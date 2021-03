Președintele interimar al PAS Igor Grosu vorbește despre riscurile unui guvern anticriză și necesitatea alegerilor care ar putea să aibă loc la vară.

Europa Liberă: În curând se împlinesc trei luni de când guvernul Chicu și-a prezentat demisia. Acea demisie însemna că ar trebui să se ajungă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, lucru pe care a insistat și Maia Sandu, dar se pare că, deocamdată, lucrurile mai mult s-au împotmolit decât s-au clarificat. Ne spuneți, Dvs., dle Grosu, cum definiți situația în care s-a pomenit astăzi Republica Moldova din moment ce se suprapun două crize – politică și sanitară?

Igor Grosu: „Da, situația nu este simplă, este una inedită prin faptul că se suprapun, cum ați și Dvs., criza politică și cea sanitară, de aceea trebuie să fim mai prudenți și mai harnici, mă refer la cei din lumea politică decidentă, cei din parlament, în special, pentru că, până la urmă, la noi în parlament e soluția, chiar dacă unii obișnuiesc să arate cu degetul ba la președinție, ba la Curtea Constituțională. Soluția politică, în opinia mea, contează în primul rând, după care ne uităm cum cel mai bine juridic e s-o oficializăm, ca să fie oficializată această soluție și acceptată de toată lumea sau de majoritatea clasei politice. Da, e restanța politicului. Deci, noi, vă spun așa cum este, practic în fiecare zi avem discuții la nivel parlamentar, cel puțin în formatul a patru fracțiuni, vorbesc aici despre PAS, Platforma DA, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Dar se zice că decizia finală aparține PAS și PSRM?

Igor Grosu: „Se zice, dar noi nu am vrea să monopolizăm această decizie și de aceea și zic că sunt invitați și participă la aceste discuții inclusiv cele două formațiuni - Platforma DA și Partidul Democrat. Și asta ar da mai multă legitimitate, și sunt sigur că va da deciziei politice la care, sper eu, vom ajunge săptămâna asta sau, cel târziu, săptămâna viitoare. Noi am discutat și sâmbătă, am discutat și vineri, vom discuta și azi, vom avea o rundă de discuții azi, pentru a vedea cum ajungem la alegeri anticipate, dar nu înainte de a ne asigura că facem tot posibilul ce depinde inclusiv din partea parlamentului pentru a gestiona mai bine criza pandemică.”

Europa Liberă: Rămâneți la ideea că anticipatele sunt unicul scenariu care ar conveni tuturor părților care vor un deznodământ al crizei politice?

Igor Grosu: „Anticipatele sunt necesare pentru societatea noastră, pentru că noi avem ferma convingere că cu parlamentul acesta Doamne ferește să rămânem până în 2023.”

Europa Liberă: Cum se declanșează alegerile parlamentare anticipate?

Igor Grosu: „Se declanșează prin cele două modalități care încă stau în picioare...”

Europa Liberă: ...prevăzute de Curtea Constituțională, atunci când 30 de zile nu se desemnează și se votează un cabinet de miniștri în frunte cu un premier sau când parlamentul timp de trei luni nu aprobă nicio lege.

Igor Grosu: „Exact! Deci, fie noi mai consumăm o tentativă și convenim de comun acord când o facem...”

Europa Liberă: Adică încă o tentativă de a înainta un guvern?

Igor Grosu: „Da, încă o tentativă de a înainta, mai consumăm o tentativă și spunem lucrurile așa cum sunt, o consumăm pentru a ajunge la alegeri anticipate sau termenul de trei luni de zile, perioadă în care se constată imposibilitatea de a crea un guvern, astfel ca să nu fie nevoiți oponenții politici să declanșeze procedura de suspendare a președintelui cu referendum. Noi înțelegem că acestea sunt implicații și financiare, și comportă riscuri sanitare ș.a.m.d. Eu nu cred în minuni, dar sper, cel puțin, noi depunem efort și săptămâna asta s-ar putea să aibă loc și consultări la președinție cu formațiunile politice și noi ne-am activat, să zic așa, platforma parlamentară și încercăm să ne pregătim cele patru fracțiuni, mergând la consultările lansate de dna președintă, să venim și cu niște soluții, că asta-i funcția noastră – să venim și cu soluții, nu să venim și să spunem: «Noi vrem ceva, dar dați-ne Dvs. soluția».”

Europa Liberă: Nu știu acum cine mai crede în sinceritatea politicienilor, pentru că în Republica Moldova s-a încetățenit deja o frază că astăzi spun una, mâine gândesc alta și peste o zi fac a treia, dar să admitem că găsiți un consens și mergeți la președinție, PSRM zicea că vor insista pe candidatura lor – Mariana Durleșteanu, în spațiul public se vorbește și chiar Platforma Demnitate și Adevăr insistă cu candidatura lor – Andrei Năstase, liderul platformei. Și ei vor veni, eventual dacă se merge în continuare pe aceste scenarii, ei vor veni în parlament cu un program și parlamentul nu le va da vot de încredere sau cum va fi?

Igor Grosu: „Păi, ca să ajungă în parlament, trebuie să existe decretul de desemnare și dna președintă a spus foarte clar că nu va desemna candidatul unei coaliții asupra căreia planează grave suspiciuni de corupție, implicări în furtul miliardului ș.a.m.d. Deci, aici e blocat, să insiști mai departe pe desemnarea candidatului pe care l-ați menționat Dvs...”

