebuie să trăiască bunica mea pe care medicamentele o costă mai mult de 1.500 de lei pe lună?”

Europa Liberă: Deseori au fost trimise reproșuri și în adresa diasporei, spunând că mai bine rămânea aici, acasă, și poate despre calitatea clasei politice se vorbea în alți termeni.

Oleg Zmeu: „Păi bine, noi am încercat să rămânem acasă după 7 aprilie 2009, de exemplu. Eram acasă, am revenit din Italia anume pentru ca să dau jos clasa politică de atunci, comuniștii. I-am dat jos, au venit ăștia, am avut o încredere foarte mare în Vlad Filat. Și, până la urmă, cu ce ne-am ales? Dezamăgire totală! Ni l-au adus pe Plahotniuc la putere. Iarăși, acesta ce a făcut? A furat țara și au făcut scheme prin toate întreprinderile unde erau bani. Apoi au venit socialiștii când au făcut coaliție cu ăștia din PAS și Maia Sandu a fost prim-ministru. Da, eu înțeleg că ea a fost numai 5 luni la putere, dar 2 luni a stat și nici nu-i venea a crede că este în postul de prim-ministru. După care Andrei Năstase. Ce a făcut Andrei Năstase? Am ieșit de atâtea ori la mitingurile pe care le-a organizat d-lui și unde am ajuns? Când era el ministru de interne, știu că acum o să-mi sară multă lume în cap, pentru că eu, într-adevăr, l-am susținut pe d-lui și, respectiv, pe Maia Sandu de atâtea ori i-am votat - și la alegeri locale și parlamentare, și la prezidențiale -, numai pe ei i-am votat. Și aici, în Italia, am făcut agitație la Vicenza pentru dna Sajin, care este deputat acum din partea PAS, am îndemnat o grămadă de lume și, până la urmă, tot m-am dezamăgit. Andrei Năstase, când era ministru de interne... Cum poți să fii tu ministru de interne și să lași să fugă atâția oameni care au furat țara asta din Partidul Democrat și nu numai, ci toată junta asta a lor să fugă ușor din țară sau să se plimbe prin țară, să rămână tot cu schemele pe care le-au avut, că am și eu informații, am rude care lucrează în diferite instituții ale statului. Deci, schimbări nu am văzut.”

Europa Liberă: Știți cum se spune: e cel mai ușor să critici? Cum se recâștigă încrederea în clasa politică, cine merită să facă politică în Republica Moldova?

Eu cred că un politician trebuie să fie sluga cetățenilor

Oleg Zmeu: „Cred că v-aș spune pe exemplul meu. Eu aș face tot posibilul și imposibilul ca după plecarea mea din politică, ca după moartea mea, cetățenii să-și aducă aminte de bine despre mine, uite, cândva a existat așa o persoană pe nume cutare-cutare, care, uite, ce a făcut pentru țară, pentru cetățenii acestei țări ca să nu ne dezbine, să fim uniți, să fim o țară prosperă, că eu totuși cred, chiar din toată inima cred că noi, dacă vom fi mai uniți, cetățenii Republicii Moldova, dacă vor fi mai uniți și nu vor fi lăsați, divizați de politicieni: pro-Est, pro-Vest, eu cred că Republica Moldova ar avea un viitor, dar la momentul de față cu clasa politică actuală eu nu văd cum se poate produce acest lucru. Eu cred că un politician trebuie să fie sluga cetățenilor și cum noi îi vom spune ce trebuie să facă pentru țară și încotro noi trebuie să mergem, el asta trebuie să facă, nu cum acum ne spune nouă Dodon că, uitați-vă, numai cu Rusia, că numai mulțumită Rusiei și Chinei, și nu știu ce... Dar ce a făcut Rusia pentru noi în toți acești 30 de ani? Cu ce ne-a ajutat pe noi Rusia? Noi, cetățenii din țară și sunt sigur că vor reveni și acei din diasporă după ce se va termina această pandemie, să ieșim în stradă, să dăm jos toată clasa asta politică și să ne aducem liderii, că liderii se nasc din proteste, să-i punem acolo și să le spunem noi ce trebuie să facă, unde vrem noi să ajungem și numai uniți, nu divizați.”

Europa Liberă: Dar tocmai societatea Republicii Moldova rămâne a fi profund dezbinată, inclusiv în aceste vremuri de pandemie s-a vorbit că s-ar fi produs o ruptură între cei plecați și cei rămași acasă?

