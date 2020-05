„Racul, lebăda și știuca – iaca asta-i Moldova noastră, o hărțuiesc toți și Moldova șede pe loc”(VIDEO)

Acea situație era consecința unei lungi crize politice existente încă înainte de alegerile din februarie 2019, care nu-și găsea rezolvare nici în lunile următoare. Situația a avut un punct de cotitură odată cu alianța neașteptată dintre cele două forțe politice mereu în opoziție una față de alta, însă în acea vreme unite pentru a contrasta ascensiunea Partidului Democrat. La o distanță de aproape un an s-ar putea ajunge la o nouă criză politică. Tot mai multe sunt vocile care spun că țara își continuă marșul spre stagnare și izolaționism. Încotro, Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Dezbaterile despre culorile politice ale ajutorului internațional pe timpul pandemiei arată că Republica Moldova rămâne un stat rupt în două și nu știe ce să facă. Pe de o parte, ar vrea și în Uniunea Europeană, dar și cu Rusia lui Putin. În opțiunile populației se constată o scindare. Oamenii cu care am discutat în regiunea de nord, mai exact la Edineț, spun că partenerii sinceri și mereu pregătiți să ajute Republica Moldova sunt Uniunea Europeană, România, Statele Unite ale Americii. Unii dintre interlocutori amintesc și de Federația Rusă, dar cei mai mulți localnici consideră că țara lor merge într-o direcție greșită.

– „E foarte greu de răspuns la întrebarea asta, pe ce cale merge țara noastră, deoarece eu îs descurajată complet. E o cale greșită, mai ales cu ceea ce se petrece acum în Moldova și nu mă aștept la nimic bun după toate acestea, ca să spun un cuvânt urât, mârșăveniile ce se fac.”

Europa Liberă: Se discută mult: cine ajută Republica Moldova, de unde vine ajutor și cum trebuie înțeleasă această mână întinsă pentru Republica Moldova din afară?

– „Este un proverb: „Vițelul blând suge de la două vaci”. Pentru noi ar fi foarte bine ca să stăm bine și cu România, și cu țările europene. Eu mă văd în Europa, deoarece feciorul meu trăiește în Anglia, eu am vizitat Anglia și eu știu cât de tare este prețuit omul acolo și care e nivelul de trai al oamenilor.”

Europa Liberă: Părinții rămași acasă au preferințele acestea geopolitice în funcție de acolo unde sunt copiii?

– „Nu. Preferința mea era Uniunea Europeană, deoarece eram legată cu România foarte mult, în ‘41 a plecat sora mamei, a locuit acolo cu familia, fratele lui tata a predat la Politehnică în Iași și eu am fost și în România, și vedeam atârnarea foarte bună față de noi, basarabenii. Dar să vă spun legătura cu Rusia, ca fostă deportată, eu știu cum am fost noi acolo întâmpinați și eu știu atârnarea față de noi, nu știu dacă s-a schimbat sau ne iubesc așa cum ne „iubeau” atunci.”

Europa Liberă: Cum înțelegeți Dvs. a avea relații bune cu vecinii? De ce vă pun această întrebare? Pentru că după declarațiile pe care le-a făcut premierul Chicu s-a pornit o mare gălăgie.

– „Fiecare în casa lui trebuie să aibă grijă de dânsul, fiecare trebuie să se uite în țara lui care-s plusurile și care-s minusurile, dar să nu se critice unul pe altul așa, că dacă o să se critice unul pe altul, starea aceasta nu aduce bine nici României, nici Moldovei. Eu socot că europarlamentarul a făcut oleacă de jignire și în fața Moldovei, dar nimeni asta nu observă, toți s-au năpustit asupra dlui Chicu și nimeni nu spune că n-a trebuit nici d-lui să spună ceea ce a spus.”

Europa Liberă: În toamnă urmează să aibă loc un exercițiu electoral, alegerea președintelui. În patru ani, Igor Dodon nu a reușit să meargă nici la București, nici la Kiev.

– „Da, asta e o greșeală. Eu cred că la conducătorii noștri este încă orgoliu, când ajunge la putere, el vrea să spună că «такой как я, больше никого нет» (asemenea mie nu mai există nimeni) și aceasta aduce numai rezultatul negativ.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce ziceți, că a lipsit acest dialog la nivel înalt între președintele moldovean și cel ucrainean, și cel român?

– „În viață trebuie să găsești limbă comună absolut cu toți oamenii. Dodon, dl președinte al nostru, eu cred că el este manipulat ca să nu contacteze anume cu România și Ucraina.”