Europa Liberă: Dna Durleșteanu.

Igor Grosu: „Da, având în spate cele 54 de semnături, nu se prea proliferează, deci e blocat. De aceea și spuneam că toți înțeleg că dna președintă nu va ceda și dumneaei este consecventă. Apropo de consecvență, de altfel și noi, noi am spus alegeri anticipate și rămânem consecvenți că alegeri anticipate, fiindcă orice guvern - de o lună, de două zile, de cinci minute, de trei luni -, asta înseamnă guvern de salvare a parlamentului și noi rămânem, eu sunt mai mult convins că rămânem, dacă dăm un astfel de guvern, acesta va rămâne până în 2023.”

Europa Liberă: Dar cum se consumă ultima tentativă de desemnare și votare a unui cabinet de miniștri?

Igor Grosu: „La modul practic se înaintează un candidat și, de exemplu, se constată că nu există cvorum în ziua și ora când trebuie să se prezinte candidatul, și candidatul se va prezenta în parlament. Și atunci, iată, soluția e foarte simplă. Asta pentru a nu-i pune în situație pe unii să-și apere candidatul, pe alții să-l atace, ca să nu arate prost în fața alegătorilor lor ș.a.m.d. Da, spunem sincer oamenilor că trebuie să mai consumăm o tentativă și oferim șansa președintelui să se adreseze la Curtea Constituțională care o să spună că, da, deputații au consumat cel puțin două tentative, se întrunesc condițiile pentru dizolvare.”

Europa Liberă: Și atunci admiteți că ar putea fi propus Andrei Năstase și să nu fie votat programul cu care va veni și componența echipei sale?

Alegerile nu pot avea loc în perioada rece a anului

Igor Grosu: „Eu mă abțin acum de la a spune cine ar fi desemnat, cine n-ar fi desemnat. Permiteți-mi să mă abțin, dar trebuie să fie o propunere care să ne apropie de alegeri anticipate. O să formulez în felul următor: să fie garanția că noi ajungem la alegeri anticipate. Iar ziua, data, iarăși este un subiect de discuție între facțiunile parlamentare, lucrurile trebuie să fie predictibile, dar cert este că alegerile nu pot avea loc în perioada rece a anului, pentru că atunci când se petrec în perioada rece a anului lucrurile se complică, pentru că te întâlnești cu alegătorii în spații închise ș.a.m.d. Cert e că trebuie să fie în perioada caldă a anului.”

Europa Liberă: Dar cele 54 de semnături care au fost adunate data precedentă, ele nu mai sunt valabile?

Igor Grosu: „O să îi întrebați mai bine pe cei de la PSRM și de la Șor. Nu știu ce au să facă ei cu semnăturile lor, au să devină obiect de arhivă, de amintiri...”

Europa Liberă: Așa ați dori Dvs. să fie?

Igor Grosu: „Dar eu sunt convins că nu se va da curs acestei tentative.”

Europa Liberă: Dar care e certitudinea că dialogul pe care îl purtați Dvs. cu socialiștii nu ar însemna că PSRM discută în continuare cu cei cu care au adunat semnături?

Igor Grosu: „Evident că discută. Eu sunt sigur că ei discută și nu le poți interzice.”

Europa Liberă: Dar scenariul lor ar putea să-l bată pe al dvs.?

Igor Grosu: „Bine, scenariul lor nu poate merge mai departe atâta timp cât nu este semnat decretul. Da, ei pot să se gândească, că bine ar fi să fie, dar din moment ce nu este decretul semnat, nu se poate merge pe scenariul lor. Că discută, noi suntem siguri că ei discută și e bine că se discută în parlament, e mai rău când nu se discută. Noi am ajuns la formatul acesta de patru fracțiuni, astăzi o să mai avem o rundă de discuții, fiindcă lucrurile cumva sunt două scenarii magistrale: guvern în care ni se spune că o să fie anticipate, numai că nu este răspuns la întrebarea când anume.”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus că, dacă eventual se votează un guvern în frunte cu un premier cu împuterniciri depline, atunci nu mai poate fi vorba că în toamnă sau până la finele anului vor avea loc alegeri parlamentare anticipate.

Igor Grosu: „Nu l-am ascultat ce a spus. Eu asta o spun de când, noi discutăm de la alegerile prezidențiale încoace, noi spunem că învestirea unui guvern inevitabil va inventarea a mie și un milion de argumente de genul: dar haideți să-l mai ținem o lună, dar haideți încă jumătate de an, dar ce mai rămas, iată, șase luni sau un an până la alegeri ordinare, dar haideți să lăsăm așa, că trebuie să mai aducem ceva resurse... Credeți-mă, clasa politică e foarte inventivă atunci când trebuie să-și salveze pielea, haideți să spunem așa.”

Europa Liberă: Să admitem că bateți palma și conveniți că trebuie să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Asta ar însemna să semnați o înțelegere?

Igor Grosu: „Nu m-am gândit: semnăm/nu semnăm. Știți, istoria a văzut și ne oferă exemple de semnat/nesemnat. După mine, este suficient să faci o declarație publică în fața camerelor de luat vederi, pentru că YuoTube-ul și internetul nu iartă, el ține minte totul și dacă ai să trișezi, la un moment dat ai să fii penalizat.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că trebuie să mai mergeți o dată la președintă, la Maia Sandu?

Igor Grosu: „Eu cred că au să aibă loc aceste consultări.”

Europa Liberă: Cu fiecare fracțiune în parte?