Oleg Zmeu: „Păi da, dar ruptura asta, dna Valentina, Dvs. vedeți de unde vine? Vine tot de la Dodon că, vezi Doamne, ăștia care vin din Europa, care vin de peste hotare, diaspora ne aduce nouă virusul. Asta este o prostie totală, mie mi-e rușine cu așa un președinte, chiar mi-e rușine să am așa un președinte.”

Europa Liberă: Dar totuși ce idee ar putea să coaguleze o societate atât de divizată, ce idee națională ar putea să-i adune pe toți sau o bună parte din cetățenii Republicii Moldova și să spună că, iată, de aici e începutul și până nu atingem un scop anume, nu putem să ne dezvoltăm mai departe?

Eu cred într-o Moldovă pro-europeană

Oleg Zmeu: „Este grea întrebarea, dar să nu ne lăsăm amăgiți și dezbinați de liderii actuali, de clasa politică actuală și să ieșim în stradă și să ne cerem drepturile și viitorul țării noastre. Și totuși, eu cred într-o Moldovă pro-europeană, într-o integrare europeană, căci, uitați-vă, în toți acești ani noi de unde am avut cel mai mare ajutor? Numai de la europeni, de la țările europene, de la Uniunea Europeană. Ce ajutor am avut de la Rusia? Absolut nimic.”

Europa Liberă: Și să revenim de acolo de unde ne-am pornit. Cum vedeți perioada post-coronavirus în Italia și, mai cu seamă, mă interesează dacă reveniți la locurile de muncă, veți continua să trimiteți bani acasă celor apropiați așa cum ați făcut-o și până acum?

Oleg Zmeu: „Da, dna Valentina, vom reveni la posturile de lucru, chiar dacă multe firme stau să se închidă, noi, cei care suntem stabiliți aici deja de mai mulți ani oricum ne vom găsi un loc de muncă, că numai cel leneș nu-și poate găsi de muncă, dar eu personal cum am trimis timp de 12 ani de zile bani acasă, în fiecare lună câte 400-500 de euro, așa și voi continua, pentru că am bunei, am rude, oameni apropiați pe care trebuie să-i susțin.”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi fost acești bani pe care-i trimit cei de peste hotare aici, în Republica Moldova, cum ar fi supraviețuit cei rămași acasă?

Oleg Zmeu: „Îmi pun și eu de multe ori întrebarea asta. Eu chiar nu știu, nu știu ce să răspund, eu cred că ar muri de foame, ar muri toți de foame. Vă dați seama, cum să nu ai acum pe nimeni peste hotare sau cum au revenit mulți din diasporă care au fost angajați aici ca sezonieri sau badante, care au pierdut locurile de muncă, eu nu pot să-mi dau seama cum oamenii ceia trăiesc cu 2.700 de lei pe lună pe care-i dă Dodon și încă te mai obligă să achiți și polița de asigurare medicală. Bine, asta e o altă întrebare. Dar cum poți să trăiești în Moldova cu 2.700 de lei? Aici la magazinele alimentare se fac reduceri, prețurile nu s-au ridicat, însă în Moldova s-au ridicat absolut la toate articolele.”

Europa Liberă: Dar acolo, în diasporă, moldovenii sunt uniți, cetățenii Republicii Moldova?

Oleg Zmeu: „Cum să vă spun?... Da, noi ne întâlnim, cei care ne cunoaștem, ne ajutăm cât putem, cu ce putem, da, suntem în orice caz mai uniți aici decât în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Se produce o prăpastie între cei plecați și cei rămași?

Oleg Zmeu: „Nu se produce nicio prăpastie, aici îi totul artificial făcut de politicieni din Moldova, de la Chișinău.”

Europa Liberă: Și ce vă doriți cel mai mult acum?

Oleg Zmeu: „Să se termine acest virus. Deci, uitați-vă, toți care stăm acasă acum în șomaj tehnic, toți sunt plătiți de stat, plus la asta de la primării ne dau diferite ajutoare ca să ne ducem să cumpărăm produse alimentare, ne dau un fel de bonusuri, câte 200 de euro pe lună, important e să faci o cerere simplă și te hrănești. Însă în Moldova cu ce te ajută statul? Din contra, statul de fugărește din țară, aici însă noi suntem protejați și social, și economic, și medical, chiar dacă pentru mine este un stat străin, dar aici, dacă plătești impozitele la timp, ești protejat din toate punctele de vedere și toate drepturile îți sunt respectate.”