Lilian Carp: Pentru Dodon, voturile nu au miros

O altă sesiune extraordinară va avea loc joi, pentru învestirea noii președinte Maia Sandu. Președintele la final de mandat, Igor Dodon, a spus deja că guvernul Chicu nu o să pice: are sprijinul socialiștilor apropiați lui Dodon și aflați în alianță informală cu deputații Partidului Șor și un grup de transfugi. Ce obiective urmărește, în aceste condiții, opoziția? Valentina Ursu a stat de vorbă pe acest subiect cu Lilian Carp, deputat PAS, partidul de până acum al viitoarei președinte.

Europa Liberă: Cum se încheie acest an din punctul de vedere al activității legislative?

Lilian Carp: „Se încheie foarte rușinos, mai ales că am avut acea zi de miercuri neagră în parlament, unde hoții din majoritatea parlamentară, pe care ei o declară neformală, au votat mai multe legi prin care, de fapt, își apără interesele lor economice din diferite domenii și am văzut cum s-a votat pentru a-și apăra interesele atât la ANI, pentru ca ANI-ul să nu-i poată lua la puricat despre averi – de unde le-au luat, cum le-au obținut, cum și-au făcut averile, fiindcă mai mulți deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor sunt vizați în dosarele ANI cu anii precedenți, pentru că nu există corelare între veniturile și cheltuielile pe care le-au făcut, dar sunt și alte lucruri pe care ei le-au votat în acest legislativ, precum interesele lui Nichiforciuc și Andronachi în ceea ce privește cigarillos și multe alte domenii, în care băieții pur și simplu folosesc bugetul și, în general, statul Republica Moldova în interesele personale.”

Europa Liberă: Dar majoritatea din acele proiecte deja sunt sau vor mai fi sesizate la Curtea Constituțională?

Lilian Carp: „Ei atâtea porcării au votat într-o singură zi, încât este nevoie de mai mult timp pentru a putea să dea fiecare proiect de lege în parte pentru a putea să-l atacăm la Curtea Constituțională, chiar am discutat între fracțiunile parlamentare ca fiecare să studieze o parte din ele pentru ca să nu ne suprapunem în ceea ce privește sesizările la Curtea Constituțională pe același subiect, ca fiecare fracțiune să-și aleagă 1, 2, 3 subiecte și rând pe rând să putem merge la Curtea Constituțională pentru a fi atacate.”

Europa Liberă: Dar nu e o povară prea mare și pentru Înalta Curte? De ce vă pun această întrebare? Pentru că pe rol ar trebui să fie pusă fiecare sesizare în conformitate cu legea, dar și cu un anumit termen ca să aibă timp să examineze ceea ce sesizați.

Lilian Carp: „Este o povară, mai ales că s-au votat foarte multe, au votat și la miez de noapte. Dacă ei au votat o zi întreagă pur și simplu citind numărul proiectului și ridicând mâna sus, vă închipuiți câte proiecte au fost votate cu farmaciile ambulante și multe, multe alte lucruri.”

Europa Liberă: Președintele a promulgat o parte din ele, se află și bugetul pentru anul 2021 va fi promulgat.

Lilian Carp: „El va promulga tot, fiindcă există o înțelegere între această gașcă de la guvernare, pentru că ei și-au împărțit, fiecare luându-și cota parte din bugetul de stat și fiecare își are interesul lui votat prin politica bugetar-fiscală și e normal că-și vor vota interesele lor personale.”

Europa Liberă: Dvs. îi criticați, chiar insistând pe ideea că ar exista și o majoritate, chiar și dacă informală, dar ar exista în actualul parlament, ei continuă să spună că nu poate fi vorba despre o alianță și că doar alegerile parlamentare anticipate ar fi colacul de salvare pentru actuala situație din Republica Moldova.

Lilian Carp: „Este foarte stranie o asemenea abordare. Noi am spus care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate, ele sunt doar voința politică, există câteva căi, colegul din fracțiunea PAS, Sergiu Litvinenco a specificat care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate legale, constituționale, dar și ex-președintele Curții Constituționale, dl Alexandru Tănase, ar fi bine să confirme dacă propune și altă soluție prin care s-ar merge în alegeri anticipate, dar, clar, cu voința politică se poate merge în alegeri anticipate. Deci, dacă aceste două partide, care astăzi au peste 51 de mandate, nu-și vor dori alegeri anticipate, din păcate, ele nu vor fi. Deci, declarativ, pentru a putea declara și a urla că, uite, noi vrem alegeri anticipate, dar cumva le faceți voi sau le organizați voi, sau le porniți voi este absurd, trebuie să coincidă declarațiile cu acțiunile lor.”

