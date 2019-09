Anatol Șalaru: „Patru ani de guvernare PSRM-PAS-PPDA înseamnă o nouă oligarhizare a R. Moldova” (VIDEO)

Europa Liberă: De ceva timp, încercați să promovați ideea unionistă în Republica Moldova. Nu vi se pare că se înghesuie prea multe formațiuni politice pe acest segment?

Anatol Șalaru: „Da, au mai apărut în ultima perioadă niște mini-formațiuni politice care se cred foarte mari și foarte tari, dar Unirea, când va avea loc, va fi un act bilateral – din partea română și din partea Republicii Moldova, din partea basarabeană. Noi suntem unicul partid unionist din Republica Moldova care suntem recunoscuți în România și avem parteneri politici în România. În rest, niciun partid unionist nu are așa ceva, iar Unirea nu poți s-o faci numai tu, că ești un lider de partid unionist și nu te acceptă nimeni în România. Pornim și de la această idee, suntem parteneri cu PMP. Președintele de onoare al Partidului Unității Naționale este Traian Băsescu, care ar fi fost președinte al Partidului Unității Naționale dacă fostul regim nu i-ar fi luat cetățenia Republicii Moldova.

Trebuie să unim electoratul unionist în jurul unui partid puternic, și nu partidele unioniste...



Este o problemă falsă unirea partidelor unioniste, deoarece noi trebuie să unim electoratul unionist în jurul unui partid puternic, și nu partidele unioniste. Am pierdut doi ani în această idee, am încercat să unim partidele unioniste, a încercat și Traian Băsescu, i-a chemat aici de mai multe ori pe liderii de partide. Nu s-a reușit. Chiar mai nou, ca să știe toți - că spun pentru prima dată acest lucru - mai nou, s-a lucrat câteva luni la crearea unui bloc electoral pentru alegerile locale între PLDM, PUN și PLR. Liderul PLDM a fost la București, s-a întâlnit cu Traian Băsescu, urma să anunțăm crearea acestui bloc electoral, dar PLDM-ul s-a retras în ultima clipă din acest bloc.”

Europa Liberă: De ce?

Anatol Șalaru: „Din cauză că noi am decis să sprijinim candidatul lor la funcția de primar al municipiului Chișinău, de altfel un candidat care avea șanse reale și are în continuare, dacă va decide să candideze, să intre în turul doi.”

Europa Liberă: Cine e?

Anatol Șalaru: „Nu pot să spun, fiindcă este de..., nu am negociat eu această intrare în marea politică.”

Europa Liberă: Dar se regăsește acea candidatură în lista celor care vor să ocupe funcția de primar al municipiului Chișinău?

Anatol Șalaru: „Nu, nu se regăsește. Probabil și-a luat o perioadă de timp necesară pentru a reflecta și a face anumite analize, dar până la urmă Tudor Deliu m-a informat că nu s-au înțeles cu persoana respectivă și el nu mai participă în acest bloc. Iar PLR-ul tot noi am descoperit că, de fapt, este în afara câmpului legal, fiindcă toate organele de conducere ale PLR-ului, inclusiv președintele, au fost alese la congresul din 2013 pentru un mandat de doi ani, iar mandatul și al Consiliului Politic, și al Biroului, și al președintelui au expirat încă în 2015 la sfârșitul anului. Ei n-au mai făcut de atunci un congres pentru a prelungi sau a-și realege organele de conducere și din această cauză exista riscul, făcând un bloc electoral, să nu fie înregistrat și în ultimul moment să rămânem pe din afară. De aceea, PLR-ul și-a făcut congresul dar nu știu, cam ciudat congres.”

Europa Liberă: De ce?

Anatol Șalaru: „De dimineață am vorbit cu un vicepreședinte de la partid, duminică dimineață, care nu știa că în aceeași zi au congresul partidului...”

Europa Liberă: Și cu Vlad Țurcanu nu ați discutat?

Anatol Șalaru: „Nu, nu am discutat. Nu am discutat cu nimeni. Vedeți că ei participă la alegerile parlamentare pe circumscripții din partea PLR-ului, iar la alegerile locale vor participa din partea PPR-ului, alt partid. E cam ciudată această situație, iar noi nu ne putem permite să ne aventurăm în diferite blocuri, care până la urmă nu se vor finaliza cu nimic.”

