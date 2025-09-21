Universitățile de apărare din China ajută Rusia să compenseze sancțiunile și controalele asupra exporturilor, arată un nou studiu

Un studiu obținut de RFE/RL arată că universitățile chineze de top legate de sectorul de apărare al țării și-au intensificat semnificativ parteneriatele de cercetare cu instituții rusești. Asta oferă Moscovei acces la noi tehnologii și expertiză – care pot ajuta la contracararea sancțiunilor occidentale aplicate de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin.

Concluziile preliminare compilate de think tank-ul australian Strategic Policy Institute (ASPI) și verificate de RFE/RL arată că toate cele 68 de universități chineze descrise oficial ca făcând parte din sistemul de apărare al țării sau supravegheate de o agenție de apărare și-au „adâncit sau aprofundat dramatic” legăturile de cercetare cu Rusia, începând cu 2019.

Această colaborare tot mai strânsă ar putea oferi Moscovei un acces sporit la tehnologii strategice cu aplicații militare, domeniu în care China este o putere globală.

În același timp, ar acorda Beijingului acces la cercetare și dezvoltare în sectoare cheie, cum ar fi producția de motoare de avion, în care Rusia rămâne avansată, a declarat autorul principal al proiectului de cercetare.

„Toate aceste universități sunt legate de apărare sau de ecosistemul tehnologic critic și cu dublă utilizare din China”, a declarat pentru RFE/RL Bethany Allen, șefa departamentului de investigații privind China la ASPI.

„Acest lucru ar putea ajuta indirect războiul Rusiei în Ucraina, oferind acces la inovații și know-how care permit compensarea sancțiunilor occidentale și a controalelor asupra exporturilor.”

Aprofundarea cooperării dintre Beijing și Moscova în domeniul învățământului superior reprezintă un alt domeniu strategic în care relațiile dintre cele două țări s-au extins sub președinția lui Vladimir Putin și cea a lui Xi Jinping, relații care s-au consolidat și mai mult din februarie 2022, când cei doi lideri au declarat un parteneriat „fără limite” înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Deși cooperarea între instituțiile chineze și ruse exista și înainte de acea dată și nu se limitează la sectoarele cu aplicații în domeniul apărării, cooperarea în domeniul cercetării s-a accelerat pe fondul războiului din Ucraina.

Datele preliminare ale ASPI indică o creștere a parteneriatelor de cercetare concentrate în jurul aeronauticii și tehnologiei dronelor între principalele organisme de cercetare ale celor două țări.

Acest lucru vine în contextul în care guvernele occidentale urmăresc să limiteze colaborarea academică cu ambele țări și să le interzică accesul la cercetarea strategică.

„Rusia este, într-o oarecare măsură, izolată de cercetarea științifică occidentală după invazia Ucrainei, iar institutele de cercetare chineze se confruntă, de asemenea, cu noi restricții, în special din partea Statelor Unite”, a spus Allen. „În fața acestei presiuni, au decis că este logic să se combine”.

Accent pe drone și motoare avansate

Cercetarea face parte dintr-un proiect în curs de desfășurare lansat în septembrie de ASPI, care urmărește legăturile dintre universitățile civile din China și agențiile militare și de securitate ale țări.

Think tank-ul a împărtășit cu RFE/RL concluziile preliminare referitoare la legăturile dintre instituțiile chineze și ruse, deși raportul nu a fost încă finalizat.

China a acordat prioritate parteneriatelor între universitățile civile și agențiile militare și de securitate.

Țara și-a format de-a lungul timpului oamenii de știință din domeniul apărării printr-un grup de șapte universități de top, cunoscut sub numele de „Cei șapte fii ai apărării naționale”. Dar ecosistemul Chinei s-a dezvoltat în ultimii ani – încă 61 de universități sunt acum descrise oficial ca făcând parte din rețeaua sa de apărare sau sunt supravegheate de Administrația de Stat pentru Știință, Tehnologie și Industrie pentru Apărare Națională, agenția chineză pentru industria de apărare.