Europa Liberă: Ca să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, stipulează norma legală în ce cazuri – doar atunci când 3 luni de zile nu se adoptă legi în parlament și atunci când guvernul pleacă în demisie sau de bunăvoie își depune mandatul și din 3 încercări nu se poate desemna și învesti un alt cabinet de miniștri.

Lilian Carp: „Da. Deci, prima cale este timp de 90 de zile să nu se adopte nicio decizie în plenul parlamentului. Asta ar fi 90 de zile de la data de 10-11, când a fost ultima ședință și ar fi că ar apărea premisele la începutul lunii martie și am avea alegeri cel târziu în luna iunie; a doua cale este ca să-și dea demisia guvernul Chicu și atunci, dacă nu există 51 de semnături pentru a fi înaintate președintelui țării, fiindcă legea prevede că, dacă există 51 de semnături, președintele țării trebuie să înainteze această candidatură, cu condiția că este integră persoana care este înaintată. În cazul în care nu există 51 de semnături care ar înainta o candidatură pentru funcția de prim-ministru, președintele este în drept să propună el o candidatură sau, din câte cunosc, a fost la Curtea Constituțională actualul încă președinte Dodon, că mai are încă 3 zile, și a cerut să se expună dacă nu există 51, președintele dacă dorește sau nu dorește să înainteze o candidatură. Dacă președintele nu înaintează, iarăși ai 3 luni de zile în asemenea caz; cea mai scurtă cale e clar că ar fi să-și dea demisia guvernul, președintele vine formal cu o candidatură care este respinsă în plenul parlamentului și după 45 de zile apar premisele pentru organizarea alegerilor anticipate, dar trebuie să existe o înțelegere între actorii politici din parlament.”

Europa Liberă: Cel mai probabil, miercuri, în a doua jumătate a zilei, urmează să aibă loc o ședință a legislativului, când deputații vor discuta acea moțiune de cenzură care a fost depusă de 34 de aleși ai poporului săptămâna trecută. Ce șanse ar avea această moțiune de cenzură? S-au mai făcut tentative în vară și au eșuat.

Lilian Carp: „Noi speram ca actorii politici care au declarat că își doresc anticipate să vină și să voteze demisia guvernului. Din păcate, din gura lui Dodon am auzit că, probabil, nu va fi cvorum, asta a spus el, ceea ce încă o dată adeverește că există o înțelegere între această majoritate nedeclarată din parlament, așa cum au făcut-o și la moțiunea simplă împotriva politicilor din Ministerul Afacerilor Interne. Deci, nu s-au prezentat și astfel s-a considerat ca fiind consumată inițiativa moțiunii, nu-i exclus faptul că se va merge pe aceeași formulă și în cazul moțiunii de cenzură în cazul guvernului Chicu, dar surprize pot fi.”

Europa Liberă: Dvs. ați semnat această moțiune de cenzură?

Lilian Carp: „Da.”

Europa Liberă: Și ce scrie în ea?

Lilian Carp: „Sunt aduse mai multe învinuiri, moțiunea se bazează pe inactivitatea acestui guvern în ceea ce privește politicile în domeniul de sănătate, fiindcă guvernul practic nu a acționat defel, despre modalitatea inactivității acestui guvern în ceea ce privește mediul de afaceri, că el trebuia ajutat. Mediul de afaceri din Republica Moldova scârțâie din cauza pandemiei și ei nu-și desfășoară activitatea așa cum trebuie și, de asemenea, sunt aduse și acele învinuiri cu privire la apărarea intereselor oligarhice din majoritatea parlamentară. Astea sunt liniile de atac, dar să nu uităm că există probleme și în domeniul securității, avem cetățeni de-ai noștri care sunt ținuți ilegal în Transnistria de către regimul de la Tiraspol, de asemenea, contrabanda cu anabolizante, ieri au fost ridicate și 53 de kilograme de droguri ș.a.m.d. Deci, noi vedem că au fost preluate toate schemele lui Plahotniuc de actuala majoritate parlamentară.”

Europa Liberă: Făceam o comparație cu ceea ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură din vara acestui an, atunci când, practic, câteva voturi nu au ajuns. Acum dacă vorbiți Dvs. că totuși ar exista o înțelegere tacită între Partidul Socialiștilor și platforma „Pentru Moldova” s-ar putea să rămâneți la aceste 34 de voturi.