Europa Liberă: De cine?

– „Eu nu pot să vă spun de cine.”

– „Eu cred că toți se pricep de cine-i vorba, de dl Putin. D-lor, eu nu știu, au niște relații ale lor și eu socot că d-lui totuși este manipulat de Putin.”

– „Eu totuși vreau să vă spun și de dl Chicu, și de dl Dodon. Ei, ca moldoveni, sunt feciorii acestei glii, dar sunt manipulați.”

Europa Liberă: Cum explicați binele pe care i-l dorește Rusia Republicii Moldova?

– „Eu nu pot să vă spun ce bine dorește, pentru că în oameni poți să te dezamăgești.”

– „Eu cred că nu-i dorește niciun bine Rusia, eu socot că ea încă tânjește după aceea că ea a fost batika (tătucul) și ea a condus toate țările și ei îs învățați să aibă putere. Dar cum ajung la puterea aceasta? Prin diferite metode, prin șantaj. Aduceți-vă aminte de vinul acela care era cu tractoarele răsturnat.”

– „Da, era răsturnat, dar nu era calitativ...”

– „Nu poate să fie un vin care îl duceau cu anii calitativ și deodată se făcea necalitativ și numai trecea o lună și se împăcau, și iar era calitativ.”

Europa Liberă: Moldova mai stă sub papucul cuiva?

– „Papucul îi banul, dar cel mai bine îi pentru omul și-i fericit acel om care nu așteaptă, e cel mai greu să aștepți cineva să-ți dea.”

– „Da, și eu vreau să vă spun, dacă am spune nu papucul, dar am spune sub influență toate țările, și Uniunea Europeană vrea să influențeze Moldova, și Rusia vrea să influențeze, așa că fiecare se gândește că peticul acesta îl atrage în partea lui, asta e problema.”

Europa Liberă: Moldova fără ajutorul din afară s-ar descurca?

– „Moldova, ca să treacă prin toate acestea care le trece, îi trebuie un sprijin, nu poate acum, și cel mai mare neajuns al nostru e că politicienii aceștia ai noștri nu fac față la ceea ce este în țară, că noi, lumea de rând, ne uităm la dânșii și de-atâta eu spun, dacă-ar fi unire, chiar lasă să fie opoziție constructivă, lasă să fie la conducere, dar să se unească, unde trebuie să critice, unde nu trebuie să se ajute. Eu cred că și fără ajutor noi ne-am putea isprăvi.”

– „Trebuie noi să trăim cu o demnitate, noi trebuie să știm că suntem moldoveni, suntem gospodari. Noi, poporul, trăim în prietenie, noi ne ajutăm…”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova? Cu ce o comparați?

– „Cu o bijuterie. Dvs. știți că oamenii deștepți la noi în țară stau în umbră?”

– „Racul, lebăda și știuca – iaca asta-i Moldova noastră, o hărțuiesc toți și Moldova șede pe loc, că interesul principal trebuie să fie dragostea față de țara aceasta și dragostea față de oameni, dar nu dragostea față de buzunar. Eu ce mă uit acum în parlament – îi un dezastru. Am susținut-o pe dna Sandu, la noi femeile nu prea au fost prețuite la posturi și acum mă uit că dna Sandu și dl Năstase nu găsesc limbă comună, nu pot să găsească un numitor comun și când nu-i numitor, printre dânșii se vâră șoricei de aceștia de-ai lui Șor, șoricei eu le zic, și Candu, condăcei, și iaca fac smuțuiala asta în țară și eu mă gândesc că iar o să meargă alt guvern, o să fie un dezastru.”

– „Dar eu socot că dna Sandu nu este afectată. Maia simte, pentru că așa cum simte o femeie, un bărbat nu mai simte, așa că și în spatele Moldovei, și în fața Moldovei, dacă ar sta o doamnă ca dna Sandu, socot că am fi o țară care mulți s-ar lua după noi, adică ar vrea să ne semene nouă.”

Europa Liberă: Dar care e interesul național astăzi în Republica Moldova, cetățenii știu?

– „Cetățenii astăzi în Moldova se uită mai mult pe Facebook.”

Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, la Edineț, și întrebăm localnicii pe ce cale merge țara lor.

