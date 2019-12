Talk Talk a fost un grup britanic cu o existență de zece ani (1981-1991), tîmp în care a lansat cinci albume.

Un cronicar muzical de la Spotify spune despre aceste discuri că în afara unor foarte puține elemente (între care vocea și versurile melancolice ale solistului vocal Mark Hollis), nu există prea multe indicii că ele sînt create de una și aceeași trupă.

Au început cu new wave și sinth pop, la modă în anii 1980, după care au luat-o pe un drum care i-a dus la un sunet unic și greu de categorizat, cu elemente de jazz, muzică clasică și ambient.

Ultimele două albume, „Spirit of Eden” (1988) și „Laughing Stock” (1991), eșecuri din punct de vedere comercial, au avut un imens succes de critică, și, cum spune cronicarul de la Spotify, posedă o atemporalitate rară în muzica de orice gen, iar privind înapoi par a fi punctul de pornire a mișcării post-rock din anii 1990.

Componența Talk Talk a fost: Mark Hollis - voce, Lee Harris - tobe, Paul Webb - bas, Simon Brenner - claviaturi și Tim Friese-Greene, claviaturi, compozitor și producător.

După dezmembrarea trupei în 1991, Mark Hollis a dispărut total de pe scena muzicală, și singura lui revenire în actualitate a fost în februarie 2019 când, din păcate, a încetat din viață, la 64 de ani.

Noi ascultăm acum piesa „Ascension Day”, de pe albumul „Laughing Stock”, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de „I Believe In You” de pe „Spirit of Eden.

Căutați deci Dicționarul de sunete rare la EuropaLiberă.org.