Europa Liberă: Dle Șalaru, Dvs. ziceți că scopul final e ca să consolidați electoratul pro-românesc, pro-unionist. Care e alegătorul Dvs., dacă sunt, cel puțin, 10 formațiuni politice care au aceeași orientare?

Anatol Șalaru: „Ați văzut că aceste formațiuni politice la alegerile parlamentare din februarie au luat mai puțin de 2 la sută. Deci, electoratul nu-i sprijină, electoratul nu-i susține și electoratul nu-i votează.”

Europa Liberă: Asta-i concluzia Dvs.?

Anatol Șalaru: „Dar asta este realitatea, nu numai concluzia mea.”

Europa Liberă: Pentru că argumentele lor sunt altele.

Anatol Șalaru: „Mă rog, fiecare cu argumentele lui. Eu nu am venit aici să dezbat argumentele unor partide care au 0,1 la sută. Este treaba lor, dar eu cred că electoratul nostru este destul de inteligent ca să înțeleagă ce partide îi reprezintă și că degeaba își dau votul pentru partidele care se luptă cu marja de eroare sau sunt toate la rubrica „și altele”, partide apărute peste noapte care nu au structuri, care nu au oameni. Noi cât de cât avem deja peste 22 de structuri, de organizații teritoriale, avem oameni și vom veni cu o echipă foarte serioasă la alegerile locale.”

Europa Liberă: Dar pare bizar, totuși, faptul că unioniștii sunt atât de răzlețiți.

Anatol Șalaru: „Nu unioniștii sunt răzlețiți, sunt răzlețiți unii lideri politici care sunt manipulați sau își doresc și ei să fie luați în seamă și nu înțeleg că ei doar dezbină, dar nu consolidează. Ca să vă dau un exemplu. Noi am fi acceptat să facem o alianță și cu PL-ul. Traian Băsescu a discutat cu toată lumea, dar Dorin Chirtoacă a zis atunci că el este de acord cu orice alianță cu condiția ca să-l sprijine pe el în alegerile municipale.”

Europa Liberă: Da.

Andrei Năstase nu mai reprezintă o soluție pentru Chișinău, Andrei Năstase este o soluție pentru Dodon...



Anatol Șalaru: „Noi încă nu ne-am anunțat candidatul pentru alegerile municipale. Părerea mea este că partidele unioniste trebuie să sprijine un singur candidat la aceste alegeri. Andrei Năstase nu mai reprezintă o soluție pentru Chișinău, Andrei Năstase este o soluție pentru Dodon, nu pentru noi.”

Europa Liberă: Asta chiar dacă în precedenta campanie electorală ați spus altceva?

Anatol Șalaru: „Da, noi am spus atunci, fiindcă și ei au spus altceva. Ei au spus că nu vor face alianță nici cu socialiștii, nici cu PD-ul și am sprijinit Blocul ACUM ca să nu câștige alegerile nici PD-ul, nici socialiștii. Dar ce s-a întâmplat? Este o guvernare hibridă și acum un vot dat pentru Năstase este, de fapt, un vot dat pentru Dodon.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. o să fiți împotriva candidaturii dlui Năstase?

Anatol Șalaru: „Noi nu vom fi împotriva unor candidaturi, noi vom fi pentru o candidatură, noi vom sprijini-o...”

Europa Liberă: Și nu ați identificat cine ar putea fi acea persoană?

Anatol Șalaru: „Noi am identificat cine ar putea fi, dar trebuie să negociem cu toate partidele unioniste să sprijine aceeași candidatură, fiindcă sunt mulți care și-au anunțat intenția de a candida, dar niciunul nu are șanse să treacă de 1 la sută, poate cu excepția lui Chirtoacă, dacă va candida, dar să nu uităm că la alegerile parlamentare el s-a clasat pe locul 4 la dânsul în sat, în circumscripția în care a candidat.”

Europa Liberă: Dar dacă Dorin Chirtoacă va insista să mai obțină un mandat de primar, și mi se pare că el deja a anunțat că și-ar mai dori un mandat, ultimul la primărie, o să-l susțineți pe el?

Probabil că pentru a ne sinucide politic vom căuta altă cauză mai nobilă, nu cauza lui Dorin Chirtoacă...