Lilian Carp: „Bun, n-au semnat câteva persoane, fiindcă nu se aflau în Republica Moldova, dar doreau să semneze, este vorba și de dl Țîcu, dar și alții care nu au fost la Chișinău. Vedem, această moțiune de cenzură se bazează pe mai multe argumente decât a fost data trecută și este clar că, dacă hoții au găsit numitor comun în ceea ce privește menținerea acestui guvern, noi vom căuta și alte căi pentru demisia acestui guvern.”

Europa Liberă: Dar dacă nu trece această moțiune de cenzură, atunci guvernul Chicu ar putea să se simtă și mai confortabil și există și aceste declarații de ultimă oră pe care le făcea încă președintele în exercițiu Igor Dodon, că guvernul Chicu de bunăvoie nu va pleca.

Lumea nu mai tolerează și a demonstrat la alegerile prezidențiale că nu va mai tolera corupții la guvernare

Lilian Carp: „Atunci există și de nevoie, dacă nu va dori de bunăvoie, fiindcă, în general, societatea este foarte radicalizată, lumea nu mai tolerează și a demonstrat la alegerile prezidențiale că nu va mai tolera corupții la guvernare. Deci, președintele ales, Maia Sandu, a obținut cel mai mare scor din istoria politică a Republicii Moldova, ceea ce demonstrează că lumea își dorește o schimbare. Lumea și-a dorit această schimbare încă în alegerile parlamentare, acum vedem că votul de încredere este unul și mai consistent. Ceea ce nu înțeleg ei, de fapt, este că nemulțumirea populară poate să atingă cote maxime și atunci situația poate scăpa în genere de sub control. Este necesar un exercițiu electoral, pentru ca oamenii să fie siguri că votul lor contează în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dacă reușiți să dați jos acest guvern condus de Ion Chicu, ce se întâmplă mai departe?

Lilian Carp: „Se va merge la alegeri anticipate. Obiectivul nostru sunt alegerile anticipate, acest guvern...”

Europa Liberă: Dar până atunci cine asigură mandatul?

Lilian Carp: „Până atunci, cineva din guvern va exercita mandatul de prim-ministru interimar. Eu înțeleg logica întrebării, uneori chiar și cu colegii avem asemenea discuții că ar fi nevoie poate să fie altcineva, că într-un fel să nu fie folosite resursele administrative, le-am spus și înainte de alegerile prezidențiale că, dacă ar fi după această logică, întotdeauna puterea ar câștiga puterea, dar s-a demonstrat în alegerile prezidențiale că Dodon a pierdut această putere, așa a pierdut în 2009 Voronin puterea și alții, care au fost până la Voronin, fiindcă până la urmă oamenii votează nu fiind forțați, chiar dacă ei încearcă să falsifice un mic procent, un 6-7%, oricum voința populară este una care dorește să schimbe lucrurile din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar să admitem un alt scenariu, că dl Ion Chicu și întreg executivul își depun mandatele.

Lilian Carp: „Le dorim succes!”

Europa Liberă: Ce se întâmplă atunci? Oricum rămân în exercițiu până la alegerile parlamentare anticipate, eventual.

Lilian Carp: „Dar ei se vor conduce doar de bugetul aprobat, ei nu au dreptul la inițiativă legislativă, deci, acest guvern are atribuții limitate.”

Europa Liberă: Deci, despre numirea unui nou premier, despre un alt cabinet de miniștri nu poate fi vorba?

Lilian Carp: „Nu poate fi vorba. Mă rog, se poate discuta orice, este important în primul rând ca să plece acest guvern și atunci noi trebuie să ne așezăm la discuții pentru a vedea care este foaia de parcurs pentru alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Căutați să mai găsiți și alte voturi în parlament, dacă se pune la judecata deputaților această moțiune de cenzură?

Lilian Carp: „Noi sperăm la o bună rațiune și la consecvența acelora care au declarat că-și doresc alegeri anticipate. În cazul în care Dodon a declarat că își dorește alegeri anticipate, alții de pe la „pro-Șor”, „Pro Moldova”, cum se mai numesc ei acolo, fiindcă asta-i, ei atât de repede își schimbă denumirea dintr-un partid în altul, e foarte greu acum, tot declară că alegerile anticipate ar fi o soluție – să vină să demonstreze acest lucru, în caz contrar, dacă nu – nouă ne va fi clar că este o majoritate parlamentară instituțională, chiar dacă ei se ascund după un perete, ei să nu uite că acest perete este de sticlă și se vede tot ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Igor Dodon zicea că în această săptămână s-ar aștepta evenimente istorice. Cunoașteți despre ce ar fi vorba?

Lilian Carp: „Evenimentul istoric va fi că el va pleca din funcție, acesta este evenimentul cel mai istoric pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: De ce e atât de gălăgios acest transfer de putere?

