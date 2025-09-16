Trump sosește în Marea Britanie pentru o vizită de stat . Ucraina se află și ea pe agendă

Regele Charles al III-lea îl va primi pe Trump la Castelul Windsor, înainte ca președintele american să aibă convorbiri cu premierul britanic Keir Starmer la reședința oficială de la Chequers.

Biroul lui Starmer a spus că vizita va demonstra că „relația dintre Marea Britanie și SUA este cea mai puternică din lume” și s-a bazat între altele pe „credința în statul de drept și piețele deschise”.

AFP amintește că vizita, a doua de când Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie, are loc pe fundalul tarifelor vamale impuse de el inclusiv Marii Britanii, dar și pe cel al scandalurilor cauzate de legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Președintele american va fi ținut departe de mulțimi și protestatari, programul său desfășurându-se în afara Londrei, unde este anunțată o manifestație de amploare împotriva vizitei sale, mai scrie AFP.

Trump nu va ține nici vreun discurs în Parlament, așa cum a făcut președintele francez Emmanuel Macron în timpul vizitei sale la Londra în luna iulie, deputații britanici aflându-se acum în vacanța parlamentară de toamnă.

Pregătirile de vizită au fost umbrite de turbulențe politice în guvernul de centru-stânga condus de Starmer. Săptămâna trecută, premierul l-a destituit pe ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, din cauza relației sale de prietenie din trecut cu Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale.

Mandelson avea relații bune cu administrația Trump și a jucat un rol cheie în încheierea unui acord comercial în luna mai. Demiterea lui a readus scandalul Epstein în atenția presei britanice, în timp ce Trump a evitat întrebările despre propria legătură cu finanțatorul discreditat.

În delegația americană sunt așteptați și șefi de mari companii tehnologice, precum Jensen Huang (Nvidia) și Sam Altman (OpenAI). Trump și Starmer urmează să semneze un parteneriat tehnologic însoțit de investiții majore inclusiv în energie nucleară și centre de date pentru inteligența artificială, în valoare de 10 miliarde de lire sterline.

Înainte de vizită, Google a anunțat că va investi 5 miliarde de lire sterline în Marea Britanie în următorii doi ani, iar companii financiare americane precum PayPal și Citi Group au promis investiții de 1,25 miliarde.

Ucraina va fi, de asemenea, pe agenda discuțiilor. Starmer se numără printre liderii europeni care l-au presat pe Trump să continue sprijinul pentru Kiev, în pofida semnelor că acesta înclină spre președintele rus Vladimir Putin.

Incursiunea recentă a dronelor rusești în Polonia, stat membru NATO, a fost condamnată ferm de aliații europeni, care au promis mai multe trupe și avioane pe flancul estic al alianței. Trump a minimalizat gravitatea incidentului, sugerând că „ar fi putut fi o greșeală”.