Anatol Șalaru: „Probabil că pentru a ne sinucide politic vom căuta altă cauză mai nobilă, nu cauza lui Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă ar trebui să înțeleagă că-i timpul să facă o pauză de vreo 4 ani, să se retragă, să-și reevalueze forțele, să-și facă o analiză a lucrurilor pe care le-a făcut bine și a celor pe care le-a făcut greșit și să aștepte. Acum este momentul pentru alți oameni, este momentul să identificăm un lider care, într-adevăr, are șanse să câștige. Dorin Chirtoacă vrea doar să se reabiliteze în aceste alegeri și știe că nu are șanse să câștige.”

Europa Liberă: Anatol Șalaru și-ar dori un mandat de primar?

Anatol Șalaru: „Nu, nu!”

Europa Liberă: De ce?

Anatol Șalaru: „Eu nu voi candida nici la Consiliul Municipal, fiindcă rostul meu în politică este să promovez oameni tineri și competenți, dar nu să mă autopromovez în diferite funcții. Am ocupat suficiente funcții, nu mai vreau.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți un critic înverșunat al actualei guvernări...

Anatol Șalaru: „De la o perioadă, da. Din momentul în care actuala guvernare i-a cedat totul lui Dodon...”

Europa Liberă: Care sunt argumentele că s-au făcut cedări în favoarea dlui Dodon?

Anatol Șalaru: „Eu nu știu care sunt argumentele, nici până acum nu pot să-mi explic de ce Năstase a votat la APCE pentru Rusia, de ce i-au cedat lui Dodon SIS-ul, CNA-ul, Procuratura Generală, Curtea Constituțională, i-au cedat tot segmentul de securitate, i-au dat împuterniciri suplimentare, Consiliul Suprem de Securitate. Practic, Dodon construiește un guvern de alternativă.”

Europa Liberă: De ce ziceți că i-au cedat Procuratura Generală, dacă procurorul general urmează abia să fie ales?

Anatol Șalaru: „Dacă Dvs. ați observat, încă nu există nici un candidat la funcția de procuror general, nu s-a depus nici un dosar și totul depinde de Dodon. Dodon urmează să-l numească și pe Dodon îl aranjează acest statu-quo cu procuror general interimar, care va sta în această funcție atâta timp cât își dorește el.”

Europa Liberă: Socialiștii nu ascund că și-ar dori inclusiv mandatul de primar de Chișinău.

Anatol Șalaru: „Da, își doresc, fiindcă este ultima redută.”

Europa Liberă: Și dacă, eventual, câștigă acest mandat, ce se întâmplă?

Anatol Șalaru: „Dacă câștigă, primar general va fi un socialist și este ultima redută pe care și-a dorit-o Dodon și pe care nu a câștigat-o până acum.”

Europa Liberă: Și pe ce cale va merge Moldova?

Anatol Șalaru: „Va merge pe calea pe care a început deja să meargă. Moldova este o nouă redută a Rusiei în Europa.”

Europa Liberă: Cel puțin, Igor Dodon zice că vrea să promoveze o politică externă echilibrată și cu Estul, și cu Vestul, a întreprins tocmai o vizită la Bruxelles, a mers și la Cartierul General NATO, s-a întâlnit cu secretarul general...

Faptul că Dodon zice una, dar face alta demonstrează că nu tot ce spune el este credibil...



Anatol Șalaru: „Da, și ce folos că s-a întâlnit și i-a spus că Moldova niciodată nu va adera la NATO? El s-a dus acolo nu ca să colaboreze, dar ca să oprească orice colaborare. Faptul că Dodon zice una, dar face alta demonstrează că nu tot ce spune el este credibil. Ați văzut până acum ce a zis Dodon și ce a făcut Dodon...”

Europa Liberă: Dvs. credeți că Igor Dodon nu ia în calcul că, dacă va călca pe greblă, ar putea să-l aștepte aceeași soartă ca pe Vladimir Plahotniuc?

Anatol Șalaru: „De la cine? Cine poate să-l dea jos acum pe Dodon?”

Europa Liberă: Păi se apropie alegerile prezidențiale.

Anatol Șalaru: „Se apropie alegerile, el este primul în topuri și tot ce a făcut până acum Blocul ACUM a fost să-i consolideze poziția lui Dodon. Primarii trec la PSRM, PSRM-ul își consolidează pozițiile în raioane. În interiorul Blocului ACUM există diferite divergențe, se ceartă, trec la alte partide, pe când Dodon își consolidează rândurile. Dodon este singurul beneficiar al acestei guvernări.”

Europa Liberă: Și soluția Dvs. ar fi mai degrabă declanșarea alegerilor anticipate?