E clar că este dureros într-o noapte să nu mai poată omul mânca caviar roșu

Lilian Carp: „În Moldova, în general, nu știu de ce foarte greu se despart de scaun, băieții fiind la butoanele puterii, furând, într-un fel având scheme protejate, una-alta, pentru ei, clar, alt mediu de afaceri nu au decât puterea politică prin intermediul căreia fură și jecmănesc Republica Moldova. E clar că este dureros într-o noapte să nu mai poată omul mânca caviar roșu, deci pentru el este o tragedie toată noaptea să vină cineva ca în stil oriental să-i pupe mâna și piciorul, peste noapte poate a da cu piciorul în el și în subconștientul lui el nu înțelege. Asta este, se întâmplă în societățile în care democrația este încă în formare sau în apariție, în naștere, pentru că nu putem spune că avem o democrație cât de cât în Republica Moldova, elemente, da, dar încă suntem foarte departe, încă ei încearcă să copie stilul estic de unde vine și Republica Moldova, din fosta Uniune Sovietică, unde babacul bătea cu pumnul în masă, mai grosolani, mai brutali, încercând prin asta să-și păstreze puterea politică, este foarte dureros pentru ei.”

Europa Liberă: De la detronarea regimului Plahotniuc și până astăzi, cu atâta insistență se vorbește despre aceste scheme existente și chiar nimeni nu poate împiedica aceste scheme?

Lilian Carp: „Serviciul de Informații și Securitate numai a simțit că Dodon pleacă, i-a deconspirat schema anabolizantelor în care este implicată Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă. De asemenea, vedem despre acea partidă de droguri de 53 de kilograme care a avut loc ieri, instituțiile statului...”

Europa Liberă: Mai nou, am mai văzut o știre că peste 100 de funcționari publici din Republica Moldova ar deține și cetățenia așa-zisei „RMN”.

Lilian Carp: „Da, 119. Deci, vedem că schimbarea puterii dă încredere și instituțiilor de drept și își doresc să acționeze. Că în linii generale ce se întâmplă? Sunt cei care-s puși în frunte, care, de fapt, nu permit ofițerilor de urmărire penală să-și desfășoare activitatea, fiindcă șefii le iau dosarele de rezonanță și le pun pe raft încolo, dar noi am văzut că ei și-ar dori să acționeze, să oprească aceste scheme și v-am dat două exemple.”

Europa Liberă: Care a fost prima reacție a Dvs. când ați aflat că 119 cinovnici ar avea și așa-zisa cetățenie a regiunii transnistrene?

Lilian Carp: „Cum să vă spun? Unul din ei a fost sau este președintele raionului Dubăsari, clar că noi trebuie să luăm în calcul că ei au acces la secretul de stat și ei oricând ar putea să ofere informație cu conținut secret pentru cei care lucrează împotriva integrității Republicii Moldova. Deci, este un lucru care nu poate fi admis.”

Europa Liberă: Cum își începe mandatul Maia Sandu în calitate de președintă aleasă, cât de greu îi va fi, ținând cont că ar putea să vină o rezistență mare din partea legislativului, a executivului și încă rezistența aceasta pe interior din partea instituțiilor de drept?

Lilian Carp: „Instituțiile de drept au nevoie de schimbarea capilor, acest mandat este un pericol pentru foarte mulți din funcționarii corupți.”

Europa Liberă: Mandatul dnei Sandu?

Lilian Carp: „Da, mandatul dnei Sandu este un pericol pentru ei, acest președinte, ei știu că dna Sandu nu va merge la compromisuri și a demonstrat prin funcțiile în care a fost că ea nu merge la compromisuri cu hoții. Și ei înțeleg foarte bine ce înseamnă un președinte corect ca Maia Sandu, ce înseamnă să existe o majoritate parlamentară care să se alinieze acestor principii, asta înseamnă că Republica Moldova are toate șansele să pornească pe un drum în care să scape de corupție.”

Europa Liberă: Dar dacă acțiunile dumneaei vor fi împiedicate de instituții ale statului, unde se va ajunge?

Lilian Carp: „Se va ajunge în situația în care cetățenii vor trebui să-și apere votul lor, acest vot poate fi...”

Europa Liberă: Și cum vedeți Dvs. acest sprijin din partea cetățenilor?

Lilian Carp: „Deci, presiunea publică este una în care foarte puțini rezistă.”

Europa Liberă: Agricultorii au anunțat că vor continua protestele, se fac presiuni asupra politicului, dar, deocamdată...