Igor Grosu: „Da.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați zic că la președintă trebuie de mers cu o variantă care ar fi agreată de către cei care decid dacă trebuie să fie declanșate alegerile?

Igor Grosu: „Ideal așa ar fi. Din punctul de vedere al parlamentarilor, logica lucrurilor e următoarea: actorii sau jucătorii politici sunt în parlament, președintele în esență este un arbitru la care venim noi, jucătorii, ideal, când se formează coaliții se discută în parlament, se ajunge la un numitor comun și se vine cu o listă de cel puțin 51, așa și aici ne gândim. Și ar fi logic, ca noi să nu mergem acolo fiecare și să jucăm teatru. De aceea au propus și colegii de la alte fracțiuni și noi am acceptat și să încercăm să venim dacă nu cu o soluție comună, cel puțin să se contureze clar care sunt scenariile. În mare parte sunt două scenarii: un guvern și atunci anticipatele sunt puse în cui undeva, nu știm până când sau stabilim anticipatele și consolidăm guvernul acesta așa cum este el în demisie. Și când spun lucrul acesta, elementar, încă săptămâna trecută trebuia să fie numiți patru secretari de stat la sănătate. Ei, culmea sau ironia sorții, guvernul nu s-a putut întruni să formeze cvorum pentru a-i vota. Sâmbătă a fost ședința Consiliului Suprem de Securitate și dl prim-ministru în demisie a zis că el garantează că astăzi, adică luni, vor fi votați secretarii la Ministerul Sănătății. Eu vă spun cum este, eu am purtat discuții și cu cei de la PSRM și i-am rugat: «Dlor, haideți că guvernul până la urmă e al vostru, nu e al altora, vorbiți, insistați ca să fie asigurat cvorumul pentru a vota secretarii de stat, fiindcă e în interesul tuturor, aici nu-i că am capitaliza noi, treaba voastră pe cine îi numiți, important este să numiți niște profesioniști care să gestioneze pandemia, vaccinarea, organizarea procesului, mă rog, tot tacâmul, ce ține de sănătate».”

Europa Liberă: Dar din ceea ce spuneți Dvs. reiese că guvernul ad-interim Ciocoi va asigura și buna organizare a scrutinului parlamentar anticipat?

Igor Grosu: „Și aici este subiect de discuție, adică avem ce discuta cu jucătorii din parlament, ca nimeni să nu tragă plapuma. Și aici aș vrea cumva să-i liniștesc pe cei care zic: «Dlor, dacă am fi noi, am organiza altfel». Eu vreau să le aduc și de fiecare dată le aduc exemplul alegerilor prezidențiale. Atunci un actor, un concurent electoral a avut totul, de sus până jos, verticala a avut-o - și guvern, și președinte, și în parlament majoritatea. Nu ține lucrul acesta. Sigur că noi acum suntem mai mulți jucători, o să ne monitorizăm unul pe altul, o să protestăm dacă va trebui asupra unor abuzuri din partea unor instituții ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar eu îmi amintesc și declarația lui Igor Dodon referitoare la cheltuieli. El spunea că decât să fie cheltuite 120 de milioane de lei în campania electorală pentru parlamentarele anticipate, mai bine să fie procurate vaccinuri.

Igor Grosu: „Sigur că, de aceea nu au pus anul trecut în buget nici măcar un leu pentru vaccinuri, niciun leu(!), dar pentru reparații la fisc – 50 de milioane.”

Europa Liberă: Adică se repară fiscul cu 50 de milioane?

Igor Grosu: „Da, se repară fiscul, că nouă ne arde acum de reparații la fisc, Ministerul de Interne face achiziții de echipamente, nu știu, de vreo 14 milioane. Credeți-mă, exemple de acestea sunt multe, aici este un pic de fariseism. Dacă o să trebuiască, noi o să găsim resurse. Acum în situația în care ne aflăm noi cu iminența unor restricții, pentru că lucrurile nu arată bine, vedem statisticile – și infectări, și decese, deci aici trebuie să reconsiderăm prioritățile noastre, unele cheltuieli să le înghețăm, pentru că se fac irațional, nu la timpul potrivit, să compensăm oamenilor pierderile pe care au să le suporte. Iată asta trebuie să facem, dar nu să ne apucăm de făcut reparații. Anul trecut ați văzut, colegii de la președinție au arătat cât o costat Condrița. Ce să mai vorbim? Și dacă iei bugetul și începi să-l iei la puricat: asta-i prioritate, iar asta nu, și aduni, aduni miliarde, credeți-mă. Aduni miliarde de lei, iar pentru alegeri eu sunt sigur că au să se găsească resurse.”

Europa Liberă: Și Dvs. insistați ca alegerile să aibă loc în vară?

Igor Grosu: „Da!”

Europa Liberă: Dar pentru că se aprofundează această criză sanitară și pentru că s-a recomandat stare de urgență pentru două săptămâni, asta s-a decis după ședința Consiliului Suprem de Securitate, șefa statului a propus și a sugerat guvernului rapid să vină cu un plan de restricții și măsuri compensatorii pentru categoriile afectate pe care să le prezinte parlamentului, unica instituție care poate decide instituirea unui lockdown. Dar am văzut că partidele parlamentare au reacționat deocamdată în mod diferit la această propunere pe care a făcut-o președinta Maia Sandu și, de exemplu, unde am citit: „...un lockdown total de minimum două săptămâni, plus revenire din acesta ar costa bugetul circa șase miliarde de lei”, a spus vicepreședintele parlamentului Alexandru Slusari, unul din fruntașii Platformei Demnitate și Adevăr și Andrian Candu: „...doar dacă vor fi asigurate soluții compensatorii pentru oameni, „Pro Moldova” ar susține instituirea unei carantine parțiale sau totale”. Există sau nu există un consens când e vorba despre instituirea unui lockdown?

