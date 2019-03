Theresa May pledează în Parlamentul britanic pentru un vot pozitiv asupra acordului cu UE referitor la Brexit

Primul-ministru al Marii Britanii, Theresa May, a implorat parlamentarii să sprijine planul său pentru Brexit, avertizând că, în caz contrar, există riscul că Brexit-ul nu se va produce pe 29 martie, sau se va produce haotic din vina lor. May a vorbit în Parlament înainte de un vot așteptat în această seară, pierzându-și vocea din cauza eforturilor de a convinge parlamentarii să o sprijine. Luni, ea a spus că a obținut din partea Uniunii Europene noi asigurări „obligatorii juridic” în legătură cu „backstop”-ul, un aranjament care ar menține o vreme Marea Britanie în uniunea vamală după Brexit și ar face ca între ea și Irlanda să nu apară o graniță nedorită. Oponenții din sânul propriul Partid Conservator al lui May au spus însă că va fi mai bine pentru Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără niciun acord, decât să accepte condiții dure ale Uniunii Europene, care nu vrea să limiteze în timp pentru acest aranjament. Chiar dacă Marea Britanie se va confrunta cu mari dificultăți pe termen scurt, ieșirea din UE fără acord se va dovedi în final „singura cale sigură către respectul de sine”, a spus fostul ministru de externe, Boris Johnson, care a făcut campanie pentru Brexit.