– «Молдаване те туда, те туда тянут „каруцу”, а так не пойдёт. Значит, те хотят помочь, надо взять; те хотят помочь, надо взять, надо совместно все работать и всё бы было. А так, у того не будем брать, ибо он плохой. Он не плохой, если газ даёт дешевле, значит не плохой, уже хочет нам помочь.» („Moldovenii trag căruța unii într-o parte, alții în cealaltă, dar așa nu merge. Deci, dacă vor să ne ajute unii, trebuie să luăm; vor să ajute alții, tot trebuie să luăm, trebuie să lucrăm împreună și vom avea de toate. Dar așa, că nu vom lua de la acesta, fiindcă este rău, însă el nu este rău, dacă ne oferă gazul mai ieftin, atunci nu este rău, deja vrea să ne ajute.”)

Europa Liberă: Назовите три самые большие проблемы для Молдовы. (Numiți cele mai mari trei probleme ale Moldovei).

Suntem dezbinați, fiecare vrea să-și tragă plapuma în partea lui, dar nu-i bine așa

– «Первая проблема, что все идут по разным точкам, разъединились, всё своё каждый хочет, в свою сторону тянуть одеяло, а так не получается. Эта первая проблема, самая большая что есть, вторая проблема – надо помочь малоимущим, им надо помочь, потому что они не выйдут. Нищета и воровство уже прогрессируют полностью. И третья проблема – надо аграриям по больше помощи оказывать. Если дадим помощь аграриям, то и у нас будет всё хорошо.» („Prima problemă este că toată lumea merge în direcții diferite, suntem dezbinați, fiecare vrea să-și tragă plapuma în partea lui, dar nu-i bine așa. Aceasta este problema cea mai mare din toate, a doua problemă - trebuie să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, pentru că fără ajutor ei nu se pot descurca, fiindcă sărăcia și hoțiile progresează. Iar a treia problemă este că agricultorii au nevoie de mai mult sprijin. Dacă vom da ajutor agricultorilor, atunci și noi vom avea de toate pe masă.”)

Europa Liberă: Осенью будут президентские выборы. Кто должен стать президентом, каким должен быть этот человек? (În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Cum ar trebui să fie, ce calități să aibă viitorul șef al statului?)

– «Должен стать президентом тот человек, который будет стараться за народ, за государство, за всех.» („Premier ar trebui să devină un om care să se străduiască pentru binele statului și bunăstarea poporului, să poarte grija tuturor cetățenilor.”)

Europa Liberă: Они все обещают, что за народ. (Ei toți promit că vor bine poporului).

– «Они обещают много, а толку мало. Надо если ты пообещал, разбейся, но сделай, помоги народу в трудную минуту. Не поможешь, уже всё.» („Promisiuni ei fac multe, dar fără niciun folos. Dacă ai promis oamenilor, fă-l pe dracu’ în patru, dar ajută poporul în vremuri dificile. Dacă n-ai făcut nimic, în zadar ai mai promis”.)

Europa Liberă: А избирателю легко знать кому отдать свой голос? (Dar alegătorului îi este greu să știe cui să-i dea votul?)

– «Вы знаете, много идёт подкупки, подкупают избирателей, те столичные идут, обещают, а людям кушать хочется. А потом получается, что те старики как были бедными, они ещё беднее стали. Я хочу, чтобы сейчас были президентские и парламентские и решится, кто будет нормальным, за тем народ и пойдёт.» („Știți, este multă dare de mită, votanții sunt cumpărați, cei din capitală vin, promit, dar oamenii săraci vor să mănânce și se bucură de puținul pe care-l primesc. Mai apoi se dovedește că acei bătrâni care erau săraci au devenit și mai săraci. Aș vrea să aibă loc acum alegerile prezidențiale și cele parlamentare și cine se va dovedi mai bun, pe acela oamenii îl vor alege.”)

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Edineț, și întrebăm localnicii pe ce drum merge astăzi țara lor.

– „Merge pe un drum foarte greu, foarte urât. Eu sunt locuitoare a orașului Edineț, am 67 de ani, sunt pensionară, invalid de gradul doi, am patru operații și am pensie o mie și jumătate, pensia mi-au adăugat-o acum, dacă s-a primit 1.504 lei înseamnă că compensația 120 de lei mi-au tăiat-o, mie mi-au adăugat 26 de lei. Iaca eu am venit, de pildă, la piață, mi-am luat două bucățele de pește, un curechi și un kilogram de cartofi și mă costă undeva 100 de lei. Dar pe cât o să-mi ajungă mâncarea asta, pe o zi?

