Zelenski spune că Rusia este „prea slabă” pentru noi ofensive majore

„Cred că, în acest moment, nu au puterea necesară pentru ofensive de amploare”, a scris Zelenski pe X, adăugând că Rusia a suferit pierderi atât de semnificative încât nu mai poate lansa acțiuni majore.

Dpa notează că ambele părți ale conflictului din Ucraina furnizează rareori cifre privind propriile pierderi, iar experții consideră că puținele cifre menționate sunt semnificativ subestimate.

Zelenski a mai declarat că Rusia a pregătit operațiuni în acest an pe patru axe: Sumî, Novopavlivka, Pokrovsk și Zaporijia.

„Operațiunea de la Sumî a eșuat deja – Rusia a suferit pierderi grele, în special în ceea ce privește oamenii, și și-a redistribuit forțele pe alte fronturi”, a scris el, adăugând că forțele ucrainene au provocat noi victime acolo.

La începutul lunii august, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a descris situația din regiunea Donețk din estul țării, de-a lungul liniilor frontului din apropierea Pokrovsk, Dobropilia și la granița cu regiunea Dnipropetrovsk, ca fiind deosebit de critică.

Zelenski a mai spus miercuri seară, la o conferință de presă cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la Kiev, că Ucraina așteaptă livrarea iminentă a rachetelor pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și HIMARS.

În cadrul noului mecanism al NATO, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Kievul a primit peste 2 miliarde de dolari de la parteneri, a spus el.

Fondurile suplimentare din octombrie ar aduce totalul la aproximativ 3,6 miliarde de dolari, primele două pachete de 500 de milioane de dolari urmând să includă rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS.

Sistemul PURL este conceput pentru a coordona livrările de arme achiziționate în Statele Unite pentru Ucraina, dar finanțate de țările aliate, amintește dpa.

Perspectiva rusă

Un ofițer rus de rang înalt a vizitat miercuri pozițiile ocupate de trupele ruse în Ucraina și a declarat că forțele Moscovei avansează pe toate fronturile, a anunțat Ministerul Apărării rus, cele mai intense lupte având loc în jurul centrului logistic din Pokrovsk.

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei în ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială”, a declarat că trupele ruse înregistrează progrese în regiunea Donețk din est, punctul central al conflictului, și mai la vest, în regiunile Zaporijia și Dnipropetrovsk - relatează Reuters.

„Trupele noastre din zona operațiunii militare speciale avansează practic în toate direcțiile”, a declarat Gherasimov, potrivit Ministerului Apărării.

„Cele mai intense lupte au loc în direcția Krasnoarmeisk”, a adăugat el, folosind denumirea din perioada sovietică a orașului Pokrovsk, „unde inamicul, prin orice mijloace și fără a ține cont de pierderi, încearcă fără succes să ne oprească înaintarea și să recâștige inițiativa”.

Declarațiile lui Gherasimov păreau însă să fie în contradicție cu relatările președintelui ucrainean și ale oficialilor militari ucraineni, notează Reuters.