Anatol Șalaru: „Soluția pe care noi am acceptat-o și am sprijinit această alianță a fost o alianță tehnică pe 6-7 luni, așa cum au declarat ei la început – să facă dezoligarhizarea, să voteze anumite legi, să schimbe sistemul electoral, dar nu o alianță politică între Dodon și Blocul ACUM, iar acum ei se visează 4 ani la guvernare. Iar 4 ani de guvernare PSRM-PAS-PPDA înseamnă, de fapt, o nouă oligarhizare a Republicii Moldova. Vedeți că noi am scăpat de Plahotniuc și am adus în loc alt oligarh, care se numește Putin, fiindcă cel care s-a consolidat în Moldova este Putin, iar de Putin n-o să putem scăpa așa cum am scăpat de Plahotniuc. Putin nu poate fi scos din Moldova.

Păi, uitați-vă, vizita lui Șoigu. Moldova a cerut, eu am cerut la înalta tribună NATO, la summitul de la Varșovia retragerea armatei ruse de ocupație din Moldova și când acolo Dodon îl invită, și alianța îi permite lui Șoigu să meargă în Transnistria și să-i decoreze pe militarii ruși, să meargă în Transnistria să-i încurajeze pe militarii ruși de acolo. Acum s-a reluat rotația militarilor în Transnistria, ministrul apărării merge la Moscova și promite acorduri de colaborare militară cu Rusia, în fruntea Statului Major este numit un tip care a fost dat afară pentru incompetență, un tip care a făcut școala politică, nu este militar. Nicăieri în Rusia, nici în Rusia, nici în Uniunea Sovietică un politruc nu a deținut funcție de conducere în armată.”

Europa Liberă: Vă referiți la?...

Anatol Șalaru: „La șeful Statului Major, generalul Igor Gorgan. Deci, ceea ce face fac ei acum – distrug Ministerul Apărării. Ați văzut că secretarul Consiliului Suprem de Securitate s-a deplasat la Moscova și s-a întâlnit cu Patrușev...”

Europa Liberă: Dl Gaiciuc?

Anatol Șalaru: „Dl Gaiciuc, da. Aceasta iarăși este o palmă dată, fiindcă Patrușev coordonează serviciile de spionaj din Rusia.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că ați avut dreptate că nu ați impulsionat dialogul cu ministerul din Rusia pe când erați ministru al apărării?

Anatol Șalaru: „Dialogul politic nu se face de Ministerul Apărării, se face de către Ministerul de Externe. Am fost invitați de mai multe ori la Moscova să discutăm despre situația armatei ruse din Transnistria. Nu este de competența ministrului apărării să discute cu o altă țară despre aflarea armatei de ocupație pe teritoriul țării...”

Europa Liberă: Deci doar la nivel politic?

Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unei armate de ocupație nu este problema ministrului apărării...



Anatol Șalaru: „Este de competența Ministerului de Externe, a prim-ministrului, a președintelui, a președintelui Parlamentului, dar nu a ministrului apărării. Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unei armate de ocupație nu este problema ministrului apărării.”

Europa Liberă: Atunci, Igor Dodon o să zică că îi dați dreptate că se preocupă el de acest subiect?

Anatol Șalaru: „Ministerul de Externe trebuie să se ocupe de acest lucru.”

Europa Liberă: S-a aflat tot de la Președinție că ar exista o intenție de soluționare a problemei transnistrene. Ce-i drept, Maia Sandu, în calitate de șefă a Executivului, zice că nu cunoaște despre un proiect, dacă ar exista sau nu un plan la Președinție. Dvs. credeți la modul serios că poate să existe un asemenea document și, mai ales, credeți că poate fi propusă astăzi o soluție pentru rezolvarea problemei transnistrene?

Anatol Șalaru: „Soluția este aceeași pe care a propus-o Kozak în 2003 sau când a fost planul Kozak.”

Europa Liberă: Chișinăul a spus un „nu!” categoric federalizării.

Anatol Șalaru: „Chișinăul... Care Chișinău, că în Chișinău sunt diferite voci? Dodon a spus că are un proiect de autonomie puternică a Transnistriei, care înseamnă aceeași federalizare.”

Europa Liberă: Cum poate să aibă doar o instituție în stat un document pe care să nu-l cunoască altcineva?