Anumite cedări au făcut deja, concesii mici, dar au dat roade

Lilian Carp: „Anumite cedări au făcut deja, concesii mici, dar au dat roade, ei au încercat să majoreze TVA-ul, taxa pentru valoare adăugată, de la 8 la 12%, s-a revenit la 8, cu toate că eu consider că în acest an greu pentru agricultură care a fost, în genere trebuia coborât la 5, la 6 pentru un an. Se discută pentru a găsi resurse și pentru compensarea pierderilor în agricultură. Este important ca societatea să nu..., fiecare să protesteze pentru apărarea propriului interes, doar în domeniul lor. Dacă se vor consolida toți împreună și vor înțelege că fiecare în parte are anumite probleme și dacă se vor consolida împotriva acestui regim corupt...”

Europa Liberă: La protestul agricultorilor s-au alăturat transportatorii și cei din domeniul HoReCa au anunțat că vor fi prezenți în Piața Marii Adunări Naționale mâine.

Lilian Carp: „Dacă ei nu vor înțelege, vor fi și alții...”

Europa Liberă: Dar guvernarea are reproșul, spunând că aceste proteste sunt politizate?

Lilian Carp: „Dacă ne vom implica noi în organizarea acestor proteste, ei vor resimți altfel și dacă vedem în continuare că vor încerca să-și păstreze schemele corupte, desigur că o să ne implicăm și noi în organizare. La momentul de față încă nu, doar prin susținerea pe platforme parlamentare, înaintând acele amendamente în care să nu le fie prejudiciate interesele acestor domenii: agricultură, transport ș.a.m.d., dar desigur, dacă vor continua în așa hal, vom fi implicați direct.”

Europa Liberă: Legile votate în ultima ședință în cadrul parlamentului au fost dur criticate și de Fondul Monetar Internațional, Republica Moldova încheie anul fără ca să aibă un acord cu FMI, nu se știe poate reușește la început de an viitor. Dar ce se va întâmpla, pentru că aud tot mai multe semnale de alarmă că ar putea totuși să se ajungă să nu existe bani pentru a fi achitate pensiile, salariile?

Lilian Carp: „Ei se vor împrumuta pe interior, așa cum au făcut-o și în acest an, aproape 26 de miliarde s-au împrumutat pe interior, dar acestea sunt împrumuturi foarte costisitoare, fiindcă băncile pe interior dau la un procent mai mare. Asta vor face și în anul viitor în cazul când nu vor avea un acord cu Fondul Monetar, dar și aici resursele nu sunt inepuizabile, lumea nu mai face depozite la bănci ca să poată fi lichidități, îs multe altele, eu nu sunt economist, dar din ceea ce discut cu economiștii sau din ce citesc ce scriu experții, situația este una complicată, dacă ei nu vor înțelege.”

Europa Liberă: Credeți că s-ar putea să ajungă să fie discreditată imaginea dnei Sandu imediat după preluarea mandatului?

Lilian Carp: „Asta vor încerca, să arunce, ei vor fura, având acest guvern și vor spune că președintele este responsabil de guvernare. Toată lumea înțelege, la noi lumea a înțeles, prin acest holding prin care au aruncat o sumedenie de minciuni, lumea a înțeles că sunt minciuni și a votat așa cum trebuie. Deci, nu mai există acea percepție cum exista anterior că, dacă s-a spus la televizor, așa este. Lumea analizează foarte bine acțiunile ș.a.m.d. Chiar dacă ei au încercat să spună că Dodon nu a luat mită în „kuliok”, lumea înțelege că a luat. Chiar și la aceste alegeri unii au fost și au votat geopolitic pentru Dodon, dar au votat cu foarte mare durere de inimă făcând acest lucru. Deci, lucrurile stau altfel, lumea din Republica Moldova s-a săturat de sărăcie și de corupția care există.”

Europa Liberă: Una din prioritățile dnei Maia Sandu e să scoată Republica Moldova din izolare. S-a anunțat că ar putea până la finele anului să vină președintele României la Chișinău, dl Iohannis, și imediat la început de an viitor dna Sandu să facă o vizită în Ucraina. În general, cum vedeți Dvs. scoaterea Moldovei din izolare?

Lilian Carp: „Este o rușine că în ultimii trei-patru ani de zile au fost închise toate ușile. S-a început atunci când a fost guvernarea lui Plahotniuc în 2017, s-au început a încuia ușile pentru faptul că acționau așa cum acționau. Dodon era împreună, practic, partener cu ei, votându-le ce era necesar, votul mixt - votul mixt, dar și atunci când trebuiau să iasă din sală pentru a fi votați anumiți procurori și judecători de către parlament, băieții pur și simplu ieșeau din sală, ei au fost parteneri fideli.”