Universitățile din acest grup sunt cele care colaborează cu instituțiile de cercetare rusești.

Un parteneriat notabil identificat de ASPI este cel dintre Institutul de Aviație din Moscova (MAI) și Universitatea Beihang, care a înființat un program comun de masterat în 2017.

Institutul de Cercetare Aero-Motor Beihang afirmă că obiectivul programului este de a ajuta sectorul motoarelor de avion din China să intre într-o „etapă critică de transformare” - de la „testarea și imitarea cercetării și dezvoltării” la „dezvoltarea independentă”.

Această colaborare aduce beneficii clare pentru ambele părți și aplicații cu dublă utilizare, de la câmpul de luptă din Ucraina până la monopoluri asupra tehnologiilor critice viitoare.

Beihang este unul dintre „Cei șapte fii” și este clasată ca cea mai bună universitate din China pentru cercetarea aerospațială, cu un accent special pe producția de drone, tehnologia de roire a dronelor și cercetarea avansată a motoarelor de avion.

Statele Unite sunt considerate în prezent lider mondial în cercetarea avansată a motoarelor de avion, dar China are aspirații clare de a revendica primul loc. China este acum responsabilă pentru o mare parte din cercetarea de vârf în acest domeniu și a înființat o serie de institute noi axate pe progresul acestora.

MAI este unul dintre cele mai importante institute aerospațiale din Rusia și a condus cercetări avansate în domeniul motoarelor de avion. Deoarece vânzările de arme rusești către Beijing au scăzut în ultimii ani din cauza creșterii autonomiei militare a Chinei, motoarele de avion au rămas un import constant, chiar și pe durata războiului din Ucraina.

„China s-a străduit să producă cele mai avansate motoare de avion, așa că acesta este un domeniu în care Rusia poate ajuta”, a spus Allen.

Exemple notabile de programe de cercetare China-Rusia

Universitatea Tehnologică Xi'an este o altă instituție din grupul „Cei șapte fii” care a încheiat noi parteneriate cu Rusia. Ea se concentrează pe cercetarea sistemelor avansate de armament, în colaborare cu mai multe companii chineze producătoare de arme, și a înființat în 2023 un program comun de formare cu Universitatea Politehnică „Petru cel Mare” din Sankt Petersburg, care dispune de unele dintre cele mai avansate laboratoare de hidro-aerodinamică din Rusia și are legături strânse cu complexul militar-industrial rus.

Universitatea rusească este puternic implicată în efortul de război al Kremlinului, iar conducerea sa a susținut public invazia Ucrainei. Centrul său de tehnologie specială se află în prezent sub sancțiuni din partea SUA și UE și a dezvoltat UAV-ul Orlan-10, una dintre principalele drone utilizate în atacurile rusești asupra infrastructurii critice a Ucrainei.

Un alt centru important pentru cercetarea sino-rusă este Institutul de Tehnologie Harbin (HIT), una dintre cele mai importante universități de cercetare militară din China, care a fost sancționată de guvernul SUA în 2020 pentru rolul său presupus în achiziționarea de articole pentru armata de la Beijing.

Deși institutul a fost gazda schimburilor și cercetărilor comune între China și Rusia timp de mai bine de un secol, în ultimii ani și-a extins legăturile cu universitățile rusești.

HIT și Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova au creat în 2011 Asociația Universităților Tehnice Sino-Ruse, care s-a extins de atunci într-un institut comun ce găzduiește 59 de studenți care studiază atât în Rusia, cât și în China.

HIT pregătește, de asemenea, peste 1.500 de studenți chinezi și ruși într-un nou centru de educație științifică creat împreună cu Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.

Universitatea chineză a semnat, de asemenea, un acord de cooperare strategică cu Institutul de Știință și Tehnologie Skolkovo și Academia Rusă de Inginerie în 2024, printre o lungă listă de acorduri în creștere cu institutele rusești.

Aceste legături profunde l-au determinat pe Putin să viziteze HIT în 2024, în timpul unei vizite de stat în China, unde a declarat că instituția este „indisolubil legată de Rusia”.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