Anatol Șalaru: „La noi se poate. Ați văzut că multe nu știe Guvernul din ce face Dodon. De exemplu, Maia Sandu nu știe ce va declara Dodon la ONU, de la înalta tribună ONU. Și Dodon va merge să declare ceea ce-i spune Putin.”

Europa Liberă: Republica Moldova până astăzi a cerut de la această înaltă tribună ONU retragerea armatei ruse.

Anatol Șalaru: „Cu această retragere nu este de acord Dodon și nici ministrul apărării. Ați văzut când l-au întrebat, el a zis că nu este de acord, nu are o poziție, trebuie să ne mai gândim. Maia Sandu minte cu nerușinare când spune că ea are treabă la Chișinău și nu va merge la ONU. De ce? Și a spus că Dodon va reprezenta poziția comună a majorității. Din câte știm noi, în această majoritate pozițiile sunt diferite. Poziția socialiștilor este pro-federalizare, pro-armata rusă în Moldova, poziția PAS și PPDA este categoric alta. Deci, care va fi poziția pe care o va prezenta Dodon? Care este poziția lor comună? Noi am vrea s-o știm, fiindcă eu am votat pentru Blocul ACUM, am cerut să fie sprijinit, să fie votat Blocul ACUM, după ce au semnat declarații că nu vor face alianță cu nimeni. Ați văzut că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și astăzi Dodon reprezintă și poziția unioniștilor la ONU.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam dacă astăzi ar avea șanse un eventual plan de rezolvare a problemei transnistrene, ținând cont de realități, de conjunctura din regiune, internațională, pentru că, iată, urmează să se convoace în formatul „5+2” actorii care sunt prezenți la negocieri. Ar putea totuși?

Anatol Șalaru: „Mie îmi e frică că actuala majoritate, în numele aflării lor la guvernare încă trei ani și ceva, în numele dragostei lor față de posturile pe care le ocupă, s-ar putea întâmpla să semneze orice le cere Dodon și să voteze. Niciodată nu aș fi acceptat dacă cineva îmi spunea că Năstase va vota la APCE pentru Rusia, niciodată n-aș fi crezut...”

Europa Liberă: Argumentul lui e că a votat împreună cu Germania, cu alte țări europene.

Anatol Șalaru: „Germania și alte țări europene au alte interese, decât interesele noastre. Pe teritoriul Germaniei sau al Franței nu se află armată de ocupație, pe teritoriul lor nu sunt structuri militare străine cum sunt la noi; pe teritoriul lor Rusia nu duce un război hibrid cum duce împotriva noastră.”

Europa Liberă: Cum ar reacționa cetățenii Republicii Moldova, dacă ar afla că există un asemenea plan de soluționare a problemei transnistrene?

Anatol Șalaru: „Îmi vine greu să vă spun, pentru că pe majoritatea nu-i mai interesează problema transnistreană. Dacă luăm sondajele care s-au făcut pe parcursul a 15 sau 20 de ani, vedem că, dacă în anii ’90 problema transnistreană era pe primul loc, îi preocupa pe toți problema transnistreană, încet-încet această problemă s-a mutat pe locuri mult mai joase și acum pe oameni îi preocupă alte lucruri.”

Europa Liberă: Dar declarațiile pe care le fac cei de la Tiraspol sunt că în niciun caz nu vor accepta reunificarea celor două maluri ale Nistrului.

Anatol Șalaru: „Păi nu va fi reunificare, vor avea un statut care va fi practic identic cu statutul unui stat.”

Europa Liberă: Cine va recunoaște un asemenea statut?

Anatol Șalaru: „În primul rând, dacă va fi recunoscut de Republica Moldova, îl vor recunoaște toți ceilalți. Moldova le va da o autonomie puternică, cum a spus Dodon. Asta înseamnă toate elementele unui stat.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți bine îngrijorările Ucrainei, care se teme că, dacă eventual se soluționează în vreun fel nepotrivit conflictul transnistrean în Republica Moldova, ar putea să fie un precedent care va da mari bătăi de cap pentru ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei.

Acest contingent militar reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare pentru Ucraina...



Anatol Șalaru: „Cunosc foarte bine îngrijorările Ucrainei, am participat de multe ori la discuții, inclusiv cu fostul președinte Poroșenko am discutat problema transnistreană, problema armatei pe care o reprezintă armata rusă din Transnistria. Ucraina, pe perioada mandatului Poroșenko, ne-a ajutat foarte mult pentru a intensifica controlul asupra acestui sector, asupra frontierei. Cu ajutorul lui Poroșenko am obținut crearea unui coridor verde pentru retragerea armatei ruse din Transnistria, dar se vede că Rusia caută tot timpul alte pretexte, iar acum odată ce Moldova și-a reevaluat relațiile cu Rusia și permite consolidarea contingentului militar rus din Transnistria, acest contingent militar reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare pentru Ucraina.”