În Republica Moldova, dacă am lua și am aduna matematic numărul de decese e ca și cum ar naufragia câte un avion pe săptămână

Igor Grosu: „Știți, ceea ce am observat eu în cadrul ședinței consiliului și după este teama asta de a-și asuma clasa politică niște decizii poate nepopulare, dar importante și necesare. Și eu o să vă aduc exemplul unui cadru medical din domeniu, care erau cumva timorat, ei au fost invitați la acea ședință și tot timpul noi încercam să-i provocăm: „Spuneți-ne, vă rugăm, care e situația reală, care sunt prognozele”? Și prognozele sunt proaste. Omul acela, n-o să-i dau numele, fiindcă nu am voie, întrucât ședința a fost închisă, a spus că la etapa actuală în Republica Moldova, dacă am lua și am aduna matematic numărul de decese e ca și cum ar naufragia câte un avion pe săptămână. Din păcate, îi tragedie. Și atunci, toți când aud de lockdown începe să li se inflameze imaginația. Asta s-a decis: ne adresăm guvernului, având la bază statisticile sau prognozele pe care le dau medicii, specialiștii în domeniu și spunem care sunt măsurile pe care le putem întreprinde, de exemplu, restricții de circulație noaptea. Putem face lucrul acesta? Aplicarea, în sfârșit, a regulilor ca după ora 22 localurile să nu funcționeze. L-am întrebat pe ministrul de Interne: „Dle ministru, așa de multe localuri sunt în Chișinău, încât nu pot fi monitorizate”? Spunea cineva acolo din demnitari: dar ei sunt inventivi și noi când intrăm într-un local, ei spun că chelnerii au plecat, dar noi pur și simplu stăm și așteptăm aici. Haideți, vă rog, să fim serioși, că suntem penibili. Acesta-i stat ori cum? De exemplu, nunta are loc într-un loc, iar ei ne au de naivi și spun că întâmplător ne-am întâlnit toți în localul acesta la ora 12 de noapte. Păi, ori suntem stat și respectăm regulile, îi ei cu binișorul și dacă nu merge le aplici o amendă, pentru că e vorba de vieți omenești și medicii noștri deja sunt la limită.

Locuri în spitale nu mai sunt, am început a deschide locuri suplimentare pentru Chișinău - atenție! -, nu pentru raioane, pentru Chișinău deschidem locuri la Hâncești, la Aneni, la Criuleni și-i cărăm încolo, pentru că aici nu mai avem locuri. Aici e vorba de curaj, de caracter și să vină guvernul, guvernul mâine trebuie să vină, înțelegerea este că marți va veni cu o listă de acțiuni în care să spună: acestea trebuie să le facem – mergem pe stare de urgență, nu mergem pe stare de urgență, acestea sunt măsurile compensatorii, costă atât, stimați parlamentari, că asta le-am spus celor de la executiv: „Spuneți ce trebuie să facem noi. Am amendat Legea privind achizițiile publice pe vaccinuri, v-am dat voie să negociați direct cu producătorii, poftim, zi ce mai vrei, stimate guvern. Spune, să suplinim ceva resurse”? Tăiem de la fisc pentru reparații, tăiem din altă parte și dăm banii aici.”

Europa Liberă: Dar premierul Ciocoi s-a întâlnit în această dimineață cu președinta parlamentului Zinaida Greceanîi și, cel puțin din comunicatul de presă, am reținut că s-ar putea să se insiste să nu se ajungă la lockdown, să se caute alte posibilități?

Igor Grosu: „Mâine o să ascultăm ce propuneri are dl prim-ministru.”

Europa Liberă: Mâine unde îl ascultați?

Igor Grosu: „El a zis că marți vine cu propunerile la noi la parlament. Acum ce vor face... În mod normal, trebuie să ne prezinte nouă, parlamentului, propunerile și ce propuneri are să facă la președinție, adică instituțional mă refer, că o altă ședință a CSS-ului nu s-a convenit când o să fie, dar asta-i putem propune și din partea executivului ca eventual în ziua de joi, când e ședința ordinară a parlamentului, să ne spună de ce decizii au nevoie suplimentar – trebuie de mobilizat, de implicat, că a făcut solicitări ministrul de Interne că au nevoie, nu au suficienți polițiști sau carabinieri ca să-i implice. Da, a făcut și o adresare către ministrul Apărării, dacă ar putea, a spus un număr de militari care să vină în ajutor. Ministrul Apărării a zis că da, pot! Iată sunt niște lucruri de astea care pot fi coordonate...”

Europa Liberă: Dar s-a crezut că pe problema crizei sanitare consensul se va găsi mai ușor, dar se pare că e tot atât de greu ca și găsirea unui consens pentru criza politică?

