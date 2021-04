Joe Biden, la 100 de zile de mandat. Greul abia urmează

Presedintele Biden va rosti miine echivalentul unui discurs despre starea uniunii, in fata camerelor reunite ale Congresului. Bilantul primelor sale 100 de zile de guvernare este unul pozitiv. Numarul americanilor vaccinati este intre cele mai mari – procentual – din lume si asta incepe sa aiba efecte in lupta impotriva pandemiei. Administratia sa a reusit sa adopte si un fond substantial de ajutoare, care si acesta contribuie la redresarea economica.

Ceea ce urmeaza este insa mai complicat. Joe Biden spusese ca este un presedinte care asigura tranzitia post-pandemie, dar ambitiile sale de acum, dupa reusitele mentionate, sint mult mai mari. El doreste un plan pentru redresarea infrastructurii in valoare de 2,3 bilioane de dolari, urmat de unul pentru familiile americane, de 1,5 bilioane – avind intre masuri concediu de platit pentru nevoi de familie, programe pre-scolare gratuite si accesul gratuit la studii post-liceale in Colegii Comunitare.

Aceasta este o agenda de stinga mai temerara decit insusi Biden crezuse ca poate fi realizat. Dar in sondaje presedintele sta foarte bine, intre 52 si 55% dintre americani considera ca face o treaba buna. Economia este in crestere, la nivele care pot deveni spectaculoase. Relatia apropiata intre marile corporatii si republicani este – dupa anii Trump si controversele lor, care continua inca intr-un partid dominat de fostul sef al statului – mai rece decit in trecut, ceea ce duce la o oarecare realiniere politica.

In plus, Biden stie ca fereastra schimbarii este limitata, de obicei presedintii in functie pierd locuri in Congres, in anii fara prezidentiale, ceea ce ar putea insemna pierderea controlului asupra uneia sau ambelor camere din Congres.

Momentul politic pentru a face schimbari majore – inclusiv cresteri substantiale de impozite pentru cei instariti – este acum. E drept ca ceea ce Biden incearca sa faca este popular, dar se fac de-acum auzite voci ca cheltuieste prea mult si sacrifica viitorul de dragul prezentului.

Joe Biden doreste ca cel putin legislatia cu privire la infrastructura sa fie adoptata repede, dar pentru a o face va avea nevoie de sprijin republican in Congres, ceea ce inseamna ajungerea la un compromis si sacrificarea unor prioritati ale stingii.