Uneori, iaca, stăm în fața televizorului și ni se face foarte greu pe suflet că îi tot cu minciună

Dar pe urmă iar trebuie să vin, îi foarte greu, foarte greu. Uneori, iaca, stăm în fața televizorului și ni se face foarte greu pe suflet că îi tot cu minciună. La noi aici în oraș, să vă spun cinstit, la noi în poliție e mare corupție, la noi în judecătorie e un bardak (haos), iertați-mă de cuvântul acesta nu frumos, e mare corupție. Eu am avut tare multă încredere în Stoianoglo, în procuror, dar îmi pare că acum îi pun bețe în roate și de-amu el nu poate face nimic, pentru că asta e incredibil că Platon, cum, l-au judecat pe atâția ani și de-amu îl eliberează. De pildă, eu aș vrea să se îndrepte toate greșelile acestea, că sunt persoane foarte bune.”

Europa Liberă: Foarte multă lume așteaptă ca în fruntea țării la alegerile prezidențiale din toamnă să vină o persoană politică, să facă liniște în societate, să împace, pentru că lumea e dezbinată pe criterii politice, geopolitice. Ce calități trebuie să aibă această persoană?

– „Trebuie să fie cinstit, să se gândească la întreg poporul.”

Europa Liberă: Cine ajută mai mult Republica Moldova?

– „De pildă, România a dat mult ajutor, Uniunea Europeană le-a dat mult ajutor și, să vă spun cinstit, noi cândva eram și cu rușii, și eu cred că și Rusia dacă ne-ar da un ajutor n-ar fi rău.”

Europa Liberă: Dar vedeți că această dispută – Moldova mai aproape de Uniunea Europeană sau de Rusia, asta dezbină societatea?

– „Acum toți se trag în Uniunea Europeană, pentru că Europa, mă rog, îi Europa, dar mie îmi pare că și Rusia ne-ar ajuta și n-ar fi rău.”

Europa Liberă: Cine ajută mai mult Republica Moldova ca să se dezvolte?

– „Că România întotdeauna ne-a ajutat, dar ei mai presus că Rusia ne ajută, că Rusia ne scapă și ne sperie pe noi, bătrânii, că nu o să primim pensii, n-au să primească lefuri, asta e un fel de spaimă că numai datorită Rusiei noi vom putea supraviețui, ei pe primul loc pun Rusia, Rusia care ne-a trimis tancuri, care ne-a omorât băieții în ‘92, acum Rusia ne dă ajutoare. Eu nu cred într-înșii, nimic nu cred, știu că-s niște mincinoși și știu că numai vor să ne facă rău și nu bine.”

Europa Liberă: Dvs. cine ați vrea să facă majoritatea asta parlamentară, dacă se desface înțelegerea între socialiști și democrați?

– „Eu aș dori unioniștii să aibă loc acolo, formația doamnei Maia Sandu, dl Năstase, dar de Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, eu nu cred într-înșii, aceștia îs tot aceiași comuniști care au fost până acum la putere.”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, credeți că e potrivit să se declanșeze un scrutin parlamentar anticipat?

– „Of, dar nu știu cum o să mai fie scrutinul acesta, pentru că lumea acum e speriată, eu de-acum mă tem să mă duc. Și de unde atâția bani să mai iei cu atâtea scrutine, chiar nu mă pot pricepe.”

Europa Liberă: Cel puțin în toamnă, cel prezidențial urmează să aibă loc, pentru că mandatul dlui Dodon expiră și trebuie să fie ales șeful statului. Cine merită să fie în fruntea Republicii Moldova?

– „Eu îl susțin pe dl Țîcu cu toată inima și îmi place ce vorbește, și e un om deștept, ți-i mai mare dragul să-l asculți și îmi pare rău că și Găgăuzia noastră, și de la nordul Moldovei, și din Chișinău îs foarte mulți de alte naționalități, și n-or să fie cu noi, și iar mă tem că noi iar o să pierdem, tare mă tem de asta.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă înfrângere?

– „Înfrângere, asta-i mare pericol, e ca și COVID-19 acesta care este acum. Vă închipuiți, noi nu mergem înspre bine, tot înspre rău și înspre rău, și înspre rău.”

Europa Liberă: De ce?

– „Noi trebuie să intrăm în Uniunea Europeană, trebuie să avem legi corecte, noi trebuie să ne schimbăm și mentalitatea, și educația, noi trebuie să începem de la zero, pentru că oamenii noștri îs pierduți. Eu țin minte oamenii cei care au trăit și care au fost educați, crescuți în perioada interbelică, perioada când a fost România Mare – aveai cu cine sta de vorbă, erau oameni gospodari, oameni cu rușine, oameni cu cultură, dar noi, aceștia care am crescut în perioada sovietică, noi nu suntem aceia. Mă uit în Rusia și mă ia groaza, vă spun sincer. Viitorul e în mâinile noastre, cum o să îl așternem, așa o să-l avem, cum oamenii o să înțeleagă, să se gândească: măi, am pierdut o dată, am pierdut a doua oară, dar a treia oară hai, măi, să încercăm să ne unim, să fim și noi ca cum au fost strămoșii noștri, oameni gospodari, oameni harnici, oameni cu cultură, oameni cu credința lui Dumnezeu, că acum au pierdut, nu mai crede nimeni în nimic.”