Europa Liberă: Dvs. admiteți că încă se mai pliază interesele dlui Dodon cu ale dlui Plahotniuc, cu ale dlui Șor?

Lilian Carp: „Sigur că ei fac afaceri împreună. Partidul Socialiștilor, care-și pun întrebări ce se întâmplă mai departe, de ce se face acest lucru, ei nu sunt deloc încântați de această „nuntă” cu Șor, cu „Pentru Moldova” și ei, într-un fel, își doresc altceva. Deci, lucrurile se agravează pe zi ce trece și asta-i marea problemă.”

Europa Liberă: Și credeți că Igor Dodon nu se gândește că i-ar trebui un scor bun la alegerile parlamentare anticipate?

Ei sunt ca și lăcustele, au mâncat azi tot, își schimbă locul

Lilian Carp: „Știți cum? Ei sunt ca și lăcustele, au mâncat azi tot, își schimbă locul, mănâncă în partea cealaltă, când se înverzește mai fac un cerc. Deci, nu au, nu există viziune... În general, haideți să vorbim așa, partidele politice din Republica Moldova se nasc și mor odată cu liderii, cum se zice: „Eu te-am născut, eu te mântui”. Cam așa este și conceptul liderilor politici din Republica Moldova. În orice țară normală, atunci când tu pierzi alegerile, îți pui un obiectiv și dacă iei mai puțin, atunci pleci din fruntea partidului, vine altcineva, se instituționalizează partidul. Asta ar trebuit să facă Dodon. Ai pierdut, te retragi, ar fi venit altcineva în frunte, ar fi mers în alegeri anticipate, își consolidau electoratul și atunci s-ar fi schimbat la față, i-ar fi dat o șansă partidului să se instituționalizeze, dar așa la noi se vorbește de partidul lui Guguță, partidul lui Ciuboțel, partidul lui Cutărică ș.a.m.d. Cam asta este concepția de partid politic în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Revenim la intenția scoaterii Republicii Moldova din izolare pe care o are dna Maia Sandu în calitate de președintă și să admitem că va veni un suport masiv din partea partenerilor externi ai Republicii Moldova, din partea Occidentului, dar având o guvernare și un parlament așa cum sunt, cum se oferă această asistență?

Lilian Carp: „Direct administrației publice locale. Dna Sandu a declarat că are mai multe proiecte în care își dorește asistența din partea Uniunii Europene și a partenerilor externi privind dezvoltarea Republicii Moldova și în condițiile în care vom avea acest guvern corupt și vor încerca să se mențină la putere sub orice formă, asistența va fi direct către administrația publică locală. Să nu se ia prin guvern, guvernul nu știu ce să decidă, politic cui să ofere acest suport...”

Europa Liberă: Dar știți că și administrația publică locală are diferite culori?

Lilian Carp: „Nu contează. Pentru noi este important orice cetățean, indiferent de felul cum votează, noi trebuie să ajungem la ziua în care oamenii să nu voteze după pomenile electorale care sunt date, oamenii să voteze după calitățile celor care vin în fața lor. Și atunci când o să avem o asemenea abordare, noi nu trebuie să împărțim oamenii după culorile politice, fiindcă peste tot trăiesc cetățeni ai Republicii Moldova, fie că este vorba de orașul Bălți, fie că este vorba de orașul Chișinău, fie că este o localitate în care trăiesc preponderent vorbitori de limbă rusă sau de limbă română, bunăoară, la Comrat sau în altă parte.”

Europa Liberă: Dar o relație a Republicii Moldova cu Federația Rusă cum ar trebui să se dezvolte?

Lilian Carp: „Noi trebuie să avem din partea Rusiei măcar puțin respect și să-și respecte, în primul rând, angajamentele față de Republica Moldova. Nu se mai poate, nicăieri în lume marile puteri nu mai duc politica cu bâta, dar prin respectul partenerilor, indiferent de cât de mare este acea țară și care este importanța ei economică. Așa se construiesc relațiile între state. Deci, în primul rând, trebuie să avem poziția foarte clară a Federației Ruse referitoare la conflictul transnistrean, fiindcă cheia se află la ei și noi trebuie să vedem...”

Europa Liberă: Ei spun că cheia se află la Chișinău și atunci când va exista un dialog normal între cele două părți - Chișinău și Tiraspol -, atunci ar putea să apară și varianta de reglementare.

Lilian Carp: „L-au avut pe Dodon, care atâția ani de zile a stat la putere, a mers la Tiraspol mai des ca la Sadova și nu am văzut acea deschidere sau măcar să se vorbească despre rezolvarea problemei transnistrene. Deci, este un bluf, un fals din partea Federației Ruse, fiindcă atunci când cu adevărat îți dorești să rezolvi această problemă, nu începi să diabolizezi partenerii politici.”