Europa Liberă: Și vă întrebam: dacă se ajunge la o rezolvare a problemei transnistrene, poate să fie considerat un precedent nefericit pentru țara vecină?

Anatol Șalaru: „Bineînțeles, bineînțeles!”

Europa Liberă: Dar această intenție a Rusiei, că sunt gata să contribuie la distrugerea armamentului expirat din depozitul de Cobasna, cum vi se pare?

Anatol Șalaru: „Și Statele Unite, și OSCE-ul au trimis în Moldova și utilajul necesar și erau gata și dispozitivele, erau gata să dea și bani, orice să suporte ca să lichideze acest arsenal militar din Cobasna, dar Rusia s-a împotrivit. Acum, Rusia ne aruncă câte un biscuit din când în când ca să ne facă dependenți de ea cât mai mult, că Rusia, vedeți, are deschidere acum tot mai largă, că Rusia își dorește ca situația din Moldova să fie mult mai bună, dar, în același timp, Rusia pune mâna pe toate instituțiile statului care sunt legate de securitate, de apărare, tot ceea ce ține de investițiile străine în Republica Moldova, fiindcă factorul investițional depinde de securitate și de Rusia va depinde mai departe tot. Vedeți că avem un ministru de externe care este o rușine pentru toți, fiindcă declară niște aberații, începând cu războiul civil și terminând cu limba moldovenească la Ministerul de Externe, care nu înțelege...”

Europa Liberă: A spus că a fost o greșeală tehnică...

Anatol Șalaru: „Faptul că a fost război civil?”

Europa Liberă: Limba moldovenească.

Anatol Șalaru: „El a scris și o carte în care argumenta că a fost război civil. Nu e prima dată când Ministerul de Externe vine cu chestii cu privire la limba moldovenească și eu, fiind ministru la transporturi, primeam de la Ministerul de Externe textul la niște acorduri și era scris că-i limba moldovenească și-mi argumentau că așa-i scris în Constituție, dar bunul-simț și logica totuși trebuie să predomine.”

Europa Liberă: Dvs. erați ministru pe timpul guvernării pro-occidentale. De ce nu ați intervenit încă de atunci să se schimbe poziția Ministerului de Externe, dacă ați sesizat-o?

Anatol Șalaru: „Am sesizat-o și am discutat cu Iurie Leancă și el mi-a spus că așa e, că-i trecut în Constituție, dar până la urmă a acceptat în acordul pe care urma eu să-l semnez să fie notat că e scris în limba română și în limba engleză.”

Europa Liberă: Igor Dodon zicea că ar trebui prin lege să fie interzis curentul unionist. Credeți că ar putea să meargă până la aceasta?

Anatol Șalaru: „Ar putea să încerce, da, desigur.”

Europa Liberă: Și care vor fi consecințele?

Anatol Șalaru: „Eu nu cred că-i va reuși lucrul acesta, fiindcă este anticonstituțional, dar văzând cine constituie majoritatea la Curtea Constituțională – un judecător care nu vrea să spună în ce limbă vorbește și condus de Țurcan, care este omul socialiștilor – te poți aștepta la orice în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Chișinăul, în ultimul timp, guvernarea insistă că îmbunătățește relația moldo-română: urmează să fie dat în exploatare gazoductul Iași-Chișinău, proiecte în infrastructură înțeleg că acum se vor pune pe rol foarte multe, inclusiv cu atragerea fondurilor europene. Dvs. cum vedeți această relație dintre Chișinău și București?

Relația dintre Chișinău și București nu este una bună...



Anatol Șalaru: „Relația dintre Chișinău și București nu este una bună, fiindcă, prin crearea acestui bloc PSRM-ACUM, acestei majorități parlamentare, România a fost exclusă din Republica Moldova. Atunci nu s-a consultat România, merg în România doar după ajutoare, au făcut primele vizite la București doar de complezență...”

Europa Liberă: Maia Sandu prima vizită a făcut-o la București.