Europa Liberă: Ce viitor are Republica Moldova?

– „Nu văd un viitor, se închid porțile de peste tot. Pătura puternică a populației e plecată și aici am rămas invalizii, pensionarii care ne împăcăm că ne trimit copiii o rublă și nu ne implicăm, și nu ne răsculăm, și nu luptăm. Nu-i pătura cea puternică care trebuie să lupte.”

Europa Liberă: În această perioadă de criză, deseori s-a pus întrebarea: cine ajută mai mult Republica Moldova? Ați găsit un răspuns la această întrebare?

– „Mi-a plăcut tare mult ajutorul României, chiar mi-a plăcut și cum au întâmpinat tinerii noștri, eu mi-am zis: viitorul aparține tineretului, fiindcă ei au ideile lor, au văzul lor asupra la tot ce se petrece, noi de-acum suntem olecuță rămași în urmă, noi… și mi-a plăcut ajutorul României. Nu mi-a plăcut cum i-au primit ăști mai mari sub podul de la Telecentru, eu am așteptat într-adevăr, cum spun și alte partide, în Piața Marii Adunări Naționale, fiindcă e un gest făcut din toată inima, cu toate că se mai aruncă și zoi în adresa României de guvernarea noastră, dar ea nu s-a uitat la nimic și ne-a trimis un ajutor foarte mare. Cine? Uniunea Europeană ne-a ajutat, mulțumim, dă Doamne să fie cu folos, numai că, iarăși, neîncrederea aceasta. Trebuie un control de cineva asupra la banul venit, să arate clar, să arate unde se duc banii veniți.”

Europa Liberă: A fost o dispută mare pe marginea acestui credit pe care l-a negociat Republica Moldova cu Federația Rusă. Dvs. ce ați înțeles din această dispută?

– „Dați să dăm din coate și să facem noi pentru noi și să n-așteptăm pomană de la cineva, ca pe urmă generațiile care vin s-o întoarcă și cineva să pună ajutorul în buzunar. Este o parte ascunsă a lucrurilor în toată situația asta, nu e așa de ușor, na-ți, 2% întorci și gata, parcă prea ușor asupra atâtea milioane au căzut de acord, dar aici era tot o capcană pusă pentru popor, eu așa mă gândesc.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Edinețului și Republicii Moldova în cinci, zece ani? Cum ați vrea să fie viitorul?

–„Acum e greu de spus, să ieșim din pandemie. Eu vreau să-l văd frumos, cu toți întorși acasă și să fim membri ai Uniunii Europene, să fim ajutați de dânsa, de Uniunea aceasta. Am copil care trăiește în Europa și tare aș fi vrut să se aranjeze acasă, dar nu-i posibil, de-acum el e stabilit acolo, că de-acum își are cuibușor acolo, cu toate că mereu trăim cu dor, mereu trăim cu dor și mereu spune că sufletul i-i rupt în două.”

Europa Liberă: Cât de mult vă preocupă și alegerile prezidențiale care trebuie să aibă loc în toamnă?

– „Ei, ce să mă preocupe?... Eu le-am văzut pe cele de patru ani în urmă și am văzut că nu au fost corecte și tare mă tem să nu fie și de data aceasta, dar sper să ne trezim politic, eu nu știu, lumea să voteze corect, să se gândească bine înainte de a vota și sperăm să vină cel care merită.”

Europa Liberă: Cine ar merita? Cum să fie acea persoană care să se afle în fruntea țării?

Să ieșim odată din râpa asta, că devine tot mai adâncă și mai adâncă

– „E clar, o persoană pe care să o doară sufletul întâi și întâi de țară, să arate prin fapte, și trebuie să arate până a deveni prezident prin fapte ce poate face, nu să promită, dar până a deveni prezident să facă unele mișcări ca lumea să vadă că, uite, ea plânge după Moldova asta, ea o vrea frumoasă, ea o vrea prosperă. Trebuie să fie o persoană integră, o persoană cinstită, să o doară sufletul pentru oamenii țării ei, să fie corectă în toate și să ducă Moldova numaidecât pe o cale corectă, să ieșim odată din râpa asta, că devine tot mai adâncă și mai adâncă, și mai adâncă, și mai adâncă.”