Igor Grosu: „V-am spus care-i problema: lipsa de caracter și de a lua decizii, chiar și nepopulare, atunci când ele trebuie. Și dacă luăm decizii nepopulare, trebuie să compensăm oamenilor pentru pierderile suferite, pentru că dacă le spui că nu vor putea activa o săptămână... Acum medicii ce ne spun? Că este în creștere atât numărul de îmbolnăviri, cât și mortalitatea și noi trebuie să rupem lanțul acesta, să-l rupem și să mergem la o descreștere pentru a da un răgaz medicilor noștri ca să nu ajungem în colaps. Dacă o să decidem să întreprindem niște acțiuni, trebuie să le compensăm oamenilor, înseamnă că trebuie...”

Europa Liberă: Bani sunt?

Igor Grosu: „Sigur că sunt, bani sunt!”

Europa Liberă: Suma asta e prevăzută undeva?

Igor Grosu: „Suma nu-i prevăzută, dar noi putem ca parlament să facem niște intervenții, să modificăm ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar știți că bugetul nu poate fi rectificat cu un cabinet de miniștri interimar?

Igor Grosu: „La timpuri complicate, dacă se instituie o situație de urgență ș.a.m.d., ai voie.”

Europa Liberă: De a da împuterniciri executivului?

Igor Grosu: „Da, în anumite condiții de situații excepționale, guvernul poate face lucrul acesta.”

Europa Liberă: Curtea Constituțională a spus cam care sunt împuternicirile unui guvern interimar.

Igor Grosu: „Curtea Constituțională a spus care sunt împuternicirile guvernului într-o situație normală, când nu ai pandemie și lucrurile sunt relaxate, totul merge de la sine, dar noi suntem într-o situație de urgență.”

Europa Liberă: Pe importul vaccinurilor ați găsit consens?

Igor Grosu: „În ce sens, pe importul vaccinurilor?”

Europa Liberă: Păi era disputa - din Occident vin, din Rusia încă nu vin...

Igor Grosu: „Da, erau temeri și s-au formulat temeri în contextul în care unii politicieni au început să speculeze că: vaccinul ăsta-i bun, ăsta nu-i bun, dar noi îl așteptăm pe cela, dar noi îl așteptăm pe celălalt ș.a.m.d. Și atunci am zis: „Vă rog, vă rugăm și în parlament, și la consiliu, să ne abținem sau cel puțin să avem grijă că cei de la partide se abțin de la speculațiile acestea și să nu mai tirajeze fobia asta sau spaima asta de vaccin”. Și condiția e ca să fie cât mai mult vaccin, cât mai multe tipuri de vaccin, ca omul să poată, dacă are posibilitatea, va avea posibilitatea să aleagă de care vaccin își administrează.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, sondajele arată că foarte mulți cetățeni rămân reticenți când e vorba despre vaccinare, pentru că mulți ar refuza?

Igor Grosu: „Rămân, rămâneau și în România la începutul perioadei de vaccinare, dar după aia ați văzut, cei mai disciplinați au fost persoanele în etate, de vârsta a treia, care și la îndemnul copiilor, și la îndemnul nepoților, și campanii de comunicare, și exemple din partea politicienilor. Noi nu trebuie să inventăm roata, noi trebuie să comunicăm, să arătăm, medicii să se vaccineze, s-o arate public, politicienii să se vaccineze.”

Europa Liberă: Dvs. vă vaccinați?

Igor Grosu: „Desigur, în mod cert, și eu, și familia, și mama mea, și eu comunic, și eu îndemn, profit de ocazie: «Telefonați-vă părinții, explicați-le că asta-i necesar și toate prostiile acestea legate de invenții și minciuni – asta-i un deserviciu adus nouă, pentru că noi trebuie să fim bucuroși că medicii și oamenii de știință într-un termen-record, cu suport, cu tehnologii informaționale au reușit să ne dea vaccinul».”

Europa Liberă: Revenim la criza politică, acum nu se știe ce se va întâmpla până la finele acestei săptămâni, dar, eventual, săptămâna viitoare iar ar putea să apară idei că trebuie de mers la Curtea Constituțională cu anumite sesizări, ar putea să o facă și președinția, ar putea să o facă în parlament și partidele toate.

Igor Grosu: „Privind întrunirea condițiilor, trebuie să o facă președintele, nu poate să o facă altcineva.”

Europa Liberă: Da, dar socialiștii ar putea să meargă cu alte sesizări?

Igor Grosu: „Da, ei au și declarat public că sunt gata sau se pregătesc să se ducă și la Curte, și în altă parte, în toată lumea. Da, e posibil, dar, cum spuneam, va depinde de cât de bine sau reușit vom avansa în discuțiile noastre și toată săptămâna o să fie în discuții, acesta este un lucru cert. Eu foarte mult sper că noi, mă rog, noi am mai avut feeling-ul acesta că iată-iată ne apropiem, dar aici chiar sunt și termenele cumva foarte aproape și va trebui să depunem un efort, să încercăm să găsim o soluție. Dar, repet, învestirea unui guvern, chiar să admitem situația în care se lansează procesul acesta, vai de mine, dar eu țin minte ce înseamnă negocieri și în jurul candidaturilor, că trebuie să fie una de compromis, ș-apoi se discută pe cabinetul de miniștri ș.a.m.d., deci, noi în situația în care...”

Europa Liberă: Componența nominală...

