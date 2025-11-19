Un nou atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Mai multe regiuni au rămas fără curent

„Echipele de salvare și energeticienii vor începe să remedieze consecințele atacului imediat ce situația de securitate o va permite. Întreruperile de urgență vor fi anulate după stabilizarea situației în sistemul energetic”, a precizat ministerul Energiei.

Atacurile rusești au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Hmelnițki, Ivano-Frankovsk, Rivne, Harkov, Lvov și Dnipropetrovsk, scrie presa ucraineană.

Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Lvov din vestul țării, unde dronele și rachetele rusești au lovit o instalație energetică, o fabrică de prelucrare a lemnului și un depozit, potrivit șefului administrației militare regionale Lvov, Maxim Kozitski.

„Fumul dens deasupra orașului Lvov este consecința incendiului de la depozitele de anvelope, lovite de inamic. Deocamdată, nu există informații despre victime”, a declarat primarul orașului Lvov, Andrii Sadovii.

El a mai spus că fumul nu reprezintă o amenințare pentru sănătate. „Cu toate acestea, pentru orice eventualitate, închideți ferestrele”, i-a îndemnat el pe locuitorii orașului.

Zelenski despre atacul de noapte

Rusia a lansat noaptea trecută peste 470 de drone și 48 de rachete de diferite tipuri, a scris pe rețele liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care întreprinde un turneu european pentru a obține mai multe arme și sprijin pentru Ucraina.

„La Ternopil au fost lovite clădiri rezidențiale cu nouă etaje, au izbucnit incendii. Din păcate, clădirile au suferit distrugeri semnificative și este posibil ca sub dărâmături să se afle oameni. Sunt zeci de răniți și, din păcate, nouă persoane au murit”, a scris el pe Telegram.

Potrivit lui Zelenski, în urma atacului nocturn al Rusiei, au fost avariate infrastructura energetică, de transport și infrastructura civilă. Atacurile rusești au vizat, în special, infrastructura energetică din regiunea Ivano-Frankivsk, iar în regiunea Lvov - infrastructura critică și cea energetică. Atacurile aeriene au vizat și regiunile Kiev, Nikolaev, Cerkasî, Cernihiv și Dnipro.

Zelenski a îndemnat din nou aliații occidentali să impună sancțiuni economiei Rusiei și să ofere mai mult sprijin militar Ucrainei.

„Este nevoie în primul rând de rachete pentru apărarea aeriană, de sisteme suplimentare, creșterea capacităților aviației noastre de luptă și producția de drone”, a adăugat președintele.

Apărarea aeriană, activată în Polonia și România

Atacul rusesc asupra regiunilor vestice ale Ucrainei a determinat o reacție rapidă din partea Poloniei vecine.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a confirmat că avioane de vânătoare și avioane de avertizare timpurie au fost mobilizate din cauza atacurilor Rusiei în apropierea frontierei poloneze.

Agenția poloneză de servicii de navigație aeriană a raportat închiderea temporară a aeroporturilor din Rzeszow și Lublin, în sud-estul Poloniei, „pentru a asigura libera operare a aviației militare”.

România și-a ridicat, de asemenea, pentru scurt timp, apărarea aeriană după ce radarul a detectat o dronă care a pătruns la aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian național, declanșând alerte pentru populație în județele Tulcea și Galați, din estul țării.

Avioane Eurofighter și F-16 au fost mobilizate, deși nu au fost găsite resturi sau locuri de impact, potrivit unei declarații a Ministerului Apărării din România.