Anatol Șalaru: „Da, a făcut-o de complezență la București, dar Maia Sandu nu se consultă cu Bucureștiul în luarea unor decizii, iar construcția acestui gazoduct n-a fost începută nici de Maia Sandu, nici de Andrei Năstase, nici de Dodon. A fost începută mai demult. Drept că PD-ul a blocat-o cât a putut s-o blocheze, dar pe urmă când a înțeles că s-ar putea să fie probleme cu gazul și i-a dat drumul. Nu este nici meritul PD-ului, este meritul României că a insistat cu construcția acestui gazoduct. El se construiește pe banii românești, nu este pe banii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și cu contribuția Guvernului Republicii Moldova...

Anatol Șalaru: „Mă rog, este contribuția, dar când vine cineva acasă și-ți construiește o conductă de gaz, ți-o aduce până în bucătărie și te roagă să pui și tu măcar 100 de lei...”

Europa Liberă: Deci, banii sunt prevăzuți în buget pentru ca să fie finalizată această construcție.

Anatol Șalaru: „Banii sunt prevăzuți din creditul acordat de România. Dar care sunt celelalte proiecte, când ministrul economiei spune că noi examinăm trei posibilități de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaz și toate sunt din Rusia, când astăzi Statele Unite aduc gaz în Europa cu 20% mai ieftin decât livrează Rusia?”

Europa Liberă: Dar în general autoritățile de la București ce atitudine au față de Republica Moldova, pentru că sunteți în preajma celor care diriguiesc treburile în România?

Anatol Șalaru: „Sunt diferiți și cei de la București, dar România, fiind țară membră a Uniunii Europene, nu poate acționa chiar întotdeauna așa cum își dorește. Există o politică unică externă în Uniunea Europeană și această politică de multe ori împiedică România să întreprindă pași mai hotărâți.”

Europa Liberă: Și atunci la ce evoluții în cooperarea moldo-română trebuie să se aștepte cetățenii?

România este unicul nostru avocat și unica țară care ne sprijină și tot ce s-a obținut...



Anatol Șalaru: „Păi trebuie să se aștepte la o evoluție bună, dar depinde și de autoritățile din Republica Moldova, fiindcă România este unicul nostru avocat și unica țară care ne sprijină și tot ce s-a obținut. Dacă țineți minte acum 4-5 ani Uniunea Europeană și-a luat mâinile de pe noi și a zis că „nu mai vrem un asemenea proiect de succes” și unicul care a insistat și ne-a sprijinit a fost statul român.”

Europa Liberă: Și PD-ul, prin vocea fostului premier Pavel Filip, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova, spune că au contribuit și contribuie la impulsionarea relațiilor moldo-române. Pavel Filip a avut recent o întrevedere cu fostul președinte de la Cotroceni, Traian Băsescu, actualmente europarlamentar. De ce s-a insistat pe această întrevedere?

Anatol Șalaru: „Nu cunosc detalii. Pavel Filip a făcut o vizită neoficială la București. PD-ul de la noi are un acord de colaborare cu PSD-ul din România și probabil că a vrut și el să se întâlnească cu toți liderii politici din România; care l-a primit, care nu l-a primit... A fost o vizită privată, nu a fost o vizită oficială. Să nu uităm că Traian Băsescu a fost cel care a sesizat toate structurile europene atunci, pe 7 iunie, și a fost primul care s-a pronunțat pentru această alianță pentru debarcarea lui Plahotniuc, dar a fost o alianță, că am avut multe discuții cu Traian Băsescu, inclusiv pe data de 7 iunie, în care am zis: „Sprijinim această alianță, dar o alianță tehnică, pe o perioadă bine definită de timp și cu anumite sarcini, nu alianță politică pe patru ani”.”

Europa Liberă: Dvs. ați guvernat împreună cu dl Plahotniuc. Ce părere aveți despre el?

Anatol Șalaru: „Cu Plahotniuc nu am guvernat, fiindcă Plahotniuc nu a fost…”

Europa Liberă: Cu Partidul Democrat.

Anatol Șalaru: „Da, cu Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre felul cum a plecat el, ce a lăsat aici, moștenirea despre care se zice că nu e tocmai cea mai fericită pentru cei care guvernează azi?

Este foarte bine că a plecat Plahotniuc și va fi și mai bine dacă nu se va întoarce niciodată..



Anatol Șalaru: „Este foarte bine că a plecat Plahotniuc și va fi și mai bine dacă nu se va întoarce niciodată.”

Europa Liberă: Dar ar avea șanse să revină?