Igor Grosu: „Nominală. Noi acum, casa arde, noi trebuie repede să flancăm în special ministerul, să-l consolidăm Ministerul Sănătății, să-i dăm tot ce are nevoie - suportul politic, financiar etc. Vorbeați de vaccin, că discutam și în parlament întrebarea. Unii întrebau: „Dar cum o să fie, ce, aceștia, producătorii mari, ei sunt interesați în Republica Moldova, că sunt țări mai mari, piețe mai mari?” și eu am zis: „Colegi, nu așteptăm ca cineva de la...”, n-am să dau acum o denumire, să nu-i fac reclamă nimănui, să ridice telefonul și să sune: „Alo, Moldova, ceva vaccin n-aveți nevoie?”. Nu! Noi va trebui să telefonăm, toți care avem relații de parteneriat cu cancelarii, iată s-a observat că pe piața Uniunii Europene s-a observat un surplus de vaccin în anumite țări, pentru că inițial au făcut, când au pre-comandat, au comandat loturi mari, după care au mai venit alte loturi și s-a format o rezervă, Bulgaria, de exemplu. Deci, iată noi, elementar, trebuie să vedem această piață care a apărut de ofertă de vaccin unde este urgent să convenim, să cumpărăm și să aducem vaccinul, deci proactiv, noi trebuie să batem la ușă.”

Europa Liberă: Eventual, dacă cei 54 de semnatari își mențin voința, atunci ei pot să spună că Maia Sandu continuă să încalce Constituția, că nu vrea să desemneze candidatul pe care îl au ei pentru funcția de premier?

Igor Grosu: „Ei știu ce trebuie să facă după asta, ei trebuie să inițieze procedura de suspendare.”

Europa Liberă: Ei spun că nu vor iniția procedura de suspendare.

Igor Grosu: „Păi, atunci, cum să zic eu, culpa rămâne de partea lor, de partea parlamentului, celor 54 de parlamentari care știu că într-o situație de blocaj președintele are poziția sa, o argumentează, ei insistă cu acești 54 și candidatul lor, când apare un blocaj între aceste două instituții, arbitru...”

Europa Liberă: E Curtea Constituțională.

Igor Grosu: „Arbitru e poporul! Și pentru asta există procedura de suspendare și referendumul.”

Europa Liberă: Ei au spus că nu vor să se ajungă la un impeachment.

Igor Grosu: „Bine că au spus, asta înseamnă că ei în mod deliberat blochează această cale. Deci, ei trebuie să recurgă, dacă-s așa de consecvenți, trebuie să recurgă la procedura de suspendare, să o ducă până la capăt, că mai erau idei acolo: hai, suspendăm a la Plahotniuc versus Dodon, pe cinci minute...”

Europa Liberă: Păi, Curtea Constituțională s-a pronunțat și a zis că nu mai e valabilă acea prevedere?

Igor Grosu: „Fantezia lor e bogată, că perioada de o lună de zile cât președintele e suspendat, prerogativele le ia președintele parlamentului și iată în perioada aceasta poți să desemnezi și câți vrei prim-miniștri, și îi votezi ș.a.m.d., dar asta nu merge, asta se numește trișare și dacă inițiezi procedura – o duci până la capăt. De aia și zic, eu nu cred că ei au să recurgă la acest exercițiu, că se mai uită și în simpatiile alegătorilor, de aceea și e nevoie ca împreună să găsim o soluție, ca cel puțin aceste patru, ideal ar fi, fracțiuni să devină parte a soluției. Și atunci cumva toți ieșim onorabil din acest blocaj, nimeni nu-și atribuie că eu am fost acel care i-am impus și am făcut pe placul meu. Haideți toți, aici e arta posibilului și imposibilului, haideți împreună prin negocieri să convenim care este ieșirea din situație.”

Europa Liberă: Ce schimbă un eventual scrutin parlamentar anticipat?

Igor Grosu: „Schimbă parlamentul.”

Europa Liberă: Cum îl schimbă?

Igor Grosu: „Eu am certitudinea că în parlament nu o să se mai regăsească tare mulți din transfugi, corupți, hoți ș.a.m.d. Orice parlament care o să vină o să fie cu totul altul, iar partidele care acum tare stau și se uită la sondaje, vă rog frumos, sondajul arată fotografia la zi, iată au colectat chestionarele acestea timp de o săptămână – iaca e fotografia într-o săptămână. Cum o să arate lucrurile în vară, în iunie-iulie noi nu știm, o să depindă de noi, cum o să gestionăm criza pandemică, economică și cum o să ne organizăm ca partide, iată de asta o să depindă.”

Europa Liberă: Astăzi, sondajele arată că în parlament ar accede cam aceleași partide, cu mici excepții, că ar putea PAS-ul, PSRM-ul, Partidul „Șor” și partidul lui Renato Usatîi. Și foarte mulți își arată îngrijorarea că, eventual, dacă în următorul parlament se adună mai multe mandate pe care le întrunesc PSRM, Partidul Nostru și Partidul „Șor”, atunci Moldova ar putea să intre într-o criză și mai mare.

Igor Grosu: „Eu văd două sperietori care prind la public. Prima sperietoare că PAS-ul o să ia 51, minimum 51. Deci, eu nu cred că în țara asta vreun partid, de la ultimul partid, n-am să-i dau denumirea...”

Europa Liberă: Al lui Vladimir Voronin.

Igor Grosu: „Așa, care a avut atunci numărul cela mare, eu nu cred că un alt partid o să aibă majoritatea confortabilă.”

Europa Liberă: Deci, Moldova e sortită să fie condusă de coaliții?

