In Memoriam Peter Green (1946 - 2020)

La începutul anilor 1970, Cornel Chiriac difuza foarte des în emisiunea sa „Metronom duminical”, de la radio Europa Liberă, o piesă ce părea să-i obsedeze pe milioanele de tineri români care ascultau atunci Europa Liberă, pentru că-i cereau mereu și mereu lui Cornel Chiriac s-o transmită la „Metronom” - „Oh, Well”, cu Fleetwood Mac.

Piesa era difuzată atît de des, încît Cornel Chiriac a fost nevoit la un moment dat să-i roage pe ascultătorii „Metronomului” să n-o mai includă în lista lor de preferințe, pentru că, a explicat el, de la atîta difuzat pe post „se tocește discul”. Aceeași soartă la „Metronom” au avut-o „Child In Time”, cu Deep Purple și „Tears In My Eyes”, cu Uriah Heep.

„Oh Well”, este opera lui Peter Green, considerat drept unul din cei mai mari ghitariști de blues și rock ai Marii Britanii, care a încetat din viață vineri 25 iulie 2020 Se spune despre Peter Green că e un geniu pierdut al ghitării, probabil pentru că după aparițiile meteorice alături de trupa Fleetwood Mac, pe care a înființat-o în 1967, el dispare în 1970 de pe scena muzicală, din cauza unei boli psihice indusă de consumul de LSD.

Fleetwood Mac și-a continuat cariera, luînd-o însă pe un alt drum, al unei muzici soul apropiată de pop.

Înainte de Fleetwwod Mac, Peter Green a făcut parte din legendara trupă John Mayall's Bluesbrakers, unde l-a înlocuit o vreme pe Eric Clapton.

Multă timp, puțini au știut că „Black Magic Woman”, pe care Carlos Santana a propulsat-o pe primele locuri în topurile lumii din 1970, e de fapt compoziția lui Peter Green.

Noi ascultăm acum o raritate, piesa „Madge Session”, de pe albumul „Vaudeville Years”, o colecție de piese necunoscute din perioada timpurie a grupului Fleetwood Mac, lansat în 1998