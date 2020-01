Capetele de acuzare privind demiterea președintelui Donald Trump vor fi transmise Senatului

Astazi membrii in Camera Reprezentantilor vor vota sa trimita cele doua capete de acuzare, formulate impotriva presedintelui Donald Trump: abuz de putere si obstructionarea prerogativelor Congresului de a investiga puterea executiva. Dupa vot, probabil in cursul zilei de miine, managerii cazului, numiti de presedinta Camerei, Nancy Pelosi vor duce actele de acuzare in Senat, unde ele urmeaza sa fie citite, in fata membrilor, in intregime. Apoi, Presedintele Curtii Supreme se va deplasa la Senat pentru a conduce procesul, incepind cu depunerea juramintului de catre senatori, care se vor angaja sa fie impartiali.



Fireste ca procesul nu este un act juridic, ci unul politic si se stie ca, in marea lor majoritate, senatorii vor decide in functie de pozitia partidului din care provin si, in consecinta, nu exista riscul ca Trump sa fie gasit vinovat si demis.

Inca nu exista un acord cu privire la maniera in care procesul se va derula. Asta urmeaza sa fie stabilit printr-o rezolutie, adoptata de Senat.

Pelosi a aminat aproape o luna trimiterea capetelor de acuzare, in asteptarea unei intelegeri cu privire la maniera in care se va desfasura procesul.

In ultimele zile, presedintele Trump a spus ca ar prefera ca Senatul sa respinga din start capetele de acuzare, considerindu-le nelegitime. Se pare ca nu exista voturile necesare pentru asta.



Democratii doresc sa cheme in instanta martori suplimentari, intre care fostul consilier pentru securitate nationala, John Bolton, incercind sa forteze mina presedintelui sa lase acesti martori sa depuna marturie, ceea ce nu a facut in faza anterioara, in Camera.

Liderul majoritatii republicane din Senat nu e de acord, sustinind ca faza prezentarii de dovezi si martori a trecut si daca democratii au nevoie de mai mult, in ceasul al 12-lea, asta inseamna ca nu ar fi trebuit sa-l puna sub acuzare pe Trump. Ramine de vazut daca republicani se vor alatura democratilor, in sprijinul aducerii de noi martori.