Igor Grosu: „Da! Deci, noi, vrem-nu vrem, trebuie să ne învățăm, să ne obișnuim, să ne civilizăm prin a conduce în coaliție, să ne învățăm lucrul acesta. Doi: acești patru sau trei, pentru că noi nu ne culcăm pe o ureche, dacă acești trei cred că e bătut în cuie scorul lor și ajung acolo – ei se amăgesc, ei se mint pe ei și pe electoratul lor. Oamenii foarte repede își schimbă preferințele, aceleași sondaje care spuneți Dvs., eu am rămas surprins, plăcut surprins cât de mare este cererea pentru alte proiecte politice, procentajul la cei care...”

Europa Liberă: Au apărut, cel puțin două formațiuni noi au apărut, formațiunea lui Ștefan Gligor și a lui Ruslan Codreanu.

Igor Grosu: „Au apărut noi, alții se pot reseta. Deci, lumea are cerere de alte fețe, de proiecte noi, de aceea să stai în birou și să fii liniștit că noi avem acolo 10-12 mandate, asta-i apă de ploaie, te taxează. Alegerile prezidențiale ne-au arătat că unii erau tare sus și încrezuți că ajung în prima linie, scorul te răstoarnă, plus vedeți cât e de volatilă situația și legată de pandemie, și legată de economie, și multe alte lucruri. De aceea, eu zic că e prematură discuția ce partide o să treacă, ce partide nu o să treacă.”

Europa Liberă: PAS merge de unul singur în campania electorală?

Igor Grosu: „Noi mergem de unii singuri.”

Europa Liberă: Dar sunt supărări din partea unor actori politici, că ar fi trebuit totuși să vă gândiți și la unioniști, și la cei din Platforma Demnitate și Adevăr.

Igor Grosu: „Acum eu știu că cam toți vor să facă bloc cu noi și, dacă îl iei pe unul și nu-l iei pe altul, îl superi celălalt. Haideți să facem niște calcule foarte la rece. Deci, calculele noastre cel puțin arată că toți într-un bloc nu dă rezultatul scontat, nu capitalizezi, nu atragi toate voturile de pe dreapta, centru-dreapta, pentru că alegătorul nostru e cel de la dreapta – are niște priorități, cel de pe centru – are niște priorități, unui bloc de acesta, așa, pestriț o să-i fie greu...”

Europa Liberă: Se consideră că pe centru aproape că nu există partide care să capitalizeze bazinul electoral.

Unioniștii trebuie să se regăsească în parlament, dar ei sunt la acest moment, din păcate, foarte răzlețiți

Igor Grosu: „Eu n-aș fi de acord că nu există, noi o să activăm pe centru, PD-ul este pe centru, unii încearcă să pună cruce pe acest partid, dar, credeți-mă, la experiența lor, eu aș fi rezervat la optimismul ăstora, pentru că la experiența pe care o au ei, cu structurile lor, cu disciplina de partid ș.a.m.d. Eu zic fiecare partid să aibă grijă de strategia sa de campanie, de comportament, de rețea, de structuri, dar, repet, nu e cazul nostru să dăm sfaturi, unioniștii trebuie să se regăsească în parlament, dar ei sunt la acest moment, din păcate, foarte răzlețiți. Deci, ei trebuie să se gândească la o coalizare sau să identifice un vehicul, pentru că blocul înseamnă un prag mai mare, dar identificarea unui vehicul electoral ar simplifica problema.”

Europa Liberă: Dar PAS și Platforma Demnitate și Adevăr au ars puntea dialogului?

Igor Grosu: „Nu, noi discutăm...”

Europa Liberă: Dar supărări sunt și într-o tabără, și în alta?

Igor Grosu: „Bine, în politică dacă te superi – mai bine să nu faci politică, pentru că să stai supărat în bula ta nu te ajută cu nimic nici pe tine, nici pe ceilalți pe care ești supărat. Noi dialogăm, sunt opinii, așa, mai tăioase dintr-o parte și din alta, apelul nostru către susținătorii noștri e să se abțină, chiar și atunci când sunt provocați, pentru că nu dă bine electoratului și nu dă bine relației noastre, dar discutăm la nivel bilateral, iată la nivel de platforma asta de patru fracțiuni suntem în permanentă discuție.”

Europa Liberă: Dar dacă ar trebui PAS să-și pună semnăturile pentru candidatul Andrei Năstase la funcția de premier, le-ar pune astăzi?

Igor Grosu: „Noi am întrebat de nenumărate ori: care este matematica? Care este matematica?”

Europa Liberă: Păi ne amintim, a mai fost un exercițiu și nu au ajuns doar trei voturi.

Igor Grosu: „Păi tocmai... Nu, de ce trei voturi?”

Europa Liberă: 47 atunci au fost.

Igor Grosu: „48, da, cu tot cu socialiști, dar noi ne-am întrebat, acolo erau și acești de la „Pro-Moldova” și noi cam avem întrebări. Ei sunt siguri că la noi o să apară întrebări atunci când va trebui eventual să ne gândim la un așa scenariu.”

Europa Liberă: Și pe final, Dvs. ați spus că arbitru este poporul. Ați făcut aluzie că ar putea cetățenii să facă presiuni asupra politicienilor, și cum - în stradă, ieșind în stradă?

Igor Grosu: „Cetățenii pot face presiuni oricând și în fiecare zi o fac. Și atunci când îți trimite un mesaj, așa, mai piperat, la 12 de noapte înseamnă că l-a ajuns... Da, prin vot, prin...”

Europa Liberă: Presiuni stradale?