* * *

Opiniile adunate la Edineț scot la iveală perpetuarea conflictelor dintre cele două tendințe - pro-europeană și pro-rusă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, spunea că politica externă a Moldovei a intrat în dezechilibru maxim, pentru că relațiile cu România, Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite se află într-o fază de semi-îngheț. L-am întrebat și pe analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador la Organizația Națiunilor Unite, dar și la Consiliul Europei, ce crede el despre vectorul politicii externe promovat de autoritățile de la Chișinău.

Alexei Tulbure: „Da, noi avem relații nu prea stabile cu Uniunea Europeană, cu Occidentul, cu vecinii tot nu prea avem relații; da, Moldova se află, într-un fel, într-o relativă izolare internațională, în izolare se află mai degrabă președintele Dodon.”

Europa Liberă: Dacă ar fi strict să definiți, de exemplu, cooperarea moldo-ucraineană. Ce evoluții s-au înregistrat în dosarul moldo-ucrainean?

Alexei Tulbure: „N-am avut evoluții în ultima perioadă, nu prea văd. A fost o speranță și a fost o aluzie asupra unui început bun în vara lui 2019 și toamna când s-au pornit contactele, a fost o vizită a prim-ministrului la Kiev, acolo mai multe dosare se porniseră ș.a.m.d. Eu nu cunosc toate dedesubturile, nu știu la nivelul Ministerului de Externe ce se discută, ce mișcă, dar la nivelul interstatal, la nivelul relațiilor între șefii de state nu există nimic. Cu România este tensionată situația, deși noi avem...”

Europa Liberă: Ce impact poate să aibă această răcire a dialogului moldo-român?

Bucureștiul și Bruxelles-ul se pronunță în sensul necesității continuării reformelor

Alexei Tulbure: „Eu n-aș spune că există un blocaj total acum în relațiile dintre București și Chișinău. Vedem că există o colaborare în combaterea epidemiei. Bucureștiul și Bruxelles-ul se pronunță în sensul necesității continuării reformelor, am primit prima tranșă, acum, poate, vom primi-o pe a doua, este și a treia tranșă din ajutorul macrofinanciar, însă sunt probleme cu votarea acestor legi. Lipsa de cooperare, lipsa de claritate, lipsa de o formulare clară a priorităților în relațiile internaționale vor avea un efect foarte negativ.”

Europa Liberă: Autoritățile au încercat să spună că Moldova are atâtea parteneriate strategice - și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia, și cu Ungaria, și cu Statele Unite ale Americii. La ce se reduce acest parteneriat strategic?

Alexei Tulbure: „Dacă te bălăcești în mlaștina asta a incertitudinii, inclusiv în relațiile internaționale, bineînțeles că ele așa și vor fi incerte și nu vor duce la nimic bun, la sporirea schimburilor financiare, comerciale, politice ș.a.m.d. Nimic nu se întâmplă acum între Chișinău și Kiev, nimic deosebit nu se întâmplă între Chișinău și București.”

Europa Liberă: Dar între Chișinău și Moscova ce relații există?

Alexei Tulbure: „Nimic nu se întâmplă, de fapt, nici între Chișinău și Moscova. Eu nu știu dacă va mai fi posibil acest credit de 200 de milioane de euro, pentru că Moscova are și ea nevoie de bani. Asta-i investiție nu în economia sau sistemul social al Republicii Moldova, sau de protecție socială, dar e o investiție în sectorul politic și-i cam incertă situația și cred că ei nu vor investi. Și, bineînțeles, în relațiile cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană tot nu prea avem nimic ce ar putea fi numit parteneriat strategic. Acum în privința declarațiilor. Noi din 2009-2010 până în 2019 tot spuneam că scopul nostru strategic, prioritatea zero este integrarea europeană și noi, pe de o parte, oprim tancurile rusești, pe de altă parte, ne integrăm de iese fum din urmă, ceea ce absolut nu corespundea realității. În realitate, clasa politică fura folosind politicul și folosind frazeologia pro-europeană pentru lucruri foarte urâte. Exact așa și acum, adică poți să declari orice: că avem parteneriat strategic cu România, avem parteneriat strategic cu Ucraina, cu nu știu mai cine...”

Europa Liberă: Dar la ce se reduce acest parteneriat strategic, dacă, cel puțin, dialog la nivel înalt nu este și se vorbește mai degrabă despre o relație glacială decât despre o bună cooperare?

