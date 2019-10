Raashan Ahmad e un DJ, MC și artist hip hop american care face o muzică la întretăierea genurilor soul, hip hop și jazz și are o considerabilă carieră concertistică internațională.

„Un artist hip hop cu inimă mare și minte ascuțită, un rapper care ne dă de gîndit”, scrie Alison Hird într-un articol-interviu publicat pe pagina englezească a rubricii „The World And All Its Voices” de la Radio France Internationale.

Cel mai recent album al său, „The Sun” , adaugă Hird, e o explorare a bucuriei și durerii, a speranței și a disperării: pierderea mamei sale și nașterea fiului său.

Piesa „The Day The Sun Came”, cu Keren Ann, spune această poveste.

„Am căutat întotdeauna echilibrul... Nu voi putea niciodată să-mi scot din cap cît de frumoase pot fi lucrurile în exact același timp când sînt oribile”, spune Ahmad în interviul pentru RFI.

„Știi cum e să fii negru?”, întreabă actorul și militantul american pentru drepturi civile Dick Gregory în melodia „No”, care deschide albumul „The Sun”.

„Cîntecul e inspirat de uciderea de către poliție a negrilor americani din Statele Unite, vorbesc despre cum am fost trași pe dreapta cu tatăl meu cînd aveam șapte ani, și asta a fost prima mea experiență cu poliția”, explică Raashan Ahmad.

Un intepret angajat, liric, și curios să-și cunoască rădăcinile culturale, care cântă un hip hop ce nu sună a hip hop, ci mai degrabă a jazz de avangardă, și, în mod cu totul paradoxal, a baladă.

Noi ascultăm acum „The Day The Sun Came”, cu precizarea că în varianta pentru internet acestui articol ea va fi urmată de piesa „No”.