Europa Liberă: Federația Rusă credeți că va încerca să susțină cu orice preț partidele care împărtășesc viziunile acestei țări?

Lilian Carp: „L-ați văzut pe Putin, el l-a susținut deschis pe Dodon, n-a fost o problemă pentru el.”

Europa Liberă: Dar în continuare?

Lilian Carp: „Va găsi, pentru Putin nu este o problemă să declare public că susține pe cineva, dar vedeți că și în Republica Moldova, dar și în alte părți, bunăoară, în Kîrgîzstan favoriții pe care i-a susținut au pierdut alegerile.”

Europa Liberă: Deci, astăzi cu certitudine nu ați putea să ne spuneți care din scenariile politice ar fi un deznodământ pentru actuala situație creată destul de dificilă?

Lilian Carp: „Plecarea acestui guvern în demisie și așezarea la masă după ce își dă demisia acest guvern, să avem foaia de parcurs cum organizăm alegerile anticipate ca să fie corecte, unde toți actorii politici implicați să-și ia acel scor pe care îl merită.”

Europa Liberă: Igor Dodon în nenumărate rânduri a deplâns lipsa unui dialog cu opoziția parlamentară, pentru că nu vreți să dați curs acelor discuții pe care și le-ar dori el ca să se găsească un consens, un compromis pe marginea acestui subiect. Cum se ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate?

Lilian Carp: „Noi am declarat public care sunt căile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și așteptăm primul pas, demisia acestui guvern.”

Europa Liberă: Dar nu e mai bine să existe un dialog între putere și opoziție?

Lilian Carp: „Noi am declarat public care sunt pașii. Mergând cu Igor Dodon acum în calitate de ce, cine este Igor Dodon acum?”

Europa Liberă: Încă două zile mai este președinte.

Lilian Carp: „Încă două zile, dar el nu este cel care decide, decid partidele politice. Va fi președintele Partidului Socialiștilor, vom trimite un scenariu în scris Partidului Socialiștilor cum vedem noi declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Noi la o masă cu cei care au votat această politică bugetar-fiscală nu avem de gând să ne așezăm, noi vom declara care sunt căile de declanșare și ei să enumere: 1, 2 sau 3 și noi vom merge la declanșarea alegerilor anticipate.”

Europa Liberă: Fruntașii socialiștilor vă amintesc de nenumărate ori că atunci când s-a creat acea alianță, coaliție, parteneriat PSRM-ACUM, socialiștii erau buni și acum nu mai sunt buni.

Lilian Carp: „Depinde pentru cine, pentru mine n-au fost buni niciodată. Eu știu că pentru faptul că nu am votat-o pe Greceanîi la funcția de președintă a parlamentului, băieții au diferite fantezii și nu știu ce, dar asta nu înseamnă că eu nu sunt parte a echipei și nu susțin ceea ce a făcut echipa. Eu înțeleg că asta era singura cale de a scăpa de Plahotniuc atunci, deci trebuia să existe partea a doua, foaia de parcurs pentru alegeri anticipate. Eu consider că, dacă am fi insistat atunci, cu toate că Dodon avea scenariul să nu plece de la putere, el având 36 de mandate atunci, el își dorea să-și păstreze puterea politică și el s-a jucat într-un fel sau altul, a vrut omul oleacă să fie dictator, oleacă de doctor, oleacă de nu știu ce, de toate câte oleacă...”

Europa Liberă: Dar și-a găsit parteneri cu care să guverneze...

Lilian Carp: „Da, pentru că la el nu miroase, fix ca în bancul acela: „Banii nu put, indiferent de unde vin”. Așa și la Igor Dodon, pentru el voturile nu miros, că vin de la Șor, că vin de la Plahotniuc nu miros voturile.”

Europa Liberă: Acum se avansează mai multe termene când ar putea să aibă loc alegerile parlamentare anticipate. Evident că ele trebuie să aibă loc în corespundere cu prevederile legislației. Dvs. ce ziceți? Cel mai probabil, când ar putea să aibă loc acest scrutin?

Lilian Carp: „Dacă se va merge după scenariul că își dă demisia Chicu, se găsește un numitor comun că nu se înaintează o candidatură la funcția de prim-ministru, în luna mai, la mijlocul lunii mai, sfârșitul lunii mai, asta ar fi cel mai devreme dată la care noi am putea avea alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Și cel mai târziu, în toamnă?

Lilian Carp: „Cel mai târziu deja poate fi oricând, dar eu vorbesc de cel mai devreme.”