Alexei Tulbure: „Absolut... Așa se cuvine de spus că suntem într-un parteneriat strategic, pentru că sunt vecinii noștri. În realitate, vedeți că se calcă prin străchini.”

Europa Liberă: S-ar descurca Republica Moldova fără asistență din afară?

Alexei Tulbure: „Nu, bineînțeles că nu. Eu nu știu multe țări care s-ar descurca fără cooperare internațională, mai ales în situații de criză totală, începând de la sanitară și terminând cu economică, socială, politică. Noi avem nevoie de suport, în afară de financiar, material, suport intelectual, suport prin expertize etc. Bineînțeles că noi avem nevoie de cooperare internațională...”

Europa Liberă: Cine înțelege mai bine problemele Republicii Moldova și cine o ajută ca să depășească situațiile dificile? Dintre partenerii externi, pe cine ați numi?

Alexei Tulbure: „Uniunea Europeană, în primul rând, este partenerul nostru numărul 1 și noi trebuie să ne orientăm spre ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce ne oferă, ceea ce oferim noi Uniunii Europene, programe de cooperare. Cred că asta-i chezășia noastră, asta-i calea noastră magistrală. Ei înțeleg problemele noastre, pentru că au în interiorul Uniunii Europene state precum România, Bulgaria, țările baltice, care, într-un fel, au venit cu bagajul acestor probleme care se trag din trecutul socialist și cred că există o înțelegere a situației din Republica Moldova, a stării de spirit, a problemelor cu care ne confruntăm, de ce suntem așa cum suntem, mentalitatea noastră... Deci, lumea înțelege. Altă treabă e că au cam obosit de noi un pic și ar trebui să fim și noi deja mai proactivi și mai succesivi în ceea ce facem, dar cred că Uniunea Europeană da. Statele Unite, Rusia sunt jucători foarte mari și-s jucători geopolitici. Mie nu-mi place geopolitica și nu-mi plac abordările geopolitice, dar nu poți ignora niște realități.”

Europa Liberă: Dar la ce se reduce ajutorul din partea Federației Ruse pentru Moldova?

Alexei Tulbure: „Nu știu. Presupun că se face ceva în sensul deschiderii piețelor, dar ei nu sunt gata acum. Știu că structura exportului domină țările occidentale, Uniunea Europeană. Favorurile sau plusurile cooperării în zona Uniunii Vamale, în zona Uniunii Euroasiatice sunt neclare și nu știu dacă ele pot deveni clare pentru noi, adică deocamdată nu pot spune că eu văd o perspectivă bună pentru Republica Moldova în integrarea ei mai activă în spațiul euroasiatic. În sensul invers, în integrarea în Uniunea Europeană, pentru mine este clar care sunt posibilele noastre atuuri și câștiguri, și favoruri. Și noi ne schimbăm prin faptul că ne mișcăm în direcția asta, e cel mai important rezultat faptul că ne schimbăm noi, ne învățăm să gândim altfel, să acționăm altfel, să administrăm lucrurile în business, în politică, poate vom învăța și o altă cultură politică, vom învăța-o și vom implementa-o aici o cultură a dialogului, a compromisului.”

Europa Liberă: Și totuși, atunci când discut cu cetățeanul de la firul ierbii, mulți spun că Republica Moldova ar trebui să se învețe să aibă profit la ea acasă, să nu mai meargă cu mâna întinsă la Est sau la Vest și tot în rolul acesta de cerșetor să apară. Ar putea prosperitatea asta să se facă aici, în Republica Moldova, cu o clasă politică care ar pune interesul național ca prioritate?

Alexei Tulbure: „Și asta tot e o descriere foarte corectă: să fim noi capabili să ne administrăm și asistența internațională numai să contribuie la lucrurile bune pe care le putem și noi face, dar să ne ajute în perioade de cumpănă. Asta, de fapt, e și filosofia asistenței internaționale - să compenseze posibilele pierderi.”

Europa Liberă: O să continui gândul și o să spun că lumea crede că, dacă s-ar stopa corupția, de exemplu, ar veni prosperitate; dacă s-ar stopa contrabanda...