Anatol Șalaru: „Astăzi nu cred, nu cred că ar avea șanse. E nevoie de mult timp ca Partidul Democrat să se reabiliteze, să creeze anumite condiții ca Plahotniuc să se întoarcă. Lumea nu-l dorește, politicienii nu-l doresc, dar moștenirea lui a rămas. Și o bună parte a moștenirii lui o constituie Dodon, fiindcă Dodon a fost făcut președinte de către Plahotniuc, a fost binomul Dodon-Plahotniuc, au colaborat, au lucrat împreună, și-au pus oameni în funcții, iar astăzi Dodon promovează oamenii pe care i-a moștenit de la Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar în general Dvs. cum vi s-a părut, cine a fost învingător în acea dispută pe care au avut-o ei înainte ca să se constituie actualul parteneriat PSRM-ACUM?

Anatol Șalaru: „Învingător în?...”

Europa Liberă: În disputa despre cine pune pe tavă interesele Republicii Moldova și le duce Federației Ruse...

Anatol Șalaru: „Noi nu cunoaștem tot tabloul, fiindcă discuții cred că au fost foarte multe acolo și pe diferite teme, dar, din ceea ce s-a văzut, noi am sesizat și Procuratura Generală, din aceste filme care au apărut pe YouTube atunci, în internet cum Dodon promitea și-i propunea federalizarea, spunând…”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a zis că tocmai dl Plahotniuc a fost cel care primul le-a propus dânșilor.

Anatol Șalaru: „Din ce am văzut acolo, am văzut doar ce a spus Dodon, că ce a spus Plahotniuc..., acum Dodon poate să spună multe. Eu cred că au fost multe chestii, dar cred că și Plahotniuc era de acord să facă anumite concesii, dar nu avem această informație, ne bazăm doar pe cuvântul lui Dodon, pe când în cazul de față noi ne-am bazat pe niște înregistrări care sunt reale și recunoscute și de Dodon.”

Europa Liberă: Credeți că dl Plahotniuc are anumite garanții în Occident, acolo unde se află?

Anatol Șalaru: „Așa se vorbește, că are imunitate în Statele Unite, dar asta noi nu o putem…”

Europa Liberă: Proba.

Anatol Șalaru: „...proba. Vorbesc, oamenii vorbesc, probabil că se bazează și pe anumite lucruri reale.”

Europa Liberă: Contează cine va fi ales președintele PD-ului pe data de 7 septembrie?

PD-ul trebuie să se curețe de toată moștenirea lui Plahotniuc, de toți oamenii...



Anatol Șalaru: „Pentru mine nu contează. Eu cred că PD-ul este un partid necesar în Republica Moldova, un partid de stânga pro-european sau centru-stânga pro-european și PD-ul trebuie să se curețe de toată moștenirea lui Plahotniuc, de toți oamenii.”

Europa Liberă: Ce ar însemna această curățare?

Anatol Șalaru: „Asta ar însemna să-și recunoască anumite greșeli, să rupă toată legătura dacă o mai are cu Plahotniuc, oamenii care au fost puși de Plahotniuc să controleze anumite domenii, dar ei se cunosc mai bine, eu nu-i cunosc, dar ei se cunosc – trebuie curățați. Cei care au fost un balast pentru ei trebuie să plece, mulți din ei deja au plecat. PD-ul are șansa să renască, să devină un partid puternic pro-european, dar va dura mult timp până se va întâmpla acest lucru, fiindcă legătura lor cu Plahotniuc, moștenirea, imaginea are un impact foarte puternic.”

Europa Liberă: Igor Dodon ar avea șansa să efectueze o vizită la București?

Anatol Șalaru: „Atâta timp cât este Iohannis – nu cred! Poate o vizită privată, că a mai fost, am înțeles că a trecut prin aeroport, dar nu... După toate declarațiile antiromânești pe care le-a făcut, nu cred!”

Europa Liberă: Și-a mai nuanțat totuși declarațiile…

Anatol Șalaru: „Și-a mai nuanțat, dar asta nu înseamnă că el a înțeles.”

Europa Liberă: …inclusiv despre limba română a vorbit cu mai mult respect.

Anatol Șalaru: „El a fost obligat să le nuanțeze. Da, încearcă să se apropie și el de România, dar eu nu cred că va fi primit, va fi o sfidare și va fi, să vă spun, un scuipat în sufletul românilor din Basarabia.”