Igor Grosu: „Presiuni... Bine că vin și protestează în fața instituțiilor, își exprimă nemulțumirea, deci asta e presiune și așa și trebuie să fie, că altfel te deconectezi de la realitate.”

Europa Liberă: Ceea ce a mai scos în vileag această criză politică e că totuși președintele are puține atribuții în comparație cu situațiile care se creează. Acum unii avansează și ideea că ar trebui să se revină poate la republică prezidențială, formă de guvernare. Dvs. luați în calcul acest deznodământ?

Igor Grosu: „Noi n-am discutat asemenea scenarii și nu cred că este acum potrivit să lansăm astfel de discuții. Deci, noi avem o criză politică, sanitară, economică și noi trebuie să le gestionăm, faptul că mai adaugi o problemă în acest ceaun nu ne ajută, noi trebuie să separăm lucrurile, tema sau subiectul discuției propuse de Dvs. trebuie să aibă loc într-o perioadă de liniște. Ca și tot felul de reforme, căci acum am văzut că pornesc unii cu reforme teritorial-administrative etc. Pentru astfel de reforme, ca să nu bulversezi, să nu compromiți însăși ideea de reformă constituțională sau alte reforme trebuie să le faci într-o perioadă de calm, când lumea se așază calm, are în perspectivă patru ani înainte și încerci să ajungi la o soluție sau alta.”

Europa Liberă: Pe final, pronosticul Dvs.? De obicei se zice 50 la 50.

Igor Grosu: „Eu mă abțin de la așa procentaj, eu vă promit că noi o să facem tot posibilul pentru a ajunge la o soluție.”

Europa Liberă: În această săptămână?

Igor Grosu: „În această săptămână, poate încă o săptămână o să ne mai ia, dar noi o să ajungem la un deznodământ. Convingerea mea e și toți politicienii înțeleg că dacă vor să iasă onorabil din acest blocaj, toți trebuie să devină parte a soluției, dar ca să devii parte a soluției trebuie să te așezi și să discuți.”

Europa Liberă: Știți cum e? Se zice că celor care pierd în sondaje, acelora nu le este convenabilă declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și oricare formațiune dacă ar fi în descreștere în aceste cercetări sociologice ar face un pas înapoi să-și mai ia un răgaz ca să își mai adune puteri și votanți.

Igor Grosu: „Puteri și votanți îți aduni prin felul în care te poziționezi față de o problemă sau alta sau când spui că dăm acum un guvern și după asta vedem când facem alegeri anticipate, eu cred că acei care spun lucrul acesta pierd. Ei pierd, pentru că nu rezonează cu așteptările oamenilor sau o toamnă întreagă, o iarnă întreagă ai argumentat, ți-ai construit mesajul, ai rezonat cu ceea ce spun oamenii, că trebuie trimis parlamentul acesta în demisie, trebuie să-l schimbăm, când vii sau eu o să încerc să mă abțin de la încercarea de a te acoperi cu niște probleme, pentru că dacă nu era să fie pandemia, era să fie altceva, aveau să inventeze ceva, nu știu, aveau să spună că-i încălzire globală, aveau să spună că haideți economic să ne mai întărim etc. Oricând aveau să inventeze ceva.”

Europa Liberă: Dl Grosu, dar mai sunt cetățeni care spun altceva: de ce nu-și face procuratura datoria și atunci poate lucrurile ar arăta cu totul altfel?

Igor Grosu: „Nu ar arăta! Credeți-mă, în condițiile actuale, eu nu văd cum procuratura și-ar face lucrul.”

Europa Liberă: Deci, ridicarea imunității unor parlamentari, dacă eventual se dovedește că trebuie să le fie ridicată, nu ar rezolva problema?

Igor Grosu: „Ca să se ridice imunitatea, cineva trebuie să vină în parlament.”

Europa Liberă: Procurorul general...

Igor Grosu: „Unde umblă el? - iată întrebarea - unde? El nu știe unde-i parlamentul, trebuie să ne ducem noi să-l aducem. Ne ducem să-l aducem și-i arătăm pe unde să intre în parlament. Suntem în așteptarea d-lui de multă vreme, de mult, dar noi nu vedem acțiuni. Iată, instituția asta unicul lucru cu care au încercat să se laude, au spus că noi, procurorii, nu mai intimidăm...”

Europa Liberă: ...nu facem dosare politice.

Igor Grosu: „Nu facem dosare politice. Dle, asta-i cum apare soarele și asfințește soarele. Nu trebuie să-ți atribui ție bail out. Conform legii, nu trebuie să faci lucrul acesta, nu să te lauzi că nu faci lucrul acesta. Uită-te câte dosare sunt care trenează! Câte sunt? Eu nu văd progrese.”

Europa Liberă: Deci sunteți nemulțumiți de activitatea procuraturii?

Igor Grosu: „Dar să ieșim în stradă acum și să întrebăm pe cineva: „Dle, sunteți mulțumit de activitatea procurorului?”, nimeni nu-i mulțumit. Toți o să spună că nu sunt mulțumiți, pentru că hoții iese la libertate.”

Europa Liberă: Ar putea fi vorba de schimbarea procurorului?

Igor Grosu: „Haideți să consumăm problema pe care o avem acum cu parlamentul. Toate la timpul lor o să le abordăm, iarăși nu mai punem la ceaunul acesta cu probleme încă un subiect, subiecte sunt foarte multe și trebuie rezolvate pas cu pas, și pe fiecare încercăm să le gestionăm.”