Europa Liberă: Dar luați în calcul că actualul mandat al parlamentului ar putea să dureze până în ultima zi?

Lilian Carp: „În capul lor poate este și asemenea scenariu. Noi ne dăm foarte bine seama că ei vor încerca să se mențină la putere până în ultima zi. Dvs. cum credeți, s-au investit atâția bani în crearea acestei platforme „Pentru Moldova” ca să se meargă la alegeri anticipate? Da, eu îmi dau seama că această platformă „Pentru Moldova”, acolo s-a investit sănătate, discuții și nu numai pentru a putea să fie formată, pentru că oamenii care într-o noapte au fost la PD, următoarea noapte au fost la „Pro Moldova” și a treia noapte s-au trezit la „Pentru Moldova”, deci acești oameni, cine știe care sunt următorii. În capul lor a fost că băieții își doresc pentru o perioadă mai îndelungată, fiindcă, hai să fim sinceri, ei acum sunt 16-17, eu nu cred că va intra în parlament atâta lume de la ei.”

Europa Liberă: Și atunci la modul serios cine își dorește alegeri anticipate?

Dacă pleci cu fluierături, toată viața tu, practic, trăiești cu această ștampilă

Lilian Carp: „Alegeri anticipate își dorește opoziția parlamentară, undeva în adâncul sufletului o bună parte din membrii PSRM și deputați, nu toți, dar o bună parte își doresc lucrul acesta, ei înțeleg că această majoritate parlamentară cu Șor împreună nu poate să existe la infinit, pentru că asta va eroda foarte mult din imaginea lor, iar ceea ce este important e nu doar cum vii în politică, dar și cum pleci din politică, fiindcă după ce pleci din politică, dacă pleci cu fluierături, toată viața tu, practic, trăiești cu această ștampilă.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la 2021?

Lilian Carp: „Așteptările sunt ca acest guvern să plece și să avem alegeri anticipate, ca să vină un parlament mai curat, un parlament în care să nu avem atâția deputați care practic sunt în slujba unor oligarhi. Doi: îmi doresc ca Republica Moldova să facă față pandemiei, situației și să vedem când ajunge și în Republica Moldova vaccinul pentru a începe acest proces de vaccinare în masă a populației, pentru a putea scăpa de această urgie și ne dorim ca să ne vedem cu toții sănătoși într-un stat în care fiecare are șansa să trăiască acasă.”

Europa Liberă: Nu v-am întrebat dacă credeți sau nu în sondaje, dar aceste cercetări sociologice arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în parlament ar putea să acceadă PAS, Partidul Socialiștilor, partidul lui Șor și partidul lui Renato Usatîi.

Lilian Carp: „Mai puțin cred în ele. Aceste sondaje îl arătau pe Igor Dodon câștigător din primul tur, de aceea mai puțin am încredere în iData.”

Europa Liberă: Dar admiteți că doar aceste patru formațiuni ar putea să acceadă?

Lilian Carp: „Nu, chiar nu cred, fiindcă el îl dădeau pe Dodon câștigător chiar și din primul tur, că va fi pe primul loc, chiar dacă va fi turul doi și multe altele.”

Europa Liberă: Dar ați văzut că au spus că nu s-a luat în calcul și votul din diaspora?

Lilian Carp: „Cum, și fără votul din diasporă, în Republica Moldova Dodon a pierdut alegerile? A da vina pe diasporă că nu încape în sondaje, mă scuzați, vă rog, el a pierdut alegerile și în Republica Moldova. Să fie clar pentru toată lumea!”

Europa Liberă: Mai este restanțier parlamentul în ceea ce privește votul din diaspora?

Lilian Carp: „Sigur! Deci, noi trebuie să vedem cum pot participa toți cetățenii noștri la vot, acum au participat 250 de mii, însă, din păcate, îs prea mulți plecați. Această cifră poate fi dublată și atunci e clar că ei pot participa direct la schimbarea Republicii Moldova, pentru că ei își doresc să vină acasă.”

Europa Liberă: Dar și puterea, și opoziția spun că votul prin corespondență e la un pas distanță?

Lilian Carp: „Noi am propus de câteva ori ca să existe cel puțin două zile de vot, două zile de vot pentru diaspora.”

Europa Liberă: Dar votul prin corespondență poate fi votat?

Lilian Carp: „Poate, de ce nu? Și el trebuie să aibă loc, în mai multe state există votul prin corespondență, dar este necesar ca să existe o voință politică. Dacă ei nu au avut voință politică pentru a pune două zile de vot, nu cred că există voință politică pentru votul prin corespondență.”