Alexei Tulbure: „Aveți perfectă dreptate. Eu tot așa cred că noi trebuie să ne dovedim nouă înșine că noi suntem în stare să ne guvernăm aici, noi trebuie singuri să fim stăpâni în țara noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să întoarcem spatele tuturor și să ne umflăm în pene aici. Asta nu-i autocrație. De ce în discuția asta întotdeauna intervine orientarea internațională, vectorul de integrare? De atâta pentru că vin valorile. Ce valori vin din Occident? Lupta cu corupția, bunele instituții democratice, libertatea de expresie, stat de drept ș.a.m.d. Ceea ce vine din Rusia: oligarhia, justiție controlată, lipsa de stat de drept etc. Deci, ceea ce vine din Vest ne ajută nouă să fim stăpâni în propria casă, ne ajută să putem să ne autoguvernăm. De aceea când vorbim despre necesitatea de a reveni la normalitate și de a pune mâna deja pe cârma țării, poporul trebuie să pună mâna pe mecanismele democratice, legale, constituționale, asta nu înseamnă că trebuie să purcedem la răzvrătire. Din cauza asta vorbim despre principiile care vin din Est, dar aveți dreptate că se creează impresia la multă lume că 30 de ani noi am umblat în căutarea unui nou stăpân, fie stăpânul acesta la București, la Bruxelles, la Washington sau la Moscova. Trebuie să ne convingem că n-o să mai fie cineva sau un centru oarecare în afara hotarelor Moldovei care va decide soarta noastră în locul nostru. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, dacă nu-l înțelegem, o să dispărem. Ori ne vom uni cu România, ceea ce e o posibilitate, ori pur și simplu vom degrada ca Somalia sau nu știu, adică o să fie niște lucruri care nu contribuie la o viață normală pe teritoriul acesta.”

Europa Liberă: În anumite perioade, unii lideri naționali au încercat să le spună cetățenilor că vițelul blând suge de la două vaci și prin asta ar putea să beneficieze și dintr-o parte, și din alta.

În anumite circumstanțe sunt convins că puteam să declarăm prioritate intrarea în NATO

Alexei Tulbure: „Am încercat să sugem, dar s-a schimbat situația, mai întâi ne-am îngrășat noi așa... Oamenii sunt purtători a două mega-idei aici, în Republica Moldova - pro-Est, pro-Vest -, dar îmi aduc aminte perioada guvernării Partidului Comuniștilor. Dl Voronin, fiind președinte, a proclamat prioritatea numărul 1 integrarea europeană, dar partidul se bucura pe parcursul a opt ani de guvernare de suport masiv. Acesta-i un fenomen în istoria politică a Republicii Moldova. Toată lumea a zis că da, integrarea europeană și se vorbea despre NATO. Noi atunci am pornit Parteneriat pentru pace cu NATO și în anumite circumstanțe eu sunt convins că puteam să declarăm prioritate intrarea în NATO și tot această lume care vota comuniștii, votau așa-numitele idei sau programe de stânga, aliniați frumușel, cu orchestra în față, mergeau spre NATO și intram în NATO. Adică noi avem un popor foarte plastic și gata să meargă după un lider care îl convinge că noi trebuie să mergem în direcție respectivă și eu aici nu prea văd probleme. Deci trebuie să lucrăm în continuare.”

Europa Liberă: Igor Dodon este și el liderul care a promis o politică echilibrată - și cu Estul, și cu Vestul. De ce nu i-a reușit?

Alexei Tulbure: „Lui i-a reușit ceva. Iată în istoria acestui mandat prezidențial au să intre aceste cinci luni ale Guvernului Sandu. Asta a fost perioada stelară, perioada de excelență a dlui Dodon. Eu cred că anume în aceste cinci luni lui i-a reușit să corespundă promisiunilor...”

Europa Liberă: Și de ce nu i-a reușit după asta?

Alexei Tulbure: „Păi, după asta, el a dat un picior în propriile visuri și promisiuni și și-a creat probleme. Asta a fost cea mai mare greșeală a lui politică, distrugerea acestui guvern, pentru că el putea să se bucure de rezultatele acestei guvernări. Și rezultatele veneau.”

Europa Liberă: Guvernul Sandu?

Alexei Tulbure: „Guvernul Sandu, da. Fără să depună mari eforturi. De la ei se cerea să susțină reformele. Și ei aveau cum să le susțină: votau în parlament. Ei au ales o altă cale, i-au întors pe ăștia împotriva cărora au votat declarația despre uzurparea puterii în stat, i-au întors la putere. Eu vorbesc despre PD, cu sau fără Candu, ei toți au fost vizați în declarația respectivă.”

Europa Liberă: Dar și ideea lui Igor Dodon...

Alexei Tulbure: „Pentru că Igor Dodon și probabil cu conducerea partidului, cu elita asta de partid au vrut să se înfrupte din banul public. Iată care-i ideea, ei n-au vrut să readucă țara la normalitate, dar au vrut să obțină alte favoruri.”